Die menschgemachte Erderwärmung soll in den meisten Berichten der Massenmedien und Klimainstitute zu Hitze und Dürre führen. Es gibt aber seit geraumer Zeit auch eine Gegentheorie aus dem Hause Potsdam-Institut, nach dem der Klimakollaps das Golfstrom-System im Nordatlantik, englisch abgekürzt AMOC, zum Erliegen bringen und so paradoxerweise für fallende Temperaturen sorgen soll.
Der Hintergrund: Das warme Wasser aus dem Golf von Mexiko strömt quer über den Atlantik nach West- und Nordeuropa und sorgt so für milde Temperaturen vor allem auf den britisch-irischen Inseln und in Norwegen. Eine Unterbrechung der sich zur AMOC verästelnden Meeresströmung hätte katastrophale Auswirkungen.
Die Theorie zur Forschung der AMOC-Katastrophe basiert wie üblich auf Computersimulationen und wird weltweit vom Team des Stefan Rahmstorf am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK dominiert.
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Herr Rahmstorf erfährt mit seiner „Berufung“ die Gnade, dass er monatlich Geld ausgezahlt bekommt, indem er Theorien ganz nach seinen ideologischen Vorstellungen erfindet und in pseudowissenschaftliche Worte fasst, ohne dass deren Richtigkeit jemals nachprüfbar ist, weil sie eben in der Zukunft erst erfahrbar sein können.
Schon die Bezeichnung des PIK mit „Folgenforschung“ ist ein Paradoxon, weil man angeblich an „Folgen“ forscht, die in der Zukunft liegen, und die daher noch gar nicht eingetreten sein können und sich damit einem Forschungszugriff entziehen.
Da kann es dann auch schon einmal vorkommen, dass man an noch nicht eingetretenen Folgen forscht, die zu einer Umkehrung der bisherigen ebenfalls nur angenommenen Folgen führen sollen.
Wenn Ingenieure auch so gearbeitet hätten, wären wir immer noch in der Steinzeit. Der einzige Vorteil, ein derartige sinnlose Geschwüre wie ein PIK oder ein IPCC gäbe es dann nicht, deren einziges Ziel die Verunsicherung der Menschheit und das vorteilhafte Umlenken von Geldströmen für wenige ist, die dieses Modell aus rein egoistischen Zielen befeuern.
Stand der Wissenschaft ist, dass steigende Treibhausgaskonzentration die Erde insgesamt erwärmen.
Stand der Wissenschaft ist, dass gleichzeitig eine Abschwächung der AMOC regional zu geringerer Erwärmung oder sogar zu Abkühlung im Nordatlantik führen kann.
Die Hypothese einer aktuellen AMOC-Abschwächung stützt sich sowohl auf direkte Messungen seit 2004 als auch auf weitere Beobachtungsdaten, Rekonstruktionen vergangener Zustände und Klimamodelle. Die Modelle sagten eine Abschwächung bereits voraus, bevor die heutigen Messreihen verfügbar waren.
Stefan Rahmstorf gehört zu den bekanntesten Forschern auf diesem Gebiet und wird als anerkannter Experte weltweit geschätzt.
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