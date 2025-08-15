Schon vor der Aufzeichnung startete Rackete ihre Aktion und stellte den größten europäischen Gasförderer Norwegen an den Pranger. Die anderen Gäste schwiegen zunächst, wurden aber ungeduldig und teilten ihren Unmut mit.

Die Netzseite des Sender NRK (ähnlich ARD) schreibt:

Klimaaktivisten wurden nach Stunt vor der Debatte ausgebuht

Zwei Personen von Extinction Rebellion standen kurz vor Beginn der NRK-Parteivorsitzenden-Debatte in Arendal auf. Das Publikum reagierte mit Buhrufen, nachdem sie unter anderem beschuldigt worden waren, wie „Drogendealer” zu sein, wie ein Clip bei VG zeigt.

Die umstrittene Klimabewegung hat angekündigt, dass sie während der Arendalsuka mehrere Proteste und Aktionen gegen Veranstaltungen durchführen wird.

Sie hat nicht bekannt gegeben, welche Art von Protesten sie plant, aber auf ihrer Website sind Proteste von Montag bis Mittwoch angekündigt.