Cliff Mass From the Cliff Mass Weather Blog

[Ein Musterbeispiel für tendenziöse Berichterstattung! Alle Hervorhebungen im Original. A. d. Übers.]

Manche Temperaturwerte sind bedeutender als andere.

Und manche Werte werden auf unglückliche Weise dazu genutzt, um die normale Temperaturschwankung hochzuspielen.

Nehmen wir den gestrigen Sonntag als Beispiel. Der Flughafen SeaTac hat seinen Tagesrekord (25°C für genau dieses Datum) gebrochen und 27°C erreicht.

Die „Seattle Times“ bringt diese 27°C auf die TITELSEITE! Es muss wohl ein ruhiger Nachrichtentag sein.

Der Artikel in der „Seattle Times“ war voller Übertreibungen und enthielt mehrere unbegründete Behauptungen (siehe unten).

Die Temperaturen schossen weit über ihre bisherigen Höchstwerte hinaus.

Ein Vorbote des unvermeidlichen Dürresommers. (Das ist übrigens völliger Unsinn.)

Sollten man sich wegen der gestrigen REKORD-Höchsttemperatur Sorgen machen? Lesen Sie weiter!

Warum der Rekord vom Montag nicht viel bedeutete.

Das Rekordhoch vom Montag war ein Tagesrekord.

Tagesrekorde werden häufig gebrochen, weil es so viele Gelegenheiten dafür gibt (365 Chancen pro Jahr!). Das Brechen eines Jahresrekords (der wärmste Tag des Jahres) ist weitaus bedeutender.

Das Brechen des gestrigen Rekords der Tageshöchsttemperatur war besonders unbedeutend.

Warum? Weil die bisherige Höchsttemperatur an diesem Tag (25°C) besonders niedrig war.

Das sieht man, wenn man sich die Grafik (in SeaTac) mit den gemessenen Temperaturen (blaue Linien) und den Rekordhöchstwerten (rote Schattierung) ansieht. Die bisherige Höchsttemperatur an diesem Tag (25°C) war ungewöhnlich NIEDRIG. Die niedrigste Tageshöchsttemperatur an JEDEM TAG IM MAI. Sogar Ende April gab es höhere Rekord-Höchstwerte.

Durch einen glücklichen Zufall stieg die Temperatur an einem 3. Mai nie über 25 °C, sodass dieser Rekord nur darauf wartete, gebrochen zu werden. Ein leicht zu erreichendes meteorologisches Ziel.

Der Rekordwert von 27 °C ist nach wie vor die niedrigste Rekordhöchsttemperatur im Mai am Flughafen SeaTac und liegt unter ALLEN anderen Rekord-Höchsttemperaturen für diesen Monat.

Das Brechen dieses schwachen Rekords hat kaum Bedeutung und lässt keine unvermeidliche Sommerdürre vorausahnen, wie der Reporter der Seattle Times (Conrad Swanson) behauptet.

Die neuesten Vorhersagen deuten eindeutig auf eine Abkühlung hin, wobei wieder leichte Niederschläge zu erwarten sind.

Die neueste Vorhersage des EZMW sieht vor, dass die Temperaturen in SeaTac auf normale Werte sinken (Höchstwerte in den 60ern [= zwischen 10 und 15°C]).

Am Freitag und Samstag wird es wieder Schauer geben (siehe unten).

Die Art von Hype und Übertreibung in Bezug auf Hitze und Dürre, wie sie in der „Seattle Times“ und auf mehreren Amateur-YouTube-Kanälen zu finden ist, ist bedauerlich.

Die Menschen werden falsch informiert und grundlos in Unruhe versetzt. Das Aufbauschen des Klimawandels und das Übertreiben normaler klimatischer Schwankungen mag zwar mehr Klicks und Einnahmen bringen, doch die Kosten solcher Fehlinformationen sind erheblich.

Link: https://climaterealism.com/2026/05/not-all-temperature-records-are-equal-especially-if-reported-by-the-seattle-times/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE