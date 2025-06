Wie die Titelgrafik zeigt, ist die globale Mitteltemperatur im Mai gegenüber dem Vormonat gesunken. Die Abweichung vom langjährigen Mittel der Satellitenmessungen beträgt nun 0,5 Grad Celsius. Deutlich erkennbar ist der Rückgang der globalen Temperaturen, die sich weiter in Richtung langjährigem Mittelwert zurückentwickeln.

Heute will ich mich mit dem nicht zu befriedigendem Metallbedarf der Energiewende und dem beschleunigten Ausbau der Kernenergie in den USA und China beschäftigen. Beides sind hochaktuelle Themen.

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird an der Knappheit kritischer Metalle scheitern



Ich habe in meinen Newslettern immer wieder darauf hingewiesen, dass der deutsche Weg einer Energieversorgung, der sich fast ausschließlich auf Sonnen- und Windenergie stützt, aus den folgenden Gründen scheitern wird: Auch die neue Bundesregierung hält am Ziel der Klimaneutralität im Jahre 2045 fest. Sie setzt zur Erreichung auf den 100 %-igen Ausbau der Erneuerbaren Energien zur Energieversorgung (sieht man von den geplanten 20 GW an Gaskraftwerken mit CO2-Abscheidung ab, die die Bundesregierung zur Abwendung von Blackouts zulassen will).Ich habe in meinen Newslettern immer wieder darauf hingewiesen, dass der deutsche Weg einer Energieversorgung, der sich fast ausschließlich auf Sonnen- und Windenergie stützt, aus den folgenden Gründen scheitern wird:

1. Die Kosten des Energiesystems auf Grund der extrem teuren Speicherung der schwankenden Stromversorgung werden sich vervielfältigen und zu Deindustrialisierung und massiven Wohlstandsverlusten führen.

2. Die Verdreifachung bis Verfünffachung der Solar- und Windenergie wird zu einer Zerstörung der Landschaft, der Lebensräume von vielen Tierarten und zu einer schwer abschätzbaren Veränderung der meteorologischen Verhältnisse führen.

3. Eine gesicherte, frequenzstabile Stromversorgung wird nicht gewährleistet. (siehe Spanien Blackout April 2025).



Die folgende Grafik ( In seiner Berechnung legt Michaux zugrunde, dass heute lediglich 4 % der weltweiten Energieversorgung durch Wind und Solarenergie abgedeckt wird, 11,2 % durch Wasserkraft und Kernenergie und 84,7 % durch fossile Energien. Würde die Welt dem deutschen Beispiel folgen und den 84,7 % – Anteil der fossilen Energien durch Wind und Solarenergie ersetzen, würde man 6000 Millionen Tonnen Kupfer zusätzlich benötigen. Die Jahresproduktion an Kupfer beträgt 28 Millionen Tonnen. Der Bedarf für eine 100 %-ige Erneuerbare Energieversorgung entspricht dem 200-fachen.Die folgende Grafik ( Quelle Bericht, S. 242) setzt den gigantischen, zusätzlichen Verbrauch an kritischen Metallen ins Verhältnis zur förderbaren Menge. Dabei setzt Michaux voraus, dass nicht nur die bekannten Reserven, sondern auch noch unbekannte Ressourcen erschlossen werden, wie etwa der Meeresbodenbergbau. Zusätzlich geht Michaux von steigenden Recyclingmengen der Metalle aus.

Der hier dargestellte, von Michaux berechnete Fall setzt einen Energiespeicher für 28 Tage (Batterie/Wasserstoff) voraus, der eine Dunkelflaute von 28 Tagen überstehen läßt.



Das Ergebnis: In allen Fällen – von Kupfer bis Vanadium – übersteigt der Bedarf an Metallen die geschätzte Verfügbarkeit inklusive neuer Quellen um ein Vielfaches. (s. folgende Grafik)

Da kann man nur froh sein, daß keine Nation der Welt den deutschen Vorreiter-Weg einer 100 % Solar- und Wind- Energiewende nachmacht, sondern wie z.B. die USA und China einen großen Teil der künftigen Energieversorgung auf Kernenergie und fossilen Quellen abstützen will und nur einen Teil durch Erneuerbare Energien abdecken will.

Doch selbst der Alleingang Deutschlands ohne Kernenergie und ohne fossile Energieträger wird die Welt vor Probleme stellen: Bricht man die weltweiten Zahlen von Michaux auf Deutschland herunter, das etwa 1,74 % des Primärenergieverbrauchs der Welt aufweist, so sind 1,74 % von 6.000 Millionen Tonnen Kupfer in Deutschland bis zur Erreichung des Ziels der Klimaneutralität 2045 einzusetzen. Das sind dann 104 Millionen Tonnen Kupfer in 20 Jahren. Das entspricht 15 % der Weltkupferproduktion der nächsten 20 Jahre ( etwa 700 Mio. Tonnen bis 2040, siehe Seite 254) . Diese Menge müßte für Deutschland reserviert werden, das heute nur etwa 4 % der Weltproduktion verbraucht (etwa 1 Mio. Tonnen pro Jahr). Daß eine solche Nachfragesteigerung die Preise für die Energiewende zusätzlich ansteigen läßt, ist gewiß.

Zudem müssen wir bei einem „Weiterso“ der Energiewende ganz höflich bei den Chinesen anklopfen, die sich mittlerweile fast 50 % der Weltproduktion an Kupfer gesichert haben.

China dominiert die Welt in 19 von 20 kritischen Rohstoffen Der im Mai erschienene Bericht der Internationalen Energie Agentur IEA über kritische Mineralien ( Global Critical Minerals outlook 2025) brachte es zu Tage : China ist der weltweit dominante Erzeuger von kritischen Metallen und Produkten, sei es Kupfer (45%), Kobalt (80%), Lithium (70%), Graphit (95%) oder Seltene Erden (90%). (Quelle IEA, 2025