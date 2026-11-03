Von Jo Nova
Unangenehme Menschen wollen über die Erwärmung der oberen Troposphäre oder gar über ihre Stromrechnungen diskutieren – das können wir nicht zulassen.
Unvorsichtige Diskussionen über solche Themen oder Messungen von Radiosonden sind inakzeptabel. Seien Sie versichert, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schützt Sie davor, versehentlich Debatten über das Klima vergangener Zeiten mitzubekommen. Durchschnittswähler müssen vor Klimadesinformation bewahrt werden, damit sie nicht vergessen, richtig zu wählen – äh, ich meine, brennende Gebäude nicht zu verlassen. Denn das kann ja jedem passieren, nicht wahr?
Die WHO (warum sind wir eigentlich noch Mitglieder?) hat einen Bericht mit dem Titel „Gesundheitsschutz im Zeitalter der Klimadesinformation“ veröffentlicht. Er gilt als erste Auseinandersetzung der Gesundheitsgemeinschaft mit den schädlichen Auswirkungen von Klimadesinformation. Dies folgt auf die Ankündigung der EU, auf der letzten COP-Konferenz in Brasilien gegen Fake News und Verschwörungstheorien vorzugehen.
Gesundheitsschutz im Zeitalter der Klimadesinformation: Wahrung der Informationsintegrität im Kontext von Klimawandel und Gesundheit (2026)
Klimadesinformationen verzögern Maßnahmen, untergraben das Vertrauen in die Wissenschaft, schwächen gesundheitspolitische Maßnahmen und können Menschen in Klimanotfällen gefährden. Das Positionspapier der WHO-Arbeitsgruppe „Klima und Gesundheit“ der Zivilgesellschaft für 2026 erläutert, warum die Integrität von Informationen eine Priorität im Bereich der öffentlichen Gesundheit darstellt, und formuliert Handlungsempfehlungen für die WHO , Regierungen, Gesundheitseinrichtungen, Berufsverbände, die Zivilgesellschaft und Geldgeber.
Gemeinsam kann die Gesundheitsgemeinschaft die Menschen vor Desinformationen zum Klimawandel schützen.
https://climateandhealthalliance.org/disinformation-and-health/
Die WHO hat die verbalen Geschütze aufgefahren. Diejeni
Die WHO hat die verbalen Geschütze aufgefahren. Diejenigen, die „Klimadesinformation“ verbreiten, seien nicht nur Handlanger der Ölkonzerne, sondern eine „hybride Kriegswaffe“ und eine wachsende „Gefahr für die öffentliche Gesundheit“. (Fühlen Sie sich jetzt wichtig?)
Wenn jemand eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt, können wir ihn natürlich nicht einfach frei herumlaufen lassen und mit wahllosen Wählern reden lassen, oder? Dasselbe gilt für diese gefährlichen Kriegswaffen. Was wäre, wenn solche Leute im TV frei herumlaufen würden?
Es scheint ziemlich offensichtlich, wohin das führen soll. Man erklärt seine Debattengegner nicht einfach so zu einer Hybridwaffe und schüttelt sich die Hände. Momentan fordern sie „nur“ die Mitgliedstaaten auf, Falschinformationen zum Klimawandel als Gefahr für die öffentliche Gesundheit anzuerkennen. Aber wir alle wissen, worauf das hinausläuft. Früher oder später landen die Gefährder der öffentlichen Gesundheit im Gefängnis oder zumindest in einer Gummizelle (zu ihrem eigenen Schutz).
In dieser Phase empfiehlt die Pressemitteilung, dass die Gesundheitsbehörden das Management der Klima-Gesundheits-Infodemie stärken und die Regierungen dabei unterstützen, schädliche Informationsnarrative zu erkennen und darauf zu reagieren.
Vielleicht nimmt ihnen eine nette Regierung einfach den Computer weg oder ihre digitale Identität und sperrt sie von den sozialen Medien aus?
Die WHO hat soeben faktisch zugegeben, dass sie die öffentliche Klimadebatte verliert – warum sonst sollte sie jede abweichende Meinung als Bedrohung einstufen?
„Hybride Kriegswaffe“: Warum Klimadesinformation eine wachsende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen könnte
Von Liam Gilliver, EuroNews
„Klimadesinformation ist nicht nur ein Problem falscher Gerüchte und Unwahrheiten; sie ist auch ein Problem von Macht, Anreizen und Verantwortlichkeit.“
Die WHO-Mitgliedstaaten werden dringend aufgefordert, Desinformationen zum Klimawandel als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit anzuerkennen, da Interessengruppen versuchen, „Zweifel und Verwirrung zu säen“.
Organisationen aus dem Gesundheitswesen und der Zivilgesellschaft haben 194 Länder aufgefordert, die Integrität von Informationen zu einem Kernbestandteil der Klima- und Gesundheitspolitik sowie der Vorsorge- und Reaktionsmaßnahmen zu machen.
Wer entscheidet, was Fehlinformation und was Wahrheit ist?
Was ist Klimadesinformation?
Klimadesinformation bezeichnet die absichtliche Verbreitung falscher oder irreführender Informationen über den Klimawandel und Klimaschutzmaßnahmen. Dazu gehören die vollständige Leugnung der globalen Erwärmung sowie Verschwörungstheorien. Sie unterscheidet sich von Klimafehlinformation, die als falsche oder aus dem Kontext gerissene Information definiert wird, die als Fakt dargestellt wird.
Auch wenn Fehlinformationen nicht die gleiche Absicht wie Desinformationen beinhalten, können sie zu ebenso gefährlichen Konsequenzen führen.
Und wenn die Regierung falsche Fakten liefert, wird sie dann die gleichen Konsequenzen tragen?
Der Schaden, der Schaden!
Die WHO hebt den verheerenden Schaden hervor, den diese Desinformationskampagnen anrichten können. Als beispielsweise Menschen während der Waldbrände auf Maui Falschmeldungen hörten, die Katastrophenschutzbehörde FEMA könnte ihr Land beschlagnahmen, beantragten sie möglicherweise keine staatliche Unterstützung. Einige hätten dadurch das Geld verpasst! Anders ausgedrückt: „Desinformation kann den Zugang zu lebensrettender und stabilisierender Hilfe direkt behindern.“
Oder da war der schreckliche Fall der ULEZ-Verkehrskameras in London, wo jedes Mal 12 Pfund fällig wurden, wenn man mit einem alten, „umweltschädlichen“ Auto nach London fuhr. Das traf natürlich die Armen, die Alten und die Arbeiter, aber diese berechtigten Sorgen wurden durch Fehlinformationen „verstärkt und verzerrt“ (wobei sich heute niemand mehr daran erinnern kann, was genau falsch war). Dadurch wurde eine Maßnahme des öffentlichen Gesundheitswesens (die die Lebenserwartung der Londoner um bis zu 13 Minuten verlängern könnte ) laut WHO zu einem „Kulturkampfthema“. Dürfen wir es etwa nicht zulassen, dass die Bevölkerung mit der Regierungspolitik nicht einverstanden ist? Was glauben Sie, worum es hier geht – um eine Demokratie?
„Anstatt die Debatte darauf zu konzentrieren, wie die Umweltverschmutzung reduziert und gleichzeitig diejenigen geschützt werden können, die die Übergangskosten am wenigsten tragen können, kann Fehlinformation die Aufmerksamkeit auf Angst, Misstrauen und falsche Behauptungen lenken. Dies birgt die Gefahr, die öffentliche Unterstützung für Maßnahmen zu schwächen, die Lunge, Herz, Schwangerschaften, Kinder und die am stärksten der Luftverschmutzung ausgesetzten Gemeinschaften schützen.“
Andere Beispiele für Fehlinformationen könnten Menschen davon abhalten, bei Waldbränden oder Überschwemmungen zu evakuieren. Kennen Sie das? Man sieht die Flammenwand auf sich zukommen, ist aber einfach nicht überzeugt, dass das Feuer von einem 1000 Kilometer entfernten Kohlekraftwerk verursacht wird, und bleibt deshalb zu Hause.
Ich bin mir sicher, dass sie nur ein paar Zeitungen und GB News neutralisieren wollen – so etwas in der Art.
Die WHO ist eine Bedrohung.
Jede internationale Organisation, die solch autoritäres, antidemokratisches Material verfasst, das einzig und allein der Zensur von Debatten dient, verdient es, sofort die Finanzierung zu verlieren, verspottet und aufgelöst zu werden. Es ist Zeit, unser Geld zurückzubekommen.
https://joannenova.com.au/2026/10/congratulations-climate-skeptics-you-are-a-hybrid-weapon-of-war-and-a-growing-public-health-threat/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Herr Böhringer von der AFD erklärt hier wie die EU die deutschen Steuergelder klaut.
Wie das technisch abläuft.
Ab 53. Minute.
Die EU darf keine Steuerkompetenz haben. Es ist vertragswidrig.
Sie ändern den Namen und nennen es Abgaben statt Steuern.
So funktioniert der Diebstahl und die EU kann damit tief in die Taschen der
Steuerzahler greifen.
Finanzämter führen es ab direkt zu der EU.
Bundeshaushalt wird 50 Milliarden zu gering ausgewiesen wird, weil wir es direkt der EU abgeben. Das taucht dann im Bundeshaushalt nicht auf, weil der Diebstahl geheim gehalten werden soll.
https://youtu.be/_gq6JW_DgJ4
Das UN-Pamphlet und die folgenden nationalen Umsetzungsversuche sehe ich mit Gelassenheit. Dann bin ich eben wieder einmal „Störer des soz. Zusammenlebens“, „Anstifter“, „Impfgegner“, „Gefährder“ … Irgend einen Belästigungsgrund hatten die fast immer. Und jedes mal haben DIE angefangen, ich habe mich immer nur gewehrt. Vielleicht hat’s ja mitgeholfen, diesen Streithammeln mit ihren lästigen Sprüchen, bisher jedesmal 😁, ein ehrloses Ende zu bereiten. Auf geht’s …
„Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss“ (Faust)
Eigentlich gibt es dazu nur eines festzustellen:
Die Meinungsfreiheit ist das „schlechthin konstituierende“ Grundrecht für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung, wie es das Bundesverfassungsgericht in einem historischen Urteil treffend formuliert hat. Ohne den freien Austausch von Ideen, Kritik und unterschiedlichen Standpunkten kann eine Demokratie weder entstehen noch langfristig existieren.
Woraus man schlussfolgern muss, die EU, die UN bzw. WHO sind auf Abwegen unterwegs, sie präsentieren sich zunehmend als Feinde der Demokratie.
Hmmm, das WHO-Paper erfüllt grundlegende Bedingungen die als Nachweis für „hybride Kriegsführung“ von der EU aufgeführt werden.
„„Emotionale Fallen“Desinformation zum Thema Klima stützt sich oft auf emotional aufgeladene Sprache. Wenn Sie einen Beitrag sehen, der Sie sofort wütend oder ängstlich macht, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Behauptungen zu überprüfen.“
Muss da nicht eigentlich sofort gegen eingeschritten werden, von Seiten der EU-Administration?
Klima ist Vergangenheit und kann deshalb nicht geschützt werden‘ https://de.wikipedia.org/wiki/Klima https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
Auch im englischen Wikipedia
Als Ingenieur liebe ich die Fehlertoleranz-Angabe
Seit 500 Millionen Jahren kein Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2 zu sehen, CO2 kritisvh niedrig https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.022055499 https://www.pnas.org/ The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), a peer reviewed journal of the National Academy of Sciences (NAS), is an authoritative source of high-impact, original research that broadly spans the biological, physical, and social sciences. The journal is global in scope and submission is open to all researchers worldwide
Schön, dass sie das mal so deutlich aufgearbeitet und beschrieben haben
Das sind alles Auswüchse einer sozialistischen oder etatistischen Modelle.
Das Prinzip ist die Ausbeutung der Bürger bzw. Steuereintreibung.
Früher hat der Staat die Steuern bekommen. In unserem Land der deutsche Staat.
Nun werden die Steuergelder weitergeleitet an die WHO oder an IPCC, weitere NGO’s.
Man erfindet dafür eine globale Bedrohung, damit die Menschen diese Steuereintreibung auch akzeptieren.
–> Dies führt auch indirekt dazu, dass die Menschen ständig in Angst leben. Die Welt geht entweder durch Pandemien oder Klimawandel runter. Dann braucht man keine Kinder auf die Welt bringen. —> Geburtenrate gehen runter.
„Die zusammengefasste Geburtenziffer (Geburtenrate) in Deutschland lag im Jahr 2025 bei 1,32 Kindern je Frau (nach Angaben des Statistischen Bundesamts). Das ist ein Rückgang von 2,7 % im Vergleich zum Vorjahr (1,35 Kinder je Frau) und der niedrigste Stand seit 1997“
Man gibt den Menschen dabei nicht die Freiheit diese Steuern freiwillig zu zahlen. Jeder muss zahlen, ob er an die Pandemie (Corona-Schwurbel), an Klimawandel (Klima-Schwurbel) glaubt oder nicht. Auch die Leute, die nicht an die Pandemie oder Klimawandel glauben müssen die Steuern zahlen. Wenn das nämlich freiwillig wäre, dann würden diese Leute sich dafür nicht bemühen. Die
Einnahmen wären viel geringer. Dann gäbe es auch keinen Klimawandel und keine Pandemie mehr.
Das ist eine Gewaltanwendung. Man nötigt mit Staatsgewalt die Menschen dafür zu zahlen. Steuern sind moralisch gesehen ein Raub/Diebstahl. Das ist ein Verbrechen und die Leute, die das machen sind Verbrecher. Das sagt Milei immer wieder und er hat absolut recht. Eigentlich müsste man diesen Leuten nicht nur den Geldhahn drehen sondern vor Gericht stellen, um der Gesellschaft auch zu zeigen und zu beweisen, dass sie Verbrecher sind. Fauci ist ein gutes Beispiel dafür.
Es ist Zeit, unser Geld zurückzubekommen.
Das wäre ein zu formmer Wunsch.
Aber es ist Zeit, dass die Ausplünderung unserer Ersparnisse durch CO2-Abgaben und andere Klimarettungsvorschriften beim Hausbau, bei der Wirtschaft, beim Handel und beim Verkauf von Lebensmitteln endlich beendet wird.
Und wer soll das beenden? Antwort: Nur wir, nämlich das einfache Volk, das von der Politik ausgeplündert wird.
Die behält natürlich nicht alles Geld für sich, sondern reicht einen Teil weiter an die Treibhaus-Voodoo-Wissenschaft mit ihren ständig neuen Treibhausmärchen und Katastrophenerfindungen, an die NGOs und an die Klimarettungsindustrie.
Hab ich jemanden vergessen?
NGOs?
Eike ist definitionsgemäß eine NGO.
Wo sehen Sie da eine Übereinstimmung? Bekommt EIKE als „NGO“ Gelder aus einem staatlichen Fördertopf?
Die Definition ist falsch.
non government organisation
Die NGO‘ s werden vom Staat oder Steuergeldern jedoch auch finanziert.
Dann ist es nicht mehr non government, wenn sie von Staaten subventioniert werden.
EIKE bekommt keine Steuergelder.
Ich glaube auch nicht, dass Frau Merkel und Herr Merz EIKE toll finden und finanziell unterstützen.
Aber keine staatlich finanzierte NGO.
Wie ich dieses permanente Geschwätz hasse!
Womöglich sogar die einzige?