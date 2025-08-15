Der Facebook-Kanal Unser Kosmos publizierte gerade ein Bild der Agentur Alamy, das die Wetterstation im spanischen Murcia zeigt. Man sieht die Meßapparaturen frei in einer öden, felsigen Landschaft am Rand eines schwarzen PV-Parks (oder in?) stehen.
Da das Bild geschützt ist, können wir es nicht zeigen, aber Sie können hier klicken.
Der Autor kommentiert seinen Post:
Wetterstation Murcia
Wenn die Ersteller von Hitzehorrornachrichten ihre Quellen nicht nennen wollen, nichts im Netz zu finden ist, dann schau bei den Bilderdiensten, hier wirst Du in jedem Falle fündig.
Das ist die Wetterstation Murcia in Spanien, die ebenfalls ständig Extremhitze anzeigt.
Jetzt sollte einleuchten wie es dazu kommt.
Das ist bislang das krasseste Beispiel, dass ich kenne.
Hier wird nicht nur schwerst manipuliert, sondern genau die Leute die ja gegen diese „Erhitzung“ die ultimative Lösungen anbieten (Green Energy) verursachen sogar künstlich diese extremen Werte.
Auch in Spanien werden PV-Anlagen, bei Stromüberangebot, abgeschaltet.
Die Leute, die dieTemperaturwerte auswerten, müssen sich doch wundern, wenn die Temperaturen nach dem Abschalten der PV-Anlagen, sprunghaft ansteigen.
Abgeschaltete PV-Anlagen haben den schlechtesten Albedo aller Oberflächen. Nur 3 % der Solarstrahlung werden reflektiert. Die Oberflächentemperatur steigt nach dem Abschalten um ca 10°C
Diese Station könnte von der Beschreibung her passen, würde jedenfalls die Kriterien erfüllen: https://www.alamy.com/stock-photo-a-weather-station-at-a-photo-voltaic-solar-power-station-near-calasparra-37494706.html
Spanien liegt in der nördlichen Hemispäre (NH),
Auch hier gilt, dass ab der Trendwende 2023/9,
die globale Abkühlung eingesetzt hat,
die bis 2100 andauern wird.
2026/3 – 2031/6 sollte man die globale Abkühlung zum ersten mal,
vergleichbar mit 2019/9, deutlich spüren können.
Spätestens ab 2037/3 kann man auch hier
die globale Abkühlung nicht mehr verheimlichen.
Die Jahre 1943 – 2100 folgen nicht dem Drehbuch der Panik-Maschine,
sondern dem Drehbuch des natürlichen Klima-Wandels: ECC_1943AD_NH,
und der ist Planeten-induziert.
Siehe auch
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
Frage,
welche Messtation soll das genau sein von der staatliche Wetterbehörde, AEMET ?
In der Region Murcia gibt es 26 Wetterstationen welche Station soll das sein?
Murcia: Ein typischer Wärmehotspot, der für unsere Panikmedien und Geschädtsmodellprofiteure die Daten liefert, nämlich ständig hohe Tagestemperaturen.
Wie war der Juli nun wirklich in Spanien?
In unserem Juliartikel, Teil 2 ist der Spanienverlauf seit 1941 abgebildet, und zwar bei der Grafik 5b. Ergebnis, der Spanienjuli war mit 23,8C, heiß, (bei uns 18,4°C) aber nicht der heißeste Juli. Nämlich nur der 10. wärmste seit 2000.
Übrigens: Auch in Deutschland müssen alle DWD-Wetterstationen ganztägig in der Sonne stehen, die einst schützende Wetterhütte, die irgendwo im Garten des Stationsleiters stand, in welcher die Meßgeräte untergebracht waren ist seit etwa 20 Jahren abgeschafft.
Aber: man muss immer hinzufügen, dass es seit 1987/88 tatsächlich wärmer wurde in Mittel-West-und Nordeuropa, aber nur nicht so stark wie das durch die heutigen Wetterstationen an den neuen sonnigen trockengelegten Standorten und den neuen Messmethoden suggeriert und homogeniseirt wird.