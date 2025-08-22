Die Energiewende treibt überall in Europa ihr Unwesen – in Spanien und Portugal gab es wegen der viel zu vielen Solaranlagen vor einigen Monaten einen Blackout. Wahrscheinlicher Grund: In stabilen Netzen müssen Kraftwerke stets genau das liefern, was angefordert wird. In instabilen EE-Netzen liefert die Natur fast immer zu viel oder zu wenig. Folge: Die Netzbetreiber müssen sekündlich regulieren – was mit den unzähligen Wechselrichtern jeder einzelnen Solaranlage nicht immer möglich ist.

Da zudem die Speicher fehlen und bei Unterdeckung aus dem Ausland importiert werden muß, ist die „Energiewende hin zur Klimaneutralität“ zwingend auf Unterstützung von Zentralkraftwerken angewiesen – nuklear oder fossil.

Man braucht also eine zweite Infrastruktur, die mindestens genau so viel kostet wie die erste mit Windrädern und PV. Zum Glück besitzt der Kontinent mit Frankreich ein Land, das Dutzende Kernkraftwerke in Betrieb hat und weitere baut. Warum, zeigen diese Bilder: