No Tricks Zone, P. Gosselin

In einem von Apollo News veröffentlichten Interview mit dem Titel „Energiekrise: Wir werden es schon in diesem Winter spüren“ beschreibt der deutsche Chemiker, Manager und Energieexperte Prof. Dr. Fritz Vahrenholt seine kritische Einschätzung der deutschen Energiepolitik…

Verlust der Wettbewerbsfähigkeit

Vahrenholt warnt vor Deindustrialisierung und einem potenziell destabilisierenden Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Hohe Energiekosten und der politisch bedingte Ausstieg aus zuverlässiger Grundlastversorgung (wie Kernkraft und Kohle) führen dazu, dass die deutsche Industrie auf den globalen Märkten nicht mehr konkurrenzfähig ist.

Wichtige Industriesektoren (Chemie, Fertigung, Stahl) verlagern Kapital und Produktion ins Ausland, was zu einem strukturellen wirtschaftlichen Niedergang führt.

Vahrenholt weist darauf hin, dass die Risiken für die Energieversorgung, insbesondere die Gasspeicherstände und die Netzstabilität, zu Beginn des kommenden Winters weiterhin heikel sind. „Wir werden die Auswirkungen noch in diesem Winter spüren“, warnt Vahrenholt.

Eine zu starke Abhängigkeit von volatilen erneuerbaren Energiequellen (Wind und Sonne) ohne ausreichende Speicherkapazität oder Grundlasterzeugung führt zu Anfälligkeit des Stromnetzes und potenziellen Versorgungsengpässen.

Globale Divergenz in der Energiestrategie

Während Deutschland die Kernenergie schrittweise abgeschafft hat, bauen große Industriemächte wie China, die Vereinigten Staaten und mehrere europäische Nachbarn die Kernenergie und kleine modulare Reaktoren (SMRs) aus, um Zukunftstechnologien, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI) und der Schwerindustrie, mit Energie zu versorgen.

Deutschlands einseitiges Vorgehen benachteiligt das Land im globalen Wettbewerb und in technologischer Hinsicht. „Die Energiewende ist kein Übergang, sondern ein Rückschritt. Wer den Fortschritt aufhält, hält die Zukunft auf“, sagte Vahrenholt gegenüber Apollo News .

Befürwortet den Wiedereintritt in die Kernenergie

Vahrenholt argumentiert, dass die Rückkehr zur Kernenergie unerlässlich sei, um eine günstige, emissionsarme und kontinuierliche Energieversorgung zu sichern, die für den Erhalt von Wohlstand und technologischer Führungsrolle notwendig sei. „Deutschland hat nicht nur Reaktoren abgeschaltet, sondern auch die Zukunftsperspektiven kommender Generationen zerstört – während China und Amerika um die Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz und die industrielle Macht konkurrieren.“

https://notrickszone.com/2026/09/30/green-energy-debacle-german-expert-professor-fritz-vahrenholt-warns-of-severe-economic-and-social-consequences/