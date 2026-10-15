Windkraftanlagen stehen in der Regel 20 Jahre, weil sie nur so lange durch Subventionen mit Profit betrieben werden können. Aber nicht selten werden sie durch Wind & Wetter lange vorher zerstört. Rotorblatt-Brüche kontaminieren dabei Äcker und Naturflächen, da die Rotoren aus Verbundstoffen gefertigt werden, die sogenannte „Ewigkeits-Chemikalien“ wie PFAS und allerlei andere bedenkliche Stoffe enthalten.
Ich hatte unlängst Diskussionen mit AKW-Gegnern, diese wissen jede noch so kleine Sache in diesem Fall. Und wie teuer Reaktivierung und Neubau derartiger AKW seien. Bei Windrädern leugnen sie ebenso jedes Problem ab. Blöd, wenn man auf 2 Augen blind ist. Klimasektierertum ist leider immer noch in. Danke der Moderatorin und dem EIKE-Team für die Information bzgl. aktueller Diskussionslage.
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