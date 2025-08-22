Cap Allon
Die New York Times verkauft erneut Klima-Phantastereien.
In ihrer interaktiven Rubrik „How Much Hotter Is Your Hometown?” (Wie viel heißer wird es in Ihrer Heimatstadt?) behauptet die Times, dass Marion in Indiana auf einen enormen Anstieg der Tage mit Temperaturen über 32 °C [die 90°F-Marke; A. d. Übers.] zusteuert. Ihre Grafik zeigt eine Zukunft mit 30 bis 60 solchen Hitzetagen pro Jahr bis zum Ende des Jahrhunderts:
Das einzige Problem ist: die historischen Aufzeichnungen zeigen genau das Gegenteil!
Laut den täglichen Daten der NOAA erreichte Marion 1921 mit 56 Tagen bei oder über 32 °C seinen Höhepunkt. Seitdem ist die Häufigkeit heißer Tage stark zurückgegangen. Die offiziellen Aufzeichnungen (siehe Grafik unten) zeigen einen starken langfristigen Rückgang: Während Marion früher mehr als 40 oder 50 heiße Tage im Jahr verzeichnete, waren es in den letzten Jahrzehnten durchschnittlich weniger als 20.
Der Trend ist eindeutig – er geht nach unten, nicht nach oben.
Das macht die Grafik der Times nicht nur irreführend, sondern zu einer glatten Lüge. „Anscheinend mögen es die Abonnenten der New York Times, belogen zu werden“, schreibt der Klimaforscher Tony Heller.
Das Bild ist in den gesamten Vereinigten Staaten das Gleiche:
In der russischen Tiefebene wurden die ersten Fröste registriert, sagte Meteorologe Tishkovets gegenüber RIA Novosti.
Ihm zufolge ist das Thermometer an einer Reihe von Wetterstationen unter Null gesunken :
🔹Im Westen der Region Vologda
🔹Im Süden der Region Archangelsk
🔹Im Osten der Oblast Leningrad
🔹Im Süden des Gebiets Karelien
🔹Im Westen der Republik Komi
Heute Morgen (22/08) im Hochsommer 8¨C in Schleswig Holstein und
18°C für den Nachmittag angesagt.
Wenn’s kalt ist es Wetter und wenn es warm ist, ist es Klimawandel.
Nicht nur in den USA, in Deutschland grassiert doch derselbe grüne Wahnsinn. Deutsche Städte sollen „hitzefester“ gemacht werden und das in einem Land wo Hitze nur eine Randerscheinung ist. Hier in Aachen ist dieses Jahr nicht mehr mit Temperaturen > 30°C zu rechnen so dass sich die Zahl der „heissen“ Tage auf ca. 10 Tage in 2025 beläuft. Das sind 2.73% der Tage und daraus konstruieren die Medien und die Politdarsteller ein „Hitze-Problem“ welches sie unbedingt bekämpfen müssen.
Hitzeaktionsplan Stadt Aachen – Für Gesundheit und Wohlbefinden
Das ist Ausdruck spätrömischer Dekadenz einer wohlstandsverwahrlosten, urbanen geisteswissenschaftlichen „Elite“ aus MINT-Versagern welche irgendwie, nach 20 Semestern Studium eines Orchideenfachs, mit einer gut entlohnten öffentlichen Anstellung belohnt werden müssen. Es muss noch viel schlimmer kommen in Deutschland bevor es besser werden kann.
Ist da irgendetwas verwunderlich? T. Oysmüller auf tkp.at berichtete gerade (https://tkp.at/2025/08/20/ex-aktivistin-entlarvt-den-klimabetrug/ ) über den Fall der US-Klimaaktivistin Lucy Biggers nach ihrem Ausstieg aus der Szene und ihrem Engagement die amerikanische Jugend von ihren Klimaängsten zu befreien. Ihre Argumente sind natürlich bei EIKE allen bekannt. Mein Kommentar zum Fall im Blog passt hier natürlich auch: „Es gibt immer Menschen die erfolgreich aus der Sekte entkommen. Man kann ihnen nur das Allerbeste als Individuum mit neugewonnener Freiheit wünschen. Natürlich ist die Klimasekte über Jahrzehnte total mächtig geworden, hat schleichend die Regierungen zivilisierter und ehemals gebildeter Völker in Beschlag genommen, die Medien erobert und diese zu uniformen Echokammern degeneriert und sogar Verfassungsgerichte eingehegt. Wie konnte es überhaupt gelingen, das CO2 als Schadstoff der Menschheit zu präsentieren, statt Lobpreisungen für ein Molekül des Lebens zu verteilen? Ich bin weiterhin entsetzt über die Dreistigkeit von politpastoralen Eliten, die Dumpfbackigkeit oder Einfältigkeit der Mitmenschen derart für die Abzocke auszunutzen“. In diesem Beitrag gefällt mir wieder einmal: die Hitzejahre der dreißiger Jahre sind in den Daten nicht verschwunden, ganz im Gegenteil. Sie sind mit dem Begriff „dust bowl“ Bestandteil der jüngeren amerikanischen „Klima“-Geschichte.
Danke Herr Kundel, dazu hab ich eine Ergänzung: „Wie konnte es überhaupt gelingen, das CO2 als Schadstoff der Menschheit zu präsentieren, statt Lobpreisungen für ein Molekül des Lebens zu verteilen?“
Da ich als aktiver Naturschützer und einst Mitglied in allen deutschen Umweltverbänden selbst aus der Szene der Klimasekte komme kann ich die Frage beantworten: Wir waren alle zu tolerant und haben zugesehen wie die CO2-Klimalügenkirche sich entwickelt hat bis hin zur Grundgesetzänderung Anfang des Jahres.
Und das sind wir auch noch heute!! Zu tolerant. Nirgendwo treten wir öffentlich öffentlich z.B. durch einen bundesweiten Verein koordiniert, auf. Irgendwelche Stände „I like CO2“ oder sonstwas, Fehlanzeige. Das wäre dann erst der Anfang beim Marsch durch die Öffentlichkeit.