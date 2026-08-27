Fred F. Mueller
Braungebrannt nach über drei Wochen Urlaub und standesgemäß im Hubschrauber schwebte Bundeskanzler Merz nach dem Löschen des Waldbrandes in Hürtgenwald am 22. August im Schadensgebiet ein, vorgeblich vor allem, um den Helfern zu danken. Trotz Buhrufen, Hupkonzert und einem Pfeifkonzert von Anwohnern und Landwirten ließ er sich nicht davon abbringen, die seiner Ansicht nach offenkundig wichtigste Botschaft zu verkünden: Schuld an der Katastrophe sei der Mensch wegen des „Klimawandels“.
„Was hier passiert ist, das ist der Klimawandel“ diktierte der Kanzler in die Mikrofone der zahlreich erschienenen Medienvertreter, Bild 1 oben. Die Regierung werde alles tun, um den Klimawandel zurückzudrängen. Mit Blick auf protestierende Anwohner, die sich gegen sein spätes Erscheinen wandten, meinte er dagegen, er lasse sich „von denjenigen, die hier herumschreien, nicht beeindrucken. Ich spreche mit denen, die nicht schreien, sondern ich spreche mit denen, die arbeiten.“ Dass zu den Protestierern auch zahlreiche örtliche Landwirte gehörten, die zuvor tagelang mit ihren Traktoren Hilfe z.B. durch den Transport von großen Mengen Löschwasser geleistet hatten, ignorierte er. Ebenso wenig schien im klar zu sein, dass er unkritisch Lügen wiedergab, die ihm aller Wahrscheinlichkeit nach seine „wissenschaftlichen“ Zuträger und Berater untergeschoben haben.
„Waldbrand durch Klimawandel“: Ein Schlag ins Gesicht der Wissenschaft
Mit seiner Behauptung, zwischen Waldbränden und dem sogenannten Klimawandel – einer Erderwärmung durch vom Menschen freigesetztes CO2 – gebe es einen belegbaren Zusammenhang, ignoriert Merz nämlich die wissenschaftlichen Tatsachen, Bild 2.
Die in Bild 2 gezeigte Grafik belegt eindeutig, dass sowohl die Zahl der Waldbrandereignisse als auch die jeweils betroffene Schadenfläche im Laufe der letzten mehr als 80 Jahre signifikant zurückgegangen sind. Lediglich in den letzten acht Jahren hat es einen leichten Aufwärtstrend gegeben. Zu den in Bild 2 noch nicht aufgeführten Zahlen lieferte eine Google-Recherche ³) folgende Angaben: „Bis August 2026 sind in Deutschland nach Daten des Global Wildfire Information System ⁴) rund 6.045 Hektar an Vegetation und Wald durch Brände zerstört worden“ sowie „Das extreme Jahr 2025 verzeichnete in Deutschland laut offizieller BMEL-Waldbrandstatistik rund 1.175 Brände auf einer Fläche von 2.626 Hektar.“
Die Waldbrände des Jahres 2025 sowie die bisher aufgelaufenen Ereignisse aus 2026 markieren somit eine seit 2018 erkennbare kurzzeitige Steigerung. Diese kann jedoch nicht als „Klimawandel“ hingestellt werden. Für diese Charakterisierung gilt in der Wissenschaft ein Zeitraum von 30 Jahren: „Ein 30-jähriger Durchschnitt wird als Normwert und die entsprechende, weltweit einheitliche Periode als Normperiode bezeichnet ⁵).“
Alles andere ist Wetter mit den hierfür typischen Schwankungen.
Klarer Beweis für „Unschuld“ des CO2
Wenn in der Öffentlichkeit vom „Klimawandel“ gesprochen wird, so wird darunter verstanden, dass die vom Menschen verbrannten fossilen Energierohstoffe (sowie Zementproduktion und Änderungen der Landnutzung) zusätzliches CO2 in die Atmosphäre einbringen, wodurch sich diese aufheizen soll. Diese Freisetzung von CO2 in den letzten 86 Jahren zeigt Bild 3.
Der Vergleich von Bild 2 und Bild 3 zeigt selbst dem mathematisch ungeschulten Laien, dass es zwischen dem CO2-Ausstoß der Menschheit und den in Deutschland aufgetretenen Waldbrandschäden in den letzten 86 Jahren keinerlei belegbaren Zusammenhang gibt. Soviel zu den von Grünen so gern bemühten Sprüchen über „die Wissenschaftlichkeit“ ihrer „Klimawandel“-Theorie.
Manipulation durch behördenamtliche „Verkürzungen“
Herr Merz hat sich also mit seiner „Klimawandel“-Behauptung zu einer Aussage verstiegen, die in krassem Widerspruch zu den Fakten und damit zur Wissenschaft steht. Solche faktischen Lügen entstehen immer dann, wenn Politiker oder Medienvertreter über Themen sprechen, von denen sie keinerlei Ahnung haben. Sie vertrauen dabei auf Leute, die sie für fachkundig halten. Von diesen – oft überzeugte „Grüne“ – werden jedoch die Fakten oft so manipuliert, dass sie etwas zu beweisen scheinen, das jedoch nicht der Realität entspricht, siehe Bild 4.
Der Vergleich von Bild 4 mit Bild 2 zeigt deutlich, wie hier durch Unterschlagung des Zeitraums vor 2010 manipuliert wurde. Dadurch entsteht ein Eindruck, als hätte das Ausmaß der Waldbrände über die Jahre zugenommen. Solche Manipulationen von amtlichen Stellen sind keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Das Bild 4 ist typisch für die Methode, durch Weglassen von Teilen der Wahrheit zu lügen.
Die Lügen, die im Wort „Nie“ stecken
Ein geradezu klassisches Beispiel hierfür ist, wenn in Nachrichten von Fernsehen, Funk und sonstigen Medien das Wort „Nie“ gebraucht wird, beispielsweise „so heiß/trocken/Fluthöhe etc. wie noch nie“. Doch solche Aussagen sind fast immer gelogen, weil die Vergangenheit einfach „weggeschnitten“ wurde. Dabei gibt es zum Niedrigwasser des Rheins Berichte aus dem Jahr 1540 mit folgenden Aussagen ⁸):
-
Es gab fast elf Monate lang kaum nennenswerten Regen, begleitet von wochenlanger Hitze mit Temperaturen um die 40 Grad.
-
Anwohner konnten den extrem ausgetrockneten Rhein in Basel und an anderen Stellen zeitweise zu Fuß überqueren.
Um diese Tatsachen überhaupt zu finden, muss man beim Googeln nach Informationen schon hartnäckig sein, sonst kommen bei Suchen nach „Niedrigwasser Rhein“ selbst mit dem Zusatzbegriff „historisch“ zunächst lediglich Meldungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert zum Vorschein.
Unser Staat wurde systematisch grün unterwandert
Diese inzwischen routinemäßige, massenhafte Manipulation rührt daher, dass unsere öffentlichen Institutionen – von Forschungseinrichtungen über alle möglichen Ministerien bis zu Hochschulen und Medien – seit mindestens 40 Jahren vorrangig mit Anhängern der „Klimawandel“-Ideologie besetzt werden. Die Indoktrination erfolgt täglich und massiv schon in Kindergärten und Grundschulen sowie in der Ausbildung von Lehrern und Journalisten. Wichtigstes Medium sind die Fernsehsender: In so gut wie jeder Wettersendung, in Meldungen über Naturkatastrophen sowie in fast allen Natursendungen wird die „Klimawandel“-Ideologie gepredigt. Für den Erhalt dieser „reinen“ Lehre sorgen dann auch die Personalabteilungen: Ein Meteorologe mit Zweifeln am „Klimawandel“ wird wohl kaum eine Anstellung finden.
Fred F. Mueller
Quellen:
- https://www.youtube.com/watch?v=34yQ69EoSMw
- https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/waldbraende-in-deutschland
- KI-Auskunft von Google auf die Suchanfrage Waldbrand Deutschland Fläche 2026″, abgerufen am 23.8.2026
- https://gwis.jrc.ec.europa.eu/
- https://www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klima-der-schweiz/klima-normwerte.html
- https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37187/umfrage/der-weltweite-co2-ausstoss-seit-1751/
- https://www.bmel-statistik.de/forst-holz/waldbrandstatistik
- https://www.zuericity.tours/post/als-z%C3%BCrich-verdurstete-historische-d%C3%BCrreperioden-vom-heissen-sommer-1540-bis-heute
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Fritze und der Klimawandel, erinnert irgendwie an „Der Kasper und das Krokodil“.
Wir brauchen dringend Neuwahlen. Die jetzige Regierung ist ein Desaster. Der Kanzler behauptet, der Klimawandel habe etwas mit den Waldbränden zu tun. Völliger Unsinn. CO2 ist ein nicht brennbares Gas. Wie kann unser Lebensgas einen Wald anzünden?
Die AfD ist im Kommen, und sie wird mit Sicherheit bald in den meisten Bundesländern die absolute Mehrheit haben.
Auf Bundesebene braucht die AfD keinen Koalitionspartner; sie muss alleine regieren mit Alice Weidel als Kanzlerin. Dann wird es mit Deutschland wieder aufwärts gehen.
Die Politiker, die Deutschland in den Abgrund geführt haben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden und für ihre Taten haftbar gemacht werden!
So ne frische Brise Meeresluft auf den Seychellen bewirkt manchmal Wunder. 😀
Gerhard Schröder kam noch gummibestiefelt mitten in der Katastrophe als „Kümmerer“ zur Elbe, gewinnt anschließend die Wahl.
Angela Merkel kommt ins Ahrtal und macht die Flut zum Mahnmal des Klimawandel, tritt als bald nicht mehr zur Wahl an.
Kanzler Scholz musste beim Allerhochwasser auch erst lernen, dass zur Hochwasserbesichtigung angemessene Gummistiefelbeschuhung gehört. „Unterhaken“ wusste er schon, hat ihm aber politisch nichts genützt.
Friedrich Merz kommt nach langem Urlaub braungebrannt, ohne einen Eimer Löschwasser – warum auch -, zum gelöschten Ereignis, framt auf Klimawandel und beschimpft einen Teil der örtliche Helfer und Bevölkerung, gut gemacht, die nächsten Landtagswähler werden es ihm auf ihre Art dankend erklären können.
Nun ja Politics sind immer auf Stimmenfang, müssen immer von möglicher Verantwortung ablenken, der Klimawandel ist der geduldigste Sündenbock – hat Gottes Strafe für angebliche Sünden abgelöst.
Nie wird ein Politiker ins Fluttal fahren und die andere Wahrheit aussprechen: „Leute ihr habt zu nah am und im Bach gebaut. Tut es nicht erneut – niemand kann für eure Sicherheit garantieren“.
Das wäre politischer Selbstmord.
Das System lebt vom organisierten Vergessen, der Inszenierung und der Vergesellschaftung der Schäden, zyklisch, oder?
Die Maechtigen gruessen: „Moege die Luege mit euch sein!“
Deren Hoffnung sagt; ‚Moegen die Medien mit euch sein!“
Und ich wuerde zufuegen: Weil wenn sie gegen euch ist, wird sie euch faellen!“
Danke das es Eike gibt.
Es wäre doch einmal interessant, was der Hr. Kanzler glaubt, welchen Einfluß auf „das Klima“ es hätte, wenn ganz Deutschland von heute auf morgen nurmehr ein sich selbst überlassenes Stück Landschaft wäre, ohne jeden Mensch und ohne jegliche menschliche Infrastruktur, ohne alles? Also nur Wald, See, Luft und Wiese?
Wen wundert’s eigentlich noch, wenn Fr. Weidel „die da oben“ wörtlich als „Flachzangen“ tituliert, die nichts anderes machen, als zu lügen!
Sie brauchen nicht lange ahnungslos bleiben: Der Kanzler sagt, bei nur 1 % der Weltbevölkerung nur 2 % der Klimagase rauszuschleudern, sei vernachlässigbar.
Der Kanzler weiß eben, wovon er redet. Nicht wahr?
Ich ziehe dann mal nach Liechtenstein um. Bei nichtmal 0,5 ‰ der Bevölkerungszahl i.V.z. Deutschland darf ich dann individuell CO2 raushauen, wie nur möglich? Mehr als 2.000 mal soviel, wie wenn ich eine Adresse in D habe?
Du erkennst das Problem nicht, holder Junker.
Kennen Sie Christian Stöckers Kolumne im Spiegel?
Da hatte er mal den Kanzler als Zechpreller bezeichnet (wg der 1 % und 2 %).
„Friedrich Merz findet, Deutschland müsse erst einmal nicht mehr so viel für die Zukunft der Menschheit tun: Unser Anteil an den Emissionen sei doch so klein.“
Unbedingt lesen! Gugge da:
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/friedrich-merz-bundestagsrede-ein-zechpreller-als-bundeskanzler-kolumne-a-f490d212-6651-4d0a-b703-e216ec3dd3de
Was willst Du damit sagen …
Lesen.
Der Unterfaden geht auf Herrn Strasser zurück.
Daraus etwas gelernt …
?
Was ist Ihre Aussage?
Dass Sie Christian Stöcker gelesen haben?
Sprechen Sie doch bitte in vollständigen Sätzen, man könnte Sie am End‘ verstehen.
Fritze hat vielleicht zusätzlich die russischen „Treibhausgase“ im Auge, wenn er dann Putin an der Ostfront schlägt? Gegen den Klimawandel darf uns kein Opfer zu hoch sein.
Der Hr. Kanzler scheint, wie auch schon Hr. Scholz vor ihm, an einer Art „Erinnerungsdemenz“ zu leiden!
Anders wäre es nur schwer erklärbar, wieso meistens das exakte Gegenteil dessen anderntags beschlossen wird, was der Hr. Kanzler noch am Tag zuvor mit ernster Mine und „unkontrollieren Fingerbewegungen“ zu Protokoll gab.
Die Opposition empfindet ihn deswegen klarerweise als Lügenkanzler! Aber er glaubt nach eigener Aussage nach wie vor, nur daran zu arbeiten, flugs die AfD zu halbieren …
Wenn das nicht der Fall sein wird, z. B. nach der Wahl in Sachsen Anhalt, wird er sicherlich die deutsche Demokratie und seine CDU-Partei verantwortlich machen und nicht sein eigenes vorsätzlich folgenloses Politgebrabbel …
Aber Hauptsache, D soll in Europa wieder stärkste Militärmacht werden, dafür können keine Neuverschuldungen zu teuer sein, herrlich, herrlich, wunderbar …
Na Ja, demonstrative Bescheidenheit war immer schon eine typisch deutsche Eigenschaft …
Bereits im Roman „Krieg und Frieden“ von Tolstoi (übrigens einem Russen) ist zu lesen: „Bei dem Deutschen ist das Selbstbewußtsein schlimmer, hartnäckiger und widerwärtiger als bei allen andern. Der Deutsche bildet sich ein, die Wahrheit zu kennen.“
Ob dieser Hr. Kanzler die Wahrheit wirklich kennt, wer will darauf wetten?
Merz ist, um seine Macht zu erhalten, ein Getriebener. Die SPD auf der einen Seite, die Grünen auf der anderen Seite und über allem die Dame aus der DDR. Selbst wenn er eine eigene Meinung zu der Klimaerzählung hätte könnte er keinen eigenen Weg gehen. Deutlich schleimt er sich hier an die Grünen ran die er für seine Politik in der Sackgasse braucht, da die CDU Fraktion einige Unsicherheiten bei Abstimmungen befürchten lässt. Der Mann ist sicher weiter links zu verorten als zu erwarten war. Die Frage ist ob er kapiert, dass er mit seiner Schlagseite nach links der „nützliche Idiot“ für die Zerstörer dieser bürgerlichen Republik ist und, dass die Klimafrage nur der wirkungsvolle Hebel für die von Linken und Grünen bertriebene Zerstörung ist.
Im heutigen Deutschland ist der „menschengemachte Klimawandel“ das was in der DDR der „Klassenfeind“ und davor, in der NS-Zeit, das „internationale Judentum“ war, nämlich der Sündenbock und die ideologische Totschlagkeule für alle hausgemachten Probleme. Es hat sich nichts geändert, im „besten Deutschland aller Zeiten…“
Exakt richtig, entspricht ganz meiner Meinung. Und warum gelingt das mit dem Sündenbock immer in Deutschland?
Ganz einfach, weil ein Großteil der Deutschen dieses Obrigkeitsglaubende Gen hat. Was von ober kommt ist immer richtig.
Im Schwäbischen gibts das Sprichwort, die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Und solche gibts gerade im Schwabenland viel mehr als im Osten.
Bis auf einen kleinen Stamm im Voralpengebiet. Hier braut der Allgäulix einen Zaubertrank.
Oha, wer hat denn 1540 die 40° C gemessen?
Schon mal etwas von Dendrochronologie, Baumringanalysen, Eiskernbohrungen und See-Sedimentschichten gehört. (sog. Proxies) Letztere bestätigten damalige Temperatur Messungen, nach der Erfindung des Thermometers (genauer des Thermoskops) um1590 durch Galilei. Wieder etwas gelernt Herr Lex?
Interessiert den Mann nicht.
Bis 1868 waren Thermometer nicht normalisiert.
Also mit Abweichungen nach oben oder nach unten.
Dendrochronologie, Baumringanalysen, Eiskernbohrungen und See-Sedimentschichten ergeben auch keine genauen Themperaturen.
Aber historische Aufzeichnungen ergeben ein gutes Bild der gefühlten Temperaturen, Erntezeiten, Dürren, usw.
[france-pittoresque.com/spip.php?article644]
Originalbuch: [gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k772359/f43.item]
Danke, dass Sie wie gewünscht übers Stöckchen springen.
Ich lese hier au contraire regelmäßig, mit genannten Methoden könne man keine hunderte oder tausende Jahre zurückliegenden Temperaturen vernünftig bestimmen.
Kann man auch nicht.
Also waren’s 1540 so zwischen 37° und 43° C? Vielleicht?
Vielleicht wärmer … oder kälter ..
Wen juckt das Heute …
Gute Frage Herr Lex, Die KI antwortet: Im Sommer 1540 stiegen die Temperaturen in Mitteleuropa zeitgenössischen Chroniken zufolge lokal auf über 40 Grad Celsius
UNd:
Klimahistorische Rekonstruktionen zeigen, dass der Sommer 1540 im Gesamtdurchschnitt etwa 5 bis 7 Grad Celsius wärmer war als ein normaler Sommer im 20. Jahrhundert
Und:
Die Hitze war Teil einer beispiellosen Mega-Dürre, bei der es in großen Teilen Europas elf Monate lang kaum regnete. Flüsse wie der Rhein führten nur noch 10 bis 15 Prozent ihrer normalen Wassermenge
Wenigstens für die letzte Aussage braucht man keine Grad Celsius. Kann man sich vorstellen.
Ja, es muss ein elendes Jahr gewesen sein.
Wussten Sie, dass es einen „Jahrtausend-Wein“ aus 1540 gab/gibt, der bis ins 19.Jhd. fässerweise gehandelt wurde, nachdem diese vor den Schweden im Dreißigjährigen Krieg versteckt werden konnten?Solche Wetterphänome sind kaum verhersehbar. 1539 gab es bereits südlich der Alpen außergewöhnliche Trockenheit, aber sicherlich gab es damals niemanden, der Mitteleuropäer hätte vorwarnen können. 2003? Ähnliche Großwetterlage, doch das ganz große Drama blieb aus. Auch 2011 wird verglichen, ohne dass eine Vollkatastrophe wie 1540 folgte.
Und so schleichen wir uns zehntelchen Grad für zehntelchen Grad dauerhaft global höherem Temperaturniveau an.
Ja, es muss ein elendes Jahr gewesen sein.
Wussten Sie, dass es einen „Jahrtausend-Wein“ aus 1540 gab/gibt, der bis ins 19.Jhd. fässerweise gehandelt wurde, nachdem diese vor den Schweden im Dreißigjährigen Krieg versteckt werden konnten?
Solche Wetterphänome sind kaum verhersehbar. 1539 gab es bereits südlich der Alpen außergewöhnliche Trockenheit, aber sicherlich gab es damals niemanden, der Mitteleuropäer hätte vorwarnen können.
2003? Ähnliche Großwetterlage, doch das ganz große Drama blieb aus. Auch 2011 wird verglichen, ohne dass eine Vollkatastrophe wie 1540 folgte.
Und so schleichen wir uns zehntelchen Grad für zehntelchen Grad dauerhaft global höherem Temperaturniveau an.
Jetzt gehts aber dem Klima an den Kragen: Pappnasen und Flachzangen machen mobil!
Pappnasen und Flachzangen in den letzten Zügen, danach kommt die Schnappatmung.