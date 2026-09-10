(Automatisch übersetzt von WORD)

Jonathan Cohler präsentiert eine neu eingereichte Arbeit von Willi Soon und ihm, welche die Massenerhaltung (Das Prinzip besagt, dass die Gesamtmasse in einem geschlossenen System konstant bleibt), isotopische Signaturen (Delta 13C) und mehrere weitere Datensätze verwendet, um die Keeling-Beziehung anzuwenden und einen konsistenten Bereich nahe -13,2‰ über Standorte und Zeiträume hinweg zu erkennen. Er argumentiert, dass fossile Brennstoffe (Signatur ~-28‰) höchstens 26 % der Nettoveränderung des atmosphärischen CO2 ändern und unter Verwendung von vorindustriellen Einschränkungen im Wesentlichen ~0–1,3 % sind, was den Behauptungen von IPCC, NASA, NOAA, EPA und der CO2 Coalition widerspricht.

(wenn Sie auf YouTube umschalten kommt die deutsche Übersetzung)

Er sagt, die Verweildauer des CO2 beträgt ~3,8 Jahre (wie Segalstad ATMOSPHERIC CO2 AND GLOBAL WA R M I N G : A C R I T I C A L REVIEW SECOND REVISED EDITON MEDDELELSER NR. 119 SA POLARINST OSLO 1992) und führt steigendes CO2 auf natürliche, temperaturbedingte Ausgasung von Ozean und Boden zurück. Er kritisiert die CO2-Koalition dafür Bilanzgleichungen mit Kausalität zu vermischen, beschreibt Belästigungen seitens der CO2 Coalition und sagt, er sei zurückgetreten.

00:00 Behauptung neuer Artikel

01:29 Drei Eingaben Aufbau

03:25 Isotopensignaturen 101

06:05 Keeling-Relation erklärt

10:17 Datensätze und Abfangpunkte

13:38 Lösung für fossile Fraktionen

22:22 Warum fossile Dominanz scheitert

25:16 Ablehnung der Schlussfolgerung

28:04 Kohlenstoffkreislauf-Umsatz

31:45 Was den CO2-Anstieg antreibt

33:56 Uraltes CO2 und Whataboutism

36:53 CO2-Koalitionsfehler Teaser

37:38 Buchhaltung vs. Kausalität

39:23 Feynman über Naturschutz

40:37 Was die Kausalität beweist

41:37 Gleichung zur atmosphärischen Gleichung

42:53 Koalitionspapier liest falsch

46:25 Moleküle nicht gekennzeichnet

48:08 Residuen sind keine Zuschreibung

49:56 Isotope diskriminieren Quellen

51:27 Luftgetragener Bruchteil-Fehlschluss

53:41 Retentions- und Zykluszeit

56:02 Belästigung und Rücktritt

01:03:18 CO2-Zwang und Richtlinienkosten

01:08:51 X Rückmeldung und Kontakt

01:13:38 Zusammenfassung und Links

https://x.com/cohler https://papers.jcohler.com/ ========= Folien, Zusammenfassungen, Referenzen und Transkripte meiner Podcasts: https://tomn.substack.com/p/podcast-s… Mein Linktree: https://linktr.ee/tomanelson1