DCNF, Benjamin Roberts, Redakteur,
Die Ölpreise fielen deutlich unter 100 Dollar, nachdem Präsident Trump am Dienstagabend einen Waffenstillstand im Iran-Krieg verkündet hatte.
Der globale Referenzpreis für Rohöl der Sorte Brent fiel am Mittwoch zum Handelsbeginn von 111 auf 91 US-Dollar. Die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um fast 20 % auf 92 US-Dollar.
Die Preise für Brent-Rohöl schossen unmittelbar nach der Operation Epic Fury in die Höhe und stiegen innerhalb eines Monats von 70 auf über 110 US-Dollar. Laut AAA stiegen die Benzinpreise in den USA von 2,98 auf über 4,10 US-Dollar pro Gallone, da die iranischen Vergeltungsmaßnahmen die Straße von Hormus und den globalen Ölhandel lahmlegten.
Der starke Ölpreisverfall könnte sich fortsetzen, wenn die Waffenruhe aufrechterhalten und ein dauerhaftes Abkommen erzielt wird. Für jede 10-Dollar-Senkung des Brent-Preises sinkt der US-Benzinpreis um etwa 24 Cent pro Gallone. Sollte der Konflikt jedoch wieder aufflammen, könnte der Brent-Preis erneut auf frühere Höchststände steigen.
Der Preis für Brent-Rohöl fiel mitten im Krieg unter 100 US-Dollar, nachdem Trump einen vorübergehenden Stopp der US-Angriffe auf iranische Energieanlagen angekündigt hatte . Im Zuge der anhaltenden Auseinandersetzung rechnen Experten mit weiter instabilen Kursen. [Ob sich bei sinkenden Einkauspreisen auch die Kosten für Verbraucher an den Tankstellen ändert, ist wohl eher unklar – detr Übersetzer.]
https://dailycaller.com/2026/04/08/brent-west-texas-intermediate-crude-futures-oil-prices-trump-iran-israel-ceasefire/
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Nach den mir vorliegenden Informationen reichen die weltweit in diversen Lagern gespeicherten Ölvorräte für 90 Tage, von denen noch ca. 60 Tage verbleiben.
Ein Neustart der Öl- und Düngerversorgung durch die Golfstaaten erfordert ca. 180 Tage.
Friedensverhandlungen brauchen Zeit ( ca. 30 Tage.), vor Ende der Friedensverhandlungen gibt es keinen Neustart.
Das Problem ist kaum lösbar, erst recht nicht durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale.
Wenn ich meine Zeitschätzung für Corona zugrunde lege, bei ich den Shutdown zwar vorhersagte, aber 2 Wochen zu spät: In zwei Wochen wird es ein Notprogramm bei uns geben, mit Rationierungen von Treibstoffen.
Einst als selbsternannter Friedenspräsident angetreten, muss der arme Donald Trump sich jetzt einer traurigen Lächerlichkeit ausgesetzt sehen. Netanjahu soll ihm prophezeit haben, die Iraner würden selbst einen Regime-Change machen, die Verteidigung würde schnell zusammenbrechen und eine rasche Erschöpfung der Raketen- und Drohnenvorräte passieren. Die iranischen Sanktionierungen an der Straße von Hormus hatte bei den Amis sowieso keiner auf dem Schirm, zumindest unter denen, die noch ihren Mund aufmachen dürfen oder können. Jetzt haben wir einen verzweifelten Präsidenten der sich unflätig um Kopf und Kragen redet und schon wieder dafür sorgt, dass morgen um 12 Uhr der Bürger erneut Rekordpreise an den Tankstellen sieht. Der brave Deutsche schlackert nur noch mit den Ohren, akzeptiert die dubiosen Spritpreise, die vermutlich zu 60-70% sowieso aus Steuern und CO2-Klimaüberwindungsgebühren bestehen. Die Spanier (zumindest die der Kanaren) haben beim Sprit jetzt zumindest die Steuern und das ganze Finanzgedöns zum Klima ausgesetzt, um den Bürger so zu entlasten, das eine Fortsetzung des beruflichen Daseins noch Sinn macht. Wie ich hörte, soll den Spaniern deshalb bereits von der EU die Leviten gelesen worden sein. Der KfZ-SPRIT ist eine fundamentale EU-Sache und die zugehörige Klimapanik sowieso. Übrigens: in Irland gehen bereits ganze Berufsgruppen mit Aktionen auf die Straße, bringen laut dortigen Behördenvertretern damit die „Demokratie in Gefahr“, wobei einige Youtuber zu Recht kommentieren, diese Leute hätten „diese Sache mit dem Staat“ nicht begriffen. Denn nicht die Politiker und Behördenvertreter sind der Staat, sondern sie sind nur Dienstleister des Volkes. Das ist natürlich in Deutschland ganz anders und kann nicht mit Irland verwechselt werden.
Übrigens: Der arme Taco-Präsident („Trump always chickens out“) im Whitehouse hat durchaus etwas Mitgefühl durch meine Person erworben. Denn er hat den schrecklichen CO2-Wahn in seinem Land radikal den Stecker gezogen und den CO2-Heilspredigern zum Klima ein Zwangsmäntelchen umgehängt. Doch das reicht nicht für meinen Respekt, wenn er zeitlich versetzt für die Ermordung von 150 Schulmädchen und andere Zivilisten verantwortlich ist. Krieg kann nicht die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sein, wenn man mich fragt. Aber wer fragt mich schon?
Werter Herr Kundel, gefragt habe ich nicht. Teile aber zu 100% Ihre Einschätzung.
Die Preissteigerung hat Trump durch seine Aktion Epstein Fury verursacht, kein anderer. Da viele Förderanlagen zerstört wurden, und die Verhandlungen mit dem Iran ergebnislos waren, bleibt der Preis erstmal oben.
Zu früh gefreut… 😀
Eigenstrom zwinkert immer mehr Menschen zu, bei diesen Preisen und Verlässlichkeit.
Trump macht Politik gegen die US-Amerikanische Bevölkerung aber im Sinne der Grünen und im Sinn der Europäer.
Trump schafft das, was die Grünen als wünschenswert erklärt hatten, aber nie erreicht haben. Diesel kostet (fast) 5 DM / Liter.