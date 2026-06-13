Kelvin Kemm

Der russische Einmarsch in die Ukraine und die aktuellen dramatischen Ereignisse im Nahen Osten haben die Aufmerksamkeit auf das Thema Energiesicherheit gelenkt. Was ist also Energiesicherheit? Wenn Sie um 2 Uhr morgens unruhig aufwachen und sich eine Tasse Kaffee kochen möchten, schalten Sie das Licht in der Küche ein und betätigen dann den Schalter der Kaffeemaschine. Beide Schalter sollten sofort funktionieren. Das ist Energiesicherheit. Man möchte immer sicher sein, dass die Schalter funktionieren, wenn man sie braucht. In der monatlichen Stromrechnung ist ein Anteil enthalten, der diese Sicherheit abdeckt. Der Stromversorger garantiert dir einen zuverlässigen 24/7-Service und integriert daher Systeme, die sicherstellen, dass der Strom immer fließt.

Wenn der Strom in deinem Haus ausfällt, bekommst du keinen Kaffee. Das kannst du überleben. Aber was ist, wenn du dich einer Operation am offenen Herzen unterziehst und der Strom im Operationssaal ausfällt? Wir können noch weiter gehen und fragen: Was ist, wenn der Strom in der ganzen Stadt ausfällt?

Der menschliche Körper ist darauf angewiesen, dass das Blut ständig zirkuliert. Auf dem Hinweg transportiert es Sauerstoff und Energie. Die Energie liegt in Form der Nährstoffe vor, die deine Zellen benötigen. Auch dein Herz muss pumpen, um alles in Bewegung zu halten. Das Herz wird durch den Blutkreislauf versorgt.

Auf dem Rückweg fungiert das Blut als Abfallsystem. Auch dieser Fluss ist entscheidend und erfordert ebenfalls die Pumpkraft des Herzens. Wenn dieser gesamte Kreislauf zum Stillstand kommt oder sich verlangsamt, geraten Sie in große Schwierigkeiten.

Das Gleiche gilt für das Stromverteilungssystem einer Stadt, eines Bundesstaates oder des ganzen Landes.

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass Energie nicht nur aus Elektrizität besteht, sondern auch fossile Brennstoffe wie Öl und Gas umfasst. Erdölderivate dienen nicht nur als Kraftstoff für Autos, sondern liefern auch viele Chemikalien, die für das tägliche Leben unverzichtbar sind.

Stellen Sie sich vor, Ihr Nachbar oder jemand, den Sie kaum kennen, hätte die Kontrolle über einen Ein-/Aus-Schalter für Ihren Blutkreislauf. Nicht gerade beruhigend, oder?

Nehmen Sie sich also einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, wer den Ein- und Ausschalter für Ihre Strom- und Ölversorgung in der Hand hält.

Eine Reihe von Mitgliedern der Europäischen Union musste dies auf die harte Tour erfahren, als die russischen Gaslieferungen ausblieben. Viele Länder auf der Welt erleben gerade am eigenen Leib, was passiert, wenn die Öllieferungen aus dem Nahen Osten eingeschränkt werden.

Es kursieren Karikaturen, auf denen Menschen wie Pferde vor Karren an Taxis angespannt sind oder – sozusagen den Karren vor das Pferd spannend – Autos herumschieben. Das sind zwar Witze, aber es ist kein Witz, wenn die Nahrungsmittelvorräte schwinden, weil der Traktor des Landwirts nicht mehr fahren kann und die Getreidemühlen stehen bleiben, weil der Strom ausgefallen ist. Daher ist es unerlässlich, die Versorgung mit Grundlaststrom sicherzustellen. Ein Sicherheitsfaktor ist untrennbar mit der Grundlaststromversorgung verbunden. Solar- und Windenergie verfügen nicht darüber. Solarstrom gibt es nur, wenn die Sonne scheint, und Windenergie nur, wenn der Wind weht … und zwar mit der richtigen Geschwindigkeit. Außerdem darf der Wind nicht zu stark wehen, sonst muss die Windkraftanlage bremsen, um sich nicht selbst zu beschädigen.

„Okay, okay“, sagen manche. „Dann baut man eben Speicher, also Batterien.“ Aber wenn man das tut, muss man mehr Solar- und Windkraftanlagen hinzufügen, um die Batterien aufzuladen. Der Überschuss an Solar- und Windenergie, der unter wechselnden optimalen Bedingungen erzeugt wird, reicht dafür nicht aus. Also muss man noch mehr wechselhafte Solar- und Windkraftanlagen bauen. Und dann regnet es eine Woche lang. Die Solarleistung bricht ein, und auch der Wind lässt nach. Das Ergebnis … das Energiesystem erleidet einen Herzinfarkt. Es ist extrem schwierig und teuer, Energiesicherheit in eine Wind- oder Solarversorgung einzubauen.

Energiesicherheit bedeutet: Seelenfrieden für alle Bürger.

Man muss Energiesicherheit auf städtischer, bundesstaatlicher und nationaler Ebene betrachten. Auf nationaler Ebene muss man sich um den Nahen Osten sorgen, und die EU-Länder müssen sich um die Ukraine sorgen.

Eine naheliegende Lösung für die kommunale und regionale Ebene ist die Einführung der Kernenergie. Dabei sollte es sich um eine Mischung aus großen Kernreaktoren und den neuen kleinen modularen Reaktoren (SMR) handeln. Der große Vorteil von SMR besteht darin, dass man sie über ein Gebiet verteilen kann. Sie sind klein genug, um einen Stadtteil, ein Bergwerk oder einen Industriecluster mit Strom zu versorgen.

Ein wirklich wichtiger Punkt ist, dass Kernbrennstoff im Reaktor drei Jahre lang hält. Daher muss man sich keine Sorgen um die kontinuierliche Versorgung mit Brennstoff machen, was bei Öl und Gas ein solches Problem darstellt.

Die jüngsten internationalen politischen Umwälzungen haben die Bedeutung der Energiesicherheit deutlich vor Augen geführt. Wenn Sie Ihren Kaffee um 2 Uhr morgens garantiert haben wollen, dann müssen Stadt-, Landes- und Industrieplaner jetzt die Weitsicht besitzen, die Integration von Systemen wie SMRs zu planen, damit Sie die politische Kontrolle über Ihren eigenen Ein-/Aus-Schalter ganz in Ihrer Nähe behalten.

Link: https://www.cfact.org/2026/06/03/energy-security-is-critical-for-coffee-and-heart-surgery/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE