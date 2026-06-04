Die Erd-Sonne ist wie jeder Stern ein komplexes magnetisches System, dessen Aktivität stark schwanken kann. Bereits in den 1940er Jahren fand der US-amerikanische Forscher Scott Forbush heraus, dass ein abruptes Ansteigen der solaren Aktivität, ein sogenannter solarer Ausbruch (oder Super-Flare), die kosmische Strahlung, die die obere Atmosphäre laufend trifft, abschirmt. Henrik Svensmark und Nir Shaviv wiesen in den 2.000er Jahren nach, daß die kosmische Strahlung essentiell für die Wolkenbildung und damit für das irdische Klima ist. Über diesen mittelbaren Mechanismus kann die solare Aktivität also Einfluß auf Temperatur und Niederschläge auf dem Planeten nehmen.
Über den Autor
Newsletter abonnieren !
Spendenkonto
Europäisches Institut für Klima und Energie Volksbank Gera Jena Rudolstadt
IBAN: DE34 8309 4454 0042 4292 01
BIC: GENODEF1RUJ
Oder benutzen Sie Paypal im nächsten Feld.
IBAN: DE34 8309 4454 0042 4292 01
BIC: GENODEF1RUJ
Oder benutzen Sie Paypal im nächsten Feld.
Spenden
Buchempfehlungen
Unterstützen Sie uns durch Provision !
Von einem Jugendstraftäter, der mit dem besten Klimaexperten der Welt verwechselt wurde: Ein IPCC-Exposé
Die nacheiszeitliche Klimaentwicklung in den Alpen im Vergleich zur Temperaturentwicklung der Gegenwart
NIPCC vs. IPCC: Addressing the Disparity between Climate Models and Observations: Testing the Hypothesis of Anthropogenic Global Warming, Interim ... Conference in Erice, Sicily, August 2011
Strom ist nicht gleich Strom: Warum die Energiewende nicht gelingen kann (Schriftenreihe des Europäischen Instituts für Klima und Energie)
global temperature trend
Neueste Beiträge
- Sind Klimamodelle „einfach Physik”?
- Valentina Zharkova und das Grand Solar Minimum
- Sonneneruptionen auf der Rückseite der Sonne bestätigen neue Vorhersagemethode – Klimaschau 261
- Einsicht wäre der erste Weg zur Besserung – Der vermeintliche Klimakampf-Erfolg
- Ozean-„Versauerung” — Eine weitere falsche Panikmache, die einfach nicht verschwinden will
Neueste Kommentare
- Gert Lange bei Einsicht wäre der erste Weg zur Besserung – Der vermeintliche Klimakampf-Erfolg
- Gert Lange bei Einsicht wäre der erste Weg zur Besserung – Der vermeintliche Klimakampf-Erfolg
- Werner Schulz bei „Treibhauseffekt“ ja, oder nein. Diskussion zwischen Roy Spencer und Ned Nikolov
- Gert Lange bei New York folgt Kubas Strategie zur Stromversorgung
- Günter Heß bei Es gibt weder einen Treibhauseffekt noch kann das Klimasystem der Erde kippen (Studie)
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten: