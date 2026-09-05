Nach jahrelangen düsteren Warnungen ebbt die Klimapanik stillschweigend ab. Weltpolitiker erwähnen sie kaum noch, Wähler rangieren sie weit unten auf ihrer Prioritätenliste, und selbst Greta Thunberg hat sich anderen Themen zugewandt. Was hat sich also geändert? Björn Lomborg, Mitarbeiter der Hoover Institution und Autor von „False Alarm“, geht dieser Frage nach.
[Man kann sich deutsche Untertitel einstellen]
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Wo sind die Klimaalarmisten hin? In Deutschland sind sie noch da und voll im Untergrund auf verbotenen Pfaden tätig: vorher laut als Straßenkleber, jetzt nächtens im Verborgenen.
Sie zünden im Sommer den Wald an. Sie lassen nächtens die Luft aus großen SUV. Sie zünden Autos auf Parkplätzen an, am liebsten die von der AFD. Sie produzieren Explosionen in Umspannwerken und bei Stromleitungen. Reicht das als Beispiele
Sie sind also nicht weg, sondern arbeiten im verbotenen Untergrund.