Von Jo Nova

Schwere Überschwemmungen haben New South Wales heimgesucht. 50.000 Menschen wurden evakuiert, drei Menschen starben. Obwohl noch immer eine Person vermisst wird, nutzen der Sydney Morning Herald und der Climate Council die Katastrophe bereits als psychologische Operation für den Blob.

Unsere Gedanken sind bei allen Menschen in den großen Überschwemmungsgebieten.

Schamlos: Der Klimarat nutzt bereits Überschwemmungen in NSW als Klima-Panikmache

Climate pollution is fuelling more intense rainfall that triggers bigger floods, like the ones overwhelming towns on the NSW Mid North Coast right now. Footage credit: Mmu At #NSWfloods pic.twitter.com/XdF73KkE9L — Climate Council (@climatecouncil) May 21, 2025

Der Sydney Morning Herald liest die Teeblätter der Klimaseance

Caitlyn Fitzsimmons, The Sydney Morning Herald

Beachten Sie die unheimliche Teesatz-Lesart im zweiten Absatz – achten Sie auf die psychologische Operation.

Dieser Gegensatz von Dürre und sintflutartigen Regenfällen ist in Australien nichts Neues. Doch das gleichzeitige Auftreten dieser Phänomene auf beiden Seiten der Great Dividing Range ist ein Phänomen, das sich nach Ansicht von Wissenschaftlern mit dem Klimawandel wahrscheinlich verstärken wird.

Zuerst sagen sie das Offensichtliche und täuschen den Leser vor, sie seien vernünftig – dann kommt das „Aber “ – gefolgt von einem bizarr abgedroschenen und weitgehend unverständlichen Muster. Es geht um den „gleichzeitigen Regen auf gegenüberliegenden Seiten der Berge“, der sich nicht einmal als tatsächliche Beobachtung eines ausgewählten 10-Jahres-Trends herausstellt, sondern als die nebulöse Leere eines „Phänomens“, das jemand vorhersagt. Mit anderen Worten: Sie haben überhaupt nichts, sagen es aber trotzdem mit gedämpfter, bedeutungsvoller Stimme, wie es Stammeszauberer seit Jahrtausenden tun.

Sie alle greifen immer wieder auf die Behauptung zurück, der Klimawandel erhöhe die Luftfeuchtigkeit – dieselbe Behauptung vergessen sie sofort wieder, sobald es zu einer Dürre oder einem Feuer kommt:

„Der Klimawandel erhöht die Feuchtigkeitsmenge, die die Atmosphäre aufnehmen kann, um etwa 7 Prozentpunkte Feuchtigkeit pro Grad Erwärmung. “

Wenn Feuchtigkeit nicht eine einzige Dürre verhindert, woher wissen wir dann, dass sie Überschwemmungen verursacht? Das wird nie erwähnt.

Dann finden sie, begraben unter 21 Absätzen voller Klimagaukler, die das Publikum aufhetzen wollen, einen halbwegs ehrlichen Wissenschaftler, der sagt, es sei unmöglich zu sagen, es sei der Klimawandel gewesen:

Dr. Chiara Holgate vom ARC Centre of Excellence for Weather of the 21st Century an der Australian National University sagte, Australien habe ein sehr wechselhaftes Klima und ohne eine Zuordnungsanalyse könne man nicht sagen, ob der Klimawandel die Ursache für eine bestimmte Dürre oder Überschwemmung sei.

Ein ehrlicher Wissenschaftler würde auch erwähnen, dass es schon oft zu heftigen Überschwemmungen gekommen ist, etwa in den 1820er Jahren, 1857, 1866, 1893, 1949 und 1955, und dass CO2 damit nichts zu tun hatte. Und ein halbwegs anständiger Pfadfinderreporter würde diese offensichtlichen Fragen stellen. Doch, wo sind solche? Wir sollten ein Wohltätigkeits-Rettungspaket für die Sydney Morning Herald (SMH) – Leser schnüren.

Tatsächlich hätte der nicht so gute Journalist einfach schreiben können: „ Ich habe das alles schon einmal berichtet“ : 1857 waren die Überschwemmungen so schlimm, dass ein Boot aufs Meer gespült wurde und die Menschen dort an Bord zehn Tage lang versuchten, zurückzufinden, und sich von Keksen ernährten. Die Strände waren mit Möbeln, Ziegen, Schweinen, Melonen und „Holz für fünf Jahre“ übersät. Dann trat der Manning River 1866 erneut über die Ufer, diesmal so schnell, dass die Menschen über Nacht schlafen gingen, ohne zu merken, dass sie in Gefahr waren, und die Verluste waren entsetzlich, weil sie keine Zeit hatten, sich vorzubereiten. Es gibt herzzerreißende Geschichten.

Aus meinem Beitrag zu den Überschwemmungen 2021 :

Je mehr Geld wir in staatlich finanzierte Wissenschaft stecken, desto mehr sieht es nach Hexenwerk aus

Verursacht CO2 Überschwemmungen? In den historischen Trove-Archiven dauert es nur drei Minuten, diese Theorie zu testen. Überraschenderweise würde eine Rückkehr des CO2-Gehalts auf 310 ppm (selbst wenn dies möglich wäre) Australien ins Jahr 1950 zurückversetzen. Wir wissen also bereits, wie das funktioniert.

In den 1950er und 1960er Jahren kam es in Ostaustralien zu zahlreichen Überschwemmungen, als La Niñas häufiger auftraten und die Welt abkühlte. So kamen beispielsweise 1949 in New South Wales acht Menschen durch Überschwemmungen ums Leben, und 20.000 wurden obdachlos. The Adelaide Chronicle, 23. Juni 1949

…

In Maitland starben 1955 25 Menschen, 2.000 Häuser wurden überschwemmt und 58 Häuser weggespült. Dies geschah nur drei Jahre nach den vorherigen Überschwemmungen, als der Hume Highway bei Camden neun Meter unter Wasser stand.

Es gab 1857 in New South Wales Überschwemmungen, noch bevor die Kohlekraft erfunden wurde

Ein Vierteljahrhundert vor dem Bau des ersten Kohlekraftwerks weltweit wurde New South Wales von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht. 1857 kam es zu drei Überschwemmungen, „jede schlimmer als die vorherige“. Die Überschwemmungen und Stürme trafen ein Gebiet vom äußersten Norden Tarees bis hinunter nach Goulburn.

Überschwemmungen des Hunter River, 1857

„Fünf Jahre Brennholz“ angespült:

Wie viel Eigentum durch die Flut zerstört wurde, lässt sich nicht sagen. Die Holzstapel, die die Bewohner von Ost- und West-Maitland für die nächsten fünf Jahre mit Brennholz versorgen sollten, haben zweifellos Besitztümer im Wert von mehreren hundert Pfund unter sich begraben. Viele Familien sind völlig ohne Nahrung und Kleidung. Es ist unmöglich, diese trostlose Szenerie genau zu beschreiben.

Auf dem Hawkesbury war Windsor fast eine Insel, es gab kein Entkommen über trockenes Land. In Mudgee waren die Folgen äußerst verheerend. „… der Regen fiel in Strömen…“ „Weitere Überschwemmungen gab es in Penrith, Camden, Gouldburn und Cassilis.“

Lesen Sie die Geschichte von Booten, die tagelang festsaßen, darunter ein „kleines, zuverlässiges Boot“, das „durch die Gewalt des Sturms mehrere tausend Meilen vom Kurs abkam“ und zehn Tage lang kein Land in Sicht hatte, während die Menschen sich von Keksen ernährten. Die Strände waren bis zu einer unglaublichen Höhe mit den Spuren einer verheerenden Flut bedeckt … Zu den Trümmern gehörten Hauswände und Dächer, Möbel, Kohl, Kürbisse, Ziegen und Schweine. Die Post wurde gestoppt, und mindestens drei Boote wurden als Wracks gesichtet.

Teil A: Überschwemmungen, NSW, 10. September 1857, Manning River, Trove, NSW. Sydney Morning Herald | Zum Vergrößern anklicken.

Teil b. Überschwemmungen, NSW, 10. September 1857, Manning River, Trove, NSW. Sydney Morning Herald | Zum Vergrößern anklicken.

Im Jahr 2025 werden, wie auch im Jahr 2021, unter anderem Kühe aus der Brandung an Stränden gerettet , was ihnen vermutlich deutlich mehr Glück bringt als den Kühen, die 1857 den Fluss hinuntergespült wurden.

Unsere Gedanken und besten Wünsche gelten allen, die von dieser schrecklichen Naturkatastrophe betroffen sind. Wir hoffen, dass nicht eine ganze Generation von Bauern ausgelöscht wurde.

Zum Thema:

https://joannenova.com.au/2025/05/shameless-the-sydney-morning-herald-already-exploiting-floods-in-nsw-as-a-climate-scare/