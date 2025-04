Von Legal Insurrection

Da der „Klimawandel“ aus der nationalen Bedrohungsanalyse gestrichen wurde, enthält ein Bloomberg-Meinungsartikel eine großartige Liste aller Erfolge, die Team Trump in den letzten 52 Tagen erzielt hat.

In einem Schritt, der jeden, der mit der wirklichen Klimawissenschaft vertraut ist, [aufregt? sic], wurde der Klimawandel aus der jährlichen Bewertung der Bedrohungen für das Land durch die US-Geheimdienste herausgenommen.

Das ist das erste Mal seit über einem Jahrzehnt, dass dies geschieht.

Der angeblich unabhängige Senator von Maine Angus King hat die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Tulsi Gabbard vor kurzem in einer Anhörung des US-Senats mit dem ganzen Pomp und der Arroganz des Pseudo-Adels aus Neuengland über die Neuausrichtung der Sicherheitsprioritäten ausgefragt.

In jedem einzelnen dieser Berichte wurde der globale Klimawandel als eine bedeutende nationale Sicherheitsbedrohung erwähnt, außer in diesem einen. Ist etwas geschehen? Wurde der globale Klimawandel gelöst? Warum steht das nicht in diesem Bericht, und wer hat entschieden, dass es nicht in den Bericht gehört, wo es doch in jedem der 11 vorherigen Berichte stand?

Gabbard antwortete mit einer Abfuhr und wies darauf hin, dass es für ihre Behörde andere, dringendere Prioritäten gebe, mit denen sie sich befassen müsse.

Die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Tulsi Gabbard sagte am Dienstag vor Mitgliedern des Geheimdienstausschusses des Senats, dass es für die Geheimdienste eine Selbstverständlichkeit sei, sich des Umfelds, in dem sie operieren, bewusst zu sein, und dass sich der Bericht „sehr direkt auf die Bedrohungen konzentriert, die wir für die Vereinigten Staaten und unsere nationale Sicherheit als am kritischsten erachten“.

„Ich habe mich bei dieser jährlichen Bedrohungsanalyse auf die extremsten und kritischsten direkten Bedrohungen für unsere nationale Sicherheit konzentriert, und die [Geheimdienste] haben sich auf diese Bedrohungsanalyse konzentriert“, erklärte sie auf die drängenden Fragen des demokratischen Senators Angus King aus Maine.

Gabbard sagte, sie könne sich nicht daran erinnern, die Geheimdienste angewiesen zu haben, den Klimawandel in dem 31 Seiten starken Bericht nicht zu erwähnen.

Gabbard hat in hervorragender Weise die richtigen Prioritäten der nationalen Sicherheit zum Ausdruck gebracht, zu denen nicht die Sorge um ein paar zusätzliche Moleküle eines lebenswichtigen Gases gehört. Das Klima der Erde befindet sich in einem ständigen Wandel, und ich möchte auch anmerken, dass wir uns an einem Temperatur-Tiefpunkt befinden, wenn man die letzten 485 Millionen Jahre der Geschichte des Planeten betrachtet.

Daher mache ich mir viel mehr Sorgen über Terroristen, Cyber-Bedrohungen, unkontrollierte illegale Einwanderung und die militärischen Fähigkeiten Chinas als über eine potenzielle Veränderung einer globalen Temperaturmessung, die im Grunde bedeutungslos ist.

Es stellt sich heraus, dass das Einzige, was in der aktuellen Situation zu schmelzen droht, die Linken sind. Die vielleicht spektakulärste histrionische Reaktion kam über einen Bloomberg-Meinungsartikel, der 52 glorreiche Tage der Anordnungen von Präsident Donald Trump zusammenfasste, die festlegen, wo die Ressourcen, Gelder und Energien dieser Nation eingesetzt werden sollten.

Jede Behörde, die in irgendeiner Weise mit dem Klima zu tun hat (also im Grunde alle), ist involviert, von der Umweltschutzbehörde bis zum Verteidigungsministerium. Die internationale Zusammenarbeit von NASA-Wissenschaftlern, UN-Diplomaten und anderen wurde verboten, und die von Trump ernannten Beamten mischen sich in die Bemühungen der Bundesstaaten und Kommunen ein, ihre eigene Umwelt zu verwalten.

Die Mannschaft von Elon Musk, die den Regierungsapparat abbauen will, hat Forschung und Finanzierung eingefroren und wichtiges Fachwissen auf die Straße gesetzt.

Trump behauptet, seine Klimapolitik werde dem Land zugute kommen. Er und seine Sprachrohre argumentieren, dass das Ignorieren des Klimas die Energiekosten für die Verbraucher senken, die Wirtschaft ankurbeln und die „Energiedominanz“ der USA sichern wird.

Die Autoren beklagen also, dass die Bemühungen jahrelange großartige Arbeit in wenigen Tagen zunichte machen. Meine Antwort:

Das Jahr 2025 war wahrlich eine „erfreuliche“ Wahl.

Beege Welborne von Hot Air hat eine großartige Einschätzung der 52 Tage des politischen Erfolgs von Trump 2.0, der akribisch in einer Art und Weise dargestellt wird, die das ins Gegenteil verkehrt, was die Autoren (Mark Gongloff und Elaine He) erreichen wollten.

Sie haben buchstäblich ein Diagramm erstellt, das Ihnen sagt, an welchem Tag von Trumps Amtszeit er was getan hat, was weggenommen wurde und was er bewirkt hat, mit mehreren Einträgen für einige Tage.

Hier sind ein paar Zeilen:

52 Tage hiervon.

Ich habe in den letzten Jahren viel darüber geschrieben, wie die Klimaindustrie Steuergelder verpulvert hat, vor allem aber über die Eile, in den letzten Monaten vor Trumps Amtsantritt so viel wie möglich aus der Tür zu bekommen.

Die Tatsache, dass diese Hardcore-Befürworter nach nur zwei Monaten in dieser Regierung zusammenschmelzen zeigt, wie effektiv die Bemühungen von Trump waren und wie tief die Fäulnis ging.

Ich muss zugeben, dass ich überrascht bin, dass in 52 Tagen so viel erreicht worden ist. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie das bei 100 Tagen aussieht!

