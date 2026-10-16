Parker Gallant Energieperspektiven

Ein Blick auf zwei kürzlich stattgefundene Herbsttage, den 4. und 5. Oktober, zeigt deutlich, dass der Strombedarf in Ontario im Herbst sinkt, genau wie im Frühjahr eines jeden Jahres! So erreichte die Spitzenlast am 4. Oktober um 18 Uhr lediglich 16.648 MW und am 5. Oktober um 19 Uhr 17.345 MW, im Gegensatz zu warmen Sommertagen oder kalten Wintertagen, an denen die Spitzenlast häufig 20.000 MW oder mehr erreicht!

Obwohl die Spitzenlast an den beiden letzten Tagen gering war, wehte der Wind und die IWT-Kraftwerke liefen auf Hochtouren und erzeugten am 4. 43.940 MWh und am 5. 51.000 MWh. Da ihre Erzeugung nicht benötigt wurde, verkaufte IESO den überschüssigen Strom nach Quebec, New York und Michigan. Die Exporte erreichten am 4. 55.267 MWh und am 5. 51.134 MWh und übertrafen damit die IWT-Erzeugung deutlich!

Erläuterung Gemini: IWT in Ontario steht für Industrial Wind Turbine (Industrielle Windkraftanlage). Die Provinz hat massiv in Windenergie investiert, was zu anhaltenden politischen, rechtlichen und gesundheitlichen Debatten geführt hat (v. a. bezüglich Lärmbelästigung und Abstandsregelungen, den sogenannten IWT noise complaints oder setbacks). [1, 2, 3, 4]

Das Vorangegangene deutet darauf hin, dass die von diesen IWT erzeugte Energie an beiden Tagen nicht benötigt wurde. Wir zahlten jedoch deren garantierte Netzeinspeise-Vergütung von 135 $/MWh, was bedeutet, dass die Gesamtkosten für ihre insgesamt 94.940 MWh 12.816.900 $ betrugen! Betrachtet man nun genauer, wie viel unsere Nachbarn für diesen Strom bezahlten, zeigen die Daten des IESO zu ihrem DAZP (Day-Ahead-Zonenpreis), dass der Durchschnittspreis am 4. bei 43 $/MWh und am 5. bei 45 $/MWh lag! Somit generierten sie insgesamt 4.184.420 $, sodass wir als Stromkunden in Ontario 8.639.770 $ ihrer Kosten tragen mussten, während unsere Nachbarn von unserem günstigen Strom profitierten!

IESO war an den beiden oben genannten Tagen auch damit beschäftigt, 4.356 MWh Solarstrom und 4.948 MWh Batteriespeicher (BESS) abzunehmen und zahlte dabei 440 $/MWh für Solarstrom und 672,32 $/MWh für BESS. Berücksichtigt man also deren Kosten von etwa 5,2 Millionen Dollar, beliefen sich die gesamten zusätzlichen Kosten für diese zwei Tage auf über 15 Millionen Dollar!

Abschluss:

Wir sollten uns fragen, warum wir als Stromkunden und Steuerzahler in Ontario gezwungen sind, die Kosten für eine Stromerzeugung zu tragen, die in keinem Zusammenhang mit unseren Bedürfnissen steht.

Oh, beinahe vergessen: Es geht darum, die Welt vor der „globalen Erwärmung“ zu retten!

https://parkergallantenergyperspectivesblog.wordpress.com/2026/10/06/fall-arrives-electricity-demand-drops-and-iwt-and-other-renewables-grab-15million-in-two-days/