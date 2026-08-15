Mike Jonas
Die Medien sind voll von Berichten über die aktuelle Dürre und Hitzewelle in Europa. „Beispiellos“ (das Wort lieben sie), „die schlimmste aller Zeiten“ und so weiter und so fort.
„Europas beispiellose Hitzewelle zu Beginn des Sommers könnte laut dem Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Hunderte von zusätzlichen Todesfällen verantwortlich sein.“ – BBC
„Europäische Hitzewelle ist die schlimmste aller Zeiten und ohne Klimakrise unmöglich, sagen Wissenschaftler“ – Schlagzeile im Guardian. Weiter heißt es dort: „Die Hitzewelle in Westeuropa ist die schwerste und am weitesten verbreitete aller Zeiten und nur aufgrund der durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursachten Klimakrise möglich, so Wissenschaftler.“
„Europas Hitzewelle ist die heißeste und feuchteste aller Zeiten“ – Überschrift eines Artikels im New Scientist (hinter einer Zahlschranke).
Wie üblich beeilen sich die Medien, die Öffentlichkeit in Panik zu versetzen, und achten sorgfältig darauf, keine Informationen zu suchen, die ihre Geschichte von einer existenziellen Katastrophe trüben könnten (if it bleeds, it leads).
Also – was sagt die Historie dazu? Dank der heutigen KI-basierten Suchmaschinen musste ich nicht lange auf die Antwort warten: 15 Sekunden. Im Jahr 2014 veröffentlichten Wetter et al. eine Studie: „Die beispiellose, ein Jahr andauernde Hitze- und Dürreperiode in Europa im Jahr 1540 – ein Worst-Case-Szenario“. Zugegebenermaßen verglich die Arbeit die Megadürre von 1540 mit den Dürren in Europa und Russland der Jahre 2003 und 2010, doch fällt es angesichts ihrer Beschreibung schwer zu glauben, dass die aktuelle Dürre in Europa noch schlimmer ist. Es ist auch sehr schwer zu glauben, dass die aktuelle Dürre in Europa so viel schlimmer ist als die Megadürre von 1540, dass sie ein Beweis für eine vom Menschen verursachte existenzielle Bedrohung wäre. Und es ist äußerst schwer zu glauben, dass irgendein Medienunternehmen die berichteten Hitze- und Dürrebedingungen von 1540 sorgfältig mit denen von 2026 abgeglichen hat, um sicherzustellen, dass die Verwendung von Begriffen wie „beispiellos“, „schlimmste aller Zeiten“ usw. zutreffend ist.
Wetter et al. (2014) ist bei Springer hinter einer Zahlschranke, daher kann ich nur aus der Zusammenfassung zitieren. Okay, sie ist nicht allzu lang – hier ist die gesamte Zusammenfassung:
Die Hitzewellen von 2003 in Westeuropa und von 2010 in Russland, die gemeinhin als seltene klimatische Anomalien außerhalb bisheriger Erfahrungswerte bezeichnet werden, gelten oft als Vorboten häufigerer Extreme in einer vom Klimawandel geprägten Zukunft. Eine kürzlich durchgeführte Rekonstruktion der Frühjahrs- und Sommertemperaturen für Westeuropa ergab jedoch, dass im Jahr 1540 deutlich höhere Temperaturen aufgetreten waren. Um die Plausibilität dieses Ergebnisses zu überprüfen, untersuchten wir das Ausmaß der Dürre von 1540 unter Berücksichtigung der bekannten Rückkopplung zwischen Bodentrocknung und Temperatur. Auf der Grundlage von mehr als 300 dokumentarischen Wetterberichten aus erster Hand, die aus einem Gebiet von 2 bis 3 Millionen km² stammen, zeigen wir, dass Europa von einer beispiellosen, elf Monate andauernden Megadürre betroffen war. Die geschätzte Anzahl der Niederschlagstage und die Niederschlagsmenge für Mittel- und Westeuropa im Jahr 1540 liegen deutlich unter den 100-Jahres-Minima der instrumentellen Messperiode für Frühling, Sommer und Herbst. Dieses Ergebnis wird durch unabhängige dokumentarische Belege über extrem niedrige Flusspegel sowie europaweite Feld-, Wald- und Siedlungsbrände gestützt. Wir haben festgestellt, dass ein Ereignis dieser Schwere mit den modernsten Klimamodellen nicht simuliert werden kann.
Eine implizite Bestätigung der Ergebnisse von Wetter et al. kommt aus einer vielleicht unerwarteten Quelle – einer veröffentlichten Kritik an der Arbeit. Neben der Arbeit finden sich ein Erratum und ein Kommentar. Das Erratum enthält lediglich geringfügige Korrekturen an den Angaben zu den Autoren. Der Kommentar kritisiert die Arbeit jedoch dafür, dass sie eine frühere Proxystudie nicht zitiert, die für das Jahr 1540 geringe Niederschlagsmengen festgestellt hatte: „Die Schlussfolgerung von [Wetter et al.] hinsichtlich der Unfähigkeit natürlicher Proxy-Archive, Klimaextreme zu erfassen, ist nicht vertretbar.“ Meiner Meinung nach hätten sie, wenn sie den Kern der Arbeit für falsch gehalten hätten, dies auch gesagt; doch alles, was sie vorbringen konnten, war, dass die Autoren eine Proxystudie übersehen hatten, die diese These bestätigte.
Die Lage in Europa ist ziemlich schlecht, und ich bin sicher, dass ich im Namen aller spreche, wenn ich Europa unter diesen sehr schwierigen Bedingungen alles Gute wünsche. Aber genau hier liegt das Problem der heutigen Klimadiskussion: Anstatt Wetter und Klima rational anzugehen, wird alles Schlechte den fossilen Brennstoffen angelastet, so dass Politiker immer wieder falsche Entscheidungen treffen und Ressourcen von den Bereichen abgezogen werden, in denen sie wirklich benötigt werden. Wie immer ist der Klimawandel-Alarmismus schädlicher als die globale Erwärmung selbst.
[Hervorhebung vom Übersetzer]
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/08/10/europes-worst-drought-and-heatwave-ever/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Anstatt Wetter und Klima rational anzugehen, wird alles Schlechte den fossilen Brennstoffen angelastet, so dass Politiker immer wieder falsche Entscheidungen treffen und Ressourcen von den Bereichen abgezogen werden, in denen sie wirklich benötigt werden
Alles vollkommen richtig analysiert!! Wie seit Jahren bei den allermeisten Artikel bei EIKE
Doch, wie ändern wir das? Natürlich wurden wir zu tolerant erzogen, deswegen sind wir nicht rechtzeitig eingeschritten. Wir haben nur beobachtet und analysiert. Viele sind auf dem Wege stehen geblieben und wollen immer noch über die viel geringere Höhe eines THE diskutieren. Und glauben ihre Rechenwahrheit müßte doch überzeugen.
Viele Wege führen nach Rom, aber die Berechnung eines geringeren THE ist nicht mehr gefragt. Ob ECS 2 bis 5 Grad oder gar höher oder nur 0,5 Grad oder fast nichts mehr, weil der THE fast gesättigt ist, das interessiert keinen mehr und führt auch nicht nach Rom. Die einst hoffnungsvolle Gruppe streitet und zerfleischt sich seit 20 Jahren schon beim Start. Und deswegen steht sie auch immer noch dort.
Aber auch dieser sehr gute Artikel zeigt am Schluss nicht auf, welchen Weg der Verfasser nach Rom einschlagen will. Leider.
Wie immer ist der Klimawandel-Alarmismus schädlicher als die globale Erwärmung selbst.
Das wissen wir alle, aber wie können wir uns wehren gegen diese unheilvolle Entwickllung, die letztlich Deutschland zerstören will?
Nebenbei: Im Osten Europas haben wir einen normalen Sommer.
Wir haben Glück, bei uns ist der Sommer wunderschön wie wir ihn uns wünschen, ein richtiger Italiensommer mit wenig Niederschlag. Wir brauchen nicht in den Süden zu fahren, um Sonne für den Winter zu tanken.
Diesen positiven Zustand als Zeichen eines menschenverschuldeten Klimaweltunterganges zu sehen ist reine Willkür und Teil des Geschäftsmodelles Klimaangst. Der Ablaßhandel muss ständig neu befeuert werden, damit die Gelder fließen. Und dazu gehört die angebliche Klimarettung, ausgedacht von der Politik und den Voodoo-Wissenschaftlern. Und das kostet. Das kostet unsere Geld und unsere Unäbhängigkeit.
Außer dem Geldraub soll die Demokratie in Deutschland abgeschafft werden, unser Leben soll reglementiert werden.
Schreiben Sie statt „Hitzewelle“ 👉 Seuche, oder 👉 Corona oder tödliches Virus und wir befinden uns mitten in der Plandemie. 🤮 Es wird emotionalisiert und Meinungen manipuliert…..ANGST…uhhhhh
Damals gab es lecker Spritzengeld für die Pharma und jetzt CO2 – Steuer für Blackrock and Friends….
Die Menschen freuen sich über Hitze. Volle Autobahnen, noch vollere Strände strafen die Klimapaniker LÜGEN…..😂👍🏼😎
Es wird emotionalisiert und Meinungen manipuliert…..ANGST…
Absolut richtig, bloß wer ist „Es“?
Das sind breit aufgestellte Gruppen, die sich Wissenschaftler, Behörden, Verbände, NGOs, Politiker, Institute oder sonstwie mit lustigen Namen nennen und sich gegenseitig in der Manipulation ergänzen. Eine Lügenbande, die von unserem Geld lebt und der monatliche Gehalt ist auch der einzige Grund, warum diese breit angelegte Lügenmodelle überhaupt eingerichtet wurden. Ein Geschäftsmodell, das uns zu Leibeigenen machen will.
Und hier bei EIKE: Da sind Schutztruppler dieses Geschäftsmodells unterwegs. Deren Taktik ist immer gleich. Sie versuchen durch Nonsense-Diskussionen von einem konzentrierten Zuammenschluss der Abwehrkräfte abzulenken. Die moderne Art der Wehrzersetzung.
Viele Mainstream-Medien behaupten derzeit, Hitze und Trockenheit wären menschgemacht durch Emissionen von CO₂. Trotzdem findet man eigentlich keinen einzigen Wissenschaftler namentlich(!), der diese Behauptung durch eine konkrete Berechnung auf Basis von CO₂-Eigenschaften nachweisen könnte. Wenn die Sache mit dem CO₂ so klar wäre, wie diese MSM tun, müßte die zugehörige Rechnung doch überall auffindbar sein und auch bei IPCC prominent vorkommen. Wie sieht sie aus?
Enthalten bei IPCC ist aber doch nur eine unbewiesene Abschätzung, daher Assessment(!), die sich auf mehrere – angeblich um die 150(!) – divergente Studien stützt, daß eine Verdoppelung der CO₂ Menge der Luft, also von z. B. 350 auf 700 ppm, die „Mitteltemperatur GMST“ der Luft in 2 m Höhe (auf welcher Seehöhe eigentlich?) wahrscheinlich(!), möglicherweise(!) um ca. 1,5° – 4,5°C erhöht (Equilibrum Climate Sensitivity, ECS). Wobei es diesbezüglich Studienergebnisse im Bereich von +0,0°C bis +6,5°C gibt. Zu den 150 siehe auch: https://science.orf.at/v2/stories/2890017/
Daß es physikalisch keine „Erdmitteltemperatur“ GMST gibt, sei nur nebenbei erwähnt (Temperatur ist eine intensive Größe). Es ist schlicht reiner Unsinn, das „Klima“ der Erde mit einem einzigen „virtuell unphysikalischen“ Scheintemperaturwert angeben zu wollen. Noch dazu mit einem, der als Absolutwert entweder unbekannt ist oder geheim gehalten wird. Es wird immer nur behauptet, die „Mitteltemperatur“ sei z. B. um 1,2°C höher als vorindustriell. Wie der Wert „vorindustriell“ aber war und woher man ihn überhaupt kennen will, wird allgemein verschwiegen.
Die Google-KI findet 13,5°- 13,7°C als Schätzwert (1850-1900). Also geschätzt(!) um 1,3°- 1,5°C tiefer als die angeblich wissenschaftlich bestimmte „Mitteltemperatur“ von +15°C in vielen Lehrbüchern? Wenn seither der Wert um z. B. 1,2°C gestiegen wäre, hätten wir bei Bezug auf 13,5°C heute einen Wert von 14,7°C. Es müßte also irgendwo eine physikalisch untadelige Berechnung geben, deren Ergebnis 14,7°C ist. Wer kennt diese Berechnung? Wie sieht sie aus? Und wieso liegt diese Temperatur noch unter dem Wert, der allgemein mit +15°C als Erdmitteltemperatur behauptet wird? Im Jahr 2016 berichteten die deutschen MSM von 14,83°C GMST Mittelwert!
Soll all das tatsächlich Wissenschaft sein?