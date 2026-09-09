WUWT, von NoTricksZone, P. Gosselin
In einem Interview, das am 1. September 2026 vom MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) unter dem Titel „Es gibt einen Markt für Desinformation “ veröffentlicht wurde, sprach der prominente Klimaalarmist Prof. Stefan Rahmstorf mit MDR Wissen über die Taktiken der Klimawandelskeptiker, die seiner Meinung nach natürlich von bösen Wirtschaftsinteressen finanziert werden, und darüber, wie sich die Kommunikation mit der Öffentlichkeit weiterentwickeln muss.
Im MDR- Interview und in seiner umfassenderen öffentlichen Kommunikationsstrategie thematisiert Stefan Rahmstorf den Aufstieg alternativer, populistischer und Randmedienplattformen.
Skeptiker von der Debatte ausschließen
Er schlägt vor, dass man, anstatt zu versuchen, mit ihnen in eine Debatte zu treten oder ihre Meinung direkt zu ändern, die etablierten Journalisten und Medien dazu aufruft, skeptischen Stimmen aus alternativen Kanälen strikt keine Plattform zu bieten.
Untersuchen Sie Skeptiker
Laut Rahmstorf stellen alternative Medienkanäle ihre Inhalte oft als unabhängig, als „Meinungsfreiheit“ oder als Skepsis von unten dar und fordert die etablierten Medieninstitutionen und investigativen Journalisten auf, nachzuverfolgen, woher diese Kanäle ihr Material beziehen, wer sie finanziert und wie politische oder wirtschaftliche Interessengruppen sie verstärken.
„Wir Wissenschaftler erklären die Daten und Fakten zum Klimawandel, aber Journalisten müssen untersuchen, wer den Markt für Desinformation bedient und woher das Geld kommt“, sagt Rahmstorf. „Es ist die Aufgabe des Journalismus, aufzudecken, wer hinter diesen Kampagnen steckt, wer sie finanziert und welche Interessen verfolgt werden.“
Vermeiden Sie Debatten mit Skeptikern.
Rahmstorf argumentiert, dass es sinnlos sei, in Kommentarspalten mit engagierten alternativen Medienschaffenden oder deren treuen Anhängern zu diskutieren oder sie zu überzeugen. Diese Debatte können alarmistische Klimaforscher nicht gewinnen. Der Forscher des Potsdam-Klimainstituts ist der Ansicht, dass sich die Kommunikationsbemühungen auf die breite Öffentlichkeit konzentrieren sollten – auf all jene, die über soziale Medien oder Messenger-Apps mit alternativen Medieninhalten in Berührung kommen. Klare, verständliche Erklärungen, die auf realen Daten und überprüfbaren Fakten basieren, helfen, irreführenden Behauptungen entgegenzuwirken, bevor sie sich verbreiten.
Rahmstorf erklärt gegenüber MDR, dass Wissenschaftskommunikatoren und Journalisten der etablierten Medien die falschen Argumente, die wahrscheinlich aus alternativen Medien auftauchen werden, vorhersehen und im Voraus widerlegen müssen.
https://wattsupwiththat.com/2026/09/02/fear-of-debate-alarmist-german-climate-scientist-calls-on-mainstream-media-to-discredit-skeptic-voices/
Zum Thema
Das PIK wurde 1992 gegründet und ist privatrechtlich als gemeinnütziger eingetragener Verein organisiert. Die satzungsgemäßen Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, das Kuratorium, der Vorstand und der Wissenschaftliche Beirat. Das PIK beschäftigt (Stand 31.12.2025) 493 Menschen, davon 305 Wissenschaftler*innen, 126 wissenschaftsunterstützendes Personal und 62 studentische Hilfskräfte und Auszubildende.
Das PIK ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft. Die Grundfinanzierung erfolgt über Zuwendungen des Landes Brandenburg gemeinsam mit dem Bund und den anderen Ländern. Im Jahr 2025 erhielt das Institut insgesamt etwa 17,1 Millionen Euro institutioneller Förderung, dazu kamen über 23,3 Millionen Euro Drittmittel für Forschungsprojekte. Die Forschung am PIK ist in fünf interdisziplinären Forschungsabteilungen organisiert. Weitere Informationen dazu auch im PIK-Jahresbericht.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Vielen Dank für diesen Artikel, der war endlich mal nötig.
Das PIK Potsdam ist das Zentrum der deutschen CO2-Voodoo-Klimapanikwissenschaft. Die über 400 von uns bezahlten Leute haben noch niemals einen wissenschaftlichen Versuchsbeweis vorgelegt für ihre Glaubenserfindung, die CO2-Klimasensitiviät betrage zwischen 2 und 5 Grad und die Welt steure auf eine gefährliche Überhitzung zu.
Anstatt wissenschaftliche Beweise entwickeln Sie irgendwelche Simulationsberechnungen also neue deutsche Klima-Märchen, um der Bevölkerung Angst einzujagen. Potsdam ist der Motor der Klimalügle und zugleich die Klimastasi der Überwachung, damit das Geschäftsmodell Ablaßhandel durch CO2-Zwangssteuern am Laufen bleibt. Ich bin überzeugt, deren Spitzel sitzen hier bei EIKE als Kommentarschreiber, ausgestattet mit Fantasienamen.
Wer die CO2-Klimalüge aus der Welt schaffen will wie einst Martin Luther den Sündenablaßhandel für kirchlich erfundene Sünden, der muss ganz wesentlich das von unseren Steuergeldern geschaffene Institut aus seinem Etablissement kippen.
Viele Wege führen nach Rom, danke, dieser Artikel und die Kommentare sind einer.
Wie Figura zeigt lebt der Geist der Nazis (staatstreu ergeben) weiter. Die weisungsgebundene staatstreue Wissenschaft, will Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung verhindern.
Ich kenne keinen staatlich promovierter Akademiker, welcher den Staat als Sekte wahrnehmen kann, weil er ihm ohne jede Mündigkeit folgt und glaubt er überlasse sein Geld einerseits den Banken und andererseits finanziere er als Steuerzahler den Staat und als Beitragszahler die Vorsorge.
Diese Unmündigkeit ist die Voraussetzung, sich staatstreu zu verhalten!
Vermutlich hätte Rahmstorf am liebsten auch seine Peers kalt gestellt, die seine Schrottpublikation zerpflückt haben. Jetzt fängt er an, auf verlorenem Posten herumzuzetern. Ist das nicht der, der ganz groß reden kann, wenn er mit Gleichgesinnten oder Laien zu tun hat, aber kneift, wenn er mit kritischen Schwergewichten öffentlich diskutieren soll?
Sollen in ihren Archiven nachschauen!!
Erderwärmung bescherte Römischem Reich fette Jahre
Olivenbäume, Weinreben und anderes, was man eher aus wärmeren Regionen kennt, warf vor 2000 Jahren auf britischem Boden Erträge ab. Tacitus (58-117), der so akkurate römische Historiker, hat es der Nachwelt überliefert.
2019_09_2rr5
https://www.welt.de/geschichte/article149773123/ Erderwärmung-bescherte-Roemischem-Reich- fette-Jahre.html
Im Mittelalter wuchsen in Deutschland Zitronenbäume.
In England wurden ebenfalls Wein und Olivenbäume angebaut. Es war wärmer als heute, Mittel- und Nordeuropa hatte seine Blütezeit! TERRA-X
2023_08_26
24.50min-25.50min
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/wein-eine-geschichte- durch-die-jahrtausende-doku-100.html
Kleine Eiszeit
Die Folgen für die Moderne
2017_03_06
https://www.deutschlandfunk.de/kleine-eiszeit-die-folgen-fuer-die-moderne-100.html
Kulturgeschichte
Die Kleine Eiszeit in der Kunst https://www.welt.de/kultur/history/gallery11985655/Die-Kleine-Eiszeit-in-der-Kunst.html
Was ist, wenn der Winter immer länger dauert? Die „Kleine Eiszeit“ brachte den Menschen nach dem Mittelalter für Jahrhunderte Not und Elend. Die Schuld gab man den Hexen…
2010_12_15
https://www.welt.de/geschichte/article11639867/ Was-ist-wenn-der-Winter- immer- laenger- dauert.html
Zu Beginn der Neuzeit wurden in Europa „Hexen“ verbrannt, weil man sie für schlechtes Wetter verantwortlich machte. Tatsächliche Ursache war die Kleine Eiszeit: Ein Klimawandel in Europa, aus dem wir viel für heute lernen können.
2022_01_14 https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-schon-zur-kleinen-eiszeit-gab-es-fake-news,SuOEOwH
Ein Fall globaler Erwärmung
2007_07_08
Globale Erwärmung gibt es aber auch auf einem unbewohnten Planeten: auf dem Mars. Im Laufe der vergangenen 20 Jahre stieg die mittlere Temperatur dort um rund 0,6 Grad Celsius. Es gab also einen größeren Sprung als auf der Erde. https://www.deutschlandfunk.de/ein-fall-globaler-erwaermung-100.html
Meilenstein“ für Klimaforschung mit Hilfe von Dinosaurier-Zähnen 2025_08_08 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/goetti ngen-klimaforschung-mithilfe-von-dinosaurierzaehnen,klimaforschung-100.html Die Untersuchung zeigt, dass die Luft vor etwa 150 Millionen Jahren schon viel Kohlenstoffdioxid (CO2) enthalten habe. Laut der Wissenschaftler sogar viermal so viel wie zur Zeit vor der Industrialisierung – das heißt, bevor der Mensch große Mengen des Treibhausgases in die Atmosphäre ausstieß.Aktivere Pflanzen zu Zeiten der Dinosaurier Der höhere CO2-Gehalt in der Luft und die höhere durchschnittliche Jahrestemperatur führten dazu, dass die Pflanzen damals mehr Photosynthese betrieben haben, so die Forscher weiter
https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/klimamachtgeschichte-100.html
2025_10_24
Als vor etwa 11.000 Jahren die letzte Eiszeit zu Ende ging und sich die Eispanzer nach Norden zurückzogen, begann eine sehr stabile Klimaperiode, die aufstrebenden Hochkulturen ideale Entwicklungsbedingungen bot. Aber auch geringere Klimaschwankungen führten in Europa zu historischen Umwälzungen. ….
Ausgerechnet Rahmstorf?
Erinnert der sich nicht mehr an seine Aussagen?
(Stefan Rahmstorf PIK (ZDF 25.09.2013)
„Aber diese Klimamodelle sind nicht in der Lage, auf 10, oder 15 oder 20 Jahre Prognosen (!) über den Klimaverlauf zu machen. Das ist in der Wissenschaft allgemein anerkannt.“)
(Anmerkung: Hat sich daran je etwas geändert?)
Das IPCC selbst hat geschrieben, das das Klima nicht berechenbar ist, da es ein nicht-lineares chaotischen System ist.
(„Das „CO2-Wahrheitsministerium“ – das IPCC – sagt selbst in seinem Klimabericht auf Seite 774: „In climate research and modelling, we should recognize that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.““
Übersetzung:
„In der Klimaforschung und -Modellierung sollten wir erkennen, dass es sich um ein gekoppeltes nichtlineares chaotisches System handelt und dass daher eine langfristige Vorhersage zukünftiger Klimazustände nicht möglich ist.“ (IPCC, Klimabericht, Punkt 14.2.2.2., Seite 774))
Hier nochmals der Hinweis auf den Artikel bei WUWT, vom 27.11.2009:
»Zorita calls for barring Phil Jones, Michael Mann, and Stefan Rahmstorf from further IPCC participation«
»Short answer: because the scientific assessments in which they may take part are not credible anymore…«
https://wattsupwiththat.com/2009/11/27/zorita-calls-for-barring-phil-jones-michael-mann-and-stefan-rahmstorf-from-further-ipcc-participation/
Der ehrenwerte Herr Professor Rahmstorf war also damals schon als „unglaubwürdig“ entlarvt worden. Und wenn ihm etwas nicht passt, wird halt gelogen.
Siehe auch: »Eklat um Klimaberater der Bundesregierung«, von Jana Huaschild, 01.12.2011
»…Doch um wahr oder falsch geht es in der ganzen Affäre eigentlich wohl kaum: Vielmehr handele es hier ein „Meinungskampf“, sagt der Wissenschaftler und Journalist Lehmkuhl. Er habe den Eindruck als würde sich Rahmstorf als wissenschaftlicher Experte tarnen, aber eigentlich politischer Agitator sein. „Rahmstorfs Häme wirkt als persönliche Diffamierung, die in der öffentlich geführten Auseinandersetzung nichts verloren hat“, sagt Lehmkuhl.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich Rahmstorf auf robuste Art mit seinen Gegnern anlegt. Immer wieder hat er in den vergangenen Jahren nicht nur Journalisten, sondern auch Wissenschaftler angegriffen, wenn sie sich öffentlich in einer Weise geäußert hatten, die Rahmstorf missfiel…«
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/stefan-rahmstorf-verurteilt-eklat-um-klimaberater-der-bundesregierung-a-796623.html
Dem Spiegelartikel ist auch zu entnehmen, dass die FR dem Herrn Professor damals bereits aus der Hand gefressen hat. Der wird sich auch nicht ändern.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/streit-mit-skeptikern-die-rabiaten-methoden-des-klimaforschers-rahmstorf-a-505095.html
Kritische Auseinandersetzungen waren noch nie sein Ding, sicher aufgrund der Erkenntnis eigener intellektueller Defizite. 😀
Aber zumindest mit dem Spiegel scheint er versöhnt zu sein, darf jetzt des öfteren seine Tiraden dort ablassen.
Über 40 Millionen Euro in 2025 für das PIK, stattlich stattlich! Die sogenannten Drittmittel davon sind wahrscheinlich auch nichts anderes als umverteilte Steuern für regierungsstützende Klimapropaganda. Von diesem vergoldeten Elfenbeintürmchen herunter hetzt also der Herr Professor Rahmstorf gegen Artikel 5 des Grundgesetzes. Und der öffentlich-rechtliche MDR, ebenfalls überreichlich durchfinanziert, bietet diesem Verfassungsfeind eine Plattform für seine Hetze. Es gibt also genug Ansätze, den Hebel anzusetzen und diesen Unfug zu beenden. Ich hoffe, die demokratische Entwickling in Sachsen-Anhalt ist der Beginn, in unserem Land wieder rechtlich und finanziell geordnete Verhältnisse herzustellen.
GEZ wird in Sachsen Anhalt gestrichen.
Bald hoffentlich auch in ganz Deutschland.
Sie haben Angst um ihren Job.
Sie betrauern den Wahlsieg der AFD in social media.
Scherfer schreibt:
„Ich fürchte, uns allen ist noch nicht mal ansatzweise klar, was für eine Katastrophe dieses Wahlergebnis für das ganze Land ist.“
Sie haben sich für diesen Job hoch spezialisiert in ihrer Plattform der Lügenpresse Lügen zu verbreiten. Sind also hoch entwickelte und spezialisierte Lügner und wüssten selbstverständlich nicht was sie tun könnten im freien Markt, wenn sie ihren Job verlieren.
https://youtu.be/mnHlLuOLNq0
„Er schlägt vor, dass man, anstatt zu versuchen, mit ihnen in eine Debatte zu treten oder ihre Meinung direkt zu ändern, die etablierten Journalisten und Medien dazu aufruft, skeptischen Stimmen aus alternativen Kanälen strikt keine Plattform zu bieten.“
Besser kann sich ein Rahmstorf selbst nicht darstellen. Er ist der alleinige Wissenschaftler auf der Welt, der alle Zusammenhänge unseres hochkomplexen Planeten kennt. (Wenn er doch einmal unsicher ist, zieht er seine Trumpfkarten Greta und Luisa, auf die er in der Not gerne zurückgreift und ihnen mehr Verstehen zubilligt, als dem denkenden Normalbürger.)
Alle anderen haben sich seinen Auffassungen unterzuordnen, das Merkmal aller bekannten Diktatoren. Am liebsten würde er wohl Generaldirektor bei allen Medien sein.
Rahmstorf verdient sein Geld am PIK (gefördert mit öffentlichen Mitteln und Steuergeldern) mit seinen extravaganten die Menschen verunsichernden Weltuntergangsthesen, anstelle sich an die Straßenecke zu stellen und mit seiner bekannten und nur von ihm gefühlten Überzeugungskraft für den Kauf eines (seines) Blattes „DER WACH-RAHM“ zu werben.
Das einzige was man ihm zugestehen kann: Er kommt aus dieser Blase nicht mehr heraus, in einem seriösen Beruf würde er seinen Lebensunterhalt nicht verdienen können, was wohl die meisten ohnehin schon erkannt haben, er selbst sicher auch!
„…wer den Markt für Desinformation bedient und woher das Geld kommt“, sagt Rahmstorf.“
Da kann ich nichts Falsches dran finden.
Sollten am Ende Heartland et al. eventuell Angst vor Offenlegung ihrer Fossil-Finanzierung haben?
So und wer bezahlt Sie für all diesen Nonsense, den Sie hier schreiben um das Geschäftsmodell CO2-Klimaangst und Geldabzocke der Deutschen am Laufen zu halten.
Die mainstream Medien werden vom Staat oder der EU (EU Staat) subventioniert.
Der Staat selbst produziert nichts und holt sich das Geld von Steuerzahlern. Das sind unsere Gelder, die wir selbst erwirtschaften. So werden sie veruntreut.
Mit unserem eigenen Geld werden wir also belogen.
Deswegen muss der Staat zerschlagen und verkleinert werden. Das ist nicht die Aufgabe eines Staates. Da hat er nichts zu suchen.
Er ist ein Ärmchen der Krake Desinformation.
Seine originäre Aufgabe besteht darin, daß er Meinungsvielfalt, unabhängige Wissenschaft und Demokratie ab s c h a f f t und verhindert.
Er fordert in diesem Interview quasi
Damit entlarvt er sich selbst als DAS, was er anderen so gerne unterstellt.
Er kopiert die widerlichsten „braunen“ Methoden vergangener despotischer, politischer Strukturen.
Sein Engagement wird von der Tatsache gelenkt, daß er mit diesem System, das er vehement verteidigt, f a l l e n wird.
…..und j e d e r, der ihn verteidigt.
Wenn „unsere“ Jungs diesen Artikel lesen, begeben sie sich direkt in ihre privaten Masturbationsräume…😉
Recht haben und durchsetzen, wollen immer nur Nutznießer dahinter, die in Wahrheit einen bestimmten Standpunkt aus EIGENINTERESSE nutzen wollen 🤮
Er – das PIK mit Rahmstorf- kopiert die widerlichsten „braunen“ Methoden vergangener despotischer, politischer Strukturen.
Danke für die deutlichen Worte, stimmt zu 100%. Hier ist die einst braune Unterdrückung im neuen grünen Anzug unterwegs. Und deren Stasispitzel sind bei EIKE als Kommentarschreiber mit Fantasienamen mitten unter uns. Ihre Vorgehensweisen sind vielfältig.
Insgesamt ist deren Taktik ein Durcheinander wilder Behauptungen, damit wir immer schön unter uns bleiben und nicht selbst an die Öffentlichkeit gehen.
„Man darf die Frösche nicht fragen wenn man einen Sumpf trocken legen will“. Ein Interview mit Rahmstorf über den „menschengemachten Klimawandel“ entspricht dem mit dem Papst über die unbefleckte Empfängnis. Zeitverschwendung.
Wo Ramstorf drauf steht ist Lüge, Desinformation und Steuergeldverschwendung drin. Diese Figur sollte still sein und sich nicht über alternative Medien beklagen die versuchen mit privaten (kein Steuergeld) Geld die schlimmsten Verbrechen dieser Klimahysteriker offen zu legen.