Charles Rotter

Die Associated Press veröffentlichte ihren Artikel über den „Emissions Gap Report 2026“ des UN-Umweltprogramms unter der Überschrift [übersetzt] „Die USA sind laut UN-Bericht ein wesentlicher Grund dafür, dass die Welt im Kampf gegen den Klimawandel an Boden verliert.“ Das Ausmaß dieses „wesentlichen Grundes“ wird im elften Absatz deutlich. Steve Milloy hat darauf hingewiesen:

Steve Milloy auf X: „Ein UN-Vertreter hat das ultimative Zitat geliefert, das den Klimahype entlarvt.👇 Ein Zehntel Grad Celsius (0,1 °C) bis zum Jahr 2100 ist bei weitem nicht signifikant, aussagekräftig oder gar messbar. Dieses Eingeständnis ist Ihre Allzweckantwort für jeden, der sich wegen des „Klimawandels“ Sorgen macht. Es gibt keinen Grund, über wissenschaftliche Fakten zu diskutieren. https://t.co/THHeB0FgFz“

Die Hauptautorin des Berichts Anne Olhoff, Direktorin des UNEP-Klimazentrums in Kopenhagen erklärte, dass der politische Kurswechsel der USA die globalen Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts voraussichtlich um ein Zehntel Grad Celsius steigen lassen werde. – Quelle

Ein Zehntel Grad, in 74 Jahren!!

AP gibt auch an, wo dieses Zehntel liegt:

Den neuen Berechnungen zufolge wird die Erde bis zum Jahr 2100 um 2,6 Grad Celsius (4,7 Grad Fahrenheit) wärmer sein als in der vorindustriellen Zeit, sofern die Länder alle ihre Versprechen aus den Klimaschutzplänen einhalten, die sie bei den Vereinten Nationen eingereicht haben. Wenn die Welt ihren derzeitigen Kurs beibehält – ohne nationale Zusagen –, wird es 2,8 Grad Celsius (5 Grad Fahrenheit) wärmer sein als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, was der Prognose des letzten Jahres entspricht. – Quelle

Das Zehntel taucht also nur in dem Szenario auf, in dem jedes Land alle Versprechen einhält. Der Wert für den aktuellen Kurs – der auf den tatsächlichen Maßnahmen der Regierungen basiert – hat sich seit dem letzten Jahr nicht verändert. Das weggefallene Versprechen der USA war das Ziel der Biden-Regierung, die Emissionen bis 2035 um 61 % bis 66 % unter das Niveau von 2005 zu senken.

Auch das ist in diesem Jahr nichts Neues. Der Bericht des letzten Jahres enthielt bereits folgenden Hinweis: „Der bevorstehende Austritt der USA aus dem Pariser Abkommen wird weitere 0,1 °C zunichte machen“, schrieb das UNEP im November 2025.

Der Bericht selbst nennt zwei Ursachen für den höheren Wert in diesem Jahr:

„Dies ist ein schlechteres Ergebnis als im letzten Jahr erwartet, was auf den offiziellen Austritt der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Pariser Abkommen sowie revidierte Schätzungen der historischen Emissionen zurückzuführen ist“, heißt es in dem Bericht. – Quelle

Der Hauptautor widmet dem ersten Punkt das ganzes Zehntel.

Anschließend greift AP auf externe Stimmen zurück:

„Dieser Bericht zeigt, dass der Rückzug der USA nicht nur eine politische Blamage ist. Er hat reale Folgen für den Planeten und für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt“, sagte Mohamed Adow, Direktor der Klimaorganisation Power Shift Africa. „Ein zusätzliches Zehntelgrad mag unbedeutend klingen, aber in klimatischer Hinsicht ist es enorm. Es bedeutet gefährlichere Hitzewellen, zerstörerischere Überschwemmungen, mehr Ernteausfälle und mehr Todesopfer. Für gefährdete Gemeinschaften in Afrika, die bereits an vorderster Front der Klimakrise leben, zählt jeder Bruchteil eines Grads. Das sind keine abstrakten Zahlen. Es geht um Menschenleben.“ – Quelle

Es klingt tatsächlich unbedeutend. Die Zahl stammt vom Hauptautor des Berichts:

Hare erklärte, dass diese zusätzliche Temperaturerhöhung um ein Zehntel Grad weitere 140 Millionen Menschen „in gefährlich heiße Bedingungen“ treibe und die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs des Amazonas-Regenwaldes oder der Eisschilde in Grönland und der Antarktis erhöhe. Außerdem würde dies der Welt Kosten verursachen und der Weltwirtschaft etwa 1,2 Billionen US-Dollar entziehen, so der Klimawissenschaftler Michael Mann von der University of Pennsylvania. – Quelle

Die Zahl von 140 Millionen stammt aus einem 2023 in „Nature Sustainability“ veröffentlichten Artikel unter der Leitung von Tim Lenton von der Universität Exeter. Mit den Worten von Exeter: „Mit jedem Anstieg der Temperatur um 0,1 °C gegenüber dem heutigen Niveau werden etwa 140 Millionen Menschen mehr gefährlicher Hitze ausgesetzt sein.“ In dieser Studie bedeutet „gefährliche Hitze“, an einem Ort mit einer Durchschnittstemperatur von 29 °C oder mehr zu leben. Diese Zahl wurde für eine Erwärmung über das heutige Niveau hinaus berechnet. Hare wendet sie auf einen Anstieg um ein Zehntel zusätzlich zu den 2,6 °C im Jahr 2100 an. AP gibt keine Quelle für Manns 1,2 Billionen Dollar an, und ich konnte auch keine finden.

Milloy sagt, ein Zehntelgrad sei nicht einmal messbar. Die NASA ist anderer Meinung – zumindest auf dem Papier. Das GISS beziffert die 95-prozentige Unsicherheit seines globalen Jahresmittelwerts für die letzten 50 Jahre auf etwa 0,05 °C. Diese Zahl basiert auf statistischen Auswertungen von Tausenden von Messstationen und Schiffen. Sie entspricht nicht der Auflösungsgrenze der Messgeräte. Pat Frank legte in einem 2023 in „Sensors“ veröffentlichten Artikel die Untergrenze allein aufgrund der Thermometerauflösung auf ±0,25 °C (2σ) für die Daten vor 1981 fest, noch bevor er die systematischen Fehler der Sensoren vor Ort hinzurechnete. Nach diesem Maßstab geht ein Zehntelgrad im Rauschen eines einzelnen Jahres verloren.

Das Zehntel in dieser Geschichte wird ohnehin nie mit einem Thermometer gemessen werden. Es handelt sich um die Differenz zwischen zwei Modellprognosen für das Jahr 2100 – einer mit einem amerikanischen Versprechen und einer ohne. Nur eine dieser Welten wird Wirklichkeit werden, daher wird es nie etwas geben, an dem man dies messen könnte.

Wie viel von diesem Anstieg ist auf die revidierten historischen Emissionen zurückzuführen, wenn die Vereinigten Staaten für den gesamten Zehnten verantwortlich sind?

Und woher stammt Manns Behauptung bezüglich der 1,2 Billionen Dollar? Ich konnte nichts dazu finden.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/10/21/un-says-leaving-paris-adds-0-1c-by-2100-how-could-you-possibly-tell/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE