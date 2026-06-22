Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT

Immer wieder Betrug bzgl. Extrem-Temperaturen … A. d. Übers.

Das Met Office hat behauptet, dass im vergangenen Monat in Cardiff ein neuer walisischer Temperaturrekord für den Frühling aufgestellt worden sei.

Der Ort, an dem die Messung erfolgte – der Bute Park –, ist ein Messpunkt der [schlechtesten] Klasse 5 und wohl einer der ungeeignetsten Orte für Temperaturmessungen.

Die Wetterstation in Bute liegt nur wenige Meter von der großen Gärtnerei entfernt, die voller Gewächshäuser und auf dem Dach des Besucherzentrums mit Solaranlagen ausgestattet ist.

Wie im Informationsvideo zum Bute Park zu sehen ist, werden alle Gewächshäuser bei heißem Wetter sehr sorgfältig temperaturgeregelt. Das bedeutet, dass heiße Luft abgeführt wird.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, ist das Gelände der Wetterstation an drei Seiten von Beton und an der vierten Seite von hoher Vegetation umgeben, die seit der Aufnahme der unten stehenden Fotos aus dem Jahr 1978 offenbar erheblich gewachsen ist.

Jeder einzelne dieser Faktoren sollte den Bute Park als repräsentativen Standort für die Temperaturen in der Region disqualifizieren. Kein Wunder also, dass das Met Office selbst ihn als Klasse 5 eingestuft hat, die schlechteste der fünf Kategorien der WMO.

Die Vorschriften der WMO (Weltorganisation für Meteorologie) legen fest, dass ein unverfälschter Temperatur-Messstandort die folgenden Kriterien erfüllen muss:

Der Bute Park ist so ungünstig gelegen, dass er nicht einmal die Kriterien der Klasse 4 erfüllt – die an sich schon eine „Müll“-Einstufung ist. Die Klasse 5 umfasst hingegen alle Standorte, die überhaupt keine Kriterien erfüllen.

Die WMO gibt an, dass Standorte der Klasse 5 die Temperaturen bis zu 5 °C zu hoch angeben können. Die WMO macht unmissverständlich klar, dass unbrauchbare Standorte wie der Bute Park nicht für klimatologische Zwecke verwendet werden sollten und nicht als repräsentativ für die Umgebung angesehen werden können.

Doch genau das tut das Met Office, wenn es an Standorten wie dem Bute Park Rekordtemperaturen verkündet.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/06/14/new-welsh-temperature-record-at-bute-park/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE