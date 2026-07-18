Chris Dickerson, Legal Newsline

Global Fiberglass Solutions muss neue Lieferungen einstellen und mit der Entfernung von über 3.000 Rotorblättern von den Standorten in Sweetwater beginnen.

Der Generalstaatsanwalt von Texas Ken Paxton hat eine einstweilige Verfügung erwirkt, die es den Unternehmen untersagt, Lieferungen von Windkraftanlagen-Rotorblättern anzunehmen. [Hervorhebungen und Links hinzugefügt {vom Autor}]

Die einstweilige Verfügung gegen Global Fiberglass Solutions und andere verbundene Unternehmen verpflichtet die Firmen zudem, mit der Sanierung von zwei Anlagen in Sweetwater in Texas zu beginnen, wo Tausende ausrangierte Rotorblätter illegal gelagert worden sind.

„Dies ist ein Sieg für den Schutz der Landschaft, der Gesundheit und der Sicherheit der Menschen in Texas“, sagte Paxton. „An diesen illegalen Standorten werden keine neuen Lieferungen von Windradflügeln mehr angenommen, und die Beklagten sind nun gesetzlich verpflichtet, mit der Beseitigung Tausender ausrangierter Flügeln zu beginnen, die sie in Sweetwater verantwortungslos zurückgelassen hatten.

„Wir werden nicht zulassen, dass texanisches Land als illegale Mülldeponie missbraucht wird.“

Nach Angaben von Paxtons Büro wurde Global angeblich von zahlreichen Unternehmen beauftragt, Windradflügel zu zerlegen, zu transportieren und zu recyceln.

Das Unternehmen hat es versäumt, die Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen, und stattdessen einen Lagerbestand von mehr als 3.000 Windradflügeln und -teilen angehäuft. Dadurch sind nicht genehmigte und illegale Deponien entstanden.

Tausende Windradflügel wurden in der Nähe von Sweetwater abgeladen – und die Texaner warten immer noch darauf, dass die Verantwortlichen ihr Chaos beseitigen.

Genau das passiert, wenn externe Unternehmen das ländliche Texas wie eine Mülldeponie behandeln. Wir müssen die Umweltverschmutzer zur Rechenschaft ziehen und unsere… — Dawn Buckingham am 24. Februar 2026

Die Generalstaatsanwaltschaft erklärt, diese Standorte „schädigen die wunderschöne Landschaft von Texas und bedrohen die umliegenden Gemeinden“, und dass die Handlungen der Beklagten gegen die texanischen Gesetze zur Entsorgung fester Abfälle sowie gegen andere Verwaltungsvorschriften verstoßen.

Im Februar reichte Paxton gegen die Beklagten Klage auf Zivilstrafen wegen fortdauernder Verstöße sowie auf eine einstweilige Verfügung ein, welche die vollständige Beseitigung und vorschriftsmäßige Entsorgung aller unerlaubten Abfälle vorschreibt.

Paxtons Büro erklärt, die einstweilige Verfügung stelle einen entscheidenden ersten Schritt zur Erreichung dieser Ziele dar.

Die einstweilige Verfügung verpflichtet die Beklagten, die Annahme von Abfalllieferungen in ihren beiden Anlagen unverzüglich einzustellen.

Außerdem müssen die Beklagten damit beginnen, die Rotorblätter zu zerlegen und ordnungsgemäß in einer zugelassenen Entsorgungsanlage zu entsorgen.

Paxtons Büro erklärt, es werde weiterhin dafür sorgen, dass die Beklagten ihren Verpflichtungen nachkommen und dass gegen Global Strafen wegen Verstoßes gegen die texanischen Umweltgesetze verhängt werden.

Mehr: The Center Square

Link: https://climatechangedispatch.com/wind-turbine-blades-dumping-texas-paxton/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE