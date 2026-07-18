17. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-17) in Halle/S. William Happer ist emeritierter Professor der Ivy-League-Universität Princeton, USA. Er ist Spezialist für Atom- und Strahlenphysik, Optik und Spektroskopie.

Er diente als Seniordirektor im Nationalen Sicherheitsrat unter Trump. In seinem Vortrag beschäftigt er sich mit der angeblichen Versauerung der Ozeane durch CO2, die angeblich die Korallen und andere Lebewesen im Meer schädigen. Hintergrund: Wasser löst das Luft-CO2 und bildet Kohlensäure.