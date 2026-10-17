Ökonomen/Finanzexperten mit Verbraucherschutzfokus wollen „Desinformation“ zum Klimawandel bekämpfen und benutzen dazu die staatsfinanzierte Verbraucherkommision BW. Die Gehirnwäsche wirkt nach wie vor.

„Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereint, kamen wir auf die Idee, dass Verschmutzung, die Bedrohung durch globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnot und Ähnliches das Ideal erfüllen würden… All diese Gefahren werden durch menschliches Eingreifen verursacht, und nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen können sie überwunden werden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.“

Eine eMail der Verbraucherkommission (MLR)

Vor einigen Tagen erreichte uns diese eMail (siehe unten). Sie ist deshalb hochinteressant, weil zwei von Klimafragen völlig unbedarfte Ökonomen den Menschen hierzulande sog. Desinformationen zum Klima, seinen evtl. Ursachen und Auswirkungen, verbieten wollen. Und was Desinformationen sind, das bestimmen sie, oder der Staat und seine „Wissenschaftler“ in dessen Auftrag sie wirken. Sie schreiben das wirklich und ohne sich einen Deut um die -grundgesetzlich garantierte- Meinungsfreiheit oder die ebenso garantierte „die Wissenschaftsfreiheit zu scheren.

Und so sieht die Welt aus, was sie uns in ihrem Pamphlet mitteilen wollen. Dabei wird natürlich wild gegendert:

Es ist wissenschaftlich unumstritten, dass der Klimawandel menschengemacht ist und zu erheblichen Schäden für Verbraucherinnen und Verbrauchern geführt hat und führen wird.

Und ferner:

Dies belegen Meta-Studien, die zeigen, dass je ca. 99 % der begutachteten Artikel und der führenden Klimaexperten zu dieser Schlussfolgerung kommen.

Diese Metastudien sind ein müder Abklatsch der Cook Studie, die uns damals wissen ließ, dass 97 % aller Wissenschaftler sich einig darin sind, dass der „Klimawandel“ menschgemacht sei. Nun sind es sogar 99%. Bald sind des 110% oder vielleicht 120% ? Wer weiß!

Denn das ist das wirkliche Ziel dieser Leute und ihrer Auftraggeber, das Geschäft lahmt, (wie das Geschäft aktuell und immer noch funktioniert zeigt dieser Bericht) Deutschen haben ganz andere Sorgen als Klima:

Zur Erreichung der Klimaziele müssen jedoch jahrzehntelange gesamtgesellschaftliche Transformationen vollzogen werden. Dies mag am besten gelingen, wenn zusätzlich zu den hier vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eindämmung der Falschinformationen zum Klimawandel Verbraucherinnen und Verbraucher bei der konkreten Umsetzung der Transformationen durch politische Maßnahmen unterstützt werden.

Und am Schluss steht:

Die VK-Mitglieder stimmten der Stellungnahme bis auf eine Gegenstimme zu.

Wer da dagegen gestimmt hat, wäre interessant zu wissen. Beim Rest fällt einen nur ein:

Wes Brot ich ess´, des Lied ich singe.

Oder netter: Wissenschaftler sind auch nur Menschen.

Was hingegen klare Tatsache ist, dass die Klimaangst der Deutschen auf die hinteren Plätze verwiesen wurde. Und es scheint der Hauptgrund zu sein, warum diese Ökonomen jetzt versuchen, die Freiheit Wissenschaft und der Meinungsäußerung mit Füßen zu treten und zu verbieten. Nicht 20 % lehnen die Klimareligion ab, wie die Ökonomen in ihrem Pamphlet feststellten, sondern Deutsche mit Klimangst tummeln sich erst auf Nr. 20 ihrer vielen Nöte.

Klar zu sehen: Das Klima-Geschäft leidet zusehends,

Top-Ängste zum Vergleich (Auszug)(3)

| Platz | Angst | Anteil |

|——-|——-|——–|

| 1 | Steigende Lebenshaltungskosten | 59 % |

| 2 | Steuererhöhungen / Leistungskürzungen | 53 % |

| 3 | Überforderung des Staates durch Geflüchtete | 52 % |

| 4 | Schlechtere Wirtschaftslage | 51 % |

| 5 | Wohnen unbezahlbar | 50 % |

| … | … | … |

| **20** | **Klimawandel** | **30 %** |

| 21 | Naturkatastrophen | 27 % |

Diese eMail wurde nun an viele Poltiker geschickt und ist hier im Original zu sehen, ebenso die Anleitung (siehe pdf) dafür. Sie gibt detailliert Infos dafür, was man wie und wann vorhat.

Die Hervorhebungen sind von EIKE

Von: Presse Verbraucherkommission (MLR) <Presse@Verbraucherkommission.bwl.de>

Gesendet: Dienstag, 13. Oktober 2026 17:46

An: Info Verbraucherkommission (MLR) <info@Verbraucherkommission.bwl.de>

Betreff: Empfehlungen der Verbraucherkommission BW zum Umgang mit Fake News zum Klimawandel Sehr geehrte Damen und Herren, die Verbraucherkommission Baden-Württemberg sieht die massenweise Verbreitung von Falschinformationen zum Klimawandel als einen Hinderungsgrund auf dem Weg die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Um diesem Missstand zu begegnen, benennt die Verbraucherkommission Baden-Württemberg in ihrem aktuellen Empfehlungspapier „Wie geht man mit Fake News zum Klimawandel um?“ die Probleme aus ihrer Sicht und schlägt Maßnahmen vor, diesen entgegenzutreten. Konkret werden unter anderem empfohlen: Löschung von Bots, die Falschinformationen verbreiten, durch die Betreiber sozialer Online-Netzwerke. Außerdem müssen die Betreiber sozialer Online-Netzwerke sicherstellen, dass keine Posts mit Falschinformationen in den Feeds der Netzwerke landen. Einstufung und Sanktionierung der Ausgabe von Falschinformationen zum Klimawandel durch Chatbots als verbotene KI-Praktik. Förderung der Klimabildung und von Medienkompetenz in der digitalen Welt von Verbraucherinnen und Verbrauchern bezogen auf Fragen zum Klimawandel. Verbesserung der Wissenschaftskommunikation. Vergleichbar zu einem Lobbyregister sollten nachvollziehbar dokumentiert Personen und Organisationen aufgelistet werden, die mehrfach Falschinformationen zum Klimawandel verbreitet haben. Eine ausführliche Diskussion dieser Punkte und der Forderungen finden Sie in der anbei mitgesendeten Stellungnahme. Die Verbraucherkommission hofft auf Unterstützung bei dem Ziel der politischen Umsetzung, um eine Verbesserung des Status Quo zu erreichen. Hintergrund: Die Verbraucherkommission Baden-Württemberg berät als ehrenamtliches Expertengremium die Landesregierung von Baden-Württemberg in grundsätzlichen Fragen der Verbraucherpolitik und entwickelt Handlungsempfehlungen für die Verbraucherpolitik. Neben der Landesregierung gehen die Empfehlungen auch an andere Länder, den Bund und weitere Multiplikatoren mit Verbraucherbezug. Mit freundlichen Grüßen i.A. Hans-Jörg Eberhardt

Kommentar EIKE Redaktion

Grok sagt zu den Hauptautoren:

Prof. Dr. Andreas Oehler** und **Dr. Matthias Horn** (als Gastautor) sind die genannten Hauptautoren der Broschüre der Verbraucherkommission Baden-Württemberg. Es handelt sich um Finanzwissenschaftler der Universität Bamberg mit Schwerpunkt Verbraucherschutz, Behavioral Finance und zunehmend auch ESG-/Nachhaltigkeitsthemen (einschließlich klimabezogener Finanzaspekte).[](<https://www.verbraucherkommission.de/,Lde/Startseite/wir+ueber+uns/mitglieder>)[](<https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Oehler>)

Dr. Matthias Horn

– Wissenschaftlicher Mitarbeiter am selben Lehrstuhl für Finanzwirtschaft an der Universität Bamberg (Dr. Matthias Horn, M.Sc.).

– Forschungsinteressen: Empirical Finance, Behavioral Finance, Asset Pricing, Algorithmic Trading, Risk Management, ESG/CSR/Sustainability und FinTech.

Beide sind also keine Klimawissenschaftler, sondern Ökonomen/Finanzexperten mit Verbraucherschutzfokus. Die Broschüre „Wie geht man mit Fake News zum Klimawandel um? Hinweise und Ermutigungen“ der Verbraucherkommission Baden-Württemberg behandelt das Thema offenbar aus dieser verbraucherpolitischen Perspektive (z. B. in Bezug auf Desinformation, die Verbraucherentscheidungen beeinflussen kann, etwa bei nachhaltigen Produkten, Investments oder Greenwashing-Fragen). Die Kommission gibt regelmäßig Stellungnahmen und Empfehlungen zu verbraucherrelevanten Themen heraus.

Öffentlich auffindbare Details zur Broschüre selbst sind begrenzt; die Autorenangabe und der institutionelle Kontext der Verbraucherkommission Baden-Württemberg sind jedoch klar belegt.

Soweit die KI von Grok