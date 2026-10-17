Cap Allon
Vorbemerkung des Übersetzers: In diesem Beitrag geht es ausschließlich um die Energiewende in Deutschland. Die verlinkten Artikel sind in deutscher Sprache. Dieser Beitrag aus auswärtiger Sicht fasst jedoch die ganze Narretei hierzulande treffend zusammen und wirft auch ein Schlaglicht darauf, wie diese Energiewende im Ausland gesehen wird. – Ende Vorbemerkung
Deutschlands „grüne Energiewende“ hinterlässt eine Spur der Verwüstung in den Wäldern: Bäume werden gefällt, Straßen durch den Wald gebaut und Hunderte Lkw-Ladungen Beton in den Boden gegossen, um Platz für Windkraftanlagen zu schaffen.
Im hessischen Reinhardswald wurden für den Bau von 18 Windkraftanlagen rund 29 Hektar Waldfläche in Anspruch genommen, davon 13,4 Hektar dauerhaft. Lokale Medienberichte dokumentierten, dass für die Fundamente der Windkraftanlagen 780 Betonmischerladungen benötigt wurden, die jeweils mit etwa 100 Tonnen Stahl bewehrt sind. Die Windkraftanlagen werden 241 Meter hoch sein.
Im bayerischen Steigerwald schreitet ein weiteres Projekt mit 19 Windkraftanlagen voran. Die Gemeinde Oberscheinfeld bestätigte, dass für sechs der Anlagen zahlreiche Bäume gefällt wurden und zudem Bauplattformen, Zufahrtswege sowie neue Forststraßen angelegt wurden.
Bis August waren die Bauarbeiter damit beschäftigt, Straßen und Baustellen mit Kalk und Zement zu befestigen.
Die Gemeinde warnte vor verstärktem Schwerverkehr durch die Waldgebiete in den kommenden zwei Jahren.
Und der Ausbau geht weiter.
Am 30. September veröffentlichte die brandenburgische Umweltbehörde eine weitere Genehmigung, diesmal für Windkraftanlagen in Schönfeld, in welcher der Umwandlung von Waldflächen ausdrücklich zugestimmt wurde.
Windkraftanlagen sind nicht umweltfreundlich. Ihre Errichtung ist mit erheblichen Umweltschäden verbunden. Und dabei sind der Abbau von Metallen und Seltenen Erden, die erhebliche Menegen fossiler Brennstoffe verbrauchende Fertigung, die stark auf China konzentrierten Lieferketten sowie der Treibstoffverbrauch beim Transport der Komponenten um die halbe Welt noch gar nicht berücksichtigt.
Und trotz alledem erzeugen sie nur dann Strom, wenn der Wind mitspielt – so dass andere Energiequellen, vor allem Kohle und Gas, die Lücke während der häufigen Windflauten füllen müssen.
Link: https://electroverse.substack.com/p/two-feet-of-october-snow-hit-utah?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Bemerkenswert an dieser der Landschafts- und Naturzerstörung durch Windräder ist, mit welcher Verbissenheit die Landesregierung und die Behörden diese Projekte durch bürokratische Tricksereien vorantreiben. Gegen die Proteste der Bürger. Selbst der Mord an Vögeln, Fledermäusen und Insekten wird ignoriert – davon kann sich der Windbaron in Brandenburg übrigens freikaufen wenn der Naturschutzbehörde keine Vermeidungsmaßnahme einfällt, durch Zahlung eines Geldbetrags. Was kosten eine Fledermaus? Wie teuer ist ein Bussard? Spielt keine Rolle, sind Betriebskosten, der Endkunde bezahlt alles! Zunehmend, weil Naturschutz- , FFH- und SPA-Gebiete in Brandenburg sehr umfangreich ausgewiesen sind, erfolgt die Ausweisung von sogenannten Windvorranggebieten auf Waldflächen. Und die etablierten Naturschutzverbände wie der NABU schweigen dazu, als ob ihnen der Mund mit Geldscheinen zugestopft wurde.
Bürgerproteste unterstützen – Windkraft verhindern.
Im bayerischen Steigerwald..
Richtig muss es heißen: im fränkischen Steigerwald in Bayern. Denn dort redet man fränkisch und nicht bayrisch. Die Leute selbst fühlen sich auch nicht als Bayern.
Was die Naturzerstörung anbelangt ist diese Aussage vollkommen exakt: „Die Gemeinde Oberscheinfeld bestätigte, dass für sechs der Anlagen zahlreiche Bäume gefällt wurden und zudem Bauplattformen, Zufahrtswege sowie neue Forststraßen angelegt wurden.“
Klimaschutzmaßnahmen zerstören nicht nur die Natur und Umwelt, sondern tragen selbst zur Klimaerwärmung entscheidend mit bei.
Wunderbar, dass jetzt auch in Bayern, in Franken, Windkraftanlagen errichtet werden.
Bayern ist bei der Stromherstellung in Bayern bei um die 80%.
Die Windkraft steuert nur um die 4 % zur Stromgewinnung bei in Bayern.
Bei diesem Artikel sollte auch jeder mitbekommen. Klimaschutzmaßnahmen zerstören die Natur und Umwelt. Klimaschutz ist das Gegenteil von Natur und Umweltschutz. Natur und Umweltschutz ja, Klimaschutz ist für die Katz. Das ist ein Geschäftsmodell, das unser Geld will.
Man gibt das Geld lieber den Öl-Multis, die im viel größeren Stile Umwelt und Natur zerstören.
Ertappt!. Das sind Ihre Gedanken, nicht die meinen. Wieso gibts für Sie kein Arbeiten und Schaffen mit der Natur. Antwort. Weil die meisten wie Sie nur entweder/oder denken können.
Wenn Sie für Windräder sind, dann kaufen Sie sich ein Doppelgrundstück, stellen Sie sich doch eins auf ihrem Privatgrundstück auf, um energieautark zu werden. Aber verteidigen sie nicht die Zerstörung von Natur pur wie im Artikel geschildert. Oder setzen Sie sich PV-aufs Dach, natürlich immer mit Speicher. Ich selbst hab mir ein sehr großes Grundstück gekauft und über 300 qm sind darauf Vogelschutzgebiet.
Zurück zu ihren Zeilen, Sie erwähnen Öl-Multis. Ich geb den Gedanken zurück. Was ist mit den Windräder Multis, woher kommen die Rohstoffe, wie siehst dort in diesen Rohstoffländern aus?
Und wie immens hoch sind die Gewinne der Windradmultis bei uns? In kurzer Zeit durch Gelder abgreifen zum Millionär. Unsere Gelder, hier: https://www.youtube.com/watch?v=W7OvTO-YtL8. Gut, dass man einen erwischt hat mit seiner Lebensenergie für 100 Menschen, nur halt kriminelle Energie, der unsere Gelderabgegriffen hat.
„Öl-Multis“ erschlagen nicht flächendeckend Fledermäuse und Bussarde gegen Bezahlung.