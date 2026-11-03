Von Jo Nova

Unangenehme Menschen wollen über die Erwärmung der oberen Troposphäre oder gar über ihre Stromrechnungen diskutieren – das können wir nicht zulassen.

Unvorsichtige Diskussionen über solche Themen oder Messungen von Radiosonden sind inakzeptabel. Seien Sie versichert, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schützt Sie davor, versehentlich Debatten über das Klima vergangener Zeiten mitzubekommen. Durchschnittswähler müssen vor Klimadesinformation bewahrt werden, damit sie nicht vergessen, richtig zu wählen – äh, ich meine, brennende Gebäude nicht zu verlassen. Denn das kann ja jedem passieren, nicht wahr?

Die WHO (warum sind wir eigentlich noch Mitglieder?) hat einen Bericht mit dem Titel „Gesundheitsschutz im Zeitalter der Klimadesinformation“ veröffentlicht. Er gilt als erste Auseinandersetzung der Gesundheitsgemeinschaft mit den schädlichen Auswirkungen von Klimadesinformation. Dies folgt auf die Ankündigung der EU, auf der letzten COP-Konferenz in Brasilien gegen Fake News und Verschwörungstheorien vorzugehen.

Gesundheitsschutz im Zeitalter der Klimadesinformation: Wahrung der Informationsintegrität im Kontext von Klimawandel und Gesundheit (2026)

Klimadesinformationen verzögern Maßnahmen, untergraben das Vertrauen in die Wissenschaft, schwächen gesundheitspolitische Maßnahmen und können Menschen in Klimanotfällen gefährden. Das Positionspapier der WHO-Arbeitsgruppe „Klima und Gesundheit“ der Zivilgesellschaft für 2026 erläutert, warum die Integrität von Informationen eine Priorität im Bereich der öffentlichen Gesundheit darstellt, und formuliert Handlungsempfehlungen für die WHO , Regierungen, Gesundheitseinrichtungen, Berufsverbände, die Zivilgesellschaft und Geldgeber.

Gemeinsam kann die Gesundheitsgemeinschaft die Menschen vor Desinformationen zum Klimawandel schützen.

Lesen Sie den Artikel [EN]

Siehe Pressemitteilung

https://climateandhealthalliance.org/disinformation-and-health/

Die WHO hat die verbalen Geschütze aufgefahren. Diejeni

Die WHO hat die verbalen Geschütze aufgefahren. Diejenigen, die „Klimadesinformation“ verbreiten, seien nicht nur Handlanger der Ölkonzerne, sondern eine „hybride Kriegswaffe“ und eine wachsende „Gefahr für die öffentliche Gesundheit“. (Fühlen Sie sich jetzt wichtig?)

Wenn jemand eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt, können wir ihn natürlich nicht einfach frei herumlaufen lassen und mit wahllosen Wählern reden lassen, oder? Dasselbe gilt für diese gefährlichen Kriegswaffen. Was wäre, wenn solche Leute im TV frei herumlaufen würden?

Es scheint ziemlich offensichtlich, wohin das führen soll. Man erklärt seine Debattengegner nicht einfach so zu einer Hybridwaffe und schüttelt sich die Hände. Momentan fordern sie „nur“ die Mitgliedstaaten auf, Falschinformationen zum Klimawandel als Gefahr für die öffentliche Gesundheit anzuerkennen. Aber wir alle wissen, worauf das hinausläuft. Früher oder später landen die Gefährder der öffentlichen Gesundheit im Gefängnis oder zumindest in einer Gummizelle (zu ihrem eigenen Schutz).

In dieser Phase empfiehlt die Pressemitteilung, dass die Gesundheitsbehörden das Management der Klima-Gesundheits-Infodemie stärken und die Regierungen dabei unterstützen, schädliche Informationsnarrative zu erkennen und darauf zu reagieren.

Vielleicht nimmt ihnen eine nette Regierung einfach den Computer weg oder ihre digitale Identität und sperrt sie von den sozialen Medien aus?

Die WHO hat soeben faktisch zugegeben, dass sie die öffentliche Klimadebatte verliert – warum sonst sollte sie jede abweichende Meinung als Bedrohung einstufen?

„Hybride Kriegswaffe“: Warum Klimadesinformation eine wachsende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen könnte

Von Liam Gilliver, EuroNews

„Klimadesinformation ist nicht nur ein Problem falscher Gerüchte und Unwahrheiten; sie ist auch ein Problem von Macht, Anreizen und Verantwortlichkeit.“

Die WHO-Mitgliedstaaten werden dringend aufgefordert, Desinformationen zum Klimawandel als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit anzuerkennen, da Interessengruppen versuchen, „Zweifel und Verwirrung zu säen“.

Organisationen aus dem Gesundheitswesen und der Zivilgesellschaft haben 194 Länder aufgefordert, die Integrität von Informationen zu einem Kernbestandteil der Klima- und Gesundheitspolitik sowie der Vorsorge- und Reaktionsmaßnahmen zu machen.

Wer entscheidet, was Fehlinformation und was Wahrheit ist?

Was ist Klimadesinformation?

Klimadesinformation bezeichnet die absichtliche Verbreitung falscher oder irreführender Informationen über den Klimawandel und Klimaschutzmaßnahmen. Dazu gehören die vollständige Leugnung der globalen Erwärmung sowie Verschwörungstheorien. Sie unterscheidet sich von Klimafehlinformation, die als falsche oder aus dem Kontext gerissene Information definiert wird, die als Fakt dargestellt wird.

Auch wenn Fehlinformationen nicht die gleiche Absicht wie Desinformationen beinhalten, können sie zu ebenso gefährlichen Konsequenzen führen.

Und wenn die Regierung falsche Fakten liefert, wird sie dann die gleichen Konsequenzen tragen?

Der Schaden, der Schaden!

Die WHO hebt den verheerenden Schaden hervor, den diese Desinformationskampagnen anrichten können. Als beispielsweise Menschen während der Waldbrände auf Maui Falschmeldungen hörten, die Katastrophenschutzbehörde FEMA könnte ihr Land beschlagnahmen, beantragten sie möglicherweise keine staatliche Unterstützung. Einige hätten dadurch das Geld verpasst! Anders ausgedrückt: „Desinformation kann den Zugang zu lebensrettender und stabilisierender Hilfe direkt behindern.“

Oder da war der schreckliche Fall der ULEZ-Verkehrskameras in London, wo jedes Mal 12 Pfund fällig wurden, wenn man mit einem alten, „umweltschädlichen“ Auto nach London fuhr. Das traf natürlich die Armen, die Alten und die Arbeiter, aber diese berechtigten Sorgen wurden durch Fehlinformationen „verstärkt und verzerrt“ (wobei sich heute niemand mehr daran erinnern kann, was genau falsch war). Dadurch wurde eine Maßnahme des öffentlichen Gesundheitswesens (die die Lebenserwartung der Londoner um bis zu 13 Minuten verlängern könnte ) laut WHO zu einem „Kulturkampfthema“. Dürfen wir es etwa nicht zulassen, dass die Bevölkerung mit der Regierungspolitik nicht einverstanden ist? Was glauben Sie, worum es hier geht – um eine Demokratie?

„Anstatt die Debatte darauf zu konzentrieren, wie die Umweltverschmutzung reduziert und gleichzeitig diejenigen geschützt werden können, die die Übergangskosten am wenigsten tragen können, kann Fehlinformation die Aufmerksamkeit auf Angst, Misstrauen und falsche Behauptungen lenken. Dies birgt die Gefahr, die öffentliche Unterstützung für Maßnahmen zu schwächen, die Lunge, Herz, Schwangerschaften, Kinder und die am stärksten der Luftverschmutzung ausgesetzten Gemeinschaften schützen.“

Andere Beispiele für Fehlinformationen könnten Menschen davon abhalten, bei Waldbränden oder Überschwemmungen zu evakuieren. Kennen Sie das? Man sieht die Flammenwand auf sich zukommen, ist aber einfach nicht überzeugt, dass das Feuer von einem 1000 Kilometer entfernten Kohlekraftwerk verursacht wird, und bleibt deshalb zu Hause.

Ich bin mir sicher, dass sie nur ein paar Zeitungen und GB News neutralisieren wollen – so etwas in der Art.

Die WHO ist eine Bedrohung.

Jede internationale Organisation, die solch autoritäres, antidemokratisches Material verfasst, das einzig und allein der Zensur von Debatten dient, verdient es, sofort die Finanzierung zu verlieren, verspottet und aufgelöst zu werden. Es ist Zeit, unser Geld zurückzubekommen.

https://joannenova.com.au/2026/10/congratulations-climate-skeptics-you-are-a-hybrid-weapon-of-war-and-a-growing-public-health-threat/