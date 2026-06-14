Die BILD-Zeitung und der Focus berichten aktuell, daß das bevorstehende El Niño-Wetterphänomen 2026 und 2027 extreme Hitze-Sommer bewirken kann. Der Klimaforscher Daniel Swain von der Universität von Kalifornien, Campus Landwirtschaft und natürliche Ressourcen in Davis, sagt laut Bild

„Ich glaube, wir werden Wetterereignisse erleben, wie wir sie in der modernen Geschichte noch nie gesehen haben.“

Die Formulierung „ich glaube“ zeigt, daß sich der Forscher dagegen absichern will, daß seine Vorhersage nicht eintrifft, oder sogar das Gegenteil. Dieses Vorgehen ist unter Klimaforschern üblich – katastrophale Prognosen werden meist im Konjunktiv formuliert, um nach dem ebenso üblichen Nicht-Eintreten juristisch sicher behaupten zu können, man habe wissenschaftlich korrekt gearbeitet.