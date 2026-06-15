Ständig hören wir Panikmache über schmelzende Gletscher, begleitet von hysterischen Stimmen, die behaupten, der Rückgang der Gletscher sei ein eindeutiges Zeichen für die vom Menschen verursachte globale Erwärmung.
Ein Großteil dieser Hysterie wird von Umweltaktivisten und Politikern angeheizt, die gerade genug wissen, um gefährlich zu sein, aber nicht genug, um vernünftig zu sein.
Wissenschaftlich gesehen kann man auf der Grundlage eines Prinzips keine Schlussfolgerung ziehen. Man muss sich die tatsächlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse ansehen und korrekte Messungen durchführen.
Dies ist ein komplexes Thema, aber lassen Sie uns einen kurzen Blick darauf werfen. Wie sieht es mit der Erwärmung der Atmosphäre aus? Nun, zunächst einmal brauchen wir etwas Physik. Damit sich ein Gramm kaltes Gletschereis um 1 °C erwärmt, sagen wir von -4 °C auf -3 °C, sind etwa zwei Joule Wärme erforderlich. Diese Wärmemenge wird für jedes Grad Celsius benötigt, um das sich das Eis erwärmt. Im Inneren eines Gletschers kann es bis zu -50 °C kalt sein, aber betrachten wir nur den oberen Teil und nehmen wir großzügig an, es seien -10 °C. Mit anderen Worten: Um die Temperatur eines Gramms Eis von -10 °C auf 0 °C zu erhöhen, benötigen wir etwa 20 Joule. So weit, so gut. Woher käme diese Wärme also? Nun, die Befürworter der globalen Erwärmung sagen: „Aus der Atmosphäre.“ Also entnehmen wir der Atmosphäre 20 Joule. Das ist plausibel.
Aber nun noch ein bisschen mehr Physik. Wenn man Eis zu Wasser schmilzt, ist eine enorme Wärmemenge erforderlich, um die gefrorenen Moleküle voneinander zu trennen. Tatsächlich sind dafür etwas mehr als 300 Joule pro Gramm nötig. Man bedenke, dass es 20 Joule kostet, die Temperatur von einem Gramm Eis um 10 °C zu erhöhen, aber 300 Joule, um dieses eine Gramm Eis in Wasser zu verwandeln. Woher kommen also diese 300 Joule Wärme? „Nun, aus der Atmosphäre“, sagen die Klimaalarmisten. Wenn der Atmosphäre so viel Wärme entzogen wird, warum kühlt sich dann die Luft über einem Gletscher nicht ab? Schließlich sorgen sich die Klimaalarmisten schon um eine Erwärmung der Atmosphäre um nur 1 oder 2 °C.
Wenn also ein ganzer Gletscher schneller schmilzt als zuvor, woher um alles in der Welt kommt dann all diese Schmelzwärme? Denken Sie daran: Millionen von Gramm Eis benötigen jeweils 300 Joule, nur um zu schmelzen. Das ist eine gewaltige Energiemenge.
Wie wäre es mit einem alternativen Prozess? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und zwar: direktes Sonnenlicht, das auf die Gletscheroberfläche fällt. Es ist bekannt, dass Sonnenlicht die obersten paar Millimeter des Eises erwärmt, die recht leicht schmelzen. Eine naheliegende Frage lautet also: Wohin fließt dieses Wasser? Die einfache Antwort lautet: Es sickert durch die Spalten im Gletscher nach unten. Das Wasser bahnt sich seinen Weg bis zum Grund, wo das Eis auf dem Felsgestein aufliegt. Dort wirkt es wie ein Schmiermittel und verringert die Reibung zwischen Eis und Gestein. So kann das Eis schneller gleiten.
Dadurch wird der gesamte Gletscher beweglicher, und am Ende des Gletschers können größere Brocken abbrechen.
Die auf die Oberfläche des Gletschers fallende Menge an Sonnenlicht hat nichts mit der Temperatur der Atmosphäre zu tun. Vielmehr hängt sie von der Bewölkung ab, die wiederum mit der Menge an kosmischer Strahlung zusammenhängt, die aus dem Weltraum eintrifft. Diese wiederum steht in Zusammenhang mit der magnetischen Aktivität der Sonne, da die Sonne die schützende Magnetbarriere um die Erde beeinflusst.
Wo diese magnetische Barriere „undicht“ ist, sieht man an den Nord- und Südpolen die spektakulären Polarlichter, die sich als Vorhänge aus wogenden Lichttüchern am Nachthimmel bilden.
Wir haben also eindeutig eine vollkommen plausible Erklärung für den Rückgang der Gletscher, der nichts mit der Erwärmung der Atmosphäre zu tun hat.
Aber es gibt noch mehr! Der Rückgang einiger Gletscher und das Abschmelzen der Eisschilde haben einen enormen archäologischen Gewinn mit sich gebracht.
Durch das schmelzende Eis sind Tausende von antiken Artefakten freigelegt worden, die für Historiker und Archäologen eine wahre Fundgrube darstellen. So wurden beispielsweise in den Rocky Mountains und im kanadischen Yukon 10.000 Jahre alte Speerwerferpfeile (Atlatl) gefunden.
In einem norwegischen Gebirgspass wurden intakte Pfeile entdeckt, die auf ein Alter von 3.000 bis 4.000 Jahren datiert werden. Sie haben Quarzit-Pfeilspitzen, die mit Tiersehnen und Birkenrindenleim befestigt sind. In Norwegen wurde zudem ein 1.700 Jahre alter Schuh im römischen Stil gefunden. Im Schnidejoch in den Schweizer Alpen wurden Lederhosen, Schuhe und Pfeile aus Birkenrinde gefunden, die auf die Zeit zwischen 3.000 und 4.000 v. Chr. zurückgehen.
Die Liste ließe sich fortsetzen, doch sie zeigt, dass es dort in der Vergangenheit – etwa vor 1.700, 3.000 und 10.000 Jahren – keine dicke Eisdecke gab. Dies deutet darauf hin, dass Eisdecken und Gletscher in der Vergangenheit regelmäßig entstanden und wieder verschwunden sind. Diese Veränderungen in der Vergangenheit hatten sicherlich nichts mit industriell erzeugtem Kohlendioxid zu tun.
Sie lassen sich jedoch mit der magnetischen Aktivität der Sonne in Verbindung bringen.
Link: https://www.cfact.org/2026/06/06/glaciers-have-advanced-and-retreated-before/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Gletscherarchäologie ist sicher noch ein tolles Arbeitsgebiet mit jedem Meter Eis & Firn der abschmilzt. Ich erinnere auch gerne an die römische Zeit mit Funden in den Alpen. Mehr dazu von der Forschungsfront z.B. auch hier: https://tkp.at/2024/09/26/eisfreie-alpen-zu-oetzis-zeit-ein-realitaetscheck/
Gletscher als Hauptzeugen der Schwankung bei
Ahlmann 1948: The Present Climatic Fluctuation
Ein großer Teil des Aufsatzes ist den Gletschern gewidmet. Ahlmann sieht in ihnen besonders aussagekräftige Indikatoren, weil sie klimatische Bedingungen über längere Zeit integrieren. Er unterscheidet dabei zwischen der Lage der Gletscherfront, dem Dickenverlust und der Massenbilanz.
Er fasst zusammen, dass die meisten untersuchten Gletscher außerhalb der Antarktis zurückgehen. Besonders stark sei der Rückgang in den Jahrzehnten vor seinem Aufsatz. Zugleich betont er, dass der Dickenverlust häufig wichtiger sei als das bloße Zurückweichen der Zunge.
Für Island beschreibt er, dass mehrere Gletscher im 18. und 19. Jahrhundert Maximalstände erreicht hätten und seit dem späten 19. Jahrhundert zurückgingen, beschleunigt in den jüngeren Jahrzehnten. In Norwegen behandelt er die Jostedal-Gletscher und die langen Beobachtungen einzelner Zungen.
Für den Storgletscher in Nordschweden nennt Ahlmann zwischen 1922 und 1946 einen Verlust von etwa 70 Millionen Kubikmetern Wasseräquivalent. Für den Gipfelgletscher des Kebnekaise wird seit 1902 ein Höhenverlust von etwa 9 Metern erwähnt.
Auch die Alpen erscheinen im Text. Am Großen Aletschgletscher und Jungfraufirn werden Oberflächenabsenkungen und erhöhte Ablationsraten beschrieben. Ahlmann nutzt diese Befunde, um zu zeigen, dass der Gletscherrückgang nicht nur ein Randphänomen einzelner Küstengletscher ist.
Gletscher außerhalb Europas
Ahlmann erweitert den Blick auf Alaska, Ostafrika, Kolumbien, Peru und Grönland. Besonders eindrucksvoll ist der Muir-Gletscher in Alaska, dessen Rückzug zwischen 1902 und 1946 mit etwa 22 Kilometern angegeben wird.
Für Ostafrika behandelt er Kilimandscharo, Mount Kenya und Ruwenzori. Die dortigen Gletscher seien seit den ersten Beobachtungen im späten 19. Jahrhundert kleiner geworden, mit beschleunigtem Rückgang seit den 1920er Jahren. Auch Änderungen an Seen im ostafrikanischen Graben werden erwähnt.
Somit schon vor teils über hundert Jahren belegtes Zurückweichen einzelner Gletscher, gefolgt von Zuwächsen in den folgenden Jahrzehnten. Ebenso finden sich Dokumentationen in einem Lehrbuch von Ende des 19. Jahrhunderts mit großen Schwankungen in den davor liegenden Jahren/Jahrzehnten. Man muss also garnicht tausende Jahre zurück schauen, vieles lag direkt vor unserer Zeit.
Im Artikel steht:
„Im Schnidejoch in den Schweizer Alpen
gerade das Leder und die Birkenrinde die am Schnidejoch gefunden wurden legen nahe, dass diese Gegenstände auf Eis / Schnee gefallen sind und bis zu ihrem Auffinden zu Beginn der 2000er Jahre im Eis lagen. Also auch während der römischen Warmzeit.
Ist nichts neues!!
ZDF
Gletscher 8x in 10.000 Jahren geschmolzen
ca. 2008 https://x.com/TatourDick/status/1956027794791534761
Alpengipfel waren vor 6000 Jahren bis hoch hinauf eisfrei 2020_12_17 https://www.swissinfo.ch/ger/alpengipfel-waren-vor-6000-jahren-bis-hoch-hinaufeisfrei/46231498 New glacier evidence for ice-free summits during the life of the Tyrolean Iceman 2020_12_17 https://doi.org/10.1038/s41598-020-77518-9
Danke für den physikalisch gut begründeten Artikel. Nun, dass Gletscher schon mal größer oder kleiner waren, dass es in der Erdgeschichte mal wärmer oder kälter war, wird von der CO2-Treibhauskirche nicht bestritten. Deren Argumentation ist vielmehr, dass die Erwärmung seit 1850, dem Beginn des Industriezeitalters hauptsächlich auf CO2, und damit auf den Menschen zurückzuführen wäre.
Vollkommen unberücksichtigt dabei läßt die uns ausraubende und bevormundende Treibhauskirche den zunehmenden Wärmeinseleffekt bei den Wetterstationen, die früher an viel kälteren Plätzen standen. Auch im Artikel ist diese Wärmeinselerwärmung bei den Wetterstationen nicht genannt.
Fazit: In abgelegenen Gebieten, also dort wo Gletscher sind wurde es viel weniger wärmer seit 150 Jahren als die Ländertrendlinien angeben. Warum schmelzen nun die Gletscher in der Summe trotzdem? Antwort: Schon gar nicht wegen der kaum zugenommenen Luftwärmemengen, also sogar noch viel weniger an Luftwärmengen als der Autor annimmt. Dessen Begründungen werden somit umso richtiger.
Und diese sollen jetzt weiter verstärkt werden. Gletscher schmelzen seit 40 Jahren vor allem im Sommer und tagsüber. Das hat 3 Gründe und nicht nur einen wie im Artikel genannt:
1) Die Sonnenstunden haben zugenommen, vor allem im Sommer und genauso die Intensität der Strahlung ( im Artikel beschrieben)
2) Aufgrund der Luftverschmutzung seit 150 Jahren ist das Gletschereis nicht mehr weiß, sondern wurde im Laufe des letzten Jahrhunderts immer dunkler geworden. Die Sonnenstrahlung wird verstärkt absorbiert durch den im Eis aufgenommen dunklen Ruß.
3) Aufgrund der Fremdkörper im Eiskristallmolekül wird der Eiskristall instabiler. Die Bindungsenergien werden schwächer und sind geringer als im Artikel genannt.
Die genannten Gründe bestätigen und ergänzen die Artikelaussagen. Wir haben also eindeutig eine vollkommen plausible Erklärung für den Rückgang der Gletscher, der nichts mit der CO2-Zunahme zu tun hat.
Vollkommen unberücksichtigt dabei läßt die uns ausraubende und bevormundende Treibhauskirche den zunehmenden Wärmeinseleffekt“
Google Scholar liefert 3.570.000 Arbeiten, die den Wärmeinseleffekt nennen.
Das nennen Sie „vollkommen unberücksichtigt“? Wie viele Millionen Arbeiten sollen es denn für Sie sein?
Herr Kowatsch sei schreiben:
Für Österreich ist diese Aussage nicht richtig (Bergstationen unterstes Diagramm).
Siehe https://www.zamg.ac.at/histalp/download/newsletter/HISTALP_AT_Jahresnewsletter_2025.pdf
Worauf basieren Sie Ihre Aussage?
Mfg Ketterer
https://amzn.eu/d/01hE0fG3
Empfehlung für ein Heft über Alpengletscher aus der EIKE Buchsammlung. Schmal aber gut.
Grüße von Ötzi 🙂