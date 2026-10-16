WUWT, Essay von Eric Worrall

„… Bislang bestand die Lösung darin, mehr Speicherkapazität zu schaffen oder die Stromerzeugung zu drosseln . Beide Ansätze könnten funktionieren, sind aber auch teuer. …“

Wie das neue britische Stromnetz Haushalten helfen könnte, von reichlich vorhandenem und günstigem erneuerbarem Strom zu profitieren (Aufmacher)

Veröffentlicht: 2. Oktober 2026, Jacopo Torriti,

Professor für Energieökonomie und -politik, Universität Reading, UK

Der Vorschlag von Premierminister Andy Burnham zum Aufbau eines neuen britischen Stromnetzes hat eine der größten energiepolitischen Herausforderungen Großbritanniens in den Fokus gerückt: die Wartelisten für Stromanschlüsse. Doch der Bau eines größeren Netzes zur Integration erneuerbarer Energien ist nur die halbe Miete. Großbritannien muss auch effizienter darin werden, Strom zu nutzen, wenn er reichlich und günstig verfügbar ist.

… Jahrelang konzentrierte sich die Energiepolitik darauf, die Verbraucher durch intelligente Tarife, Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz und andere Maßnahmen dazu zu bringen , ihren Bedarf zu Spitzenzeiten zu reduzieren.

Diese Logik ist nach wie vor gültig. Doch mit dem weiteren Ausbau der Wind- und Solarenergie sieht sich das System immer häufiger mit dem gegenteiligen Problem konfrontiert: Perioden, in denen mehr erneuerbarer Strom zur Verfügung steht, als das Netz oder der Markt aufnehmen kann.

… Bisher bestand die Lösung darin, mehr Speicherkapazitäten zu schaffen oder die Stromerzeugung zu drosseln . Beide Ansätze können funktionieren, sind aber auch teuer.

Die Alternative ist ebenso einfach wie radikal: Menschen dafür bezahlen, mehr Strom zu verbrauchen .

Bald wird es so viel Strom geben, dass man vielleicht sogar dafür bezahlt wird, ihn zu verbrauchen. Veröffentlicht: 21. Juli 2026, Laura Hood, Politikredakteurin & stellvertr. Redakteurin, The Conversation UK …. Eine einfachere Lösung Eine dritte Möglichkeit wäre, die Zeiten, zu denen die Menschen Strom verbrauchen, zu verlagern. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien hängt der Netzausgleich nicht mehr nur von der Verfügbarkeit – also den Wetterbedingungen – ab, sondern auch vom Nutzerverhalten. Verbrauchen die Menschen Strom, wenn erneuerbare Energien verfügbar sind, sinkt der Bedarf an anderen Energiequellen und an großen Investitionen in Energiespeicher. Daher ist die Verlagerung der Stromnachfrage eine der einfachsten und kostengünstigsten Methoden, den Netzausgleich zu gewährleisten. https://theconversation.com/soon-there-will-be-so-much-electricity-you-might-be-paid-to-use-it-281422

… Für Privathaushalte könnte dies bedeuten, Elektrofahrzeuge aufzuladen, Wasser zu erwärmen oder Haushaltsgeräte zu betreiben, wenn überschüssige erneuerbare Energie im Netz verfügbar ist. Für Unternehmen könnte es bedeuten, energieintensive Aktivitäten so zu planen, dass sie mit Zeiten hoher Wind- und Solarstromerzeugung zusammenfallen.

Dies belohnt Haushalte, die bereits teure Technologien wie Elektrofahrzeuge, Heimspeicher oder intelligente Wärmepumpen besitzen und Strom dann nutzen können, wenn er am günstigsten ist. Eine Nachfragesteigerung könnte potenziell inklusiver gestaltet werden. Anstatt diejenigen zu belohnen, die am ehesten in flexible Technologien investieren können, kann sie auch aus dem alltäglichen Stromverbrauch einen Mehrwert generieren.

Mehr dazu: https://theconversation.com/how-the-new-great-british-grid-could-help-households-benefit-from-abundant-and-cheap-renewable-power-293295

Und was ist mit Unternehmen, die ständig energieintensive Aktivitäten durchführen müssen?

Ich bastle gerne. Bei der Ausübung meiner Hobbys hatte ich die Nase voll von billigen Metallbearbeitungsgeräten, also kaufte ich mir einen großen Kompressor und einen Satz Druckluftwerkzeuge, wie sie auch Kfz-Mechaniker verwenden.

Wenn diese Werkzeuge laufen, benötigt mein einfacher Werkstattkompressor 3000 Watt für die Metallbearbeitungswerkzeuge, die kaum größer als meine Handfläche sind. Die Werkzeuge sind ein Genuss – sie machen die Bearbeitung von recht großen Stahlblechen so einfach wie die von Holz.

Auch Unternehmen nutzen solche Maschinen, allerdings in deutlich größerem Umfang. 3000 Watt pro Arbeiter sind etwa das Minimum, das diese Maschinen benötigen – professionelle Versionen meiner günstigen Handwerksgeräte benötigen deutlich mehr Strom pro Arbeiter.

Was sollen energieintensive Unternehmen, die solche Werkzeuge nutzen, mit Professor Torittis kühnem neuen Plan zur intermittierenden Energieversorgung anfangen? Sollen sie etwa aufhören, Autos zu reparieren oder Waren herzustellen, außer für ein paar Stunden um die Mittagszeit im Sommer, wenn die Sonne scheint?

Wie kann eine Wirtschaft mit solch einer unbeständigen Stromversorgung funktionieren? Werden die Arbeiter an Tagen mit geringem Strombedarf nach Hause geschickt und kommen nur zur Arbeit, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht? Wer bezahlt die Betriebskosten und die Löhne der Arbeiter, wenn die Geschäftstätigkeit aufgrund von Energiemangel eingeschränkt ist? Werden die Arbeiter unabhängig davon bezahlt, ob sie arbeiten können oder nicht, oder erhalten sie nur dann Lohn, wenn Energie verfügbar ist?

Was passiert, wenn das Wetter umschlägt und die Ernte dringend eingebracht werden muss, bevor sie im Boden verrottet – die Zehntausende Watt, die jeder Elektrotraktor benötigt, aber zum benötigten Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen?

Man sollte meinen, ein Wirtschaftsprofessor hätte sich über diese Fragen Gedanken gemacht, bevor er solch einen Unsinn vorschlägt.

Wie Professor Toritti anmerkte, werden wohlhabende Menschen, die sich Batterien und andere Notstromsysteme leisten können, natürlich nicht die Unannehmlichkeiten ertragen müssen, die ärmere Menschen hinnehmen müssen – sie können Energie zeitlich flexibel abrufen, wann immer sie diese benötigen. Doch wahrscheinlich nicht im industriellen Maßstab. Die unteren Gesellschaftsschichten, wie beispielsweise einfache Arbeiter, werden um die wenigen verfügbaren Energiereserven kämpfen und Hunger leiden müssen, wenn das Wetter die industrielle Produktion beeinträchtigt.

Ist das wirklich die Art von Großbritannien, die sich die Wähler wünschen? Großbritannien, wach auf! Denn die Zukunft, die Professor Toritti skizziert hat, ist Realität. Das ist die wahre Natur der Realität, die Miliband, Burham und all die anderen grünen Globalisten erschaffen wollen. Und sie wird schneller eintreten, als ihr denkt, wenn ihr nicht endlich Stellung bezieht und diesen widerlichen Rückfall in die Welt von Dickens – Armut und Privilegien – zurückweist.

https://wattsupwiththat.com/2026/10/03/university-of-reading-professor-explains-how-britons-will-have-to-do-without-when-renewable-energy-is-unavailable/