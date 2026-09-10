Cap Allon
Hier deckt Cap Allon die nächste Warmverzerrungs-Betrugsmasche auf. Er bezieht sich dabei auf den Vortrag von Dr. Ronan Connolly auf der EIKE-Konferenz in Halle. Dieser dürfte demnächst im Video-Kanal auf der EIKE-Website erscheinen. A. d. Übers.
Statistische Anpassungen, die eigentlich dazu dienen sollen, die globalen Temperaturaufzeichnungen zu bereinigen, können stattdessen die städtische Erwärmung auf ländliche Messstationen übertragen, wie aus einer vom Klimatologen Ronan Connolly vorgestellten Studie hervorgeht.
In einem Vortrag auf der jüngsten EIKE-Klimakonferenz in Deutschland untersuchte Connolly den „Pairwise Homogenization Algorithm“ (PHA) der NOAA, der durch den Vergleich mit benachbarten Messstationen offensichtliche Brüche in den Messreihen identifiziert.
Eine von Connolly mitverfasste Studie aus dem Jahr 2022 testete den Algorithmus anhand realer europäischer Messreihen statt anhand synthetischer Datensätze.
Bei 3.689 Versionen des GHCN-Datensatzes der NOAA traten 64 % der vom aktuellen Algorithmus identifizierten Anpassungen in weniger als einem Viertel der Durchläufe auf. Nur 16 % traten durchgängig in mehr als drei Vierteln auf.
Einfach ausgedrückt: Die meisten Korrekturen traten nicht zuverlässig wieder auf. Wenn der Algorithmus einen tatsächlichen, physikalischen Bruch in einer Stationsaufzeichnung erkennt, würde man erwarten, dass diese Korrektur weiterhin auftritt, sobald die NOAA den Datensatz aktualisiert.
Noch auffälliger ist, dass nur 19 % der erkannten Bruchstellen mit einer dokumentierten Stationsänderung – wie beispielsweise einem Standortwechsel oder einem Gerätewechsel – innerhalb eines Jahres übereinstimmten. Bei etwa 67 % gab es kein damit verbundenes dokumentiertes Ereignis.
Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass viele Anpassungen „möglicherweise falsch waren“.
Eine separate Studie aus dem Jahr 2023 deckte ein weiteres Problem auf: die „urbane Vermischung“.
Da die Homogenisierung auf benachbarte Messstationen zurückgreift, können Erwärmungsverzerrungen von urbanisierten Standorten auf ansonsten ländliche Messreihen übertragen werden. Dieser Prozess verringert die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Messstationen, beseitigt die Verzerrung jedoch nicht unbedingt – in vielen Fällen verbreitet er sie vielmehr.
Dieses Problem gewinnt umso mehr an Bedeutung, je weiter die Temperaturaufzeichnungen in die Vergangenheit zurückreichen. Connolly weist darauf hin, dass die Beobachtungen vor der Mitte des 20. Jahrhunderts spärlich ausfallen, wobei sich die längsten Zeitreihen stark auf Europa und Nordamerika konzentrieren und viele dieser Standorte später urbanisiert worden sind.
Das Ergebnis ist ein Temperaturmessnetz, das zunehmend homogen erscheint, ohne dass es dadurch zwangsläufig genauer wird.
Link: https://electroverse.substack.com/p/kazakhstans-september-cold-back-to?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke. Die im Beitrag verlinkten Studien sind jedoch frei zugänglich)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
DAS ‼️, 👉👉👉👉👉👉👉 zu gemittelten Temperaturen.
Es wird beschissen, wo immer sich eine Möglichkeit bietet…und es sind dergleichen
V I E L E.
Und die Krone des ganzen: Man ist auch noch stolz darauf, oder ist einfach zu blöd um zu erkennen dass alles nur Modelle sind die immer das ausspucken was der Nutzer wünscht. In diesem Fall würde ich Hanlon’s Razor NICHT anwenden wollen, man kennt ja seine Pappenheimer:
You only need about 60 surface stations
Since surface temperature changes are correlated over distances of about 1000 km (it does depend somewhat on the latitude of the stations), it turns that you only need about 60 stations to produce a reasonable surface temperature dataset. [Edit: As Andrew Dessler points out in this comment, this is true for temperature anomalies, but not for absolute temperatures.]
I realise that Nick Stokes has covered this a number of times before. However, it’s probably worth repeating. Also, the main reason I wrote this is because I came across a site that allows you to experiment with this yourself. I have to admit that someone else highlighted this on Twitter, and I can’t remember who it was. If I remember (or someone reminds me) I’ll give credit [Edit: Someone has reminded me. Credit to Marcus N. Hofer]. I’m also not sure of the source of the site [Edit. It’s from Kevin Cowtan and it’s highlighted in this Skeptical Science post.].
Die nennen das Experimente.
Ist doch klar, beim „Mitteln“ von Temperaturen erzeugt man die „Klimaerwärmung“ dadurch dass Effekte die nichts mit dem CO2 zu tun haben in dessen [angebliche] Wirkung hinein gemittelt werden. Merkt doch eh keiner ausser den „Klimaleugnern“, den Schmuddelkindern, mit denen spielt man eh nicht….