Der Sommer 2025 neigt sich dem Ende zu. Und eines kann man schon jetzt mit Sicherheit sagen: Neue Temperaturrekorde wird dieser Sommer nicht mehr bringen. Jedenfalls nicht in Deutschland. Dabei hatte alles so spektakulär angefangen: „Hitzesommer, Tropensommer, Jahrhundertsommer“ waren die Schlagwörter, die ab Mai wochenlang durch die Medien geisterten. Doch was ist damals wirklich passiert?
von Marco Pino Tronberend
In seinem neuen Youtube-Format „Adlerauge“ widmet sich der Filmemacher Marco Pino den Tricks, mit denen Leitmedien „das Narrativ von der unmittelbar bevorstehenden Klimakatastrophe aufrechterhalten, selbst wenn der deutsche Sommer sprichwörtlich ins Wasser fällt“, wie Pino gleich zu Beginn des Videos ankündigt. Und genau das ist Anfang Juli passiert: Nach wenigen heißen Tagen, die aber weit von den prognostizierten Rekordwerten entfernt waren, kam wochenlanger Regen über das bis dahin noch angeblich von Dürre geschundene Land. „Ein Sommer, wie er früher einmal war“, titelte irgendwann eine verzweifelte Bild-Zeitung, die ihren Lesern höchst selbst noch wenige Wochen vorher „Hitze und Sonne den ganzen Sommer lang“ versprochen hatte.
Aber Halt: In Deutschland mag der Sommer zwar eher mau gewesen sein, aber was war bitte schön im Mittelmeerraum los? Las man nicht ständig von wochenlangen Megahitzewellen, neuen Temperaturrekorden und Ausnahmezuständen? Und mahnte nicht Deutschlands oberster Klimapriester Harald Lesch in seiner jüngsten Terra-X-Klimadoku, man könnte ja eigentlich nicht mehr guten Gewissens in den Urlaub fliegen, schließlich tobe im Mittelmeerraum die Klimakrise wie kaum irgendwo sonst? Dem hält Pino – seines Zeichens selbst Deutsch-Spanier – Bilder von der Costa del Sol entgegen, die bei manch einem geschundenen deutschen Steuerzahler spontane Auswanderungsgelüste entfachen könnten. Und Pino erklärt: „Heiß war es hier auch in den 1980ern schon“. Von seiner andalusischen Oma habe er gelernt, dass jedes Jahr mindestens drei Hitzewellen übers Land kommen. Neu sei nur, „dass seit einigen Jahren im fernen Deutschland über Hitzewellen in Spanien berichtet wird“. Und wie: Mit Headlines, die wie das „klimatische Armageddon“ anmuten.
Und mehr noch. Pino zeigt in seinem Film einige Tricks, die vielen EIKE-Lesern wohlvertraut sein dürften. Einer davon: Man nimmt Extremwerte aus einer lokalen Hitzeinsel und verkauft sie seinen Lesern als „ganz Südeuropa“, „Mittelmeerraum“ oder „Urlaubsländer“. So geschehen Anfang Juli, als im andalusischen Niemandsland in einem mickrigen Ort namens „El Granado“ ein neuer Juni-Rekord gemessen wurde: 46 Grad. Der Wert ging rauf und runter durch die Medien. Allerdings: In der berühmten spanischen Hitzehochburg Sevilla, bekannt als eine der heißesten Städte Europas, wurden zur selben Zeit fast vier Grad weniger gemessen. Schon das wirft Zweifel auf an der – allerdings auch Spaniens Meteorologiebehörde AEMET bestätigten – Rekordmessung aus El Granado. Aber nicht nur das. Wie Pino auf Basis offizieller Messwerte zeigt, war es anderswo in Spanien deutlich Kühler, vor allem an den Küsten. So kamen Barcelona im Norden und Malaga im Süden am selben Tag nur knapp über 30 Grad. Auf Mallorca herrschten – für viele Menschen nach wie vor recht angenehme – 35 Grad. In vielen Medien aber wirkte es so, als schwitze ganz Spanien bei 46 Grad, was vielleicht auch daran lag, dass viele Berichte mit Bildern von Menschen am Strand versehen waren.
In einem anderen Fall schildert der Filmemacher, wie der WDR eine Hitzewelle in Griechenland auch auf Spanien ausdehnte, während dunkle Wolken über die Costa del Sol zogen und das Thermometer kaum über die 30-Grad-Marke kam. Derselbe WDR erklärte unterschwellig auch das südostanatolische Sirnak zur südeuropäischen Seebad am Mittelmeer, nachdem dort 50,5 Grad gemessen wurden. Wohlgemerkt: 60 Kilometer entfernt von der Grenze zum Irak. Und Pino schlussfolgert, was jeder EIKE-Leser unterschreiben wird: Geht es um Klimafragen, dann gilt offenbar „Ideology first“, dann wird selbst jeder noch so große Unsinn verbreitet, Hauptsache er passt ins politisch gewünschte Narrativ.
Die Erstausgabe von Marco Pinos Adlerauge endet mit dem jüngsten Hitzewellchen Mitte August in Deutschland. Und Pino stellt fest: „Kaum wird’s Wetter wieder schön, drehen sie alle wieder durch“. Und zeigt, wie erneut übertriebene Prognosen durch die Medien gingen – und was davon tatsächlich eingetreten ist. Oder besser gesagt, nicht eingetreten ist. Aber schauen Sie selbst!
Vielen EIKE-Lesern dürfte Marco Pino vor allem von seinen großen Dokumentationen für die Junge Freiheit in Erinnerung sein. In Mythos Klimakatastrophe (2019) und Mythos Energiewende (2021) wirkte auch EIKE-Vizepräsident Michael Limburg mit. In seinem neuen Kanal will sich Pino, wie er am Ende des Films erklärt, einem breiten Themenspektrum widmen und „an die Grundlagen ran“. Das Klima mache aus gegebenem Anlass den Anfang, als nächstes stünde das Thema Walbrände auf dem Programm. Wir sind gespannt!
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
WER oder WAS ist Silke Kosch?
Der nächste „Sachstandsbericht“ schickt seine Vorboten. Nach dem Wegfall der US-Zahlungen scheint Dschland als größter Sponsor einzuspringen nebst dankbarem Entgegenkommen bei der Besetzung der Leidautoren-Posten. Alleine das PIK-„Potsdam-Instituts für Klimaforschungsfolgen“ schickt 8 Autoren ins Rennen. Die mussten ja die letzten Berichte auf Abstinenz setzen, dem Vernehmen nach, weil einige ziemlich tief in Klima-Gate verwickelt waren. So waren dann meist nur deren Absolventen unter verbandelten Instituten in den Arbeitsgruppen präsent. Nun aber gehts wieder in die Vollen, wir zahlen schließlich reichlich dafür. Da weiß man doch gleich was bei rauskommen wird, die Apokalypse ist schon über uns und die meisten Kipppunkte längst überschritten. 😀
https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/siebter-sachstandsbericht-des-ipcc-hat-acht-leitautoren-und-leitautorinnen-vom-potsdam-institut?fbclid=IwY2xjawMVNl9leHRuA2FlbQIxMAABHjmxuA4ZZKTkbP6EClsyz32bI-QiMCow_0chr5Y8WfgTR__QW1ILxJpDRMjR_aem_N69UHcI7ES8ZeAKGMRgNzA
@kosch
Global hat es sich in den letzten 2 Jahren von 1,5°C auf 1°C Klimaerhitzung abgekühlt.
Davon spricht aber keiner. Wenn es aber ein paar Tage heiß wird, oder am Mittelmeer warm ist, oder ein Wald brennt, dann soll das der Klimawandel sein.
Sie müssen mal nachdenken.
Alle reisen gerade im Sommerurlaub in den Süden, da der Sommer hier an Nord- und Ostsee recht kühl ist. Heute nur 17°C.
„Den Flüssen Fehlt das Wasser, der Boden ist außergewöhnlich trocken, …..“
=> Aber eines stimmt wirklich:
Zu vielen Journalisten fehlt das Hirn und damit Verstand und Denkvermögen!
Ja, genauso wirds gemacht. Wenn nicht bei uns heiß, dann am Mittelmeer und alle Urlauber fahren trotzdem hin. Und kommen 1-2 Tage über 30°C leidet Deutschland an einer Hitzewelle und Dürre droht. Kommt dann Regen, so ist das weil der Klimawandel die Luft feuchter macht. Und Überall brennt es natürlich. Jedes Fuer ein Zeichen des Klimawandels.
Was uns von den Märchen-Erzählern immer verschwiegen wurde:
Zum angeblichen „Klimaschutz“ als Begründung
für den EE_SCHROTT, und für vieles mehr.
Wie soll das funktionieren, wenn das gilt:
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
SUN_SYSTEM_ECC_2023_2100.pdf (https://magentacloud.de/s/bgpFeBNrsQQEsdi)
Die Trendwende ist im September-2023 überschritten worden.
Seit 2024 geht es mit den Globaltemperaturen
in der nördlichen Hemispäre (NH) ganz klar nach unten.
Zum Vergleich:
ECC_1943AD_NH.jpg
Unglaublich, mit welcher Einfalt manche Leute durch die Welt stiefeln. Die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gut, dass die nichts zu sagen haben.
46 Grad im Juni – Neuer Hitzerekord in Spanien aufgestellt – WELT
Hitze in Europa: Spanien, Portugal, Italien und Frankreich betroffen – News – SRF
Wetter und Klima – Deutscher Wetterdienst – Thema des Tages – Außergewöhnliche Hitze in Nordeuropa
Hoch im hohen Norden – Hochsommer auf Abwegen – Meteo – SRF
Und weil es uns zufällig nicht erwischt hat, fühlen sich manche Leute jetzt angelogen. Ja, die werden belogen. Die belügen sich ausschließlich selbst.
Ich glaube Sie wissen einfach nicht, wovon und worüber Sie reden.
Ich denke, dass trifft es im Kern. Erst jetzt gelesen, sorry.
Sie besitzen die Befähigung sich Schlagzeilen rein zu ziehen ohne eine Neugier für den dahinter stehenden Beitrag zu entwickeln. Deshalb entgeht Ihnen ja auch die meiste Zeit der Unterschied zwischen Alarmismus in der Ankündigung und dem „was wäre wenn wahrscheinlich oder nicht“ aus dem Inhalt. Kann man auch als notorische Realitätsverweigerung bezeichnen. 😀
Liebe Frau Kosch, zunächst bitte ich um Ihre Entscheidung. Möchten Sie über lokales Wetter reden, oder Klima VG
Gut, dass Sie nichts zu sagen haben!
Mal was anderes zwischendurch.
Die meisten Russen assoziieren Erfolg mit dem Geruch von Holz, Whiskey und Tabak, während der Abschied nach Weihrauch riecht, haben Experten von Golden Apple für RIA Novosti berechnet.
Der Duft der Liebe wiederum ist für die Mehrheit der Russen blumig – mehr als ein Viertel wählte den Duft von Rosen. An zweiter Stelle steht der Geruch von Vanille, der mit Wärme und Gemütlichkeit assoziiert wird. Es folgen Kirsche und Zitrusnoten. Jasmin rundet die Top fünf ab.
Gestern in Wetter Online: Um 09:46 Uhr die Aussage: Nur 5 Grad im Norden, dabei hatte doch Meteorologe Dominik Jung von wetter net einen Höllensommer prophezeit.
Um 12:36 Uhr die Aussage: Viel Regen im Süden gefallen.
Um 13:56 Uhr dann die Aussage: Europa geht das Wasser aus.
Ja, was denn nu?
Realität richtig geschildert, Hauptsache jede Meldung enthält eine Klimakatastrophe. Die Richtung gibt der Klimabenteurer Rahmstorf vor: „Das Klima ist aus den Fugen geraten, wir müssen….“
Alles Aufforderungen an die Politik, endlich was gegen die angebliche KLimakatastrophe zu tun. Aufforderungen? Dies Sache läuft koordiniert. Die bezahlten Pseudowissenschaftler verlangen das, was die Regierung hören will, nämlich den Auftrag zur weiteren Klimaabzocke. Und die Medien stimmen ein und verlangen mit.
Wie man sieht, sind aber auch bei uns, bei EIKE einige dieser Vertreter der Treibhauskirche eingeschleußt, die immer wieder durch gezielte Kommentare Sperrfeuer senden, damit die CO2-Klimalüge weiter funktionieren kann.
Wie „Ja, was denn nu?“, Herr Ufen?
Um 12:36 Uhr die Aussage: Viel Regen im Süden gefallen.
Um 13:56 Uhr dann die Aussage: Europa geht das Wasser aus.
Welches Wort verstehen Sie daran nicht?
Ich glaube Sie wissen einfach nicht, wovon und worüber Sie reden.
Was gibt es daran nicht zu verstehen, Frau kosch? Das gegensätzliche liegt doch auf der Hand. Das eine schließt das andere aus! Verstehen Sie das nicht?