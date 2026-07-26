Der Physiker Henrik Svensmark aus Kopenhagen war 1988 bis 1993 an der University of California, Berkeley, am Nordic Institute of Theoretical Physics und am Niels-Bohr-Institut tätig, anschließend arbeitete er am Dänischen Meteorologischen Institut. Svensmark wurde zusammen mit Eigil Friis-Christensen 1997 durch ihre Arbeiten zu einem Zusammenhang zwischen Kosmischer Strahlung (GCR) und Klimaveränderung bekannt. (siehe Wikipedia).

Wegen seiner „falschen“ Ansichten zum „menschgemachten“ Klimawandel wurde er von Dänemarks Technischer Universität gerade kaltgestellt. Dennoch hielt der streitbare dänische Galilei auf der 17. Konferenz von EIKE in Halle/S einen Vortrag über seine unerwünschte Theorie.

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