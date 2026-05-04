Eine aktuelle Studie des Helmholtz-Zentrums Hereon in Geesthacht bei Hamburg untersucht die hydrodynamischen Folgen der Errichtung großer Windparks im Meer, sogenannter Offshore-Windkraftanlagen. Veröffentlicht wurde die Arbeit mit dem Titel „Kumulative hydrodynamische Auswirkungen von Offshore-Windparks auf Strömungen und Oberflächentemperaturen in der Nordsee“ von einem Team um Nils Christiansen im Januar 2026 in Nature Communications Earth & Environment. Motivation für die Studie war der Umstand, daß „ihre kumulativen physikalischen Auswirkungen nach wie vor nur unzureichend quantifiziert sind“, obwohl die Meereswindparks, wie die Autoren klar sagen, „zunehmend die Dynamik der Küstengewässer“ prägen. Im Klartext: Es wird in die westeuropäischen Küstengewässer massenhaft hineingebaut, ohne die Folgen dabei im Blick zu haben.
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Dieser Beitrag, abgeleitet aus Studien eines Helmholtzinstitutes, also einer Einrichtung die nicht unbedingt den „alternativen“ Einrichtungen zugehörig ist, zeigen einen verheerenden Einfluß auf Biodiversität, Meeresströmungen und Klima über der Nordsee. Also nicht CO2, sondern die unqualifizierten Eingriffe des Menschen mit dem unkontrolllierten Windradausbau zerstören dieses Stück Erde. Die Politik der EU unter Führung von VDL, Merz und Konsorten ist so letzendlich für den Klimawandel und die Meereserwärmung zuständig.