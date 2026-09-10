(Automatisch übersetzt von WORD)
Jonathan Cohler präsentiert eine neu eingereichte Arbeit von Willi Soon und ihm, welche die Massenerhaltung (Das Prinzip besagt, dass die Gesamtmasse in einem geschlossenen System konstant bleibt), isotopische Signaturen (Delta 13C) und mehrere weitere Datensätze verwendet, um die Keeling-Beziehung anzuwenden und einen konsistenten Bereich nahe -13,2‰ über Standorte und Zeiträume hinweg zu erkennen. Er argumentiert, dass fossile Brennstoffe (Signatur ~-28‰) höchstens 26 % der Nettoveränderung des atmosphärischen CO2 ändern und unter Verwendung von vorindustriellen Einschränkungen im Wesentlichen ~0–1,3 % sind, was den Behauptungen von IPCC, NASA, NOAA, EPA und der CO2 Coalition widerspricht.
(wenn Sie auf YouTube umschalten kommt die deutsche Übersetzung)
Er sagt, die Verweildauer des CO2 beträgt ~3,8 Jahre (wie Segalstad ATMOSPHERIC CO2 AND GLOBAL WA R M I N G : A C R I T I C A L REVIEW SECOND REVISED EDITON MEDDELELSER NR. 119 SA POLARINST OSLO 1992) und führt steigendes CO2 auf natürliche, temperaturbedingte Ausgasung von Ozean und Boden zurück. Er kritisiert die CO2-Koalition dafür Bilanzgleichungen mit Kausalität zu vermischen, beschreibt Belästigungen seitens der CO2 Coalition und sagt, er sei zurückgetreten.
00:00 Behauptung neuer Artikel
01:29 Drei Eingaben Aufbau
03:25 Isotopensignaturen 101
06:05 Keeling-Relation erklärt
10:17 Datensätze und Abfangpunkte
13:38 Lösung für fossile Fraktionen
22:22 Warum fossile Dominanz scheitert
25:16 Ablehnung der Schlussfolgerung
28:04 Kohlenstoffkreislauf-Umsatz
31:45 Was den CO2-Anstieg antreibt
33:56 Uraltes CO2 und Whataboutism
36:53 CO2-Koalitionsfehler Teaser
37:38 Buchhaltung vs. Kausalität
39:23 Feynman über Naturschutz
40:37 Was die Kausalität beweist
41:37 Gleichung zur atmosphärischen Gleichung
42:53 Koalitionspapier liest falsch
46:25 Moleküle nicht gekennzeichnet
48:08 Residuen sind keine Zuschreibung
49:56 Isotope diskriminieren Quellen
51:27 Luftgetragener Bruchteil-Fehlschluss
53:41 Retentions- und Zykluszeit
56:02 Belästigung und Rücktritt
01:03:18 CO2-Zwang und Richtlinienkosten
01:08:51 X Rückmeldung und Kontakt
01:13:38 Zusammenfassung und Links
https://x.com/cohler https://papers.jcohler.com/ ========= Folien, Zusammenfassungen, Referenzen und Transkripte meiner Podcasts: https://tomn.substack.com/p/podcast-s… Mein Linktree: https://linktr.ee/tomanelson1
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