Dr. Wim Röst
Was genau haben wir gerade in Äthiopien erlebt? Der IPCC, das UN-Klimagremium (eine selbsternannte Organisation), traf sich dort mit Vertretern aus 195 Ländern, um Vorbereitungen für einen angeblich bedeutenden UN-Klimagipfel im Jahr 2028 zu treffen. Grundsätzlich sollte vor diesem Gipfel ein neuer IPCC-Bewertungsbericht (der siebte) erstellt werden, doch es fehlte an Finanzmitteln und es gab keine Einigung, nicht einmal über das Veröffentlichungsdatum des Berichts.
Der Google-KI-Modus beschrieb den Abschluss des Gipfels in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, wie folgt:
„Die ganze Woche über tobte ein beispiellos heftiger politischer Kampf um den Zeitplan für den siebten großen Klimabericht (AR7).
Befürworter einer zügigen Umsetzung (darunter europäische Länder und Inselstaaten): Sie wollen, dass der Bericht spätestens 2028 vollständig fertiggestellt ist. Dies ist entscheidend, damit er als wissenschaftliche Grundlage für den wichtigen UN-Klimagipfel (Global Stocktake) im gleichen Jahr dienen kann.
Gegner (darunter Saudi-Arabien, China, Indien und Russland): Sie forderten eine Verschiebung auf 2029. Offiziell argumentieren sie, dass ärmere Länder mehr Zeit benötigen, um Beiträge zu leisten, doch hinter den Kulissen wird vermutet, dass dies ein Versuch ist, den politischen Druck auf die fossile Brennstoffindustrie zu verringern.
Weil Beschlüsse des IPCC im vollständigen Konsens gefasst werden müssen, konnten die noch offenen Fragen bezüglich des Zeitplans und des Budgets nicht geklärt werden. Die Sitzung wird zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt so bald wie möglich fortgesetzt, um die Diskussion weiterzuführen.
[Hervorhebungen im Original]
Solange noch Geld da ist, wird es zweifellos eine Fortsetzung geben, und 195 Delegationen werden erneut an einen zentralen Ort fliegen, um „das enorme Klimaproblem“ zu lösen, das „ausschließlich durch fossile Brennstoffe verursacht wird“.
Die diesjährige Golfkrise hat gezeigt, dass wir nicht auf fossile Brennstoffe verzichten können. Die Blockade der Schifffahrtswege durch den Iran brachte die Öl- und Gasversorgung vorübergehend zum Erliegen, und in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine führte dies zu einem massiven Preisanstieg und zu einer Verknappung der Kraftstoffe. Länder wie Indien, Pakistan und Bangladesch mussten ihre knappen Energievorräte für andere Zwecke als die Düngemittelproduktion einsetzen. Harnstoffwerke nutzen Erdgas als Rohstoff zur Herstellung des stickstoffhaltigen Düngers, der für ihre Landwirtschaft unverzichtbar ist. Ohne diesen Dünger bricht ihre landwirtschaftliche Produktion zusammen, was unmittelbare Folgen für die Lebensmittelpreise und die Ernährungssicherheit von Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Millionen Menschen hat.
Zahlreiche andere Fabriken, die zur Herstellung lebenswichtiger Güter auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, gerieten ebenfalls in Schwierigkeiten, und massive Preisanstiege waren noch die geringsten der Folgen. In einer solchen Situation bleiben die ärmsten Länder und die ärmsten Bevölkerungsgruppen auf der Strecke, und das sind schnell mehrere Milliarden Menschen.
Der Golfkrieg hat die völlige Unmöglichkeit von „Netto-Null“ ans Licht gebracht. Das ist der tiefere Kontext des aktuellen Konflikts innerhalb des IPCC. Was angestrebt wurde, ist völlig unmöglich, ganz abgesehen von den weit verbreiteten Zweifeln an seiner Notwendigkeit. Niemand kann es länger ignorieren: Tatsächlich bedeutet die Einstellung der Förderung aller fossilen Brennstoffe nichts anderes als eine „Null-Wirtschaft“.
[Hervorhebung vom Übersetzer]
Und genau deshalb bricht das Klima-Kartenhaus nun zusammen.
This article has been written in a personal capacity. It was first published on Clintel.nl. Dutch publications that served as a primary source can be found here and here.
Link: https://andymaypetrophysicist.com/2026/10/21/the-climate-narrative-is-collapsing/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Nein, das bedeutet es nicht.
Netto-Null bedeutet, dass unsere Energieversorgung weitgehend auf CO₂-arme Quellen umgestellt wird und verbleibende Treibhausgas-Emissionen durch Senken oder Entnahmen ausgeglichen werden.
Darüber, ob dieses Ziel Netto-Null realistisch, wirtschaftlich oder politisch wünschenswert ist, kann gerne faktenbasiert und sachlich diskutiert werden. Für die Gleichsetzung von Netto-Null mit „Null-Wirtschaft“ aber gibt es keine sachliche Begründung.
Das ist ein logischer Fehlschluss.
Selbst wenn ein geopolitischer Konflikt zu Lieferengpässen führt, beweist das nicht die prinzipielle Unmöglichkeit eines langfristigen Umbaus des Energiesystems. Aus der heutigen Abhängigkeit von fossilen Energien folgt nicht automatisch, dass eine zukünftige geringere Abhängigkeit bis hin zu Netto-Null unmöglich ist.
Sobald man verstanden hat, daß erdöl nicht fossilen ursprungs ist, wird die sache viel eingängiger.
Es wird nie ausgehen… zumindest nicht, solang wir einen heißen erdkern haben.
Selbst wenn sich morgen herausstellen würde, dass Erdöl vollständig aus dem Erdmantel stammt, würde das an der Physik des CO₂-Effekts nichts ändern. Für das Klima ist entscheidend wie viel CO₂ bei der Verbrennung in die Atmosphäre gelangt und wie schnell dieses CO₂ anschließend wieder gebunden wird.
Die Frage nach dem Ursprung des Öls und die Frage nach der Wirkung des freigesetzten CO₂ sind wissenschaftlich getrennte Themen.
Lesch hat gerade im ZDF erklärt die Energiewende/ Energiekrise kann nur gelingen/ kann nur bewältigt werden wenn man Energie spart und nicht verbraucht.
Wer lesen kann findet in Wikipedia deutsch und englisch, dass Klima Vergangenheit ist!!!
Klima ist Vergangenheit und kann deshalb nicht geschützt werden‘ https://de.wikipedia.org/wiki/Klima https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
Googlen nach „Bilder kleine Eiszeit“ und „Diagramme kleine Eiszeit‘ zeigt:::
„…ein Versuch ist, den politischen Druck auf die fossile Brennstoffindustrie zu verringern.“
Saudi-Arabien und Russland, China und Indien…
Ist’s nicht leicht durchschaubar, wer welche Interessen daran und an einer Verzögerung haben?
Die Bemerkung, Netto-Null habe durch Russland und Hormus den Beweis der Nichtumsetzbarkeit bewiesen: Niemand spricht jemals davon, von heute auf morgen dies zu erreichen. Es ist im Gegenteil ein Generationen-Projekt.
Träumen Sie weiter.
Wir alle leben auf „Kohlenstoffbasis“. Öl und Gas werden immer existieren und, zusammen mit Kernenergie, die Energiegrundlage dieser Welt sein.
Wie wichtig Öl und Gas für uns Menschen sind, wird gerade exemplarisch an der Straße von Hormos demonstriert.
Solange die Menschen sich dieser global angelegten Verblödungsstrategie eines „menschengemachten Klimawandels“ beugen, sehe ich schwarz für eine Sinn stiftende, menschliche Weiterentwicklung.
Auf allen Gebieten.
Netto-Null wird es niemals geben. Gerade j e t z t generieren wir mehr CO2 denn je.
Die CO2- Steuer und die inszenierte Verteuerung von Öl und Gas dienen einzig allein einer Umverteilung von u n t e n nach o b e n.
Leute wie Sie bestätigen einen wunderbaren Aphorismus von Marie Ebner- Eschenbach :
Das ganze Thema ist ein ausgemachter Schwindel.
Die sich völlig normal verhaltende Pflanzen- und Tierwelt vermehrt sich ganz selbstverständlich. Ohne die CO2-Freisetzung durch den Menschen aus Kohle, Öl und Gas würde die Natur verkümmern. Für den Menschen gilt, Jede Frau muß 2,1 Kinder bekommen, um die Staaten im Gleichgewicht zu Halten. Die tatsächlichen 1,3 bedeuten, daß diese Kinder ab Steuerpflicht über die Rentenumlagekasse 2,1 Alte versorgen muß.
Kinderlose müssten eigentlich fürs Alter selbst vorsorgen und sich nicht auf die Kinder anderer zu verlassen. So wunderbar wirkt ideologischer Hirnriß.
Wozu das eigentlich?
Das ist richtig. Aus Erdöl oder -gas werden wichtige Produkte hergestellt. Dünger, oder Chemikalien für die Trinkwasseraufbereitung. Für die Reinigung der Filter. Medizinische Produkte. Die Asche von Kohlekraftwerke wurde für Zementherstellung verwendet usw. Zusätzlich auch für die Verstromung.
Die Propeller und Paneelen dagegen erzeugen „nur“ Strom. Das wenn der Wind weht oder die Sonne scheint.
Bitte nur mit Vor- und Nachnamen kommentieren, danke.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell der CO2-Treibhauserwärmungslüge?
Die CO2-Treibhauslüge behauptet, dass alle Erwärmung der Erde nur über bestimmte IR-aktive Gase erfolgt, die im Deutschen Treibhausgase genannt werden. Das Haupterwärmungsgas soll CO2 sein, und deren Zunahme in der Atmosphäre soll menschenverursacht sein. Damit sind wir Deutschen zugleich mit die Hauptschuldigen der angeblichen weltweiten Dauererwärmung, behauptet die CO2-Glaubensgemeinschaft
Anstatt wissenschaftlicher Nachweise für diese Falsch-Behauptung oder technische Erfindungen als Nachweise bedient man sich aller möglichen Katastrophenmeldungen, teilweise auch erfunden und behauptet, das wären die erdrückenden Beweise einer ständig sich fortsetzenden Erdüberhitzung.
Bezahlte Gruppen und Parteien, hysterische Apostel, aber und auch nur tief gläubige Anhänger verlangen sofortige Abhilfe gegen diese Erdverbrennung, Gruppen mit Fantasienamen wie letzte Generation, Kampf dem Klimawandel oder Klimanotstandgruppe oder auch nur Grüne.
Nun kann die selbst ernannte Klimaschutz-Regierung frei erfindend sich irgendwelche Unsinnsmaßnahmen beim Kampf gegen die selbst miterfundene Erdüberhitzung ausdenken, die natürlich überhaupt nichts nützen. Die ausgedachten Klimarettungs-Maßnahmen füllen lediglich die eigenen Taschen und die Gehaltskonten der treibenden Kräfte dieses Geschäftsmodelles.
Wir alle sind die Zahler dieser unverschämten CO2-Treibhauserwärmungslüge und dagegen wehren wir uns. Bisher in Deutschland noch viel zu schwach, weil es zu viele gläubige Mitläufer, aber auch zu viele mitverdienende Apostel gibt, aber auch sehr viele Voodoo-Wissenschaftler, die diese Klimalüge mit ständig neuen Apokalypsen antreiben und befeuern.
Ein Martin Luther ist noch nicht in Sicht, der diesen Ablasshandel mit Klimasünden, die es gar nicht gibt, stoppen könnte
Das sind die Öl-Multis. Denen kommt eine Verschiebung sehr entgegen. Steht ja sogar im Artikel:
„…dass dies ein Versuch ist, den politischen Druck auf die fossile Brennstoffindustrie zu verringern.“
Kleiner Hinweis: die Nutzer, all die freiwilligen Käufer von Öl, machen die Ölindustrie zu dem was sie ist, zu einer sehr sehr wertvollen Industrie, oder?
Die „intertemporale Gerechtigkeit“ ist eine fragwürdige, fixe Idee der deutschen obersten Gerichtsbarkeit und liegt den politischen Akteueren weltweit ziemlich fern wenn es um deren politisches Überdauern geht. Sie leben und regieren im heute und jetzt und da wollen die Regierten sichere und bezahlbare Energieversorgung um produzieren und prosperieren zu können. Haltung ist was für Leute die ihr Auskommen nicht mit Erwerbsarbeit generieren sondern erklecklich auf Kosten der Leistungen Dritter leben. Und das sind nicht nur die welche die Hand am Ventil der Pipelines haben, sondern in der Mehrheit Zeitgenossen die ihre Zeit damit rumbringen anderen allzugerne Vorschriften und Beschränkungen aufzuerlegen, von denen sie selbst nicht wirklich viel halten.