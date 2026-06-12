Die internationale massenmediale Berichterstattung der letzten Jahre betont, daß es auf den meisten Orten der Erde immer heißer werde, und daß die Sonnenscheindauer in Europa zugenommen habe. Der Grund dafür sei die stetige Zunahme industriellen Kohlendioxids in der Atmosphäre. Aber stimmt das? Antwort: Aussage eins – ja! Aussage zwei – nein! Daß es wärmer und sonnenreicher wird, bestätigten die Satellitendaten von Roy Spencer, Professor an der University of Alabama in Huntsville. Spencer ist des Alarmismus unverdächtig, da er bereits für EIKE auf der letzten Konferenz bei Wien als Referent sprach. Den Link zu seinem Vortrag finden Sie unten in der Beschreibung. Hier sehen Sie seine aktuellen Datenerhebungen für den Februar 2026. Und in der Tat: Die Temperaturen steigen in den letzten zehn Jahren deutlich. Aber warum?