Von Jonathan Cohler
Zeke Hausfather.
Stefan Rahmstorf.
James Hansen.
Michael Mann.
Gavin Schmidt. (versteckt sich… @ClimateOfGavin)
Fünf Männer mit einer Ausbildung, die sie eigentlich zu Wissenschaftlern hätte machen sollen. Stattdessen verbrachten sie 20 bis 40 Jahre damit, eine parallele Realität aus Modellausgaben, angepassten Aufzeichnungen und rhetorischer Panik zu errichten.
Betrachten Sie, was sie tatsächlich taten:
Sie nahmen ein Spurengas, das für alles Leben essenziell ist, und brandmarkten es als Schadstoff.
Sie nahmen Computersimulationen, die die Vergangenheit nicht reproduzieren können, und verkauften sie als Vorhersagen für die Zukunft.
Sie nahmen einen flächengewichteten arithmetischen Mittelwert von Oberflächenthermometerablesungen – eine Zahl ohne thermodynamische Bedeutung – und nannten es die Temperatur der Erde.
Sie nahmen die Mittelalterliche Warmzeit, dokumentiert in Hunderten unabhängiger Proxys auf jedem Kontinent, und löschten sie mit einer einzigen fehlerhaften Rekonstruktion aus.
Sie nahmen eine Satellitenära, die einen grüner werdenden Planeten, schrumpfende Wüsten und eine blühende Biosphäre zeigt, und sagten der Öffentlichkeit das Gegenteil.
Sie nahmen eine Waldbrandbilanz, die einen Rückgang des verbrannten Gebiets in den USA um 80 Prozent seit den 1930er Jahren und global um 25 Prozent seit 1998 zeigt, und sagten der Öffentlichkeit, die Brände seien schlimmer denn je.
Sie nahmen eine Bilanz zu wetterbedingten Todesfällen, die pro Kopf in einem Jahrhundert um mehr als 99 Prozent gesunken ist, und sagten der Öffentlichkeit, das Wetter töte uns.
Sie nahmen eine Ertragsbilanz für Feldfrüchte, die in 60 Jahren verdreifacht wurde – größtenteils dank CO2-Düngung – und sagten der Öffentlichkeit, die Landwirtschaft stehe unter Bedrohung.
Sie nahmen jede Messung, die eine vorteilhafte Reaktion der Biosphäre auf mehr CO2 zeigt, und begruben sie unter Modellprojektionen, die das Gegenteil behaupten.
Sie nahmen die Thermodynamik, einen abgeschlossenen und gesicherten Zweig der Physik, und taten so, als ob allein der Strahlungstransfer die Oberflächentemperatur steuert, während sie Konvektion, Verdunstung und den gesamten hydrologischen Kreislauf ignorierten.
Sie nahmen die Peer-Review und machten daraus ein Torwächterritual, um jeden auszuschließen, der ihre Rechenarten überprüfte.
Sie nahmen das Vorsorgeprinzip und kehrten es um, um den Abbau der Energiesysteme zu rechtfertigen, die 7 Milliarden Menschen aus der malthusianischen Misere gehoben haben.
Und hier ist das Verräterische. Die Lüge, die sie errichtet haben, ist nicht zufällig. Sie kehrt jede Wahrheit um, die sie berührt. Das Molekül, das alles Leben nährt, nennen sie Verschmutzung. Die Energie, die den Hungersnot ein Ende setzte, nennen sie eine Bedrohung für die Zivilisation. Die Biosphäre, die gedeiht, nennen sie kollabierend. Die Kinder, die gesünder, länger lebend, besser genährt und freier sind als jede Generation zuvor, lehren sie, in Verzweiflung zu versinken. Die industrielle Zivilisation, die die Sklaverei beendete, die menschliche Lebensspanne verdoppelte und 7 Milliarden Menschen aus dem Elend des Existenzminimums zog, nennen sie den Feind.
Das ist kein Fehler. Fehler streuen. Dies zeigt in eine Richtung.
Jede Behauptung kehrt eine Wahrheit um. Jede Politik greift die Armen an.
Jede Vorschrift erhöht das Leid.
Jede Doktrin lehrt die Jungen, die Welt zu hassen, die ihnen alles gegeben hat.
Nennen Sie es, wie Sie wollen. Karriereversklavung. Fördergeltsucht. Ideologische Besessenheit. Die Verlockung, die Welt zu retten. Oder etwas Älteres und Dunkleres, das sich immer darauf spezialisiert hat, Männer davon zu überzeugen, Gutes als Böse und Böses als Gut zu bezeichnen und die Kornkammer niederzubrennen, während sie sich für ihre Tugend gratulieren. Wählen Sie Ihre Erklärung.
Die Messungen scheren sich nicht darum. Die Atmosphäre tut, was die Physik vorhersagt. Die Biosphäre gedeiht. Die Menschheit blüht auf, dank der billigen, dichten Energie, die sie abschaffen wollen. Und dennoch predigen sie die Apokalypse. Die Geschichte wird ungnädig sein. Was immer nach der Geschichte kommt, noch mehr.
Original von Jonathan Cohler https://x.com/SHomburg/status/2084174170380718550?s=20
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Zwietracht und Propaganda (Gehirnwäsche) um zu herrschen.
https://www.youtube.com/watch?v=m1DpMLSklZc
Auch heute wieder gelesen das Neandertaler und Homo Sapiens verschieden waren.
Über 99,7% gleiche Gene wie Neandertaler aber anders als heutige Unterschiede zwischen Eskimos, Afrikanern, nativen Amerikanern oder „schlitzäugigen“ oder „mandelförmigen“ Augen von Asiaten.
Als blauäugiger, blonder und hellhäutiger Nordeuropäer ist mein genetisches Erbgut wohl auch sehr verschieden von anderen Homo Sapiens.
„Menschen weltweit stimmen in rund 99,9 Prozent ihrer DNA überein. Die genetischen Unterschiede zwischen Europäern und Asiaten sind demnach sehr gering. Sie zeigen sich vor allem in kleinen feinen Anpassungen an Klima, Ernährung und Krankheiten, die sich über zehntausende Jahre entwickelt haben.
Also 99,7% gleiche Gene nach zig zehntausenden Jahren (Eiszeiten und weniger Sonnenlicht) sind wohl auch nur Anpassungen und die Ursache der Unterschiede zwischen Homo Sapiens und Neandertalern.
„Menschen mit blauen oder grünen Augen neigen generell zu einer höheren Lichtempfindlichkeit als Menschen mit dunkleren Augen. Dies liegt daran, dass sich bei einer helleren Augenfarbe weniger Pigmente im Auge befinden und dadurch mehr Sonnenlicht in das Auge gelangen kann.“
Es gibt nur eine Menschheit.
Selbst Wissenschaft ist rassistisch.
Lesen bildet!!!
Was ist, wenn der Winter immer länger dauert? Die „Kleine Eiszeit“ brachte den Menschen nach dem Mittelalter für Jahrhunderte Not und Elend. Die Schuld gab man den Hexen…
2010_12_15
https://www.welt.de/geschichte/article11639867/ Was-ist-wenn-der-Winter- immer- laenger- dauert.html
Klimawandel_
Schon zur Kleinen Eiszeit gab es Fake News
Zu Beginn der Neuzeit wurden in Europa „Hexen“ verbrannt, weil man sie für schlechtes Wetter verantwortlich machte. Tatsächliche Ursache war die Kleine Eiszeit: Ein Klimawandel in Europa, aus dem wir viel für heute lernen können.
2022_01_14 https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-schon-zur-kleinen-eiszeit-gab-es-fake-news,SuOEOwH
Kulturgeschichte
Die Kleine Eiszeit in der Kunst https://www.welt.de/kultur/history/gallery11985655/Die-Kleine-Eiszeit-in-der-Kunst.html
Weltraumforschung Auch auf dem Mars wird es wärmer
2007_04_09 https://www.welt.de/wissenschaft/article796347/Klimawandel-Auch-auf-dem-Mars-wird-es-waermer.html
Ein Fall globaler Erwärmung
2007_07_08
Globale Erwärmung gibt es aber auch auf einem unbewohnten Planeten: auf dem Mars. Im Laufe der vergangenen 20 Jahre stieg die mittlere Temperatur dort um rund 0,6 Grad Celsius. Es gab also einen größeren Sprung als auf der Erde. https://www.deutschlandfunk.de/ein-fall-globaler-erwaermung-100.html
Alpengipfel waren vor 6000 Jahren bis hoch hinauf eisfrei 2020_12_17
https://www.swissinfo.ch/ger/alpengipfel-waren- vor-6000-jahren-bis-hoch- hinauf- eisfrei/46231498
New glacier evidence for ice-free summits during the life of the Tyrolean Iceman
2020_12_17
https://doi.org/10.1038/s41598-020-77518-9
Erderwärmung bescherte Römischem Reich fette Jahre
Olivenbäume, Weinreben und anderes, was man eher aus wärmeren Regionen kennt, warf vor 2000 Jahren auf britischem Boden Erträge ab. Tacitus (58-117), der so akkurate römische Historiker, hat es der Nachwelt überliefert.
2019_09_25
https://www.welt.de/geschichte/article149773123/ Erderwärmung-bescherte-Roemischem-Reich- fette-Jahre.html
Im Mittelalter wuchsen in Deutschland Zitronenbäume.
In England wurden ebenfalls Wein und Olivenbäume angebaut. Es war wärmer als heute, Mittel- und Nordeuropa hatte seine Blütezeit! TERRA-X
2023_08_26
24.50min-25.50min
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/wein-eine-geschichte- durch-die-jahrtausende-doku-
100.html
Die Temperaturänderungen der letzten 200 Jahre können nicht durch CO2 bewirkt worden sein,
To what extent are temperature levels changing due to greenhouse gas emissions? 2023_09_25
https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/artikler/to-what- extent- are-temperature-levels-changing-due-to-greenhouse-gas-emissions
https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/artikler/to-what- extent- are-temperature-levels-changing-due-to-greenhouse-gas- emissions/_/attachment/inline/5a3f4a9b-3bc3-4988-9579- 9fea82944264:f63064594b9225f9d7dc458b0b70a646baec3339/DP1007.pd
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Vostok- und Greenland-Eisbohrkerne
Abbildung 1 Icecore Vostok: CO2 folgt Abbildung 2 Ice Core Greenland
Gletscherschmelze legt Römerzeit-Siedlungen und Weltkriegsbomber frei 2024_09_10 https://www.derstandard.de/story/3000000235733/gletscherschmelze- legt- roemerzeit-siedlungen-und-weltkriegsbomber-frei
Wie wurde wissenschaftliche Skepsis zur Ideologie? Wann hörten sie auf, den eigenen Maßstab anzulegen?
Betrachten wir, was sie tatsächlich tun:
Sie nahmen ein Spurengas, das für Pflanzen lebensnotwendig ist, und taten so, als könne ein lebensnotwendiger Stoff deshalb das Klima nicht verändern.
Sie nahmen die Tatsache, dass CO₂ Pflanzenwachstum fördern kann, und verschwiegen, dass ein Planet kein Gewächshaus mit unbegrenzt Wasser, Nährstoffen und optimalen Temperaturen ist.
Sie nahmen natürliche Klimaschwankungen der Vergangenheit und erklärten sie zum Beweis dafür, dass der Mensch das Klima heute nicht verändern könne.
Sie nahmen die Mittelalterliche Warmzeit und machten aus einer komplexen, regional unterschiedlich ausgeprägten Klimaperiode einen vermeintlichen Gegenbeweis gegen die globale Erwärmung der Gegenwart.
Sie nahmen Unsicherheiten in Klimamodellen und erklärten daraus, die zugrunde liegende Physik sei unsicher.
Sie nahmen wissenschaftliche Korrekturen von Temperaturmessreihen und nannten sie Manipulation. Dass Messstationen verlegt werden, Messmethoden wechseln und solche Veränderungen gerade deshalb korrigiert und dokumentiert werden müssen, ließen sie weg.
Sie nahmen Wetter und Klima auseinander, wann immer ein einzelner kalter Winter ihnen half, und warfen Wetter und Klima wieder zusammen, sobald irgendein lokales Ereignis ihre Geschichte zu bestätigen schien.
Sie nahmen den Rückgang der weltweiten wetterbedingten Sterblichkeit, der wesentlich auf bessere Gebäude, Medizin, Frühwarnsysteme, Katastrophenschutz und Wohlstand zurückgeht, und erklärten daraus, die physikalische Gefahr extremer Wetterereignisse könne nicht zunehmen.
Sie nahmen steigende landwirtschaftliche Erträge einer Welt mit Kunstdünger, Bewässerung, Pflanzenschutz, Züchtungsfortschritten und Mechanisierung und schrieben den Erfolg kurzerhand „größtenteils“ dem CO₂ zu.
Sie nahmen die globale Begrünung durch zusätzliches CO₂ und präsentierten sie als Generalabrechnung eines ganzen Planeten, als könnten mehr Blattfläche, schmelzende Gletscher, steigender Meeresspiegel und zunehmende Hitzeextreme nicht gleichzeitig existieren.
Sie nahmen die Tatsache, dass die Menschheit mit fossiler Energie einen beispiellosen Wohlstand geschaffen hat, und machten daraus den erstaunlichen Schluss, dass die Nebenwirkungen dieser Energiequelle deshalb nicht existieren könnten.
Sie nahmen die Unsicherheiten der Wissenschaft und machten daraus Gewissheiten gegen die Wissenschaft.
Und hier wird es interessant.
Denn echte Skepsis funktioniert in beide Richtungen.
Wer Klimamodelle wegen ihrer Unsicherheiten verwirft, müsste gegenüber den eigenen Schlussfolgerungen mindestens ebenso skeptisch sein.
Wer Wissenschaftlern Interessenkonflikte wegen Forschungsgeldern vorwirft, müsste dieselbe Frage bei Organisationen stellen, deren politische Mission seit Jahren darin besteht, Klimaschutz zu bekämpfen.
Wer Temperaturkorrekturen „Manipulation“ nennt, müsste erklären, warum voneinander unabhängige Messsysteme an Land, in den Ozeanen und aus dem Weltraum trotzdem denselben langfristigen Erwärmungstrend erkennen.
Wer behauptet, Wissenschaftler hätten eine „parallele Realität“ geschaffen, müsste erklären, warum Gletscher Masse verlieren, der Meeresspiegel steigt, die Ozeane Wärme aufnehmen und sich Jahreszeiten und Ökosysteme messbar verschieben.
Und wer fünf Wissenschaftlern unterstellt, sie hätten 20 bis 40 Jahre ihres Lebens einer gigantischen Täuschung gewidmet, müsste irgendwann die unangenehmste Frage von allen beantworten:
Wie groß müsste diese Verschwörung eigentlich sein?
Tausende Wissenschaftler. Universitäten. Wetterdienste. Satellitenbetreiber. Ozeanographen. Glaziologen. Physiker. Biologen. Forschungsinstitute konkurrierender Staaten. Messnetze auf verschiedenen Kontinenten.
Alle müssten irren oder lügen.
Nur eine kleine Gruppe von Bloggern hätte die Wahrheit erkannt.
Vielleicht liegt das Problem deshalb gar nicht darin, dass die Wissenschaft aufgehört hat, skeptisch zu sein.
Vielleicht liegt es darin, dass aus Skepsis irgendwann eine Überzeugung wurde, die kein Messergebnis mehr widerlegen kann? Ehrliche Frage
Sie nahmen die Wirklichkeit, und haben sich von der Angst befreit?
Dummheit ist das größte Problem der Menschheit.
Ein Beispiel. Scheinbare Gegner, die glauben, konträre Meinungen zu vertreten, selbstverständlich beide für die „richtige“ Seite, SIND NICHTS WEITER ALS ZWEI SEITEN EIN UND DERSELBEN MEDAILLE.
Weber versus Heinemann. Beide dienen dem gleichen Götzen. Wir alle werden instrumentalisiert.
Was ist das Motiv ? Wer sind die Nutznießer ?
Immer GELD ‼️und immer dieselben Geld- Geier.
Vor der Gründung des IPCC existierte folgender globaler Kreislauf :
Firmen, Mittelstand, Kleinunternehmer, nennen wir es DAS PRODUZIERENDE GEWERBE, versorgen uns mit Produkten, wir kaufen und bezahlen die Hersteller.
Bei diesem Vorgang entsteht CO2.
Was wird der Zustand 2030 sein, trotz IPCC, Pariser Klimarat und CO2-Steuer ?
Firmen, Mittelstand, Kleinunternehmer, nennen wir es DAS PRODUZIERENDE GEWERBE, versorgen uns mit Produkten, wir kaufen und bezahlen die Hersteller.
Bei diesem Vorgang entsteht CO2, und zwar DEUTLICH IMMER MEHR.
Aber worin besteht der Unterschied ?
Ganz einfach. 👉 Ein Billionen schweres Geschäftsmodell.
Konzipiert und geplant von der IPCC-Mafia.
Ab 2030 müssen a l l e Firmen, dank IPCC, CO2-Steuern zahlen.
Hinter dem IPCC agieren Al Gore, die Bushs und Unternehmer des Rohstoffmarkts und „97%“ 😂 gekaufte Wissenschaft….
Aber wie überzeugt man Unternehmen Steuern für Luft zu zahlen ?
Die USA ist der Ausgangspunkt. IM IPCC wirken Demokraten und Republikaner. Sie überzeugten den Kongress dem amerikanischen Steuerzahler, 100 Milliarden ( Investionsgeld) für einen Klimafond zu entwenden, der in die Öffentlichkeitsarbeit des IPCC, 👉 den PARISER KLIMARAT, floß, zur Infiltration über Politberater in 192 Staaten. Nur NGOs, die dem Klimarat beitraten erhalten GELD.
Lügen-Narrative von schwindenden Gletschern, sterbenden Eisbären usw. werden weltweit kolportiert. Die Menschen sollen SCHWITZEN. 😂
Staaten müssen Geld qua Kohlenstoffkreditpunkte für eine ERLAUBNIS ZUR VERSCHMUTZUNG kaufen. Lizenzen.
Der Clou, auf dem ROHSTOFFMARKT werden diese „Emissionsprodukte“ gehandelt. Kohlenstoffaktien, die Billionen erschaffen ‼️Mit ständig steigendem WERT ‼️
Al Gore, als größter Anteilseigner, schafft ein Monopol für einen Markt, der ab 2030
v e r p f l i c h t e n d für die Welt werden soll.
Dabei wurde die Lüge und der Schwachsinn einer globalen Durchschnittstemperatur der Ausgangspunkt.
November 28, 2012
Fourteen Is the New Fifteen!
By Arvind Kumar
FAZIT : Es existiert keine Klimaerwärmung und das CO2-Narrativ ist nichts als Werbung für eine Billionen- Geschäftsidee.
In Wahrheit werden China und Indien den CO2 – Ausstoß bis 2030 V E R D O P P E L N, vom Klimarat a b g e s e g n e t ‼️, und alle CO2-Profiteure sind darüber hoch erfreut.
Die alten OILis freuen sich auch, weil sie an a l l e m mitverdienen und trotz Volatilen-Quatsch sich immer noch wachsender Nachfrage erfreuen u n d das auch so bleiben wird, – weil Gas und Öl größtenteils nicht fossil sind. Nur ärgerlich, daß die Ressourcen so ungleich verteilt sind….aber dafür gibt es Kriege und die florierende Rüstungsindustrie…😁👍🏼
Deshalb wird der Kampf um die wahren Energieträger der Erde immer weitergehen.
Wir „Regierten“ sind immer der A.sch. Durch erfolgreiche Spaltungen in tausend Variationen wird von unten und oben immer das alte Prinzip des „Teile und Herrsche“ betrieben..Energien verpuffen sinnlos, die wir sinnvoller gegen unsere eigentlichen Ausbeuter richten sollten….während sich unser aller Geld von unten n a c h oben umverteilt. 🧑🩰
Nicht Dummheit, sondern Unwissenheit.
Was man Ihnen nicht lehrt können sie nicht Wissen.
Ausser man lehrt Ihnen selbst zu denken.
Sie haben sich viel Mühe gegeben. Erkenne ich an. Allerdings, wenn es ins physikalische geht, passt es einfach nicht.
Wer Klimamodelle wegen ihrer Unsicherheiten verwirft,..
Lieber Herr Kwass, da geht es nicht im Unsicherheiten bei den Klimamodellen ihrer CO2-Voodoo-Wissenschaft. Es geht um Wahrheiten: CO2 als Haupterwärmungstreiber hat keinerlei wissenschaftliche Versuchsbeweise, daraus haben sich keine technische Anwendungen entwickelt und es wird nie welche geben und die Sprengung der Nordstream-Pipeline mit einem Überangebot an Treibhausgasen über der Luft der Ostsee hat zu keinerlei Erwärmungen aufgrund verstärkter Rückstrahlung geführt.
Sie vertreten einfach nur einen Glauben, der mir eigentlich egal sein könnte. Sie sind bestimmt ein netter Mensch, also glauben Sie was Sie wollen. Ich wurde tolerant erzogen. Andersgläubige gehören zu meinem Toleranzspektrum. Aber ich muss mich wehren, weil dieses, nämlich ihr Glaubensmodell uns ausrauben und unsere Demokratie zerstören will. Ich hingegen will Deutschland erhalten, Sie vielleicht auch und merken gar nicht, dass Sie die falsche Seite bedienen.
dann…irgendwann eine Überzeugung wurde, die kein Messergebnis mehr widerlegen kann?
Antwort: Alle Messergebnisse widerlegen ihren Glauben an einen starken CO2-Treibhauseffekt. Und sie schreiben das Gegenteil!!! Weshalb? Es gibt kein einziges, das Ihren Glauben an CO2 als Haupttemperaturtreiber bestätigt. Ihr Hypothalamus verhindert den Eingang von Wahrheiten in ihr Gehirn.
Was hat mich gerettet, da ich aus der grünen Glaubensecke komme? Viele Diskussionen und dann wollte ich selbst in einem Versuch beweisen, dass CO2 überhaupt was erwärmt. Ein Einfacher Nachweisversuch für jedermann!! Und? nach fünf erfolglosen Jahren: Die CO2-Erwärmung gibt es nicht, allerhöchstens in homöopathsichen Mitwirkungen.
Sie stellen gute Fragen, sollten sich aber um ihre Beantwortung nicht drücken!
Könnte es sein, dass Ihre Fragen unüberlegt oder rein rhetorischer Natur sind?
Denn:
– Ich kenne niemanden, der die aktuelle Warmphase bestreitet.
– Ich kenne niemanden, der den CO2-Anstieg um etwas mehr als einen hundertstel Prozentpunkt seit Beginn der Industrialisierung bestreitet.
– Ich kenne niemanden, der die Existenz des mittelalterlichen Klimaoptimums (wohlgemerkt nicht Klima-Pessimums!) bestreitet, als die Wikinger Ackerbau und Viehzucht auf
– Niemand, der ehrlich ist, kann bestreiten (nur verschweigen), dass die Baumgrenzen während des Holozänoptimums (ca. 4000 bis 8000 bp) auf den Gebirgen der Erde deutlich höher lagen als heute. Warum wohl?: Weil es damals wärmer war!!!
– Ich kenne niemanden, der bestreitet, dass während dieser (und anderer) Warmzeiten die CO2-Konzentration auf vorindustriellem, niedrigem Niveau lag.
Aber ich habe tausende von Menschen getroffen (vor allem auf den 3 COPs in Lima, Paris und Marrakesch und bei anderen Konferenzen, an denen ich teilgenommen habe), die an wissenschaftlichen Projekten oder an politischen Richtlinien arbeiteten (mit spürbaren Konsequenzen für uns alle) auf Basis der festen Überzeugung,
Für 99% dieser Menschen sind diese Überzeugungen existenziell, denn bei Wegfall dieser Voraussetzungen wären ihre Jobs überflüssig und sie würden unverzüglich ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage verlieren.
Warum nur hat CO2 für das Klima noch nie eine maßgebliche Rolle gespielt, wird aber heute wie ein Schadstoff behandelt, der für alles Schlechte verantwortlich ist, obwohl es die einzige, in der Natur defizitäre C-Quelle allen Lebens und deshalb der wichtigste Nährstoff überhaupt ist. Bitte helfen Sie mir!
Sie nennen viele richtige Dinge, nur widerlegen diese leider nicht das, was Sie widerlegen möchten.
Ja, es gab natürliche Warmzeiten bei niedrigem CO2. Natürlich. Niemand behauptet, CO2 sei der einzige Klimafaktor. Aus „das Klima konnte sich früher ohne zusätzliches CO2 erwärmen“ folgt aber nicht „CO2 kann das Klima nicht erwärmen“. Das wäre ungefähr so logisch wie: Waldbrände gab es schon vor dem Menschen, also können Menschen keine Waldbrände verursachen.
Entscheidend ist deshalb nicht, ob es früher andere Ursachen für Erwärmung gab, sondern was die heutige Erwärmung verursacht. Und dafür sprechen nicht „99 % existenziell abhängige Klimaforscher“, sondern Physik und Messungen: CO2 absorbiert Wärmestrahlung, seine Konzentration ist durch menschliche Emissionen stark gestiegen, und der dadurch verursachte Strahlungsantrieb lässt sich messen und berechnen.
Auch „nur ein hundertstel Prozentpunkt“ ist rhetorisch hübsch, aber physikalisch bedeutungslos: CO2 stieg von rund 280 auf über 420 ppm, also um etwa 50%. Ob ein Stoff in Prozentpunkten klein aussieht, sagt nichts über seine Wirkung aus.
Und natürlich ist CO2 Pflanzennahrung. Wasser ist ebenfalls lebensnotwendig. Trotzdem kann man ertrinken. Die entscheidende Frage ist nie, ob ein Stoff „gut“ oder „schlecht“ ist, sondern welche Folgen eine erhebliche Veränderung seiner Konzentration hat.
Ihre interessanteste Behauptung ist deshalb eigentlich: „CO2 hat für das Klima noch nie eine maßgebliche Rolle gespielt.“ Genau dafür hätte ich gern den wissenschaftlichen Beleg. Denn diese Aussage widerspricht nicht nur Klimamodellen, sondern grundlegender Strahlungsphysik und einem erheblichen Teil unseres Wissens über die Klimageschichte.
Und die Behauptung, 99% der beteiligten Menschen verträten das alles aus Angst um ihren Arbeitsplatz, ist schließlich kein naturwissenschaftliches Argument. Sie ist eine Unterstellung über die Motive von Menschen. Damit lässt sich jede Forschung bequem für ungültig erklären, deren Ergebnis einem nicht gefällt.
In Treibhäusern werden bis zu 1000PPM Co² eingespeisst um den Wachstum von Pflanzen zu förden.
[rainfaun.com/de/why-carbon-dioxide-is-essential-for-greenhouse-crops/]
Müssten die Pflanzen nicht verbrennen?
😉
Wie wurde diese Gesinnung zerstört? Oder wurden sie einfach vom Teufel selbst eingespannt?Die Gesinnung wurde vom Teufel eingespannt, der Teufel ist das Geld, das Geld hat die Idee der Besteuerung des Lebensmolelüls CO2 geboren, indem man es zum Giftstoff der Erde erkärte. Eine teuflische Idee mit vielen Anhängern auch bei den EIKE Kommentaren.
Eine neue Regierung muss diesem Griff ins Geld einen Riegel vorschieben. Mal sehen, ob die edlen Klimaretter vom PIK-Potsdam dann kostenlos ihre gewinnbringende Voodoo Weltrettungswissenschaft weiterverbreiten oder plötzlich neue Einsichten und Erleuchtungen haben werden.
Natur- und Umweltschutz wäre wichtig. Wir haben in Deutschland ein einziges Klimaproblem und das auch nur im Sommer. Und das ist die Trockenheit. Wenn es auch noch unter dem 30-jährigen Schnitt regnet und unsere Böden seit 1000 Jahren eh schon großflächig trockengelegt wurden, dann haben wir ein selbstgemachtes Umweltproblem zu lösen.
Wer ist wir? Natürlich erstmals wir selbst. Aber meine Regentonnen sind leer und ich dusche schon im Garten, damit das Wasser nicht unnütz über die KLäranlage in die Nordsee fließt, sondern vier Quadratmeter des Gartens grünhält. In erster Linie ist die Politik gefragt. Wie heißt eigentlich unsere derzeitige Totalflasche an Umweltminister, der es zuläßt, dass Deutschland im Sommer zur Steppe wird?
„… und sagten der Öffentlichkeit das Gegenteil.“
Sie sagen dir, ein Hokuspokus, wie das Einwerfen eines Wahlzettels bewirke Gutes, dabei hast du damit deine völlige Unterwerfung unter dieses Regime bekundet.
„Oder wurden sie einfach vom Teufel selbst eingespannt?“
Buchtipp: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“, von Epoch Times.
Das Molekül, das alles Leben nährt, nennen sie Verschmutzung. Die Energie, die den Hungersnot ein Ende setzte, nennen sie eine Bedrohung für die Zivilisation. Die Biosphäre, die gedeiht, nennen sie kollabierend.
Hervorragende Betrachtung, dafür vielen Dank. Aber ein Dank ist zugleich die erste Stufe der Kritik. Mir fehlen Handlungsanweisungen wie wir in Deutschland aus diesem Irrenhaus der Klimawissenschaft und der bewußten Zerstörung der Demokratie wieder rauskommen. Man braucht kein Bündel oder ein ganzes Buch an Ratschlägen. Man braucht wenigstens einen gottsigen Aufruf, nur eine Idee, die man weitergibt. Viele Wege führen nach Rom. Aber es muss wenigstens einer gezeigt und uns angeboten werden.
Wir dürfen auch nicht auf einen Marin Luther warten oder einen sonstigen Anführer, auch nicht auf eine Partei, die verspricht alles zu ändern und Deutschland wieder vom Kopf auf die Füsse stellen will. Wir müssen selbst in unserer Umgebung wirken und jeder mit seinen Mitteln diese üble Machenschaft im weiteren Umfeld der CO2-Klimalüge bekämpfen. Der Wille geht immer vom Volke aus, selbst was tun, nicht warten.
Es reicht, wenn jemand dumm in der Öffentlichkeit das Klimageschwätz aufbringt und wir dageben halten. Und zwar im Brustton der Überzeugung dagegenhalten. Eventuell so einen Klimkämpfer auslachen und für dumm erklären. Man kann ihm öffentlich auch ein Verhüterli schenken, damit er sich nicht weiter vermehrt. Wir zusammen mit EIKE stehen auf der richtigen Seite, auf der Seite von Kohlendioxid, dem Lebensgas. Wir wollen die Schöpfung der Erde erhalten und nicht bekämpfen.
Ist das eine hervorragende Zusammenfassung des täglichen Irrsinns.
Sie haben recht. Die Zusammenstellung sieht vollzählig aus. Aber waren es wirklich die benannten „Wissenschaftler“? Ich suche nach den Leuten, die die korrupte Combo bezahlen. Rs war schon früher auf jedem Dorffest bekannt: Wer die Musik bezahlt, darf bestimmen was gespielt wird.
Zustimmung, da sind ziemlich alle Facetten des Irrsinns aufgezählt, aber ob die Adressaten die Anklage begreifen?