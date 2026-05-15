Die globale Temperatur ist im April 2026 gegenüber März etwa gleichgeblieben. Sie liegt nun um 0,39 Grad Celsius höher als das langjährige Mittel. Der Abkühlungstrend der letzten beiden Jahre neigt sich dem Ende zu. Der durchschnittliche Temperaturanstieg seit 1979 betrug 0,16 Grad Celsius pro Jahrzehnt. Dieser mäßige Anstieg vertrug sich nie mit den Katastrophenszenarien des Weltklimarats IPCC, der in seinen Horrorszenarien einen Temperaturanstieg von 3-5 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 weissagte.
Das ist seit dem 7. April 2026 der Schnee von gestern. Wissenschaftler des Weltklimarates haben an diesem Tag in einer aufsehenerregenden Veröffentlichung die bisherigen Untergangsszenarien kassiert. In Politik, Medien und Wissenschaft müsste dies als eine große Erleichterung aufgenommen werden und zu einer sofortigen Korrektur der Klimapolitik führen. Doch die Diskussion findet in Deutschland nicht statt. Sondersendung im ARD, Sondersitzung des Deutschen Bundestages, Regierungserklärung der Bundesregierung zu den fehlerhaften Grundlagen des Klimaschutzgesetzes: Alles Fehlanzeige. Der Klimapopanz bleibt aufgebauscht, denn damit konnte man herrlich grüne und linke Politik machen.
IPCC-Autoren verabschieden sich von den Katastrophenszenarien der letzten beiden Weltklimaberichte
Am 7. April 2026 veröffentlichten 44 IPCC-Autoren, die für die Klimaszenarien des Weltklimarates verantwortlich sind, eine bahnbrechende Veröffentlichung. Unter der Federführung von Prof. Detlef van Vuuren erklärten die Wissenschaftler, dass die bislang in den letzten beiden Klimaberichten von 2013/2014 (AR5) sowie von 2021-2023 (AR6) aufgeführten Szenarien, die zu Temperaturerhöhungen bis zu 5 Grad Celsius im Jahre 2100 führen sollten, „unplausibel“ (implausible) sind. In diesen Szenarien (RCP 8.5) wurde angenommen, dass die Emissionen an CO2 sich im Verlaufe dieses Jahrhunderts mehr als verdreifachen würden. Da der Weltklimarat in seinen Modellen das CO2 als den wesentlichen Klimafaktor zugrunde legt, kam man so auf erschreckende Temperaturanstiege. Im Modell RCP 8.5 sollte es nach dem letzten Bericht (AR6) bis zum Jahre 2100 um 4,4 bis 5,7 Grad wärmer werden.
Seit vielen Jahren weisen Wissenschaftler,
darunter auch ich (hier, hier
und in einem eigenen Kapitel in „Unerwünschte Wahrheiten“, Kap.39, Langen-Müller, 2020
) darauf hin, dass in diesem Extremszenario schon 2080 der weltweite Kohlenstoff in Form von Öl, Gas und Kohle erschöpft wäre. Trotzdem hielt man an diesem Szenario fest und beschrieb es sogar als „business as usual“
. Der Trick ging weitgehend auf: Das Schreckensszenario beherrschte die Schlagzeilen der Medien („Bis zu 5 Grad Erwärmung …“
). Mit diesem Szenario wurde im politischen Raum gearbeitet und wurden Gesetze zur Einführung der CO2
-Steuer, Klimaschutzprogramme und Verbrennerverbote begründet. Selbst das Bundesverfassungsgericht stützt sich auf die IPCC-Berichte, die das Gericht als „zuverlässige Zusammenfassung des aktuellen Kenntnistands zum Klimawandels
“ ansieht. Das Gericht begründet seine Entscheidung in den Randnummern 19 und 22 seines Beschlusses vom 21. März 2021
wie folgt: „Ohne zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels gilt derzeit ein globaler Temperaturanstieg um mehr als 3 °C bis zum Jahr 2100 als wahrscheinlich“ und verweist als Quelle auf den IPCC Bericht von 2012/13 – Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger , S17 f
.
Dort findet man als Quelle die Grafik, die die Temperaturentwicklung bis 2100 aufgrund des RCP-Szenarios 8.5 beschreibt. (s.u)
Das Bundesverfassungsgericht nimmt also als Basis seiner Entscheidung eine Temperaturprognose, die mittlerweile als unplausibel verworfen worden ist. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von den Wissenschaftlern, die für die Szenarien des Weltklimaberichts verantwortlich sind. Hätte das Bundesverfassungsgericht und nachfolgend die Bundesregierung die damals schon vorhandene Kritik an den völlig ungeeigneten Katastrophenszenarien des IPCC zur Kenntnis genommen – wie man es bei einer solch folgenschweren Entscheidung eigentlich voraussetzen sollte-, hätte man einen solch schwerwiegenden Fehler, der Deutschland ins Unglück stürzt, vermeiden können. Die federführende Richterin Britz schrieb lieber in den Beschluss Formulierungen hinein, die auch schon ihr Ehemann, der damalige Vorsitzende der Grünen in Frankfurt, Bastian Bergerhoff nahezu wortgleich auf seiner persönlichen Webseite Monate vor dem Beschluss veröffentlicht hatte
.
Was sind die neuen IPCC-Weissagungen?
Der US-Klimawissenschaftler Roger Pielke Jr.
hat die Veröffentlichung der 44 Wissenschaftler vom 7. April 2026 untersucht. Die Veröffentlichung behandelt nur noch sieben Szenarien mit hohen, mittleren und niedrigen CO2
-Emissionen. Das neue hohe Emissionsszenario wird von den Autoren selbst als unwahrscheinlich bezeichnet. Denn danach wird die Emission noch einmal um 30 % ansteigen und im Verlaufe dieses Jahrhunderts auch nicht mehr absinken. Dieses neue Hoch-Szenario ist schon deswegen absurd, weil es eine Bevölkerungsexplosion von heute 8,2 Milliarden auf 14,5 Milliarden annimmt. Die heutigen Bevölkerungsprognosen gehen von einer maximalen Bevölkerung von 9 bis 10 Milliarden Menschen in diesem Jahrhundert aus.
Das mittlere Szenario orientiert sich an den aktuellen Prognosen der Internationalen Energieagentur IEA (current policy)
und ist wohl die wahrscheinlichste Entwicklung. Sie wird beschrieben als Fortsetzung der heutigen Politik und führt bis 2050 zu ähnlichen hohen Emissionen wie heute und danach zu einem Abflachen der CO2
-Emissionen. Nach den Berechnungen der 44 Wissenschaftler wird damit eine Erwärmung bis zum Jahre 2100 von 2,56 Grad Celsius
gegenüber dem Jahre 1860 erreicht. Da im Jahre 2025 gegenüber dem Basisjahr 1860 bereits eine Erwärmung von 1,45 Grad
Celsius festgestellt wurde, geht das mittlere und wahrscheinlichste Szenario von nur noch einer Erwärmung um 1,1 Grad bis zum Jahre 2100 aus.
Das wäre alles andere als eine Katastrophe. Wenn man wie der IPCC annimmt, dass die Erwärmung im Wesentlichen vom CO2
bestimmt wird, dann kann man auch den Anteil Deutschlands an dieser Erwärmung bis 2100 berechnen. Deutschland hat einen Anteil von 1,46 % an der CO2-Emission der Welt
. 1,46 % von 1,1 Grad machen 0,016 Grad bis zum Jahre 2100 aus.
Und für die nicht sicher meßbare Veränderung zerstört grüne und linke Politik den Wohlstand des eigenen Landes?
Die schlimmste Erfahrung der letzten Wochen ist aber, dass die doch so gute Nachricht, daß die Klimakatastrophe abgesagt werden kann, in Deutschland nicht diskutiert wurde. Wenn man das ernsthaft täte, müssten alle Gesetze, Programme, Subventionen, die den angeblich zu erwartenden Klimanotstand bekämpfen sollen, rigoros abgeschafft werden. Das wäre zwar mehr als peinlich für unsere Klimakämpfer in Regierungen und Medien. Aber es wäre der Beginn eines neuen deutschen Wirtschaftswunders.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Wer glaubt denn ernsthaft, dass Linke, Grüne, Rote, Schwarze und die gesamte kleptokratische Politikermischpoke um unseren genialen und zuverlässig wortbrüchigen Friedrich den Großen, Kanzler zweiter Wahl und Umfaller, eingestehen, dass sie mit der weltrettenden Klimaschutzpolitik der letzten Dekaden völlig daneben lagen? All das sinnlos verbrannte Steuergeld hätte man sehr gut reformierend und erneuernd in andere – für die Menschen hier im Land wirklich wichtige Projekte – stecken können. So faseln die selbsternannten Heilsbringer der Moderne weiter unbekümmert über ihren ausgelutschten Klimaschutzquark und verbraten gewissenlos weitere Milliarden für ihre ach so hehren, dabei jedoch ganz bewusst angstmachenden Ziele. Ist ja nicht ihr Geld. Und haftbar für ihr quasikriminelles Finanzierungsgebaren sind diese Vorzeigehumanisten erfreulicherweise auch nicht. Das funktioniert doch alles wunderbar. Und deshalb: Weiter so! Es lebe German Angst…
An Björn und Co. sieht man anhand der Kommentare deutlich, dass die selbst um jedes 1/100 °C kämpfen werden, da die offensichtlich keine anderen Probleme kennen.
Das Sektentum wird da besonders deutlich. Zumal die bis vor wenigen Tagen darauf beharrt haben das der Klimawandel sich weiter beschleunigt.
EIKE_2026-05-15_ipcc-autoren-verabschieden-sich-von-den-katastrophenszenarien-von-fritz-vahrenholt
Es gab einen globalen Zuwachs der „Beleuchtungs-Stärke“ (Energie)
in der nördlichen Hemisphäre (NH)
in den Jahren 1957, 1981, 1988, 1999, 2016 bis zur Trendwende im Jahr 2023.
In den kommenden Jahren 2033, 2040, 2065, 2083
bis zum Minimum bei 2100 wird es zunächst kälter werden.
== Abnahme der „Beleuchtungs-Stärke“ (Energie).
All das hat NICHTS mit dem Klimasystem der Erde zu tuen.
Sondern nur mit der Sonne und den Planeten,
die die Position der Sonne etwas verändern.
Was die meisten gar nicht wissen,
was ist die eigentliche Ursache für die ständige Veränderung des Klimas ?
Das co2 ist es jedenfalls nicht.
„Professor Dr. Valentina Zharkova aus
https://eike-klima-energie.eu/2025/03/31/kurzbeitraege-zu-neuen-forschungsergebnissen-ausgabe-9-2025/
:
„Es ist die Bewegung der Sonne um das Baryzentrum des Sonnensystems,
die diese langfristigen Veränderungen bewirkt, erklärt sie.
Nicht menschliche Aktivitäten. Nicht Kohlendioxid.““
Kohle und die Kohlenwasserstoffe, wie Erdgas (Methan), Kerosin (praktisch Diesel)
und Benzin haben nicht den geringsten Einfluss auf den natürlichen Klimawandel.
Siehe EIKE-DOC:
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
und
ECC_1943AD_2107AD_ECCE_ALL.jpg
Grundproblem ist, dass das Bundesverfassungsgericht, das eigentlich auf der Grundlage der Verfassung (d.h. hier: des Grundgesetzes) urteilen sollte, sich anmaßt, auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Aussagen zu urteilen. Voraussetzung für seine Entscheidung war nämlich, dass es sich auf die IPCC-Berichte stützt, <<die das Gericht als „zuverlässige Zusammenfassung des aktuellen Kenntnistands zum Klimawandels“ ansieht>>. Genau darin liegt der Sündenfall. Sie nehmen das als Grundlage, obwohl sie selber wissen und sagen, dass es sich um weiter nichts als den aktuellen Kenntnisstand handelt (und selbst der dürfte unvollständig zur Kenntnis genommen worden sein).
Irgendwann wird das Gericht schauen müssen, wie es aus der Sackgasse wieder heraus kommt. So lange aber ist die Politik dazu verdammt, das tote Pferd weiter zu reiten.
Ja genau. Um das 1°C bis 2100 gilt es jetzt zu kämpfen für die Klimaschützer. Also ca. 0,15°C pro Jahrzehnt. Ganz, ganz wichtig.
Frage, ich dachte da sollte eine wahnsinnige Beschleunigung beim Klimawandel sein?
Herr Krüger, das sieht aber nicht gut aus! Nur 0,15°C Temperaturerhöhung (deutscher Anteil: 0,0022°C) pro Jahrzehnt? Wenn da mal die Grünen Klimainquisitoren bei so geringer Erwärmung nicht kalte Füße bekommen. Aber ich bin sicher, dass die eine neue Idee entwickeln werden, um uns in die Steinzeit zurückzuentwickeln.
Dass das ÍPCC RCP8.5 nun als nicht mehr erwartbar einstuft, haben wir auch der Unfähigkeit von Leuten wie Fritz Vahrenholt oder anderen EIKE-Jüngern zu verdanken. Die haben es nicht geschafft die Menschheit davon zu überzeugen, dass die Verbrennung fossiler Energieträger harmlos für das Klima ist und wir hemmungslos weiter Gas, Kohle und Öl verfeuern können.
„tak for ingenting“ wie die Dänen sagen.
Fast alle Länder der Welt bekennen sich zu Klimaschutzzielen und bauen die Erneuerbaren Energien aus. Zugegeben, der technische Fortschritt hilft bei der Entscheidung, Fossilen Energien „Auf nimmer Wiedersehen“ zu sagen.
Mal eine konkrete Frage. Durch den weltweiten Klimaschutz/ Energiewende wurden wie viel ppm CO2-Anstieg, Strahlungsantrieb und Temperaturanstieg in den letzten Jahren verhindert? Hier noch eine Abbildung zur Faktenlage.
„Die schlimmste Erfahrung der letzten Wochen ist aber, dass die doch so gute Nachricht, dass die Klimakatastrophe abgesagt werden kann, in Deutschland nicht diskutiert wurde.“
Und die Klima-Ideologisten suchen immer noch den Stellschrauben für das nach ihrer Auffassung zu kontrollierende CO2. Merz will ja als begnadeter Physiker und Klimaspezialist das CO2 künftig vollständig ausmerzen (aus-Merz-en), auch wenn er das nur den Katholiken versprochen hat.
Dabei ist das doch ganz einfach, in der Ideologie-Szene gibt es so viele Spinner mit losen Schrauben in deren Köpfen, dass man daraus sicher eine Vielzahl effektiver CO2-Stellschrauben zur Klimasteuerung mit geringem Umbau-Aufwand herstellen kann.
Wäre doch auch für Herrn Merz eine Lösung, dann braucht er für seine unausgegorenen Anti-Physik-Ansätze nicht das von ehrlichen Bürgern erwirtschaftete Steuergeld dazu missbrauchen!
Die 44 „Fachklima“-Hanseln des IPCC sind nur deshalb von ihrem Horrortrip im Klimawahn RCP8.5 abgerückt, weil ihnen Donald Trump die Hölle heiß gemacht und den Geldhahn fürs gemütliche Hosianna singen zugedreht hat. Plötzlich war auch in den Instituten der NAOO und NASA Schluss mit lustig, was sogar Bill Gates erkannte und noch schnell nutzte, um den Bahnsteig zu wechseln, bevor der marode Triebwagen mit Bronchialkatarrh in den Hauptbahnhof einfuhr. Die fehlende Knete tut dem IPCC und der ganzen UN richtig weh. Aber wir sind hier in Deutschland und in der EU und es ist mit der Klimawahndroge CO2 wie mit dem LSD damals in meiner Jugend. Man muss es ausprobieren, selbst wenn der Verstand sagt, es tut weder gut, noch gibt es irgendeinen Sinn für die Gestaltung der Zukunft. Ich muss an die antiautoritäre Erziehung von früher denken, die vielleicht manche Drogeneskapade in den Siebzigern ermöglichte. Sie endete spätestens dann, als Opa, Oma und die Eltern es den unvernünftigen Jungspornen unzweifelhaft erklärten: Mach was du willst, aber mit deinem Geld, das du dir erarbeiten musst. Das war’s dann, Feierabend, Schluss mit lustig! Gerne würden die meisten Bürger diese Argumentation auch in der heutigen Politik einsetzen, aber sehen dort gewählte Politiker, die für Hokuspokus-Orgien mit Horrortrip weiterhin unsere Steuern mit beiden Händen zum Fenster hinauswerfen. Und die Richterschaft schaut wohlwollend zu, weil sie den Geisteszustand dieser Politiker inklusive ihrer „Experten“ als Volkes Wille bewerten. LSD waren und RCP8.5 sind Horrordrogen, die hier bei uns sich allenfalls schleichend aus der Öffentlichkeit verabschieden werden, es sei denn die Wähler nehmen ihre Wahl wieder ernst und nehmen fehlgeleitete „Volksparteien“ aus dem Spiel.
PS Rahmstorf behaupet jetzt auf X
Fakt ist, über 80% der weltweiten Energieversorgung bassiert auf foss. Brennstoffen. Bei steigenden Verbrauch.
Hier mal der Sachverhalt in einer Abbildung. Rahmstorf und Co. behaupten nun der Erfolg liegt an den weltweiten Klimaschutz-Maßnahmen und der gelungenen Energiewende.