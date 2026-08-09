Der „Klima-Krise“ gehen die Gläubigen aus.

Cap Allon
Die Darstellung des Klimas als „Notstand“ wird auf breiter Front aufgegeben – von Politikern und Medien bis hin zu den Aktivisten, die sie einst vorangetrieben hatten.
Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen erwähnte das Thema Klima in ihrer Rede in Davos 2026 kein einziges Mal. Verteidigung, Handel, Wachstum, Energiesicherheit und günstigere Energie standen im Vordergrund. Selbst der Kanadier Mark Carney, ehemaliger UN-Klimabeauftragter, befürwortet nun eine höhere Ölförderung und eine neue Pipeline im Pazifik, die mehr als eine Million Barrel pro Tag transportieren kann.
Die Menschen haben die Nase voll.
In den USA rangiert das Thema Klima ganz am Ende der öffentlichen Sorgenliste. Das Gleiche gilt für Europa, wo Energiekosten, schwaches Wachstum, Krieg und Migration ganz oben auf der Liste der Sorgen stehen. Und selbst in Afrika, einem Kontinent, der angeblich an vorderster Front der Krise steht, spielt das Thema Klima für die Bevölkerung kaum eine Rolle und rangiert hinter den meisten anderen Sorgen, darunter Arbeitslosigkeit, Hunger, Stromversorgung, Straßen, Gesundheitsversorgung, Bildung, Armut und Korruption.
Selbst die Medien wenden sich anderen Themen zu.
Die Berichterstattung zum Thema Klima ging im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 14 % zurück. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 lag sie um fast 32 % unter dem Niveau der ersten Hälfte des Jahres 2025.
Seit Jahrzehnten verkünden Prominente Countdowns bis zur Katastrophe. Al Gore sagte 2008, die Menschheit habe noch etwa zehn Jahre Zeit zum Handeln. König Charles erklärte 2019, es blieben nur noch 18 Monate. Greta äußerte sich ähnlich. AOC tat es ihr gleich.
Die Fristen verstrichen.
Die Katastrophe blieb aus.
Westliche Regierungen verschwendeten Billionen an Steuergeldern für Windkraft, Solarenergie, Elektrofahrzeuge, CO₂-Märkte, Wasserstoffprojekte und Netto-Null-Vorgaben. Die Haushalte zahlten dafür, nicht nur durch höhere Steuern, sondern auch durch höhere Stromrechnungen und den Verlust von Industriearbeitsplätzen.
Und wofür?
Die Emissionen wurden nicht beseitigt.
Sie wurden lediglich nach Osten exportiert:
Link: https://electroverse.substack.com/p/august-chill-breaks-19-records-argentinas?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Ne Handvoll von Hartland finanzierter Typen versucht, Fakes unters Volk zu bringen.
@EIKE: Bitte mal kurz Eure Spendengeber veröffentlichen. Gerne auch einfach nur nach Branchen, um einzelne Ölkonzerne nicht nennen zu müssen.
(ok, ein frommer Wunsch)
Habe den Eindruck, EIKElern fällt nur noch wenig ein.
Jemand fabuliert hier über „das verblödete Westeuropa“.
Wir sollten dem auf den Grund gehen. Wie? Hat bereits jemand gemach? Alle? Flat-Earth?, CO2 ohne Wirkung?, Wir sind Opfer der EE-Industrie?
Ok. Bin nun endgültig überzeugt.
„Der Klima-Krise gehen die …Gläubigen… aus“?
Ernsthaft?
Der Kirche, der das verblödete Westeuropa folgt? Die Klimasekte? Der Wissenschaftskontinuität? Den Erkenntnissen aus Jahrzehnten?
EIKE. Nur EIKE weiß, was is und wie es wirklich geht. Alles Verschwörer außer EIKE.
Danke, dass es Euch gibt. Fast wäre ich ins Zweifeln geraten.
Man muss sich schon gut informieren, bevor man sich dem Klima aussetzt. Bei den Wassertemperaturen in den Meeren (SST) macht es Unterschiede in den Rotfärbungen ob man sich beim BSH.de oder bei buienradar.nl informiert. Ich habe in der Ostsee zunächst eine sanfte rote Kühlung verspürt (Foto), bevor mich dann eine Hitzewelle überraschte.
In den USA rangiert das Thema Klima ganz am Ende der öffentlichen Sorgenliste.
bei uns leider nicht, denn das Thema KLima wird zugleich mit dem Thema Umwelt geführt. Auch bei Meinungsumfragen „wie hoch bewerten Sie Klima und Umwelt?“ früher hieß es Natur und Umwelt. Die Natur ist rausgefallen. Sprachmanipulation, auch das gehört zur KLimalügenkirche, ist sogar ein Kennzeichen.
Meine Antwort ist immer, Klimarettung gibt es nicht, die Klimarettungsmaßnahmen zerstören die Natur und Umwelt. Klima und Umwelt sind oftmals Gegensätze.
Klima und Umwelt müßte getrennt betrachtet werden. Umwelt ist eine Ergänzung zu Natur. Klima ist gar nichts, ein dreißigjähriger Mittelwert von Wetter und den kann man nicht schützen.
Alles nur eine Frage der Dimensionierung der Katastrophe, weil die Amis jetzt ihr eigenes Ding machen. Die Europäer und Willige der UN arbeiten lieber weiter an der Klimakatastrophe. Es kann ja ein Gerücht sein, aber sie basteln hier bereits an einer nach oben offenen Guterres-Skala bei den Klimakatastrophen, weil sich bei den Erdbeben die nach oben offene Richter-Skala so gut bewährt hat.
nach oben offene Guterres-Skala 🙂
Man könnte es – zumindest für das verblödete Westeuropa – auch anders sehen als der Autor des Beitrags: Die Gesetze sind beschlossen, das „richtige“ Personal sitzt fest im Sattel, die Finanzströme sind umgeleitet … die Klimalüge wird nicht mehr benötigt.