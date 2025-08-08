Früher gern ignoriert, gibt der ARD-Sender NDR aktuell zu, daß der CO2-Gehalt der Luft zum Beispiel zur Zeit der Dinosaurier erheblich höher war als heute (4x). Als Proxy-Quelle wurden versteinerte Dinosaurerzähne genutzt.

Vier mal mehr als heute hieße, vor einigen Millionen Jahren gab es also statt 0,042% CO2 bis zu 0,2%. Da die Saurier rund 170 Millionen Jahre lang existierten, kann es durchaus Phasen mit diesen Werten gegeben haben. Allerdings werden klassischerweise auch höhere Luftgehalte angenommen – für heutige Säuger lebensgefährlich. (Aber Achtung: Der Sauerstoffgehalt der Luft war auch deutlich höher.)

Quelle im Bild. Legende: ppm = Teile pro Million. 5.000 ppm entspricht also 0,5%. Aktueller Wert rund 0,042%, 420 ppm

Interessant in diesem Zusammenhang: Das Umweltbundesamt der USA, EPA, wird Kohlendioxid in Zukunft nicht mehr als Luftschadstoff einstufen. Das hatte das Kabinett Obama I 2009 formaljuristisch getan, um Klimaschutz-Politik auch gegen Parlamentsabstimmungen durchzudrücken.