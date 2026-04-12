Sozialisten wollen die heilige Kuh „Erneuerbare“ aus dem Schußfeld nehmen
von Edgar L. Gärtner
Bald begehen wir in Europa einen unrühmlichen Jahrestag. Am 28. April vor einem Jahr ging auf der iberischen Halbinsel um die Mittagszeit fast gar nichts mehr. Aufzüge und Beleuchtungen in Hochhäusern, Operationssäle in Krankenhäusern und andere lebenswichtige Anlagen warn plötzlich ohne Strom. Der Blackout hielt fast zwölf Stunden an und forderte nach seriösen Schätzungen an die 150 Menschenleben, was die sozialistische Regierung Spaniens unter Pedro Sánchez nicht bestätigen will. Die Fachleute sprechen vom folgenreichsten Stromausfall in Europa seit 20 Jahren. (Ich habe im vergangenen Jahr hier bei EIKE darüber berichtet.)
Was war passiert? An diesem sonnenreichen Frühlingstag war die Leistung der inzwischen in Spanien Landschaften prägenden großflächigen Fotovoltaik-Anlagen, die größtenteils nicht regelbar sind, gegen Mittag auf fast 18.000 Megawatt hochgeschnellt. Das waren über 60 Prozent des damaligen gesamten spanischen Strombedarfs. Gleichzeitig trugen dort Windkraftanlagen zu über 12 Prozent zur Elektrizitätsproduktion bei – mehr als die wenigen im Betrieb verbliebenen Kernkraftwerke, deren Anteil nur noch 11,6 Prozent erreichte. Hinzu kamen noch über 5 Prozent thermische Solarenergie und einige Wasser- und Gaskraftwerke. Doch um 12h23 brach das Netz zusammen.
Entscheidend für den Zusammenbruch des Elektrizitätsnetzes war nach Ansicht André Merlins, des Gründungs-Direktors des französischen Netzbetreibers RTE, der übermäßige Anteil ungeregelter Photovoltaik. Denn um im Netz Platz zu schaffen für den kurz vor Mittag exponentiell ansteigenden Solarstrom, regelten die Ingenieure die verbliebenen Gas- und Wasserkraftwerke und möglicherweise auch die Kernkraftwerke maximal herunter. Doch dann kam es im Netz zu heftigen Fluktuationen von Frequenz und Spannung und in deren Folge zu einem plötzlichen Leistungsabfall. Die verbliebenen rotierenden trägen Massen der Generatoren der Kern-, Wasser- und Gaskraftwerke konnten diesen Leistungsausfall der großflächigen Solarkraftwerke nicht abfangen. Das von der Vereinigung der europäischen Elektrizitäts-Transportnetz-Betreiber ENTSO-E erst im März 2026 in einem dicken Bericht mit großer Verspätung publizierte Diagramm zeigt, was am 28. April 2025 passiert ist.
Diese von ENTSO-E gelieferte Grafik zeigt, dass der überproportional hohe Anteil ungeregelter Photovoltaik im spanischen Strommix bei schnellen Leistungsschwankungen nur begrenzt durch regelbare Kraftwerke und rotierende Massen stabilisiert werden kann.
Dieses Diagramm läßt zwei unterschiedliche Interpretationen zu, die aber beide zeigen, dass der übergroße Solaranteil am spanischen Strom-Mix für den Zusammenbruch des Netzes verantwortlich war. Um die „Erneuerbaren“ aus dem Schußfeld zu nehmen, wiesen Pedro Sanchéz und seine Getreuen auf das plötzliche Aufkommen von Wolken und die damit verbundene Frequenz- und Spannungsfluktuation hin. Manche gingen dabei gar so weit, den Klimawandel dafür verantwortlich zu machen. Als Abhilfe hat die sozialistische Regierung folglich Investitionen in Stromspeicher von fast einer Milliarde Euro angekündigt.
Eine Enquête des spanischen Senats bestätigte dagegen zwar den raschen Wechsel von Frequenz und Spannung um die Mittagszeit, wies aber anhand des ENTSO-E-Reports darauf hin, daß der zu geringe Anteil der Trägheit rotierender Massen für den Zusammenbruch des spanischen Elektrizitätsversorgungsystems verantwortlich war. Dem könnten nur Investitionen in nukleare und fossile Kraftwerke abhelfen. Das mühsame Wiederhochfahren des spanischen Netzes erfolgte in der Tat mithilfe der Einspeisung französischen Nuklearstroms über die Kopplungsstelle im Baskenland und eine zweite Kopplungsstelle in Katalonien. Auf sich gestellt hätten die Spanier dafür viel länger gebraucht.
Den unbezweifelbaren Beleg für die zweite Erklärung lieferte schließlich die Aufzeichnung der Dialoge zwischen den Dispatchern des spanischen Netzbetreibers Red Electrica de España (REE), die gegen den Widerstand der Sozialisten vom spanischen Parlaments-Magazin Demócrata veröffentlicht und vom spanischen Senat übernommen wurden. Spanien müsste danach wieder zurückkehren zu einem System der Elektrizitätsversorgung, dessen Rückgrat herkömmliche Kraftwerke mit Generatoren bilden.
Am 28. Januar dieses Jahres geriet das spanische Stromnetz schon wieder an den Rand des Zusammenbruchs, als der herannahende Orkan „Kristin“ die rasche Abschaltung aller Windräder notwendig machte. Durch den Vorfall Ende April 2025 vorgewarnt, rechtzeitig Gasturbinen hochfuhren und industrielle Großverbraucher abkoppelten. Dennoch setzen die Regierungen von Spanien, Frankreich und Deutschland weiterhin auf den massiven Ausbau der „Erneuerbaren“. Angesichts der durch den Krieg gegen den Iran heraufbeschworenen Energiekrise verbreiten sie mit Nachdruck die Illusion, damit die Abhängigkeit von Öl und Gas aus dem Nahen Osten oder aus Rußland verringern zu können. Zwar hat Ursula von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission vor wenigen Wochen öffentlich den Ausstieg aus der verläßlichen und sauberen Kernenergie bedauert. Aber die EU-Kommission fährt fort, dem französischen Staatskonzern EDF auf Druck der schwarzroten deutschen Bundesregierung bei der Finanzierung des Baus neuer Kernreaktoren Steine in den Weg zu legen. Und sie hat noch immer nicht entschieden, das Fracking der eigenen Bedeutenden Gasvorräte zuzulassen. So bleibt es bis auf Weiteres offen, ob Westeuropa aus dem tödlichen Blackout vom 28. April wirklich etwas lernen wird.
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Nun in D sind wohl über 100 GW Photovoltaik installiert. Das wird bei einem Wolkensteins Sommertag,mit leichten Wind sehr interessant. Dazu kommt,das die kleinen Anlagen alle nicht abgeschaltet werden können.Mal abwarten,in D muss es warscheinlich auf die harte Tour erklärt werden.Ja Ja,das böse CO2!!!!!!!
„Wird man aus dem Blackout in Spanien lernen?“
Selbstverständlich führte der Blackout in Spanien zu neuen Erkenntnissen, sonst hätte man ihn nicht herbeigeführt. Wenn man die ganze Weltwirtschaft an die Wand fährt, ist Feinabstimmung wichtig. Natürlich lässt sich nicht alles genau vorherberechnen, aber so ein großer Feldversuch bringt immer neue Details, auf die man achten muss.
Schließlich soll nur so viel kaputt gemacht werden wie unbedingt nötig, weil sonst der Neustart aufwendiger wird und die bereits feststehenden neuen Lokalherrscher Nachteile beim Aufbau ihrer Pfründe hätten. Der Sozialismus trennt nun die Spreu vom Getreide, dann kann der Kapitalismus ungebremst wirken….
Dank für die Analyse und Erinnerung, fast alle damaligen Verteidiger des Nichtschuldseins der Regenerativen am Blackout in Spanien sind ja hier auf EIKE durch andere längst ersetzt, teils nur durch neue Namen.
Sicher hat man aus dem Blackout vor einem Jahr in Spanien etwas gelernt, die Wahrheitsminsterien haben versagt. Das nur das wird man vordringlich ändern, oder?
Ja man wird Solarstrom weiter ausbauen mit Stromspeicher um die Versorgungssicherheit zu verbessern das ist bereits jetzt an den Ausbauzahlen bei Solar und Stromspeicher zu sehen.
Die Spanier müssen nur ihre AKW Abschalten das bringt auch was bei der Versorgungssicherheit.
„Die Spanier müssen nur ihre AKW Abschalten das bringt auch was bei der Versorgungssicherheit.“
Können Sie uns Ihre interessante Aussage, die den Fachleuten offenbar widerspricht, auch mittel Ursache-Wirkungs-Kette beweisen, oder eher nicht, oder?
Manche wollen eben Inhalte nicht verstehen. Könnte auch von Frau Kemfert stammen: Die Akw´s verstopfen das Netz.
„Wird man aus dem Blackout in Spanien lernen?“
NEIN: Leichter setzt man auf Uralt-Schrott-Technologie als etwas vernünftiges.
Solange kein längerer Blackout in der BRD auftritt, wird sich an der Stimmung der Regierungspolitik gegenüber wohl auch nichts ändern. Spannend wird es erst, wenn der Blackout länger als eine Woche andauert. Dann kann die Stimmung aber sowas von kippen. Da liegt auch schon lange eine entsprechende, von der damaligen Regierung in Auftrag gegebenen Studie vor. Das wird dann ab Tag 5 so richtig „lustig“. Vor allem in den großen Städten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg etc.
„Ihr wolltet es ja so“ kann man da nur sagen. Jetzt seht selber zu!
In der Ukraine sind Stromausfälle an der Tagesordnung und auch Stromausfälle tagelang keine seltenheit.
Die Menschen in der Ukrain setzen auch nicht auf Kohle- oder Atomstrom, die errichten maßenweise Solarstromanlagen.
Ist das Satire? Ich war im Februar in der Ukraine und da scheint genauso wenig die Sonne, wie bei uns. Dafür lärmen überall in den Innenstädten die Generatoren, dass man bald sein eigenes Wort nicht mehr versteht.
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Und morgen erzähle ich euch den Rest des Märchens.Glauben sie wirklich was Sie hier für Blödsinn schreiben?????
„Wird man aus dem Blackout in Spanien lernen?“ Diese Frage ist hypothetisch und hoch spekulativ. Weshalb?
Wer in unserer politisch besetzten Bundesnetzagentur mit über 3.000 Beschäftigten soll denn aus dem Spanienblackout Was lernen?
Wurden denn schon wichtige Erkenntnisse und Schlussfolgerungen des umfangreichen Expertengremiums aus dem Final Report 20 March 2026 mit medial laut bejubelten Maßnahmen im Milliardenbereich unters deutsche Volk verbreitet, Maßnahmen, welche sicher stellen sollen, dass ein Blackout in Zukunft nicht auch in Deutschland passieren kann? Wo finden sich die Publikationen hierfür? Welche Konsequenzen außer Sitzungen und Spesen hat der Berliner Blackout bereits nach sich gezogen? Selbst im Glossar der Riesenbehörde findet sich nicht mal das Unwort Blackout.
Ich denke, dass sich da Murphys Gesetz eher realisiert als irgend eine konkrete Verbesserung der gegenwärtigen Stromnetzkrise.