Früher gern ignoriert, gibt der ARD-Sender NDR aktuell zu, daß der CO2-Gehalt der Luft zum Beispiel zur Zeit der Dinosaurier erheblich höher war als heute (4x). Als Proxy-Quelle wurden versteinerte Dinosaurerzähne genutzt.
Der Zahnschmelz enthalte verschiedene Formen von Sauerstoff, den die Dinosaurier eingeatmet haben. Die Untersuchung zeigt, dass die Luft vor etwa 150 Millionen Jahren schon viel Kohlenstoffdioxid (CO2) enthalten habe. Laut der Wissenschaftler sogar viermal so viel wie zur Zeit vor der Industrialisierung – das heißt, bevor der Mensch große Mengen des Treibhausgases in die Atmosphäre ausstieß.
Vier mal mehr als heute hieße, vor einigen Millionen Jahren gab es also statt 0,042% CO2 bis zu 0,2%. Da die Saurier rund 170 Millionen Jahre lang existierten, kann es durchaus Phasen mit diesen Werten gegeben haben. Allerdings werden klassischerweise auch höhere Luftgehalte angenommen – für heutige Säuger lebensgefährlich. (Aber Achtung: Der Sauerstoffgehalt der Luft war auch deutlich höher.)
Quelle im Bild. Legende: ppm = Teile pro Million. 5.000 ppm entspricht also 0,5%. Aktueller Wert rund 0,042%, 420 ppm
Interessant in diesem Zusammenhang: Das Umweltbundesamt der USA, EPA, wird Kohlendioxid in Zukunft nicht mehr als Luftschadstoff einstufen. Das hatte das Kabinett Obama I 2009 formaljuristisch getan, um Klimaschutz-Politik auch gegen Parlamentsabstimmungen durchzudrücken.
Die EPA startet die größten Deregulierungsmaßnahmen in der Geschichte der USA mit dem Vorschlag, die Gefährdungsfeststellung aus der Obama-Ära aufzuheben.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Das meiste CO2 aus der Atmosphäre ist durch Verwitterung in Karbonatgestein gebunden und wird nie wieder in die Atmosphäre gelangen außer durch Vulkanismus.
Ist auch vollkommen logisch,
denn die Dinos brauchten jede Menge Futter zum mampfen.
Und das ging natürlich nur mit reichlich viel co2 in der Atmosphäre.
Die heutigen Pflanzen leben dagegen in einer Art Mangel-Ernährung.
Es gibt zwar heute Pflanzenarten,
die sich an diesem Mangelzustand angepasst haben,
aber die Todes-Zone fängt bei einem co2-Anteil
von unter 100 ppm in der Atmosphäre an.
1000 ppm (0,1 %) wären ideal für Mensch, Tier und Pflanzen.
Wenn jetzt Märchen-Erzähler aufschreien,
dass mit 1000 ppm die Erde kochen würde,
dann kann ich nur sagen, „Märchen bleibt Märchen“.
Siehe auch die Aussage von Professor Dr. Valentina Zharkova
in
https://eike-klima-energie.eu/2025/03/31/kurzbeitraege-zu-neuen-forschungsergebnissen-ausgabe-9-2025/
„Es ist die Bewegung der Sonne um das Baryzentrum des Sonnensystems,
die diese langfristigen Veränderungen bewirkt, erklärt sie.
Nicht menschliche Aktivitäten. Nicht Kohlendioxid.“
Man kann auch sagen:
JEDER Aufwand für einen angeblichen „Klimaschutz“ ist ABSOLUT nutzlos,
hat nicht den geringsten Effekt und dient nur der Zerstörung der
eigenen Wirtschaft und Umwelt.
In Deutschland wird es langsam Zeit,
dass die AFD mit unserer Trumpine (Kanzlerin Dr. Alice Weidel)
in die Regierungsverantwortung kommt.
Der NDR scheint jetzt völlig übermütig zu werden. Sollte der Sender jetzt anfangen die KI zu befragen? Offenkundig scheint das neue Gutachten der DOE in den USA von den renommierten Klimatologen John Christie et al. im Zusammenhang mit dem endangering finding den Mainstreammedien gehörig in die Knochen gefahren zu sein. Auch die Weltwoche.ch gibt ihren Lesern das Gutachten 1:1 zum Studium und Prof. Fritz Vahrenholt hat auch wieder auf youtube klar Position bezogen. Ich hingegen lese gerade wieder bei dpa die Ergebnisse des global bedeutenden Rückversicherers Münchener Rück (Munich Re) über die Naturkatastrophenschäden im 2. Quartal des Jahres. Mit ungewöhnlich niedrigen Schadenssummen von 20 Millionen € hat die Gesellschaft „zu kämpfen“ – grins -, obwohl jede Menge CO2-verursachte Hitzewellen mit dem ganzen Klimakrisen-Programm von „zu heiß, zu trocken, zu kalt und zu nass“ um den Globus ziehen, zumindest wenn man den Apokalyptikern der Klimakirche und den Attributionsforschern um Prof. Friederike Otto am Imperial College London Glauben schenkt. Wann wird es diesen Leuten endlich peinlich würde ich gerne musikalisch anstimmen, zumal sich gerade doch noch der Sommer zurückmeldet und die Melodie des bekannten Rudi Carrell-Schlagers sich bereits im Gehör festgesetzt hat.
O2 und CO2, die lebenswichtig sind für die Menschen und das Leben auf der Welt.
Das zum Feind zu erklären und auch noch so viele Steuergelder für die Reduktion dieser Gase rauszuschmeißen, hätte ich mir früher niemals vorstellen können.
Wie könnte es überhaupt dazu kommen? Die wollen auch noch CO2 in den Boden versenken oder sowas. Der Boden soll CO2 speichern. omg.
Dann wollen Einige CO2 aus der Luft rausfiltern.
Dafür auch noch Gelder ausgeben. Meine Güte.
Dieser Schwachsinn muss für immer aus den Köpfen raus.
O2 und CO2 sind Lebenselixier und kein Schadstoff.
Wir brauchen keine Gasreduktion sondern eine weltweite Psychotherapie.
Da stimmt etwas nicht.
Das können nur Leute behaupten, die nie ÖRR Sendungen ansehen.
Noch nie habe ich jemanden behaupten hören, dass der CO2-Gehalt oder die Temperaturen erdgeschichtlich gesehen heute ihr absolutes Maximum erreicht hätten. Dass es erdgeschichtlich gesehen Zeiten gab, die viel wärmer waren und in denen der CO2-Gehalt viel höher ist genauso wissenschaftlicher Konsens, wie die durch uns produzierten Treibhausgase als Ursache der aktuellen Erwärmung.
Genau das sagen auch der NDR oder sonst ein Sender des ÖRR, die verpflichtet sind, richtig und ausgewogen zu berichten. Und das tun sie bekanntlich, warum Menschen mit extremistischen Weltanschauungen den ÖRR am liebsten abschaffen würden.
Wer ÖRR KONSUMIERT IST IMMER GUT INFORMIERT. Sie können uns deshalb sicher sofort erklären warum die CO2 Werte unabhängig vom Menschen schwanken und hohe CO2 Wetre keine Klimakatastrophen ausgelöst haben und das Leben auf der Erde auslöschten. Bitte keine Allgemeinplätze und vorgefertigten Floskeln.