Von Josef Kowatsch, Matthias Baritz
- Das Klima ändert sich immer, Klimawandel ist die Normalität.
- Die Märzklimaerwärmung begann 1987 auf 1988 mit einem Temperatursprung von über einem Grad mit anschließender leichter Weitererwärmung.
- Auch die sehr unterschiedlich verlaufenden T-Max/T-Min Temperaturen des DWD zeigen, eine CO₂-Beteiligung am neuzeitlichen Klimawandel ist nicht nachweisbar
- Es gibt 8 Grunde dieses für uns angenehmen März-Klimawandels seit 1988
- Das Leben auf diesem Planeten ist auf CO₂-aufgebaut, wir brauchen mehr CO₂ in der Atmosphäre und nicht weniger.
Die letztjährige Schreckensmeldung der bezahlten Klimalügenwissenschaft lautete: März 2025 war in Europa der wärmste aller Zeiten und weltweit der 2.wärmste. siehe hier!
Bisher hat sich Copernicus zum März 2026 noch nicht geäußert, nur immer wieder lapidar behauptet, die Klimaerwärmung würde sich fortsetzen. Warten wir, was Copernicus diesmal orakeln wird.
Im Teil 1 betrachteten wir den Zeitraum ab 1893 bis heute, also 134 Jahre März einst im Kaiserreich bis heute und unterteilten die Märzgrafik in 2 Abschnitte, vor 1988 und danach. Aus zwei Gründen: Zum einen trat der selbst ernannte Weltklimarat mit seinen CO₂-Erwärmungsverheißungen zum ersten Male 1988 an die Öffentlichkeit, außerdem erfolgte in Mitteleuropa um 1987/88 ein plötzlicher Temperatursprung auf ein höheres Temperaturniveau, auf dem wir uns noch heute befinden. Hier nochmals der Temperatur-Verlauf laut DWD.
Anmerkung zum Temperatursprung, dieser kann in den Einzelmonaten auch leicht verschoben sein, der Temperatursprung bezieht sich eigentlich auf das Gesamtjahr, siehe auch hier.
Schon mit der Grafik 1 ist die Behauptung der Treibhaus-Klimakirche, CO₂ sei der Haupttemperaturtreiber falsch. Ein Beweis genügt, sagte Einstein.
Wir werden nun die Grafiken und einige Erklärungen aus Teil 1 ergänzen, insbesondere durch die oftmals mitgemessenen, aber niemals in Grafiken der bezahlten Klimawissenschaft dargestellten Tag/Nachttemperaturen, gemessen in Tmax/Tmin, näher erläutern
Dadurch wird erst recht bewiesen, dass Kohlendioxid in den Temperaturreihen keine sichtbaren Auswirkungen hinterlässt. Und das zeigen wir jetzt
Unterschiede zwischen den Tag/Nachtemperaturen beim März:
Der DWD bietet keine Tag/Nachttemperaturen als Schnitt seiner fast 2500 Wetterstationen an. Nur Einzelstationen. Unser Autor M. Baritz hat sich die zeitaufreibende unendliche Mühe gemacht und fast 540 repräsentativ herausgegriffene DWD-Stationen zu einem Deutschland-Schnitt seit 1947 zusammengefasst. Ein zeitlich weiteres Zurückgehen war leider nicht möglich, da erst nach Kriegsende genügend Wetterstationen vorliegen, die auch heute noch alle drei Parameter gleichzeitig messen.
Auch wenn der Standort der allermeisten der 535 DWD-Wetterstationen in den letzten 80 Jahren unter Beibehaltung des Namens versetzt und auch die Messmethode geändert wurde, so geschah dies für die drei Temperaturaufzeichnungen gleichzeitig.
Zwei Ergebnisse:
- Vollkommen anderer Verlauf vor und nach dem Temperatursprung
- Seit 1988 wurden nur die Tage tagsüber wärmer, die Nächte nicht, im Gegenteil
Tmax: bis 1987 fallend, Temperatursprung, seitdem deutlich steigend
Schnitt: bis 1987 unmerklich fallend, Temperatursprung, danach leicht steigend.
Tmin: ab 1947, 40 Jahre deutlich steigend, Temperatursprung, danach deutlich fallend.
Wichtige Erkenntnis, nach dem Temperatursprung 1987/88 wurden vor allem die Tage tagsüber wärmer, wozu sicherlich die Zunahme der Sonnenstunden stark beigetragen haben. (siehe Grafik 5a unten)
Die Steigungs-Schere zwischen Tmax/Tmin ging von 1947 bis 1987 zusammen, ab 1988 bis heute deutlich auseinander. Dabei sollen laut Treibhaustheorie doch gerade die Nächte wärmer werden!!
Mit den stark unterschiedliche verlaufenden Tag- und Nachttemperaturen sind Treibhausgase als Haupttemperaturtreiber endgültig widerlegt.
Der vollkommen unterschiedliche Verlauf der Märztage tagsüber und nachts zeigt sich bei bestimmten DWD-Wetterstationen noch viel deutlicher. Z.B. Augsburg:
Dabei soll laut gängiger Treibhauslehre der CO₂-Erwärmungseffekt nachts doch besonders stark wirken! Siehe: RTL-Häckl im Oktober 2020. (Oder im Original hier).
Auch die beiden nächsten Grafiken zeigen, dass die Treibhaustheorie dieses bezahlten CO₂-Voodoo-Experten vollkommen falsch ist. Zunächst seine Heimatwetterstation
Die Hansestadt an der Nordseeküste
Die DWD-Wetterstation Grambek im Norden Deutschlands zwischen Hamburg und Schwerin. Man beachte den Anstieg der Temperaturen am Tage ab 1988
Die ländliche DWD Station Dachwig (nordwestlich von Erfurt
Dass CO₂-Anstieg und die nächtlichen Tmin vor allem bei Stationen mit geringem WI-Effekt stark gegenläufig sind, zeigt vor allem die Grafik von Tmin der ländlichen Station Dachwig in Thüringen. Sogar seit Einrichtung dieser Station, also vor 45 Jahren.
Wir fragen: Wo ist der CO₂-Treibhauseffekt in Dachwig, der nachts sogar stärker wirken soll in den Grafiken erkennbar? Antwort: Nirgendwo. Deswegen ist die Treibhaustheorie mit CO₂ als Haupttemperaturerwärmungstreiber auch falsch! So einfach ist die Widerlegung dieses Märcheneffektes. Nach Einstein genügt ein Gegenbeweis.
Merke: An dem vollkommen unterschiedlichen Verlauf der Tmax/Tmin-Temperaturen hat der Deutsche Wetterdienst den CO₂-Treibhauseffekt als Haupttreiber der Temperaturen vollständig widerlegt.
Merke: Kohlendioxid ist kein Temperaturregelknopf. Das ist eine Falschbehauptung der Voodoo-Wissenschaft wie beim PIK, der linksgrünen Politik und ihrer Klimaaktivisten und Klima-Chaoten in den bezahlten NGOs!!
Ein Gegenbeweis genügt, sagte Einstein immer. Wir haben ihn hiermit mehrfach erbracht!!!
Deswegen ist diese Mainstream-Definition für Klimaänderungen auch grottenfalsch, die behauptet, dass hauptsächlich das vom Menschen ausgestoßene CO₂ zu der neuzeitlichen Klimaerwärmung geführt haben soll. Diese Definition ist lediglich ein festes Glaubensbekenntnis, wissenschaftlich aber eine Lüge. Und die linksgrünen Glaubenspolitiker betrachten CO₂ sogar als den Temperaturregelknopf, mit welchem man die globalen Temperaturen steuern kann!! Somit ist die westliche und vor allem die deutsche Klimapolitik unter dem Motto: „Kampf dem Klimawandel ein teurer Irrläufer einer CO₂-Glaubenssekte, der nur auf unser Geld abzielt! Bisher mit großem Erfolg, zumal die Politik diesen CO₂-Glaubensirrläufer in Gesetzen zunehmend festschreibt.
Erklärung der Ursachen der Grafiken 3 und 4: (Unterschiedlicher Temperaturverlauf Tag/Nacht)
Die Sonne: Zu den vielen von uns in Teil 1 der Artikelserie genannten 9 Gründen sehen wir einen Hauptgrund in der Zunahme der Sonnenstunden und der Abnahme des Niederschlages. Außerdem hat sich auch die Intensität der Sonnenstrahlung verstärkt und die gesetzlichen Maßnahmen zur Luftreinhaltung verstärkten die Erwärmung am Tage bis heute. Aber nur am Tage. Umgekehrt lassen die vermehrt klaren Nächte seit 1988 verstärkt eine Abkühlung zu.
Von 1947 bis 1987 hat die Bewölkung zugenommen, dadurch wurden die Sonnenstunden weniger und die Temperaturen tagsüber sind gefallen bis 1987. (siehe negative Steigung von T-Max). Umgekehrt hat die zunehmende Bewölkung nachts zu weniger Auskühlung der Nächte, -also ein T-Anstieg von 1947 bis 1987 – geführt.
Ab etwa 1988 hat sich die Großwetterlage gedreht. Die Sonnenstunden und die Strahlungsintensivität nahmen wegen der Luftreinhaltung zu. Umgekehrt hat sich aus den gleichen Gründen die nächtliche Auskühlung verstärkt.
Verdeutlichung der Korrelation zwischen Sonnenscheindauer und Tmax am Tage.
Die Sonnenstunden nehmen zu, wenn der Niederschlag und damit die Bewölkung abnimmt und umgekehrt. Tagsüber wird es wärmer. Nachts kälter.
Als Gründe wurde in Teil 1 die Änderung der Großwetterlagen angeführt, aber auch der Mensch hat mitgewirkt am Grad der Wolkenbildung. Man wusste schon Anfang der 60-er vom Svensmark-Effekt. Durch die vielfachen oberirdischen Atomtests waren zum einen viele Staubpartikel als Kondensationskeime und zum anderen viele radioaktive Elemente, ebenso als Kondensationskeime, in die Atmosphäre gelangt. Dies hat u.a. zum sehr kalten Winter 62/63 geführt. Die Diskussion vom nuklearen Winter nach einem möglichen Atomkrieg kam ja nicht von ungefähr. Und die Abkühlung bis Ende der 80-er Jahre war Standard des damaligen Klimawissens. Die schnelle Einigung, Atomtestes nur noch unterirdisch durchzuführen kam deswegen überraschend schnell. Und ab Ende der 1980, bzw. Anfang der 1990-er Jahre griffen auch die Umweltgesetze mit verschärften Vorschriften der Luftreinhaltung. Alles Gründe für die Bewölkungsabnahme.
Merke: Anhand der Grafiken 2 und 3, – die man außer in unseren Artikeln nirgendwo in der Literatur findet – ist endgültig bewiesen, dass das „klimawirksame“ CO₂ allerhöchstens in homöopathischen Dosen versteckt am Temperaturverlauf mitwirken kann. Keinesfalls ist CO₂ der Temperaturhaupttreiber und schon gar nicht ein Temperaturregelknopf!!!
Die richtigen wissenschaftlichen Erklärungen am DWD-Temperaturverlauf haben wir nun genannt und zur Diskussion gestellt.
Ein möglicher weiterer Grund für die Märzerwärmung tagsüber zu den bisher genannten soll hier nur zur Information gestellt werden: das Geo-Engineering. Der Schweizer Dipl. Physiker Dr. rer. nat. Philipp Zeller beschäftigt sich schon 30 Jahre mit den Methoden des Geoengineerings. In diesem Vortrag (45-Minuten) stellt er einige vor, die alle Anwendung finden: https://youtu.be/3NHzBFchZwc?si=DVG2oBzwmqge0c3G
Wer sich doppelt so lange damit beschäftigen möchte, derselbe Physiker, Vortrag nur wissenschaftlicher aufgebaut: https://www.youtube.com/watch?v=KmdiGQDYPrI
Allerdings hätten diese Maßnahmen die Temperaturen bei uns in Mittel- und Westeuropa erhöht, wo diese laut eigener Vorgaben doch zu einer Abkühlung führen sollten. Oder wird bewusst erhöht, um das Märchen einer CO₂-Treibhauserwärmung und die Klimahysterie zu erhalten? Auch Dr. Zeller ist überzeugt, hier geht es nicht ums Klima, sondern nur ums Geld.
Der Märzverlauf außerhalb Deutschlands.
Auch die folgenden Temperaturgrafiken aus anderen Ländern widerlegen die starke Wirkung des CO₂-Treibhauseffektes: Doch nicht nur der Deutsche Wetterdienst zeigt uns das durch seine Grafiken, auch andere Wetterstationen außerhalb Deutschlands haben einen ähnlichen Verlauf.
Gehen wir zunächst nach Westeuropa
Die Tmax-Durchschnittstemperaturen steigen deutlich an, während die Tmin– Durchschnittstemperaturen fallen. Ein Grund für den Tmax-Anstieg ist wohl auch die zunehmende Sonnenscheindauer:
Obwohl Schottland viel nördlicher liegt als Deutschland ist auch dort der Zusammenhang zwischen Sonnenstunden und T-Max tagsüber deutlichst, siehe nächste Grafik:
Dann unsere Nachbarländer:
Noch ein kurzer Blick zur Antarktis und der deutschen Neumayer Station:
Beachte: In der Antarktis gab es 1988 auch keinen Temperatursprung wie in Mittel- und Westeuropa. Die deutsche Wetterstation gibt es erst seit 1982 und der März ist auf der Südhalbkugel der Herbstanfang. Und CO₂ steigt und steigt, siehe Grafik 10, die Antarktis wird kälter. Deutlicher kann ein Beweis, dass CO₂ nichts bewirkt, nicht ausfallen.
Und Nordamerika: Diese Wetterstation ist die älteste in Virginia und heute noch Bestandteil des US-amerikanischen Wetternetzes. Sie steht einsam bei einer Farm auf dem Lande, sie hat nur einen geringen Wärmeinseleffekt seit 150 Jahren entwickelt. Beachte, weder 1988 noch kurz davor oder danach: kein Temperatursprung wie bei uns
Erg: Keinerlei Korrelation zwischen CO₂-Verlauf und Temperaturverlauf.
Rechnet man den leicht zunehmenden WI-Effekt seit Kriegsende aus den Daten raus, dann gäbe es seit 80 Jahren sogar eine deutlichere Märzabkühlung!!! Immerhin hat sich die kleine Kreisstadt Harrisonburg mit ihren Außenbezirken bis auf 1 km an die Dale-Enterprise Farm herangeschlichen und ein asphaltierter Highway führt an dem Standort der Station vorbei
Merke: den angenehmen Temperatursprung im Jahre 1987/88 mit Weitererwärmung gab es nur bei uns in Mittel- West- und Nordeuropa. Andere Länder der Welt haben diesen Klimawärmesprung bei uns gar nicht mitbekommen.
Nachdem wir nun anhand vieler Temperaturreihen gezeigt haben, dass CO₂ keinesfalls der Haupttreiber von Temperaturen sein kann, CO₂ spielt allerhöchstens in nicht feststellbarer Dosen mit, wollen wir auf einen positiven Effekt der CO₂-Zunahme aufmerksam machen.
Wir brauchen mehr CO₂ in der Atmosphäre
Eine positive Eigenschaft hat die CO₂-Zunahme der Atmosphäre. Es ist das notwendige Wachstums- und Düngemittel aller Pflanzen, mehr CO₂ führt zu einem beschleunigten Wachstum, steigert die Ernteerträge und bekämpft somit den Hunger in der Welt. Die Wüsten werden grüner. Ohne Kohlendioxid wäre die Erde kahl wie der Mond. Das Leben auf der Erde braucht Wasser, Sauerstoff, ausreichend Kohlendioxid und eine angenehm milde Temperatur. Der optimale CO₂-gehalt der Atmosphäre liegt etwa bei 800 bis 1200ppm, das sind etwa 0,1%. Nicht nur für das Pflanzenwachstum, sondern auch für uns eine Art Wohlfühlfaktor. Von dieser Idealkonzentration sind wir derzeit weit entfernt. Das Leben auf der Erde braucht mehr und nicht weniger CO₂ in der Luft. Viele Untersuchungen bestätigen dies. Und vor allem dieser Versuchsbeweis. Die zunehmenden CO₂-Konzentrationen der Atmosphäre sind eine positive Entwicklung für diesen Planeten. Und: der optimale Gehalt dieses Schöpfungsgase in der Atmosphäre muss endlich wissenschaftlich untersucht werden
Kohlenstoffdioxid ist überhaupt kein Klimakiller und schon gar kein Giftstoff. Das Leben auf dem Raumschiff Erde ist auf Kohlenstoff aufgebaut und CO₂ ist das gasförmige Transportmittel, um den Wachstumsmotor Kohlenstoff zu transportieren. Wer CO₂ vermindern will, versündigt sich gegen die Schöpfung dieses Planeten.
Es wird Zeit, dass endlich Natur- und Umweltschutz in den Mittelpunkt des politischen Handelns gerückt werden und nicht das teure Geschäftsmodell Klimaschutz, das keinerlei Klima schützt, sondern über gesteuerte Panik- und Angstmache auf unser Geld zielt. Gegen die Terrorgruppe „letzte Generation“ muss mit allen gesetzlich erlaubten Mitteln vorgegangen werden, da die Gruppe keine Natur- und Umweltschützer sind, sondern bezahlte Chaosanstifter. Ebenso gegen die Panik verbreitende Politik und Medien. Abzocke ohne Gegenleistung nennt man das Geschäftsmodell, das ähnlich wie das Sündenablassmodell der Kirche im Mittelalter funktioniert – ausführlich hier beschrieben. Nur mit dem Unterschied, dass man uns das Geld automatisch in Form von Steuern aus der Tasche zieht. Ein Aufstand der Anständigen ist unbedingt erforderlich.
Es wird Zeit, dass endlich Natur- und Umweltschutz in den Mittelpunkt menschlichen Handelns gestellt werden. Die Erhaltung der natürlichen Vielfalt von Pflanzen und Tieren sollte ein vorrangiges Ziel sein und nicht diese unseriöse Panikmache von Medien im Verbund mit gut verdienenden Klimaangst-Schwätzern wie z.B. die Professoren Quaschnig/Lesch/Rahmstorf/Schellnhuber/Latif und anderen von uns in der Politik agierenden und teuer bezahlten fabulierenden Märchenerzählern. Deren Einstellung gegen CO₂ ist eine Einstellung gegen die Schöpfung auf diesem Planeten.
Wir alle sind aufgerufen, jeder auf seinem Weg und nach seinem Können die derzeitige Klima-Panikmache und die Verteufelung des lebensnotwendigen Kohlendioxids zu bekämpfen. Ein Umdenken in der Bevölkerung und bei den Kirchen ist schnellstens erforderlich, um den völlig unsinnigen CO₂-Reduzierungsmaßnahmen der linksgrünen Klimapolitik ein Ende zu bereiten.
Josef Kowatsch, Naturbeobachter, aktiver Naturschützer, ausgezeichnet mit dutzenden von Umweltpreisen. Unabhängiger, weil unbezahlter Klimaforscher
Matthias Baritz, Naturwissenschaftler und Umweltschützer.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
„Seit 45 Jahren, seit Bestehen der ländlichen Station wird der März in Dachwig nächtens deutlich kälter, ganz im Gegensatz zur CO₂-Zunahmekurve (rechts)… Wo ist der CO₂-Treibhauseffekt in Dachwig, der nachts sogar stärker wirken soll in den Grafiken erkennbar? Antwort: Nirgendwo“
Oft habe ich schon erklärt dass der Temperaturverlauf wegen der deutlich stärkeren natürlichen Variabilität für Aussagen über den CO2-Effekt NICHT geeignet ist. Z.B. hatten wir in den 18 Jahren 2005-23 einen CO2-Anstieg von etwa 378 auf 420 ppm. Das macht mit ECS im Gleichgewicht 0,6•ln(420/378)/ln(2) also nur 0,091 Grad, d.h. transient etwa nur messbare 0,05 Grad und verschwindet in den Meßfehlern. Die einzig sinnvolle Aussage ist dass CO2 offenbar nur in homöopathischer Dosis wirkt.
Europaweit der zweitwärmste März (5,88 °C, +2,27 Grad) seit Aufzeichnungsbeginn, weltweit mit 13,94 Grad angeblich der viertheisseste März laut copernicus:
Geschätzte Daten werden auch noch verwendet und mit den ’stark streuenden Temperaturzeitreihen‘ verglichen und das auf Hundertstel Grad. Und dann wissen die auch noch, dass CO2 die Hauptursache der (beschleunigten) Erhitzung ist. Obwohl Herr Schwerdt sagt:
Früher (90er und 2000er Jahre) hatten wir doch schon viele wärmere Jahre mit Durchschnittstemperaturen von weit über 15 °C… Quellen sind da: Bundesdrucksachen, SPIEGEL, Latif, Plöger….. Was war denn damals los? Oder wird da getrickst?
(2025: 14,93 °C, +1,47 Grad)
„Ein Beweis genügt, sagte Einstein.“
Abgesehen davon, dass Einstein das nie gesagt hat, wenden wir das falsche Zitat mal auf Abb. 1 an:
Die Temperatur von 1988 liegt unter der der Geraden für 1933-1987. Also gibt es keinen Temperatursprung. Ein Beweis genügt.
Gilt übrigens auch für Abb. 3. Da gleich dreimal. Und für Abb. 8. Für Abb.9 gilt der Beweis ganz knapp nicht, der Sprung der Großwetterlage beträgt dort etwa 0,05 Grad.
das heißt, in Westeuropa hat sich die Großwetterlage um 0,05 Grad geändert.
Und vermutlich für 7b Schottland, hätte Team KB dort weiter Geraden genommen.
Also 8 Beweise, das es 1987 auf 1988 keinen Temperatursprung gab. Wo doch einer genügt.
Interessant, wollen Sie jetzt bestreiten, dass es wärmer wurde?
Die 8 Beweise, das es 1987 auf 1988 keinen Temperatursprung gab, stammen von ihnen.
Seit 2024 wurd es weltweit kälter!!
UAH v6.1 Global Temperature 2026_03_03 https://www.drroyspencer.com/
Aus dem Land der Denker und Forscher ist das Land der Dummen geworden, es erinnert stark an Idiocracy
https://de.wikipedia.org/wiki/Idiocracy
Schul-Physik 8. Klasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Energie kann nicht erneuert werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Wärme immer von warm zu kalt
–> IPCC lügt mit Wärmepuffer
Dr. Merkel wurde gewarnt
Video-Botschaft von
Ex-ZDF Meteorologe
Dr. Wolfgang Thüne
2015_08_25
https://youtu.be/UK4PMA_WgCw?si=o9Scp17L8YnK0Kpb
Schul-Chemie
CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.
Schul-Biologie
CO2 ist Dünger
Zu wenig CO2 –> CO2 Begasung & Düngung alle Infos https://www.gasido.de/blog/posts/co2-im-gewaechshaus-co2-begasungduengung-alle-infos
NASA-Satellitendaten belegen „schockierend großen“ Düngeeffekt durch CO₂
2021_10_20 https://www.epochtimes.de/umwelt/nasa-satellitendaten-belegen-schockierendgrossen-duengeeffekt-durch-co%E2%82%82-a3625655.html National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/ Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth_ CO₂ Fertilization of US Field Crops Issue Date October 2021 Revision Date December 2025 https://www.nber.org/papers/w29320 https://doi.org/10.3386/w29320
Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds
2016_04_26 https://www.nasa.gov/technology/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-studyfinds/
Rising CO2 Levels Greening Earth NASA Goddard*
2016_04_16
https://www.youtube.com/watch?v=zOwHT8yS1XI
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia
2013_07_03 https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe
Das ist eine Falschinformation. In 33 Kilometern Höhe ist das Teilchenverhältnis von CO2 zu den Hauptkomponenten- Gasen der Atmosphäre immer noch in etwa gleich dem am Boden, also rund 400 vppm.
Der Druck hingegen ist um den Faktor 100 geringer.
Die Treibhauseffekte werden wir im Sommer zu spüren bekommen. Denn überall wo man hinsieht sind diese Solaranlagen aufgebaut. Sie bringen zwar nur sehr wenig Strom aber immens viel Hitze. Wenn man bedenkt das eine kleine Plate von 50 mal 50 Zentimetern bei bei Sonneneinwirkung eine Hitzeabstrahlung von 80-90° beträgt. Und diese Hitze soll nicht zur Erwärmung führen? Das zu glauben fällt mir schwer.
Infrarotaufnahmen von PV-Solaranlagen zeigen, dass sie in Betrieb kälter als die Umgebung sind.
oh Cohnen
Und jetzt haben Sie glaubhaft bewiesen, dass die PV-Solaranlagen das Klima abkühlen und somit Klimaretter sind.
Energie, die das PV-Modul als Strom verläßt. kann nicht zur Erwärmung beitragen. So einfach ist das. Herr Kowatsch, das sollte jeder Physik-Laie verstehen.
@ripke,
die Fläche der Solaranlagen in Deutschland beträgt 0,1x % der Gesamtfläche Deutschlands. Sie glauben also, das hätte eine messbare Auswirkung auf die Durchschnittstemperatur Deutschlands.
Dann glauben Sie mal schön.
Die Abb. 3 verzerrt den wahren Verlauf der Temperatur- Zeitreihen März- TMIN und TMAX zugunsten eines „Temperatursprungs 1987/88“. Während die Temperatur TMIN ab 1988 bis 2026 konstant bleibt wird nach der Auswertung von Team KB ein fallender Trend vorgetäuscht.
Bei TMAX wird ab 1988 zwar ein positiver Trend erzeugt, der dem Grundverlauf der DWD- Zeitreihe nahe kommt. Vor 1988 widerspricht der negative Trend dem Grundverlauf der DWD- Zeitreihe.
Siehe Bild im Anhang.
Genau so eine Datenmanipulation wie der „Sprung 1987/88“ wäre ein Übergang 1991/92 obwohl in diesem Fall eine viel bessere Anpassung an die DWD- Zeitreihe vorliegt. Das zugehörige Bild wird nachgereicht.
Was sich zeigt ist dass es für den Monat März aufgrund der starken Temperatur- Streuungen unmöglich ist zu zeigen dass CO2 keinen Einfluss auf die Temperaturentwicklung des März nimmt. Genau so umgekehrt.
Ein Übergang 1991/92 ist genau so eine Datenmanipulation wie der „Sprung 1987/88“ obwohl in diesem Fall eine viel bessere Anpassung an die DWD- Zeitreihe vorliegt.
Die starke Streuung der Temperatur- Zeitrehe des März macht es unmöglich zu zeigen dass CO2 keinen Einfluss auf die Temperaturentwicklung des März nimmt. Genau so umgekehrt.
Wenige Jahre nach 1987/88 liegen schon andere Trends vor.
Ob es keinen wirksamen CO₂-Treibhauseffekt gibt lässt sich nicht nachweisen.
Herr Schwerdt,
Genau so umgekehrt: Sagen Sie das mal den Alarmisten, die ständig und mantra-artig behaupten, dass die ‚Erhitzung‘ der Erde nur durch Reduzierung der Treibhausgase begrenzt werden kann. CO2-Steuer in D wird immer mehr…Auch deren Temperaturzeitreihen streuen genauso stark!
Ob es keinen wirksamen CO₂-Treibhauseffekt gibt lässt sich nicht nachweisen.
Doch, läßt sich. Wäre einer wirksam, dann dürften die Temperaturen in manchen Teilen der Welt nicht fallen, und die Trendlinien von Tag und Nacht müßten etwa gleich verlaufen.
Herr Kowatsch, die Trendlinien Tag und Nacht müssen sich deutlich unterscheiden:
Die Tagtemperatur wird von der Atmosphärenerwärmung durch die Sonne bestimmt. die Nachttemperatur durch die Temperatur der Erdoberfläche bestimmt, die wegen der Wärmekapazität der Erde weniger schnell steigt als die Tagestemperatur.
Herr Rosemeyer schreibt:
Naja, da waren Sie an den entscheidenden Tage wohl nicht anwesend…..
Trotzdem Warnhinweis: In Gär- Kellern, Bergwerken und Ähnlichen kann sich Kohlendioxid mangels Durchmischungsmöglichkeit mit Frischluft in lebensgefährlicher Konzentration ansammeln.
Daraus macht Herr Rosemeyer aber dass sich CO2 immer am Boden ansammelt. Von kinetischer Gastheorie und Brown’scher Molekularbewegung hat wohl nichts in seinem Schulbuch gestanden. Was kaum zu glauben ist.
Die Herren Baritz und Kowatsch erkennen weiterhin nicht die Gefahr, die vom Anstieg des CO2s und damit vom Klimawandel ausgeht. Ich konnte heute sogar einen Beitrag auf t-online finden, der lt. aktueller Studien feststellt, der Klimawandel bremst die Erdrotation ab, viel schlimmer in den letzten Jahrzehnten als in den Jahrmillionen davor. Für den Laien ist das nicht spürbar, denn die Abnahme im Speed beträgt nur 1,33 Millisekunden/ Jahrhundert. Schrecklich! Es liegt natürlich am schmelzenden Eis an den Polen und wäre vergleichbar mit der Rotation einer Eiskunstläuferin, die sich langsamer dreht, wenn sie die Arme hebt. Die aktuelle Verlängerung der Tageszeit kann laut Forscher Soja hauptsächlich menschlichen Einflüssen zugeschrieben werden. Da haben wir den Salat, denn dem fossilen CO2 ist sehr viel mehr zuzutrauen, als man sich das als normaler Mensch vorstellen kann. Jetzt wissen wir auch, warum bei diesen Millisekunden Tagesverlängerung so viele Sonnenstunden mehr dazukommen. Den ganzen Schwachsinn darf man hier nachlesen: https://www.t-online.de/klima/leben-umwelt/id_101168588/die-erde-wird-langsamer-klimakrise-veraendert-die-tageslaenge.html
Erinnern wir uns an Edward N. Lorenz, der 1972 gefragt hat, ob der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen könne…
Ich habe mir Ihren Link angesehen. Danke, dass Sie den Unsinn hier bekanntgeben. Ich habe natürlich sofort nachgerechnet und komme auf 1,37 Millisekunden pro Jahrhundert. Die Forscher haben wohl die zunehmende Masse durch Zunahme der Dummheit nicht einberechnet. Mein Gott, waren die Schamanen der Steinzeit exakte Wissenschaftler. Wenn sie einen Regentanz aufführen, regnete es auch.
Ich habe einmal gerechnet in wieviel Jahren die Erde pro Tag eine Stunde langsamer wird
1,33 Millisekunden sind 1,33/1000=0,00133 Sekunden in 100 Jahren
In 1 Jahr 0,00133/100=0,0000133 Sekunden
3600/0,0000133=270.676.691
Also schon in rund 271 Millionen Jahren ist der Tag eine Stunde länger. Dann können wir alle eine Stunde länger schlafen. Darauf freue ich mich schon und kann es kaum erwarten.
Da hat wohl wieder einer in die Mottenkiste gegriffen, denn diese „Studie“ ist mindestens 2 Jahre alt. Es fällt denen schlicht nix neues mehr ein und die Natur scheint auch kein Einsehen zu haben das die nur deren bestes wollen. 😀
Herr Kundel, die Analyse von Kowatsch und Baritz ist sehr fundamentiert und zeigt weltweite Daten aus denen wirklich keine CO2-Wirkung herauszulesen ist. Wenn Sie jetzt auch den Klimawandel für die Geschwindigkeit der Erdrotation verantwortlich machen zeigt dass nur, dass Sie den Lügengeschichten von IPPC oder PIK mehr glauben als weltweiten Statistiken, die keinen CO2-Einfluss belegen. Sie sollten eigentlich wissen, daß der menschliche CO2-Beitrag am gesamten CO2-Stoffkreislauf nur 3,5 % beträgt und auch rein rechnerische (Stephan-Boltzmann; Sättigungsgrenze der Wärmespeicherung von CO2 etc.) keine Klimawirkung nachweisbar ist. Und bevor Sie jetzt mit der „Gegenstrahlung“ durch CO2 kommen, die gibt es nicht wie Quantenmechanik und Thermodynamik ( 2.HS) beweisen.
Mein Augenzwinkern haben sie vermutlich als sporadischer Forist übersehen. Ich würde dem IPCC gerne Glauben schenken, aber Hoffnung, Hopfen und Malz sind rettungslos im Nirwana der Wissenschaft versunken. Meine Ehrerbietung an Baritz und Kowatsch bleibt natürlich bestehen.
o.k. und sorry, die Ironie ihres textes habe ich leider nicht realisiert!
…Den ganzen Schwachsinn darf man hier nachlesen: https://www.t-online.de/klima/leben-umwelt/id_101168588/die-erde-wird-langsamer-klimakrise-veraendert-die-tageslaenge.html… schreibt Herr Kundel
Danke für den link auf den wissenschaftlichen Schwachsinn, nach dem Motto bestellt, bezahlt und geliefert. Doch wer hat ihn geliefert? Wie üblich keinerlei Angaben über die Voodoo-Wissenschaftsgruppe, nur ein „dpa“-Schreiber deutet vage an: „Forscher in Österreich und der Schweiz…“ Das hört sich doch überzeugend an, wohl eine internationale hochkarätige Gruppe.
Ich vermute mal, alles frei erfunden von dem bezahlten Geistesschreiber, der sich hinter „dpa“ versteckt. Und weiter vermutet, eine Schreiberin, die bei Greenpeace ausgebildet wurde.
Viele Vermutungen von mir auf einmal oder? Doch sachte: Ich war einst 20 Jahre freier Mitarbeiter einer Kreiszeitung, die der Südwestpresse angeschlossen war und von ULm aus tauchten immer wieder im überregionalen Teil ähnliche Artikel eines dpa-Autors auf, damals über Kraniche, die angeblich wegen des Klimawandels viel später in den Süden ziehen würden. Eine Nachfrage beim damaligen Chefredakteur der SWP ergab, dass man Artikel von dpa nicht überprüfe, die Quelle sei zuverlässig durch das Kürzel dpa und man wisse selbst nicht, welche Person sich dahinter verberge. Man weigerte sich auch, nachzuforschen oder mir irgendwelche Adressen zu geben.
Nun, die dpa-Frau war einmal unvorsichtig und erwähnte ein „Luch“ in Brandenbrug mit Bild, wo die Kraniche bis nach Weihnachten blieben. Mein Freund, der inzwischen verstorbene deutsche Natur- und Tierfilmer Otto Hahn erkannte den Platz. Denn dort war eine Fütterungsstation, und er kannte auch den Leiter der dortigen Kranichstation und nahm sofort Verbindung mit ihm auf. Eine Station, die Kraniche anfüttert, damit diese nicht über die Felder der Bauern herfallen und deswegen bleiben die Vögel dort länger, mitunter bis nach Silvester. Und der Leiter erinnerte sich auch an eine dpa-Frau, die sich einmal neugierig bei ihm erkundigt hatte, jedoch nie im Artikel erwähnt, dass die Kraniche dort gefüttert werden. Und am Schluß ihrer Artikel durften stets irgendwelche Experten von Greenpeace das erfundene Kranichverhalten als Beweis des Klimawandels kommentieren.
Und den Artikel hat sie dann jährlich mit ähnlich fragwürdigen Inhalten aufgewärmt, so wie auch der Inhalt des obigen links wohl öfters schon gemeldet wurde. „Forscher aus Österreich und der Schweiz“.
„Recherche“. Die Presse redet immer wieder von Recherchen. Der Laien-Leser glaubt, der Inhalt sei dann auf den WAhrheitsgehalt überprüft worden. Das stimmt nicht. Es wird lediglich überprüft, ob der Inhalt auch tatsächlich von der Quelle kommt, die angegeben ist. In dem Falle „dpa“. Und auch das nur wurde mit von der Südwestpresse nach durchgeführter Recherche bestätigt.