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Heute Morgen in Aachen nur noch 15 °C!
Hilfe, irgendwer hat den Klimawandel kaputt gemacht. Herr Rahmstorf, übernehmen Sie schnellstens mit Greta und Luisa wieder die Kontrolle.
Wenn Sie nicht wissen, wie man einen anständigen Klimawandel Mitte Juli wieder hinbekommt, schnappen Sie sich einfach alle verfügbaren Heizlüfter und stellen Sie diese im Freien auf, möglichst nahe an Messstationen, dann funktioniert das auch wieder mit der heißesten Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen vor 2,307 Mrd. Jahren!
Und schnell noch eine Attributsstudie dazu, sie wird auch noch den letzten und dümmsten Glaubensgenossen überzeugen und es wird ihm Freude machen, um das goldene Klimakalb herum zu tanzen!
Gestern wieder auf der A20 durch die „Windparks“ gefahren. Ich halte mir da am liebsten die Augen zu. Soviel Dummheit ist unerträglich.
Ein sehr guter Beitrag.Leider liefert der Staatsfunk so etwas nicht .Die Staatsjournalie will und kann es nicht verstehen.Deutschland und EU zurück ins Mittelalter,was Energieerzeugung betrifft.Unsere Nachkommen werden uns verfluchen.