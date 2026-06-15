Am Montag veröffentlichte die Financial Times eine Buchrezension von Pilita Clark – der stellvertretenden Chefredakteurin der Zeitung, die über „Unternehmensleben und Klimawandel“ schreibt –, die mit folgendem Klagelied begann:
UK ist ein G7-Land mit einem renommierten öffentlichen Dienst, der seit fast 20 Jahren weltweit führende Klimaschutzmaßnahmen umsetzt. Wie kann es also sein, dass es so schlecht damit zurechtkommt, mit den Überschwemmungen, Hitzewellen und Bränden umzugehen, die seiner Bevölkerung und Wirtschaft so großen Schaden zufügen?
Lassen wir Lord Jon Moynihans vernichtende Kritik am „berühmten“ britischen öffentlichen Dienst und an der „weltweit führenden Klimapolitik“ des Landes einmal beiseite, die sich als kaum mehr als narzisstische Torheit einer wirtschaftlich ungebildeten herrschenden Klasse entpuppt. Die vier Bücher, die Frau Clark wohlwollend betrachtete, trugen Titel, die von der Angst der Millennials geprägt waren. Nach einer flüchtigen, aber wohlwollenden Durchsicht kam Clark zu dem Schluss, dass „der Zustand des Klimas für alle Eltern heute beunruhigend ist“ und dass „Erwachsene viel von Kindern lernen können, nicht zuletzt ihre moralische Klarheit in Bezug auf ein Klimaproblem, das die entscheidende Herausforderung ihres Lebens sein wird“. Die lachsrosa Zeitung hat offenbar ihren Aufgabenbereich von den Kapitalmärkten und Unternehmensgewinnen auf die moralische Belehrung britischer Eltern ausgeweitet.
Man könnte es dem Leser nachsehen, wenn er dies als Satire versteht. Das ist es jedoch nicht. Es handelt sich vielmehr um ein typisches Beispiel für das, was in der westlichen Mainstream-Presse zur vorherrschenden Form des Klima-Journalismus geworden ist: eine nahtlose Verschmelzung von Interessenvertretung, emotionaler Ansprache und selektivem Empirismus, in der keine Gegenbeweise Einzug halten dürfen und skeptische Stimmen keinen Platz finden. Ähnlich wie die BBC, die schon vor langer Zeit entschieden hatte, dass „Ausgewogenheit“ in Klimafragen eine Form der Verantwortungslosigkeit sei, geht die FT von der feststehenden Prämisse aus, dass die Wissenschaft abgeschlossen ist, die Katastrophe unmittelbar bevorsteht und die einzig ehrenhafte Reaktion Alarmismus ist. Was Pilita Clark von der FT ihren Lesern bietet, ist kein objektiver Journalismus, sondern Liturgie.
Eine Auflistung von falschen Zuordnungen
Betrachten wir kurz, was in Clarks Rezension als Beweismaterial herangezogen wird. Das erste Buch, David Shukmans „The Response: A Story of Fire and Flood in Britain’s New World of Extremes“ [etwa: die Antwort: Eine Geschichte von Feuer und Flut in Großbritanniens neuer Welt der Extreme], präsentiert einen „Katalog des Versagens“, der die Waldbrände im Juli 2022 im Osten Londons umfasst, bei denen bei Rekordhitze von 40 °C fast 20 Häuser zerstört worden waren, sowie einen IT-Ausfall in einem Londoner Krankenhaus und einen älteren Mann, der in einer überfluteten Kellerwohnung fast ertrunken wäre, nachdem die Regenwasserkanäle überlastet gewesen waren. Das zweite Buch, „The Future of the Past“ des Kunsthistorikers Thijs Weststeijn, katalogisiert Schäden am kulturellen Erbe: das überschwemmte Venedig im Jahr 2019, die austrocknenden britischen Torfmoore, die 20.000 archäologische Stätten aus der Steinzeit bis heute bedrohen, sowie die grau werdenden ägyptischen Pyramiden. Diese Ereignisse werden in ihrer Gesamtheit als Symptome eines einzigen, übergreifenden „Klimanotstands“ dargestellt.
Clive Hamiltons „Negotiating the End of the World: Kant, Schmitt, and the Global Climate Struggle“ [etwa: Verhandlungen über das Ende der Welt: Kant, Schmitt und der globale Klimakampf] ist das dritte Buch in Clarks Rezension. In diesem Buch beschreibt Hamilton die Geschichte der Klimaverhandlungen als einen Kampf zwischen den konkurrierenden Visionen des deutschen Philosophen Immanuel Kant und Carl Schmitt, einem Nazi-Anhänger, der eine Welt sah, in der sich Großmächte naturgemäß als Feinde betrachteten. In diesem typisch manichäischen von Klimaideologen bevorzugten Schema ist die von Brüsseler Bürokraten regierte, auf Tugendhaftigkeit bedachte EU das Land Kants, China ist durch und durch schmittianisch, und die USA haben sich in letzter Zeit entschieden dem Lager Schmitts zugewandt.
Ben Rawlences „Think Like a Forest: Letters to My Children from a Changing Planet“ [etwa: Denke wie ein Wald: Briefe an meine Kinder von einem sich wandelnden Planeten] vervollständigt das rezensierte Quartett. Darin fragt der Autor und Vater von zwei Töchtern, in Bezug auf das, was er als den grundlegenden Widerspruch der Elternschaft in der modernen Welt bezeichnet: „Wie gehen wir damit um, dass wir Kinder in einem System großziehen, das uns alle umbringt?“ Man braucht nicht viele weitere Details, um den Tenor dieses Buches zu erfassen.
Doch schon ein kurzer Blick in die verfügbare wissenschaftliche Literatur sollte jeden verantwortungsbewussten Journalisten stutzig machen. Nehmen wir die Behauptung, dass britische Moore aufgrund des Klimawandels „so schnell austrocknen“. Die offiziellen Gutachten des Joint Nature Conservation Committee, von Natural England und DEFRA zeichnen ein ganz anderes Bild: Zwischen 80 und 87 % der britischen Moore sind in erster Linie durch jahrhundertelange direkte Landbewirtschaftung geschädigt – Entwässerungsgräben, Umwandlung in Ackerland, Torfabbau und Überweidung. Hier bleibt wenig Raum für die Klimawandel-Erzählung.
Ebenso ist die Vergrauung der antiken Monumente Ägyptens ein dokumentiertes Phänomen, doch Feldstudien und ägyptische Denkmalschutzbehörden weisen überwiegend auf die Luftverschmutzung in Kairo, steigendes Grundwasser aufgrund der städtischen Ausdehnung und die veränderte Hydrologie unterhalb des Assuan-Staudamms sowie die Salzmigration aus dem darunterliegenden Kalkstein hin – Faktoren, die überhaupt nichts mit dem globalen Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre zu tun haben.
Was die Behauptung angeht, Großbritannien werde derzeit von beispiellosen Wetterextremen heimgesucht, so zeigen die langfristigen, homogenisierten Datenreihen des britischen Wetterdienstes (UK Met Office) bei den meisten Wetterextremkennzahlen keinen statistisch signifikanten Anstieg, der über die natürliche Schwankungsbreite hinausgeht. Feuchtere Winter, periodische Hitzewellen und Hochwasserereignisse finden alle ihre Vorläufer im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Was Clark und die von ihr gelobten Autoren betreiben, ist die rhetorische Technik der Aggregation: Sie sammeln eine Vielzahl unterschiedlicher, lokal erklärbarer Ereignisse, entziehen ihnen ihre spezifischen Ursachen und fassen sie unter dem Begriff „Klimawandel“ zusammen. Es ist eine Technik, die faul, intellektuell unehrlich und empirisch unhaltbar ist. Aber sie ist als Propaganda enorm wirksam, was vermutlich der Grund dafür ist, dass sie so unerbittlich praktiziert wird.
[Hervorhebung vom Übersetzer]
Die institutionelle Ökologie des Alarmismus‘
Es lohnt sich zu fragen, wie die Medien an diesen Punkt gelangt sind. Die kurze Antwort lautet: Der Klimapanikmache hat sich institutionell selbst verstärkt. Preisverleihungskomitees, redaktionelle Hierarchien, Fördergremien und Konferenzkreise bevorzugen alle die gleiche Weltanschauung. Pilita Clark wurde bei den British Press Awards 2019 zur Umweltjournalistin des Jahres gekürt – zum dritten Mal in Folge.
Ihre Kollegen bei der FT und ihre Amtskollegen bei der BBC, dem Guardian und der New York Times bewegen sich in einem beruflichen Ökosystem, in dem die Währung des Aufstiegs die fesselnde Untergangsgeschichte ist. Wie Rob Bradley von MasterResource.org kürzlich feststellte, sind es ausnahmslos die neo-malthusianischen Journalisten, welche die Preise abräumen, während diejenigen, die Klimabehauptungen einer strengen empirischen Prüfung unterziehen, weiterhin an den Rand gedrängt werden.
Die Parallele zum verstorbenen Paul Ehrlich ist aufschlussreich. Ehrlichs 1968 erschienenes Werk „The Population Bomb“ sagte innerhalb weniger Jahrzehnte Massenhungersnöte und den Zusammenbruch der Gesellschaft voraus. Er lag mit praktisch jeder empirischen Behauptung falsch. Dennoch sammelte er für den Rest seiner langen Karriere Auszeichnungen, Stipendien und Lob in den Medien. Sein intellektueller Gegenspieler, der Ökonom Julian Simon, der 1980 mit Ehrlich wettete, dass ein Warenkorb mit natürlichen Ressourcen ein Jahrzehnt später billiger sein würde (und diese Wette eindeutig gewann), starb, ohne auch nur einen Bruchteil der institutionellen Anerkennung zu erhalten, die dem Mann zuteilwurde, den er widerlegt hatte.
Das Ökosystem des Klimajournalismus‘ reflektiert diese Dynamik mit beeindruckender Genauigkeit: Die Katastrophisten werden belohnt, die Empiriker ignoriert – und dieser Kreislauf setzt sich fort.
Die Stimmen, die auf der Seite fehlen
Es ist zweifelhaft, ob sich Clark ernsthaft mit der umfangreichen Sammlung fundierter Gegenargumente zum vorherrschenden Konsens auseinandergesetzt hat. Steve Koonin, der am MIT ausgebildete theoretische Physiker und ehemalige Staatssekretär für Wissenschaft im Energieministerium der Obama-Regierung, argumentierte in seinem 2021 erschienenen Buch „Unsettled“, dass das, was Medien und Politiker über die Klimawissenschaft sagen, „so weit von der tatsächlichen Wissenschaft abgeglitten ist, dass es absurd und nachweislich falsch ist“ – eine Formulierung, die nicht von einem skeptischen Blogger stammt, sondern von Holman Jenkins im Wall Street Journal. Koonins zentraler Vorwurf lautet nicht, dass es keine Erwärmung gibt, sondern dass die Kluft zwischen der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Literatur und ihrer Darstellung in den Medien enorm ist und systematisch in eine Richtung verzerrt wird.
Koonin ist nicht der einzige seriöse Wissenschaftler, der die der Öffentlichkeit vermittelte Konsensmeinung in Frage stellt. William Happer, emeritierter Professor für Physik an der Princeton University, Richard Lindzen, pensionierter Professor für Meteorologie am MIT und einer der weltweit führenden Atmosphärenphysiker, Roger Pielke Jr., ehemaliger Direktor des Zentrums für Wissenschafts- und Technologiepolitikforschung an der University of Colorado Boulder, sowie Judith Curry, ehemalige Vorsitzende der Fakultät für Erd- und Atmosphärenwissenschaften am Georgia Institute of Technology – all dies sind renommierte Wissenschaftler, die theoretische und empirische Einwände gegen Aspekte der offiziellen Darstellung erhoben haben.
Keiner von ihnen würde von einem ernsthaften Menschen als „Klimaleugner“ bezeichnet werden. Sie alle werden praktisch aus den Seiten der FT, der BBC und dem weiteren Umfeld des institutionellen Klimajournalismus ausgeschlossen. Die Behauptung, die FT würde lediglich „der Wissenschaft folgen“, ist vor diesem Hintergrund offensichtlich falsch. Sie folgt vielmehr einer bestimmten, sorgfältig zusammengestellten Auswahl wissenschaftlicher Erkenntnisse, die durch die Brille der Interessenvertretung gefiltert wird.
Die Kinder zahlen den Preis
Das bringt uns zum beunruhigendsten Aspekt von Clarks Artikel: ihre Darstellung von Kindern und die unnötigen Ratschläge an deren Eltern. Ben Rawlences Klagen darüber, wie man die Kindererziehung „in einem System, das uns alle umbringt“ bewältigen soll, werden in einer etablierten Finanzzeitung zustimmend als ernstzunehmender Beitrag zur öffentlichen Debatte präsentiert. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Anleitung zur Übertragung psychischer Belastungen auf Minderjährige.
Die Folgen dieser anhaltenden, institutionell unterstützten Kampagne der Klimangst bei jungen Menschen sind mittlerweile gut dokumentiert. Anika Sweetland, die öffentlich über ihre Erfahrungen mit Klimaindoktrination während ihrer Schulzeit gesprochen hat, beschreibt eine Welt, in der „gesicherte Wissenschaft“ als eine Art moralischer Katechismus präsentiert wurde, der keiner Überprüfung, keiner Debatte und keiner Relativierung bedurfte.
Eine ganze Generation war dem ausgesetzt, was man zu Recht als „künstlich erzeugte Hilflosigkeit“ bezeichnen könnte: der Überzeugung, dass die Zukunft verbaut ist, dass die Erwachsenenwelt sie im Stich gelassen hat und dass sich ihr Leben vor dem Hintergrund eines sich ständig verschlimmernden Umweltkollaps‘ abspielen wird. Die wissenschaftliche Literatur zur Ökoangst bei Jugendlichen wächst. Das journalistische und institutionelle Ökosystem, das diese Angst hervorgebracht hat – zu dem auch Clark und die FT gehören –, trägt dafür eine gewisse Verantwortung.
Nicht der Klimawandel ist die Hauptbedrohung für die psychische Gesundheit und die geistige Entwicklung junger Menschen in Großbritannien und im Westen. Es ist das unerbittliche, einseitige und empirisch unehrliche Aufbauschen von Worst-Case-Szenarien durch Institutionen – Zeitungen, Rundfunkanstalten, Schulen, Regierungsbehörden –, die es besser wissen müssten, was einst auch der Fall war.
Für eine ehrliche Berichterstattung
Die Financial Times wurde 1888 gegründet und hat sich ihren Ruf durch strenge Finanz- und Wirtschaftsanalysen erarbeitet. Ihr derzeitiger „woke“-Status wird dieser Tradition nicht gerecht, wenn auf ihren Seiten Buchrezensionen erscheinen, die falsch zugeordnete Wetterereignisse zusammenfassen, die primäre wissenschaftliche Literatur zu Kausalzusammenhängen ignorieren, anerkannte Wissenschaftler mit abweichenden Meinungen ausschließen und Eltern dazu ermutigen, zugunsten der „moralischen Klarheit“ ihrer Kinder eine Haltung existenzieller Verzweiflung einzunehmen. Die FT sollte das tun, was sie früher getan hat: analytische Strenge walten lassen, Beweise ehrlich präsentieren und ihren Lesern zutrauen, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.
Das gesamte Medien-Ökosystem steht vor einer Entscheidung. Es kann weiterhin das produzieren, was Kevin Mooney in seinem kürzlich erschienenen Buch „Climate Porn“ als erfundene Schreckensszenarien bezeichnet, die in wissenschaftliche Sprache gekleidet sind. Oder es kann zu den Grundprinzipien des empirischen Journalismus zurückkehren: den Beweisen mit der gebotenen Sorgfalt folgen, wo immer sie hinführen, Unsicherheiten ehrlich darstellen, qualifizierten Gegenmeinungen Raum geben und den institutionellen Anreizen widerstehen, die Panikmache gegenüber Genauigkeit belohnen („if it bleeds, it leads“).
Die Eltern der Kinder, an die Clark und ihre bevorzugten Autoren ihre besorgten Ratschläge richten, verdienen nichts weniger als diese Ehrlichkeit. Eltern und ihre Kinder sind scharfsinnig genug, um mit der Zeit zu erkennen, wenn sie in die Irre geführt wurden. Die Institutionen, die sie in die Irre geführt haben, werden feststellen, dass einmal verlorenes Vertrauen nicht leicht wiederhergestellt werden kann.
A version of this article was first published by the Daily Sceptic https://dailysceptic.org/2026/06/12/why-is-the-financial-times-encouraging-parents-to-make-their-children-anxious-about-climate-change/
Dr Tilak K. Doshi is the Daily Sceptic‘s Energy Editor. He is an economist, a member of the CO₂ Coalition and a former (cancelled) contributor to Forbes. Follow him on Substack and X.
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/06/13/why-is-the-financial-times-encouraging-parents-to-make-their-children-anxious-about-climate-change/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Dazu gibt es dieses Video:
Schwarzbuch ZDF: teure Desinformation auf Kosten der Bürger – TE Wecker am 14 06 2026
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
„…sagte innerhalb weniger Jahrzehnte Massenhungersnöte und den Zusammenbruch der Gesellschaft voraus. Er lag mit praktisch jeder empirischen Behauptung falsch.“
Woher weiß denn der gute Herr Doshi, wann die „wenigen Jahrzehnte“ rum sind? Könnte es vielleicht im Bereich des Möglichen sein, dass die Prognose nur deshalb nicht eingetreten ist, weil die ganze Welt auf Pump lebt?
Je länger man die Kinder in Angst hält, umso später merken sie´s. Ab einem gewissen Zeitpunkt überwindet der Hunger die Angst, aber dann kommen ohnehin die Chinesern und die Inder, um sich für die jahrhundertelange gute Zusammenarbeit mit dem Empire zu bedanken.
EIKE_2026-06-15_warum-ermutigt-die-financial-times-eltern-dazu-ihren-kindern-angst-vor-dem-klimawandel-einzujagen
Dazu eine aktuelle Sendung von Auf1:
„Belfast brennt: Das Fass ist übergelaufen“
https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/belfast-brennt-und-morgen-ganz-europa
Die Trendwende des natürlichen Klimawandels war genau genommen schon im September 2023.
Das ist in der Simulation auch der Referenz-Zeitpunkt.
Merkwürdigerweise taucht dieser Zeitpunkt auch in den MSM und der Politik auf.
In der Simulation wird dieser Referenz-Zeitpunkt nur berechnet,
zeigt mir aber, dass ich mit meinen Berechnungen „goldrichtig“ liege.
MSM und die Politik scheinen mehr zu wissen, als sie zugeben:
Der Deutsche Bundestag hat das sogenannte Heizungsgesetz
(die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes – GEG)
am 8. September 2023 beschlossen. Es trat primär zum 1. Januar 2024 in Kraft.
Auch dort wurde von den Urhebern der Information richtig gerechnet.
Zusammenfassung der Jahre um die
Trendwende im September 2023:
bis zur Trendwende im September 2023
war es in der
NH: warm +trocken
SH: kühl +feucht
erstes vollständige Jahr nach der Trendwende im September 2023:
NH:
gesamt: 01.01.2024 bis 31.12.2024,
Sonne : 01.04.2024 bis 30.09.2024, kühl +feucht
Sonnen-Monate: 04,05,06,07,08,09-2024
SH:
gesamt: 01.07.2024 bis 30.06.2025,
Sonne : 01.10.2024 bis 30.03.2025, warm +trocken
Sonnen-Monate: 10,11,12-2024, 01,02,03-2025
Siehe auch:
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
und
ECC_1943AD_2107AD_COLD2.jpg
Enthält die Rechen-Ergebnisse für die Simulation des natürlichen Klimawandels im Zeitraum 1943 bis 2107.
Linke Spalte = (t, year)
In der NH nimmt der Energie-Fluss von
ECCE_SE_MAXA (2023/9) == 95,532 bis
ECCE_SE_MINR (2100/3) == -21,337 ab.
Ab dem Jahr 2028 == 78,668 sollte man in der NH die Abkkühlung deutlich merken.
Also nix Erderhitzung!
Tichys Wecker vom 14.06 hab ich mir gestern morgen zur Hälfte angehört, dann bin ich raus. Der Grund ist einfach, Was Herr Kraus erzählt wissen wir doch alle. Ich will mir nicht jemanden anhören, der nur ständig mir meine Meinung erzählt.
Ich will endlich mal jemanden anhören, der Vorschläge macht, um aus diesem Geschäftsmodell Deutschlandzerstörung wieder raus zu kommen. Und über diese Vorschläge möchte ich diskutieren. Ich will nicht auf die AFD oder BSW warten, eine demokratische Bewegung muss vom Volke ausgehen.
Viele Wege führen nach Rom, aber in den alternativen Medien wird kein einziger vorgeschlagen. Kraus, Patzelt, Fleischhauer, Reichelt, Tichy, Schuler ect, ihr bekommt Geld für eure Zustandsbeschreibung, wo ist euer Weg zum Besseren?
Herr Kowatsch, eine Patentlösung weiß ich auch nicht. Aber ich kann Ihnen einen Link weitergeben, der evtl. in die Richtung führt, die Sie suchen:
https://www.freischwebende-intelligenz.org/p/vernetze-dich
Warum ermutigt die Financial Times Eltern dazu, ihren Kindern Angst vor dem Klimawandel einzujagen? Heißt die Überschrift
Auch die deutschen Medien wollen den Kindern Angst über eine gefährliche menschenverschuldete CO2-Klimaerwärmung einjagen. Warum?
Die Antwort wissen wir doch. Es geht um die Aufrechterhaltung der CO2-Klimalüge, das ist die Voraussetzung für das funktinierendes Klimageschäftsmodell mit mehreren Zielen:
1) Man will unser Geld für eine angebliche Klimarettung, für eine erfundene Rettung der Erde vor dem Hitzetod
2) Man will unsere Freiheit einschränken und uns Vorschriften fürs ein klimagerechtes Leben machen, Vorschriften für das Leben, die Freizeit, für das Essen und Trinken
3) Man will die Demokratie abschaffen und die Grundrechte außer Kraft setzen.
4) Die Bevölkerung Deutschlands soll umgeneriert werden, weniger Biodeutsche mit germanischen, keltischen und slawischen Genen, mehr ein Buntes Allerlei.
Fazit: Die Zerstörung Deutschlands mit all seiner Geschichte, seines Reichtums, seiner Kultur und Zivilisation, seiner Sprache ist das Endziel der Klimarettung.
Das ist auch „nur“ eine Zustandsbeschreibung ohne aufzeigen eine möglichen Weges zur Besserung. Aber wie alle Wege aus so einer großen Sache, bräuchte es eben auch immer eine größere Anzahl an Gleichgesinnten. Nur, wie sowas organisieren. Und sich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Ich wüßte nicht wie. Wurde in der Geschichte sowas schon mal gemacht ?