WUWT, Von THE DAILY SCEPTIC

„In diesem brisanten Buch enthüllt Chris Morrison die erfundene Klimakrise und die damit einhergehende Fantasie der Netto-Null-Grenze.“ Von Chris Morrison

Heute veröffentlichen wir weitere exklusive Auszüge aus Chris Morrisons brisantem neuen Buch , das die Bestsellerlisten im Sturm erobert und sowohl in der etablierten Klimawissenschaftsgemeinschaft als auch bei den linksradikalen Verfechtern des verhängnisvollen Netto-Null-Wahnsinns für Schockwellen sorgt.

Kapitel 3: Britisches Met Office

Wer sich fragt, wie tief die wissenschaftliche Integrität beim britischen Wetterdienst (Met Office) sinken kann, wird sich das wohl weiterhin fragen.

Man hätte den Bericht „UK Climate Projections 2018“ (UKCP18) längst zurückziehen müssen, nachdem er lediglich auf Basis des RCP8.5-Computerszenarios einen Anstieg der britischen Sommertemperaturen um 5,1 °C bis 2070 prognostiziert hatte. Am besten wäre eine ausführliche Entschuldigung für all den Schaden und die Besorgnis gewesen, die entstanden waren, bevor der IPCC das umstrittene Szenario als „unplausibel“ eingestuft hatte. Fehlanzeige. Im Gegenteil, der Met Office scheint seine Position sogar noch zu verschärfen.

Der traumhafte Sommer 2026 in Großbritannien bot dem staatlich finanzierten Meteorologen eine zu gute Gelegenheit, das Wetter für die Klimaneutralitätsinitiative zu nutzen. „Peinlicherweise von Aktivisten hinters Licht geführt“, kommentierte der Wissenschaftsjournalist Matt Ridley kürzlich – und wer könnte ihm da widersprechen? Ende Juni veröffentlichte der britische Wetterdienst Met Office einen kurzen Clip, der zeigte, wie sich eine Wettervorhersage im Jahr 2056 anfühlen könnte .

Die Sendung präsentierte ein „plausibles Szenario“, das Temperaturen von bis zu 45 °C in 30 Jahren prognostizierte, sowie neun aufeinanderfolgende Tage mit 40 °C irgendwo in England. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die Temperatur in England bisher nur einmal, im Juli 2022, die 40-°C-Marke überschritten hat – offenbar bei der Landung von Typhoon-Jets auf der Landebahn der RAF Coningsby.

„Dieses Szenario ist keine Vorhersage eines konkreten Ereignisses, sondern eine wissenschaftlich plausible Veranschaulichung, die uns helfen soll zu verstehen, wie sich Risiken mit der Klimaerwärmung verändern könnten“, erklärte der britische Wetterdienst Met Office. „Die Verwendung der Klimaprognosen des Met Office macht die Vorstellung, dass die Höchsttemperatur 45 °C erreichen könnte, erschreckend“, fügte der leitende Wissenschaftler der Operation, Professor Stephen Belcher, hinzu.

Was für ein Schwachsinn! Obwohl der britische Wetterdienst (Met Office) die Herkunft der Prognosen nicht genau angibt, ähneln sie frappierend UKCP18 – einem Bericht, der längst im Müll landen sollte und nicht länger die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen dürfte. Diese erfundene Wettervorhersage war nichts anderes als schändliche Propaganda.

Kapitel 5: Klimaklumpen und Komiker

Wo soll ich anfangen?

Gleich zu Beginn der großen Klimahysterie war ein ehemaliger Schüler einer Privatschule und BBC-Mitarbeiter voller neu entdeckter Wahrheiten: Die Welt stünde am Rande einer Umweltkatastrophe. Unweigerlich lockte ihn bald ein Job beim Guardian, wo er im Juli 1999 seinen Lesern erklärte:

„Die globale Erwärmung bedeutet, dass Flüge über den Atlantik mittlerweile genauso inakzeptabel sind wie Kindesmisshandlung.“ Der globale „Zusammenbruch“ habe begonnen, hieß es. „Lange vorhergesagt und lange geleugnet, treffen die Auswirkungen des Klimawandels schneller ein, als selbst die pessimistischsten Propheten erwartet hatten“, predigte er.

Seiner Zeit stets voraus, wurden solche Untergangsszenarien zum Standardrepertoire fast jedes Aktivisten, der Tränen und Ängste um die Zukunft unseres Planeten schüren wollte. Der „rechte Charlie“ nahm dies 2009 offensichtlich zur Kenntnis, als er der Welt 96 Monate vorhersagte, bevor die Öko-Feen alles zerstören würden.

Unser langjähriger, mahnender Held ist natürlich George Monbiot. 1999 schrieb er, die arktischen Ökosysteme würden zusammenbrechen, das schmelzende Eis vernichte die Nahrungsgründe von Walen und Walrossen, während sich die Populationen von Eisbären und Robben halbiert hätten. Das Wort „scheint“ spielt dabei eine entscheidende Rolle. Heutzutage ist es etwas genauer zu sagen, dass die Eisbärenpopulationen Rekordwerte erreicht zu haben scheinen.

Wie viele extreme Aktivisten jener Zeit hatte auch Monbiot noch nicht gelernt, dass man bei Weltuntergangsprophezeiungen keine konkreten Daten nennen sollte. Die Erklärung, man könnte sich im Jahr des Jüngsten Gerichts geirrt haben, trug nicht gerade zur Glaubwürdigkeit des selbsternannten Weltuntergangspredigers bei, als er kleinlaut seine Anhänger den Berg hinunterführte.

„Die bevorstehende totale Zerstörung der Korallenriffe weltweit ist keine Panikmache, sondern Fakt“, berichtete Monbiot im Juni 1999. Zum Glück hat das niemand den Korallen gesagt, die seit Hunderten von Millionen Jahren existieren und fast jede erdenkliche Klimaveränderung überlebt haben. In den letzten fünf Jahren haben die Korallen am Great Barrier Reef, dem größten Korallenriff der Welt, Rekordwerte erreicht, seit detaillierte Beobachtungen vor fast 50 Jahren begannen. Monbiot scheint von der Natur keine Ahnung zu haben. Korallen können offensichtlich Schwankungen der Meeresoberflächentemperatur, atmosphärischen Stürmen und Angriffen anderer Lebewesen standhalten.

Ein weiterer Artikel, der sich ebenfalls als wenig überzeugend erwiesen hat, stammt aus dem Dezember 2002. Darin behauptete Monbiot, die Welt stünde innerhalb von nur zehn Jahren vor einer Wahl: Entweder die Landwirtschaft ernähre weiterhin die Tiere oder die Menschen. Beides sei nicht möglich. Natürlich gelang beides, begünstigt durch ein anschließendes zehnprozentiges Wachstum der globalen Vegetation, das durch zusätzliche CO₂-Emissionen aus Kohlenwasserstoffen in der Atmosphäre begünstigt wurde. Generell scheint Monbiot der Landwirtschaft nicht besonders zugetan zu sein. Im Juli 2022 behauptete er, wir müssten von ihr auf scheußliches, industriell verarbeitetes Futter umsteigen. Na ja, vielleicht sogar auf Menschenfutter.

Unser George ist in die Jahre gekommen, und ein Messias-Komplex scheint ihn gepackt zu haben. Er zieht zwar immer noch eine Schar von Bewunderern in den üblichen „progressiven“ Kreisen an, doch seine Engstirnigkeit und seine zunehmend neo-malthusianische Fixierung auf Netto-Null-Emissionen rächen sich langsam. Seine unglaubwürdigen Behauptungen musste er seit Jahren nicht mehr ernsthaft diskutieren, zumindest seit er 2018 den lächerlichen Guardian- Brief unterzeichnete , in dem mit ungeheurer Wichtigtuerei erklärt wurde, er und andere Unterzeichner würden der Debatte über den menschengemachten Klimawandel nicht länger „ihre Glaubwürdigkeit leihen“. Zu den anderen Größen der Rundfunkmedien, die erklärten, kein Interesse mehr an der althergebrachten Debatte über widersprüchliche wissenschaftliche Meinungen zu haben, gehörten Jonathan Porritt, Caroline Lucas, Clive Lewis und Mark Maslin.

Wie die meisten Hardcore-Aktivisten hat auch Monbiot Twitter, das nun unter Elon Musks Kontrolle steht und jetzt X heißt, verlassen, offenbar entsetzt über den unerwünschten Ausbruch der Meinungsfreiheit. In einem langen, ausschweifenden Abschiedsgruß an seine 500.000 Follower bemerkte er, dass intelligente Gespräche von einem „Tsunami der Dummheit“ übertönt worden seien.

Weniger wohlwollende Menschen könnten schlussfolgern, dass ein Mann es nur eine begrenzte Anzahl von Malen ertragen kann, als Dummkopf bezeichnet zu werden. …

Wenn Politik und Wissenschaft aufeinanderprallen, gehört die BBC zu den Ersten, die den wissenschaftlichen Prozess der unermüdlichen Forschung ignorieren. Während der Covid-Pandemie war ihre Berichterstattung katastrophal. Die Gefahren des Virus wurden maßlos übertrieben, fragwürdige Computermodelle erhielten eine unverdiente Bedeutung, während alternative medizinische Ansichten rücksichtslos unterdrückt wurden. Die Klimaforschung ist zwar ein anderes Thema, aber die Vorgehensweise ist dieselbe.

Im Januar 2006 veranstaltete Roger Harrabin, der damalige Klimaschutzchef der BBC, ein eintägiges Seminar, um die Berichterstattung der Sender über den Klimawandel zu erörtern. 28 leitende BBC-Mitarbeiter und Redakteure sowie einige geladene Sympathisanten der Klimakatastrophen-Bewegung nahmen daran teil. Das Treffen wurde jahrelang geheim gehalten, war aber entscheidend für die Festlegung zukünftiger redaktioneller Richtlinien. Der verstorbene Christopher Booker, ein führender Klimaskeptiker jener Zeit, kommentierte die vereinbarten Richtlinien wie folgt:

„Die Verpflichtung zur Unparteilichkeit könne außer Acht gelassen werden, argumentierte man, da die offizielle Lehrmeinung mittlerweile so weitgehend akzeptiert sei, dass jede abweichende Meinung als zu unbedeutend abgetan werden könne, um Beachtung zu finden“

Wie viele Millionen Menschen sind wohl im Laufe der Jahrhunderte gestorben, als irgendein unbedeutender Diktator, Eroberergeneral, Sektenführer oder lokaler Mafia-Boss diese Art von Aushang zum ersten Mal auf dem Marktplatz aufhängte?

Doch einigen hartnäckigen Verfechtern der Meinungsfreiheit gelang es in den folgenden Jahren, sich Gehör zu verschaffen. Daraufhin ging Fran Unsworth, die Nachrichtenchefin der BBC, 2018 hart gegen alle verbliebenen abweichenden Meinungen vor. Den Mitarbeitern wurde mitgeteilt, dass die Klimawissenschaft nicht als ein Thema dargestellt werden dürfe, das einen Ausgleich zwischen gegensätzlichen Standpunkten erfordere. Jeder, der den „Konsens“ in der Klimawissenschaft infrage stellte, wurde faktisch von der BBC verbannt.

Die Folgen des Verbots sind erschreckend. Wie wir gesehen haben, hat das „unplausible“ Urteil des IPCC einen Großteil seiner Berichterstattung zur Klimaforschung der letzten 15 Jahre zunichtegemacht. Das Versäumnis, zu hinterfragen, zu diskutieren und dem wissenschaftlichen Prozess zu folgen, hat die BBC zu einem weiteren nützlichen Sprachrohr degradiert, das eine Netto-Null-Fantasie propagiert.

Jahrelang hielt Bob Ward klimaskeptische Journalisten und Kritiker des Netto-Null-Konzepts mit kleinlichen Beschwerden bei verschiedenen britischen Medienaufsichtsbehörden auf Trab. Ob seine Tiraden gegenüber der Zeitung „The Beak“ irgendjemanden schlauer gemacht haben, ist fraglich, doch für die betroffenen Autoren und ihre Arbeitgeber war der langwierige Prozess, sich mit seinem Gejammer auseinandersetzen zu müssen, die eigentliche Strafe. Ward arbeitet im Grantham Institute, dem Aktivistenzentrum für Netto-Null-Emissionen an der London School of Economics. Sowohl die Fakultät als auch Wards Gehalt hängen von der Großzügigkeit des milliardenschweren Öko-Investors Jeremy Grantham ab. Heutzutage ist der Spielraum für regulatorische Spielchen geringer, da sich die freie Meinungsäußerung und skeptische Kommentare in die weniger regulierten sozialen Medien verlagert haben.

Wards Markenzeichen ist seine Behauptung, sich an wissenschaftliche Erkenntnisse zu halten. Als ständiger Gast in den Mainstream-Medien wettert er gegen „Klimaleugner“, die seiner Meinung nach die Daten ignorieren. Man sollte nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen, doch seine eigenen Schriften und Sendungen scheinen selten eine tatsächliche Auseinandersetzung mit seinem Verständnis des komplexen Themas zu beinhalten. Man könnte sich sogar fragen, ob er überhaupt einen Klimawissenschaftler benennen kann.

Im Vorfeld der britischen Parlamentswahlen im Juli 2024 forderte ein offener Brief an alle Politiker ein ambitioniertes und beschleunigtes Klimaprogramm. Unterzeichnet von 408 Klimaaktivisten, wurde der Brief von der BBC als der „herausragendste“ Beitrag britischer Wissenschaftler gewürdigt. Ward, der die Petition initiiert hatte, postete auf X: „Wissenschaftler appellieren an die Parteien: Seid ambitioniert im Klimaschutz!“

Wissenschaftler, sagen Sie? Der erste „Wissenschaftler“ in der alphabetischen Liste war ein außerordentlicher Professor für Rechnungswesen, der zweite ein Geograph mit Spezialisierung auf „Katastrophenvorsorge“, und der dritte ein Archäologe.

Chris Morrison ist Umweltredakteur des Daily Sceptic. Folgen Sie ihm auf X. Sein neues Buch ist bei Amazon erhältlich.

https://wattsupwiththat.com/2026/10/14/the-corruption-of-the-bbc-and-met-office-further-exclusive-extracts-from-chris-morrisons-new-book-on-the-invented-climate-crisis/