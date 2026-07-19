17. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-17) in Halle/S.
Horst Lüdecke untersucht die energetische Effizienz von Windkraftanlagen – und stellt fest, daß erstmals in der Geschichte eine Technologie flächendeckend eingeführt wird, die eine deutlich geringere Leistungsdichte (Energie pro Zeit pro Fläche) aufweist als die Vorgänger.
Warum macht man so etwas?

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