Von Jo Nova

Wir haben uns selbst in diese Ecke manövriert.

Der Grund für den stabilen Ölpreis der letzten Monate liegt darin, dass Schiffe unbemerkt die Straße von Hormus passierten und Saudi-Arabien über eine große Pipeline verfügt. Doch vor wenigen Tagen zerstörten iranische Drohnen eine große Pumpstation in Saudi-Arabien, und zumindest vorübergehend wird die weltweite Ölversorgung täglich um fünf Millionen Barrel sinken. (Fünf Millionen Barrel weniger als zuvor.)

Es wird spekuliert, dass es nur wenige Wochen oder sogar nur wenige Tage dauern wird, bis die Pipeline wieder flüssig ist . Doch selbst wenn das stimmt, könnte der nächste Drohnenangriff unmittelbar bevorstehen.

Es gibt einen Grund, warum unser australischer Minister für perfektes Wetter und unbeständige Energieversorgung nächste Woche plötzlich nach Saudi-Arabien fliegt – unsere nationale Wirtschaft steht kurz vor dem Aus. Aufgrund der enormen Entfernungen und unserer auf Schwerindustrie basierenden Wirtschaft sind wir stärker von Diesel- und Ölimporten abhängig als jedes andere Land, und dennoch verfügen wir nur über zwei Raffinerien (2!) und einen der kleinsten Dieselvorräte.

Vielleicht dachte unser Minister, wir könnten die 100-Tonnen-Lkw mit Rapsöl betreiben? Und wie wäre es mit den A380ern mit Bundy Overproof?

Die Vereinigten Staaten sind der größte Öl- und Gasproduzent der Welt und werden daher die einzige große Volkswirtschaft sein, die nicht von Öl aus dem Nahen Osten abhängig ist.

Australien hätte darauf hinarbeiten können. Wir hätten Kernkraftwerke bauen und ein Kohleverflüssigungsprogramm auflegen können, um Dieselknappheit zu vermeiden. China verarbeitet gigantische 380 Millionen Tonnen Kohle zu Diesel, Kerosin, Dünger und Plastik . Bereitet sich China etwa auf eine Belagerung vor? Australien hingegen bereitet sich lediglich auf die Armut vor.

Ein paar tausend Dollar für Drohnen haben die weltweiten Ölpreise neu berechnet.

Von Phoenix Capital Research, ZeroHedge

Die Ost-West-Pipeline war in den letzten sechs Monaten die mit Abstand wichtigste Energieinfrastruktur weltweit. Der Iran hatte die Straße von Hormus im März faktisch blockiert. Vor dem Krieg wurde rund ein Fünftel des weltweiten Öls durch diese Pipeline transportiert. Saudi-Arabien reagierte darauf, indem es täglich etwa 5 Millionen Barrel Öl durch die Ost-West-Pipeline leitete, eine 1.200 Kilometer lange Leitung von Abqaiq zum Hafen von Yanbu am Roten Meer mit einer Kapazität von 7 Millionen Barrel. Der CEO von Aramco erklärte letzten Monat, dass das Unternehmen mehr zur Kompensation der Blockade der Straße von Hormus beigetragen habe als alle Notfallreservefreigaben zusammen.

Einfach ausgedrückt: Diese Pipeline war der Grund dafür, dass der Ölpreis bei 95 Dollar und nicht bei 150 Dollar lag.

Es reichte eine Handvoll Drohnen, um die Anlage lahmzulegen. Kein Raketenangriff. Keine Luftkampagne. Drohnen, gestartet von einer Miliz aus einem Land, das sich nicht im Krieg mit Saudi-Arabien befindet, mit Kosten zwischen einigen Tausend und einigen Zehntausend Dollar pro Stück.

Der Gewinner ist hier nicht das Land, das die meisten Windkraftanlagen gebaut hat…

Eine große Volkswirtschaft schneidet unterm Strich besser ab: die Vereinigten Staaten. Sie sind der größte Öl- und Gasproduzent der Welt und gleichzeitig Nettoexporteur von Erdöl. Unter den drei größten Volkswirtschaften der Welt produzieren sie als einzige mehr Energie, als sie verbrauchen. Sie benötigen weder Hormuz noch die Ost-West-Pipeline oder Bab al-Mandab, um ihre Energieversorgung aufrechtzuerhalten, und importieren nur sehr wenig aus dem Golf.

Und so muss Australien einmal mehr feststellen, dass Selbstversorgung nicht wirklich etwas bedeutet. Solange man auf Lieferungen über Schifffahrtswege oder Pipelines angewiesen ist oder mit Leuten zusammenarbeiten muss, denen man nicht vertraut, bleibt man angreifbar. Befürworter erneuerbarer Energien werden diesen Vorfall nutzen, um uns zu erklären, wie wir das Problem lösen können, indem wir magische Infrastruktur mit ferngesteuerten elektronischen Chips aus Xinjiang importieren. Wir sollten ihnen sagen: Solange wir die Solarmodule nicht hier selbst und ohne Subventionen herstellen, sieht unabhängige Energieversorgung nicht so aus.

Nach dem letzten Schock sind unsere Vorräte auf etwa 45 Tage angewachsen… „Wie lange soll Ihre Zivilisation noch bestehen?“ So lange.

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https://joannenova.com.au/2026/09/the-drone-attack-on-the-saudi-pipeline-exposes-how-the-us-is-self-sufficient-and-australia-is-hung-out-like-a-shag-on-a-rock/