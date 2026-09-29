MdB Thomas Bareiß ist nun in aller Munde. Nicht besonders rühmlich, wie man feststellen kann. Ja, man spricht sogar davon, dass er seinen Posten (was immer das ist) verlieren könne. Gleichzeitig ist Bareiß schon seit ewigen Zeiten für die CDU im Deutschen Parlament und hat mit dazu beigetragen, dass die Klimagesetzgebung so ist, wie sie ist. Und dass, obwohl er in allen Gesprächen so tat, als ob er die Gründe diese Klimagesetzgebung komplett verwerfen, voll verstände und den Anschein erweckt hat, dass er das unterstützt.

Hier deswegen ein Brief, den ich an Bareiß am 1o.6.2010 geschrieben habe.

von Michael Limburg

An Herrn MdB Thomas Bareiß Per Email thomas.bareiss@bundestag.de

10.6.10

Be­trifft:„Ener­gie­po­li­ti­sche Di­a­log der CDU /CSU Bun­des­tags­frak­ti­on“ gest­ri­ge 1. Sit­zung

Sehr geehrter Herr Bareiß,

der von Ihnen ausgerichtete gestrige „Energiepolitische Dialog der CDU /CSU Bundestagsfraktion“ war – wie die große Beteiligung mit geschätzten 250 bis 300 Teilnehmern zeigt- von der Idee her vorzüglich. Für die Einladung zu diesem Treffen danken wir Ihnen ausdrücklich. Leider kam der Dialog dann doch durch den abrupten Abgang des Ministers Dr. Röttgen, sehr zu kurz. Insgesamt konnten nur 10 – 12 der Teilnehmer ihre Fragen und Anmerkungen loswerden, weitere Anfragewünsche, so auch meine, blieben leider unberücksichtigt. Deswegen möchte ich Ihnen schriftlich diese Stellungnahme (nun ausführlicher) mitteilen, mit der Bitte, sie so bald wie möglich in einem persönlichen Gespräch vertiefen zu können. Ich erlaube mir Ihre Kollegin Fr. Dött, sowie die Herren Kretschmer, und Exkollegen Klinkert und Feibel ebenfalls zu informieren.

Minister Röttgen führte in seinem Einführungsreferat die Ziele, Gründe und Mittel auf, die er zur Leitlinie seines Handels im Energiebereich macht. Zusammengefasst (nach meinen Notizen) sind dies die Ziele:

Deutschland solle Industrieland bleiben! Absenkung des CO 2 Ausstoßes bis 2050 um 90 % (bis 2020 um 40%) bezogen auf 1990 Umstellung auf sog. Erneuerbarer Energien so schnell wie möglich

Begründet werden diese Ziele 2. und 3. mit der Notwendigkeit

Des Klimaschutzes Dem Vorsorgeprinzip wg. der (vermuteten) Endlichkeit der fossilen Brennstoffe

als Grundlagen der Zielsetzung.

Zu diesen Punkten werde ich im Detail Stellung nehmen. Zuerst zu den Grundlagen:

Zu 1 Der „Klimaschutz“.

Ich darf Ihnen vorab mitteilen, dass wir die Anmerkung des Geologen Prof. Ewert (EIKE) voll teilen, der in seiner Forschungsarbeit – anders als vielfach verkündet- in den realen über 1000 untersuchten Temperaturganglinien der ganzen Welt, keinerlei Hinweis auf eine besondere globale Erwärmung in den letzten 50 Jahren feststellen konnte. Dies bestätigen auch die weltweiten Messungen mittels Wetterballons und Satelliten. Nur wenige der landgestützten Temperaturmessstationen zeigen überhaupt eine Erwärmung an, wie selbst Prof. Schellnhuber Chef des PIK in einer wissenschaftlichen Arbeit feststellte.

Die Trendlinien, die uns hingegen das IPCC als Beweis vorlegt (mit einer Minierwärmung von 0,7 °C in 100 Jahren!) beruhen (zumindest für die letzten 50 Jahre), auf, wie jetzt bekannt ist, auf fehlerhaften Datensätzen, selektiver Auswahl warmer Stationen und einer Unterschätzung des von niemandem bestrittenen städtischen Wärmeinseleffektes. Immerhin stieg die Weltbevölkerung von 1,5 Milliarden um 1900 auf heute 6,7 Milliarden an, wovon inzwischen immerhin ca. 50 % in Städten leben. Der hierzulande kaum beachtete ClimateGate Skandal (der Climate Research Unit CRU und Hauptlieferanten der IPCC Temperaturdaten) brachte zu den Ergebnissen des IPCC und der Arbeitsweise seiner Top-Autoren wichtige und erschütternde Erkenntnisse.

Auch deswegen kann – trotz weltweiter Milliardenforschung- keine Wirkung des Spurengases CO 2 (gegenwärtiger Anteil in der Atmosphäre 0,038 %!!) auf die Temperatur nachgewiesen werden. Diese Eigenschaft besteht nur in den eigens dafür entwickelten Modellen, wie IPCC Leitautoren selbst zugeben. Wie wenig schon Modellen viel geringerer Komplexität getraut werden kann, hat uns die andauernde Finanzkrise vor Augen geführt. Wenige Augenblicke vor dem Fall von Lehman Brothers orderten sie noch im großen Stil faule Papiere.

Das Problem der vom anthropogenen CO 2 induzierten globalen (und dazu noch: gefährlichen!) Erwärmung existiert einfach nicht, wie viele 1000 Forscherkollegen weltweit bestätigen. Es ist ein No-Problem. Die Literatur darüber ist meterlang. Eindrucksvoll wurde diese Tatsache jüngst wieder durch den großen internationalen Klimakongress mit über 700 Teilnehmern vom Mai 10 in Chicago untermauert.

Zu 2. Vorsorge

Auch dieses Prinzip greift bei mangelndem Wissen um Alternativen und Prozesse hier nicht. Ein erschreckendes Beispiel für übereilt angewendetes Vorsorgeprinzip ist die Behandlung der jüngste „Schweinegrippe-Pandemie“. Nur ist der mit dem Vorsorgeprinzip begründete Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen noch um mehrere Größenordnungen schlimmer und auch unumkehrbar teuer.

In meinem „Großen Brockhaus“ von 1928 steht, dass die Erdölvorräte noch 40 Jahre reichen. Seitdem sind über 80 Jahre vergangen, der Verbrauch auf nie für möglich gehaltene Höhen gestiegen und noch immer wird gesagt, dass die Erdölvorräte noch 40 Jahre reichen. Gleichzeitig mit dem Verbrauch sind jedoch die Reserven noch schneller gestiegen. Es vergeht zudem kaum ein Monat, in dem nicht die Entdeckung von neuen riesigen Erdöl und Erdgasfeldern (häufig Off-shore) berichtet wird. Und dabei wurde gerade erst angefangen, sowohl in bisher versiegelten Landflächen (USA) als auch auf See (ca. 70 % der Erdoberfläche sind Ozeane) zu suchen. Daran wird auch das schreckliche Ölunglück im Golf von Mexiko nichts ändern, wohl aber werden die Sicherheitsvorkehrungen auf diesem Gebiet deutlich verbessert werden. Tatsache ist jedenfalls, dass nach allen Schätzungen über die Reichweite der Energieträger Öl und Gas noch deutlich über 1000 Jahre für Öl und bei Gas über 200 Jahre zur Verfügung stehen. Bei Nutzung von Aquiferen sogar noch > 1000 Jahre. Für Kohle und Uran/Thorium gilt dies ebenfalls . Selbst wenn durch massiven Mehrverbrauch Öl- und Gas nur noch 100 bis 200 Jahre halten sollte, ermöglicht es die technisch längst beherrschte Umwandlung von Kohle in Benzin (Fischer/Tropsch Verfahren) zu konkurrenzfähigen Kosten (Der Breakeven liegt bei < 50 $/Barrel beim Abbau im Tiefbau und bei < 30 $ im Tagebau, wie die Fa. Sasol in Südafrika täglich vormacht) die Versorgung mit Benzin und Heizgas zu gewährleisten. Für „Erneuerbare“ ist auch aus der Sicht der Vorsorge daher kein Bedarf. (Übrigens wäre bei strikter Anwendung des Vorsorgeprinzips durch unsere Vorfahren, weder das Feuer, noch das Rad, noch das Schiff zugelassen worden). Für die Abwendung potentieller großer Gefahren (Klimakatastrophe) auf Grund unvollständigern Wissens, zu der die Politik nach dem Vorsorgeprinzip gezwungen ist, wie mir vorgestern noch Ex-Bundesminister Klaus Töpfer sagte, ebenfalls nicht. Zumal Anpassung an das Kommende seit Beginn allen Lebens die effizienteste und damit billigste Vorgehensweise wäre.

Zu den Zielen:

2. Absenkung des CO2 Ausstoßes bis 2050 um 90 % (bis 2020 um 40%) bezogen auf 1990.

Dieses u.E.n. Wahnsinnsvorhaben wird weder durch die Beobachtungen zum Klimawandel noch durch irgendwelche hehren Vorsorgegedanken zur Abwendung höchst unwahrscheinlicher Gefahren gedeckt. Es würde, wenn es denn erfolgreich umgesetzt werden würde, lediglich zu massiver Verarmung der gesamten Bevölkerung auf das Niveau der vorindustriellen Zeit führen. Diese Bevölkerung – selbst wenn Sie den Verlautbarungen des IPCC weiterhin glauben sollte, wonach es weniger und weniger aussieht, wie jüngste Umfragen belegen- würde dies jedoch freiwillig nicht zulassen. Deswegen ist von interessierter Seite schon scheinheilig die Frage öffentlich (und mit Steuergeldern ausgerichtet) auf dem Essener Kongress zur “Grossen Transformation“ gestellt worden, ob denn die Demokratie statt autoritärer Strukturen zur Durchsetzung dieser Forderung, die richtige Lösung sei. Nordkorea mit seinem – wenn auch aus profaneren Gründen – geringen CO 2 Ausstoß sollte für alle die dies anstreben ein abschreckendes Beispiel sein. Selbst das unter Gouverneur Schwarzenegger kräftig „ergrünte Vorreiterland“ Kalifornien, Spitzenreiter bei allen möglichen grünen Technologien, ist inzwischen ein Sanierungsfall, wie „Die Welt“ von heute süffisant feststellt. Tägliche Stromausfälle gehören dort inzwischen zum praktischen Lebensalltag. Kanada hat dies offensichtlich erkannt (wie u.a. Spiegel Online heute überrascht verkündet) und verabschiedet sich vom Kyotoprokoll. Zum Schutz der Wirtschaft wie Premier Harper verkündete.

3 Umstellung auf sog. Erneuerbarer Energien so schnell wie möglich

Koalitionsvertrag hin oder her – er ist kein in Stein gemeißeltes Gesetzbuch und wird laufend an anderen wichtigen Stellen in Frage gestellt oder schlicht nicht angewendet- die sog. „Erneuerbaren“ erfüllen keine der Anforderungen, die eine moderne Industriegesellschaft stellen muss. Sie sind irrwitzig teuer, niemals verfügbar, wenn sie gebraucht werden und dazu hoch fluktuativ und in schnellster Zeit schwankend. Ihr systemischer Nachteil (um einen beliebten Begriff zu verwenden) liegt in der extrem geringen Energiedichte. Dies macht das „Ernten“ sehr aufwendig und teuer und kann auch von keiner Technologie der Welt ausgeglichen werden. Die Nutzungsgrade sind systembedingt verschwindend gering (sie liegen On shore Windanlagen bei weniger als 20 %, bei Offshore hofft man auf ca. 30 %; bei Photovoltaik sind es ca. 8 %, nur bei Biomasse ist er höher, jedoch ist diese noch aufwendiger herzustellen und extrem landschaftsverbrauchend, sowie konkurriert mit Nahrungspflanzen). D.h. die weitaus meiste Zeit im Jahr steht diese Stromfabrik still.

Keine der Eigenschaften, welche die Verbraucher benötigen, wie Wirtschaftlichkeit, Verfügbarkeit, Stetigkeit und Umweltverträglichkeit wird von diesen Energiearten gewährleistet. Die produzierte kWh kostet bei Wind an Land ca. 9 ct, bei Offshore ca. 15 ct, bei PV ca. 40 ct. Im Vergleich dazu liegt der Preis bei Kernenergie und Braunkohle bei 2,4 ct, bei Steinkohle und Gas bei ca. 4-5 ct.

Wie Frau Müller richtig ausführte und von Herrn Klinkert Vattenfall mit Daten unterlegt wurde, ist allein die zwingend erforderliche- aber großtechnisch völlig ungelöste Speicherfrage- weder in unserem Land noch irgendwo in Europa lösbar. Wg. der schnellen Schwankung in Sekundenbruchteilen bei der Erzeugung, sind Pumpspeicherwerke die einzig bekannte, technisch sehr aufwendige, Lösung um die zwingend erforderliche Phasen- und Spannungskonstanz zu gewährleisten. Das größte deutsche (und eines der größten in Europa) Pumpspeicherwerk ist Goldisthal in Thüringen. Es hat eine Speicherkapazität von 8 GWh. D.h. es kann 1 GW 8 Stunden lang liefern. Dann ist es leer und muss wieder befüllt werden. Seine Planungs- und Bauzeit betrug 30 Jahre, die reine Bauzeit 11 Jahre. Die Kosten beliefen sich auf 600 Mill.€. Wenn -wie dieser Tage- nur eine 3 tägige Flaute herrscht, bräuchte man zum Ausgleich für die heute installierten Windkraftanlagen (ca. 22.000 Stck.) über 250 Pumpspeicherwerke vom Typ Goldisthal. Die Kosten beliefen sich auf knapp 150 Mrd. €, die Topologie dazu, ist weder hier, noch irgendwo in Europa, zu finden. Noch zu bezahlen.

Auch die gewünschte Unabhängigkeit von Importen hat Minister Dr. Röttgen als eines der Unterziele genannt. Wegen des unstetigen, stark fluktuierenden Angebotes an Strom muss jedoch jede installierte kW in „Erneuerbare“ mit einer kW von konventionellen Kraftwerken gepuffert werden, die im teuren Teillastbetrieb mitlaufen müssen. Kohle- und Kernkraftwerke sind dazu kaum in der Lage, stattdessen müssen (neue) Gaskraftwerke eingesetzt werden. Mit Gas betrieben, das wir importieren. Im Gegensatz zum Ziel erhöhen wir mit den Erneuerbaren also unsere Import-Abhängigkeit. Bis heute wurde – und so wird es bleiben – wg. der mangelnden Verfügbarkeit von „Erneuerbarer Energie“ noch kein konventionelles Kraftwerk stillgelegt. Im Gegenteil es kommen neue hinzu, nur für unwirtschaftliche und teure Pufferzwecke.

Schaffung neuer, moderner Arbeitsplätze

Somit ist auch klar, dass die durch die massive Zwangssubventionierung von „Erneuerbaren“ u.a. durch das unsägliche EEG, das Arbeitsplatzargument weder betriebswirtschaftlich noch volkswirtschaftlich trägt. Wie Studien des RWI, aber in jüngster Zeit besonders spanische und italienische Studien , zeigen, vernichtet jeder „erneuerbare Arbeitsplatz“ zwischen 2,2 bis 6 konventionelle Arbeitsplätze. Die vom Minister genannte Erfolgsbilanz von 300.000 „erneuerbare Arbeitsplätzen“ in Deutschland verkehrt sich dadurch in nachhaltig in ihr Gegenteil. Mindestens 600.000 konventionelle Arbeitsplätze sind daher bisher dauerhaft vernichtet worden. Weitere 800.000 – nämlich die in der energieintensiven Grundstoffindustrie und ihrer Zulieferer- werden bald folgen. Für immer. Hinzu kommt, dass nach diesen Studien ca. 60 % der Arbeitsplätze in der Montage entstanden sind. Die sind nur dann nachhaltig, wenn die extrem teure Subventionierung – direkt oder indirekt- dauerhaft erhalten bleibt. Mit unausweichlicher Vernichtung von weiteren Arbeitsplätzen.

3 Deutschland solle Industrieland bleiben!

Somit bleibt das an vorderster Stelle von Minister Röttgen genannte Wunschziel „Deutschland solle Industrieland bleiben“ nach unserem Eindruck ein dialektischer Kunstgriff, da er nach unserer festen Überzeugung – geteilt von vielen Anwesenden im Saal, wie wir durch Gespräche erfuhren- und durch seine Taten, alles daran setzt, genau dieses Ziel ad absurdum zu führen. Herrn Minister Dr. Röttgen werden wir mit separatem Brief anschreiben.

In echter Sorge verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Ihr

Michael Limburg

EIKE Vizepräsident

Potsdam 10.6.2010

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