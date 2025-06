– Lee Zeldin (@epaleezeldin) 25. März 2025

Wir werden unsere Umwelt schützen UND unsere Wirtschaft wachsen lassen!

Lee Zeldin, Leiter der US-Umweltschutzbehörde EPA, bezeichnete Bidens umweltpolitischen Ansatz als „engstirnigen Eiferer in Bezug auf den Klimawandel“ und unternahm umfangreiche Deregulierungsmaßnahmen , um die heimische Energieproduktion florieren zu lassen.

„Die amerikanische Öffentlichkeit hat sich im vergangenen November laut und deutlich geäußert: Sie wollte sicherstellen, dass alle Behörden sich ihrer wirtschaftlichen Bedenken bewusst sind“, sagte Zeldin am Mittwoch, als er Vorschläge zur Abschaffung der strengen Emissionsvorschriften für Kraftwerke aus der Biden- und Obama-Ära ankündigte. „Bei der EPA haben wir uns unter Präsident Trump dafür entschieden, sowohl die Umwelt zu schützen als auch die Wirtschaft zu stärken.“

Energiepolitikexperten weisen seit Jahren darauf hin, dass die radikale Klimaagenda nichts mit den Prioritäten der meisten Amerikaner zu tun habe.

Die Klimaagenda der Demokraten sei „schon immer eine linke Nischenbewegung gewesen … und sie schmilzt definitiv dahin“, sagte Steve Milloy, leitender Jurist am Energy and Environment Legal Institute, gegenüber dem DCNF. „Wir befinden uns an einem bemerkenswerten Punkt in der Klimaentwicklung, und die Tendenz ist derzeit eindeutig rückläufig. Aber noch ist nichts vorbei.“

„Sie müssen sich vielleicht eine Weile bedeckt halten, aber sie kommen wieder. Das ist einer ihrer geübtesten Betrügereien“, sagte Milloy.

