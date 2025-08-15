Da das Bild geschützt ist, können wir es nicht zeigen, aber Sie können hier klicken.

Der Autor kommentiert seinen Post:

Wetterstation Murcia



Wenn die Ersteller von Hitzehorrornachrichten ihre Quellen nicht nennen wollen, nichts im Netz zu finden ist, dann schau bei den Bilderdiensten, hier wirst Du in jedem Falle fündig.



Das ist die Wetterstation Murcia in Spanien, die ebenfalls ständig Extremhitze anzeigt.

Jetzt sollte einleuchten wie es dazu kommt.



Das ist bislang das krasseste Beispiel, dass ich kenne.



Hier wird nicht nur schwerst manipuliert, sondern genau die Leute die ja gegen diese „Erhitzung“ die ultimative Lösungen anbieten (Green Energy) verursachen sogar künstlich diese extremen Werte.