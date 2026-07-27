Daily Caller News Foundation,, Paris Apodaca, Energie-Stipendiat

Das Repräsentantenhaus verabschiedete am Montag einen Gesetzentwurf zur Ausweitung der Forschung an der weitgehend unerschlossenen Energiequelle „Geothermie“, angesichts der steigenden Nachfrage nach Energie, die durch den Ausbau der künstlichen Intelligenz bedingt ist.

Der von dem republikanischen Abgeordneten Pat Harrigan aus North Carolina und der demokratischen Abgeordneten Andrea Salinas aus Oregon eingebrachte überparteiliche Gesetzentwurf zur geothermischen Forschung und Entwicklung der nächsten Generation (Next-Generation Geothermal Research and Development Act) wurde am Montag im Repräsentantenhaus per Akklamation verabschiedet . Ziel des Gesetzes ist es, die staatliche Forschung im Bereich fortschrittlicher Geothermie-Technologien auszuweiten, da die Abgeordneten nach zuverlässigen, rund um die Uhr verfügbaren Energiequellen suchen, um den rasant steigenden Strombedarf für künstliche Intelligenz, Rechenzentren und die heimische Industrie zu decken.

Harrigan sei „stolz“ darauf, sich für die geothermische Forschung der nächsten Generation einzusetzen, um die langfristige Energieversorgung Amerikas zu stärken, sagte der Kongressabgeordnete gegenüber der Daily Caller News Foundation.

„Ich bin stolz darauf, dass das Repräsentantenhaus dieses parteiübergreifende Gesetz verabschiedet hat, denn Amerika wird in den kommenden Jahren eine deutlich zuverlässigere Stromversorgung benötigen. Mit dem Vormarsch der KI, der Verlagerung der Produktion ins Inland und dem stetig steigenden Strombedarf müssen wir in Technologien investieren, die eine bezahlbare Energieversorgung rund um die Uhr ermöglichen.“

„Mein überparteilicher Gesetzentwurf zur geothermischen Forschung und Entwicklung der nächsten Generation wurde soeben vom Repräsentantenhaus verabschiedet“, schrieb der republikanische Senator aus North Carolina am späten Montag in einem Beitrag auf X. „Jetzt lasst uns eines der größten ungenutzten Energiepotenziale Amerikas erschließen und die zuverlässige Energieversorgung aufbauen, die wir brauchen, um die nächste Generation von Innovationen anzuführen. … Geothermie der nächsten Generation hat ein erhebliches Potenzial, die Technologie von der Forschungsphase in die Praxis umzusetzen. Das ist gut für unsere Energiesicherheit, gut für unsere Wirtschaft und gut für amerikanische Familien“

„Das Problem ist nicht, dass unserem Land die Ressourcen fehlen, sondern dass uns die Technologie fehlt, um sie voll auszuschöpfen“, sagte Harrigan in einer Rede im Repräsentantenhaus. „Dieser Gesetzentwurf trägt dazu bei, diese Lücke zu schließen. Wenn Amerikaner an Energie denken, denken sie meist an Dinge, die wir sehen können: Ölfelder, Erdgasleitungen, Atomkraftwerke, Windparks. … Doch eine der größten Energiechancen unseres Landes liegt nicht über der Erde, sondern unter unseren Füßen. … „Amerika hat eine außergewöhnliche Chance, eine neue, zuverlässige und rund um die Uhr verfügbare Energiequelle zu erschließen. Ein einzelner superkritischer Geothermiebrunnen hat das Potenzial, mehr als das Siebenfache der Energie eines herkömmlichen Geothermiebrunnens zu erzeugen. Experten schätzen, dass die Geothermie der nächsten Generation letztendlich bis zu 90 Gigawatt Strom direkt hier im Land liefern könnte.“

Harrigan führte weiter aus, wie die KI unsere Wirtschaft verändert und einen höheren Strombedarf verursacht, der für Amerika „kein Luxus mehr“ sei.

„Eine zuverlässigere amerikanische Energieversorgung bedeutet niedrigere Kosten für hart arbeitende Familien, ein stabileres Stromnetz und eine geringere Abhängigkeit von ausländischen Gegnern“, schloss Harrigan.

Andrea Salinas von den Demokraten reagierte nicht umgehend auf die Bitte des DCNF um eine Stellungnahme.

Eine Studie aus dem Jahr 2015 verdeutlichte die enorme Wärmekraft unter der Erdoberfläche. Sie fand „überraschend hohe“ geothermische Wärmeströme unter dem westantarktischen Eisschild, die möglicherweise zu dessen Abschmelzen an der Basis beitragen.

Dieselbe natürlich vorkommende Wärme kann auch als Energieressource genutzt werden. Geothermie nutzt Wärme aus dem Erdinneren, indem sie über Bohrungen auf unterirdische Heißwasser- und Dampfvorkommen zugreift. Laut dem US-Energieministerium kann diese Wärme dann zur Stromerzeugung, zum Heizen und Kühlen von Gebäuden sowie zur Unterstützung verschiedener industrieller Prozesse verwendet werden.

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https://dailycaller.com/2026/07/21/pat-harrigan-geothermal-energy-bill/

Ergänzung: Geothermie in Deutschland, Bundesamt für Wirtschaft und Energie

(Siehe Aufmacher)

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Geothermie-Ausbau beschleunigen

Etwa 15 Prozent der erneuerbar erzeugten Wärme in Deutschland stammen aus Geothermie. Insgesamt wurden 2024 deutschlandweit rund 29 Terrawattstunden (TWh) Energie zur Wärmebereitstellung aus Geothermieanlagen gewonnen. Auch Strom lässt sich mit Hilfe von Geothermie erzeugen.

Mit dem Ende Dezember 2025 in Kraft getretenen Geothermie-Beschleunigungsgesetz (GeoBG) wird das Tempo beim Umbau der Wärmeversorgung erhöht. Einfach, schnell und bürokratiearm, mit zahlreichen Beschleunigungsmaßnahmen wie kurzen Fristen und digitalen Verfahren werden Planung und Umsetzung deutlich beschleunigt.

Vereinfacht werden zudem Genehmigungsverfahren zum Bau großer Leitungen. Das unterstützt nicht nur Kommunen und Städte bei der Wärmeplanung, sondern ermöglicht auch die schnelle Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger.

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https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Standardartikel/geothermie.html

… Na, mal sehen ob es diesmal besser klappt, den ausserhalb von Island war es bislang nicht wirtschaftlich. – Der Übersetzer