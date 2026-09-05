Nach jahrelangen düsteren Warnungen ebbt die Klimapanik stillschweigend ab. Weltpolitiker erwähnen sie kaum noch, Wähler rangieren sie weit unten auf ihrer Prioritätenliste, und selbst Greta Thunberg hat sich anderen Themen zugewandt. Was hat sich also geändert? Björn Lomborg, Mitarbeiter der Hoover Institution und Autor von „False Alarm“, geht dieser Frage nach.

[Man kann sich deutsche Untertitel einstellen]