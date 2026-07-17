Klimaatgek.nl – Klimafanatiker

Für den zeitweiligen Stromausfall in Teilen von Südholland wurde offiziell „ein zu hoher Verbrauch“ schuldig gemacht.

Und das, obwohl sonntags nur geringe Energie nachgefragt wird

Der Statistik nach, stagniert der Gesamtverbrauch seit etwa 2008, trotz Wärmepumpen und E-Autos

Der Autor kommt zu dem Schluss, dass zu viel Wind- und Sonnenstrom vorhanden war und nicht rechtzeitig abgeregelt wurde.

Aufmacher: Ein Blick nach Deutschland zeigt, wohin die Entwicklung geht

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Abb. 1 Quelle: Enexis

Am Sonntag, dem 5. Juli, fiel am späten Vormittag in Teilen von Tilburg und Umgebung der Strom aus. Mehr als 18.000 Haushalte und Betriebe waren eine Stunde lang ohne Strom – nicht etwa aufgrund einer Störung, sondern weil laut Netzbetreiber Enexis „zu viel Strom verbraucht wurde“. Später berichteten verschiedene Medien, dass ein „defekter Zähler“ die Ursache gewesen sei. Was ist nur los mit dem Stromnetz in unserem Land?



Abb.2 Quelle: Partnersinenergie

Vor nicht allzu langer Zeit schrieb ich einen Artikel über Netzengpässe in den Niederlanden. Damals betrachtete ich nur die Verbrauchsseite, die linke Karte in Abbildung 2. Die Einspeisekarte des Hochspannungsnetzes ist jedoch ebenfalls größtenteils rot eingefärbt. Einspeisen bezieht sich auf (Solar-)Energie aus Haushalten und Unternehmen sowie von Windkraftanlagen.

Das Problem besteht darin, dass dieselbe Netzkomponente (z. B. eine Hochspannungsleitung oder ein Umspannwerk) in beide Richtungen eine maximale Belastung aufweist. Unabhängig davon, in welcher Richtung die Energie fließt („eingeschaltet“ oder „ausgeschaltet“), dass die Leitung oder Kabel nur eine bestimmte Größe von Ampere oder Megawatt übertragen kann, ohne dass es zu Überhitzung oder Spannungsproblemen kommt. Übersteigt der gesamte Transportbedarf (Einspeisung + Verbrauch) die verfügbare Kapazität, kommt es zu Engpässen.



Abb. 3 Quelle: highvoltagenet.com

Abbildung 3 zeigt das Hoch- und Mittelspannungsnetz von Amsterdam und Umgebung, einschließlich Kraftwerken und Umspannwerken. Durch Klicken auf die Karte in Abbildung 3 können Sie die Stationsdaten mit der Maus anzeigen.



Abb. 4 Daten: CBS

Was sagen die Zahlen aus? Abbildung 4 zeigt die Nettostromproduktion und den Nettostromverbrauch von 1990 bis 2025 gemäß den Angaben des niederländischen Statistikamts (CBS). Die Nettostromproduktion setzt sich zusammen aus Kernenergie, Brennstoffen (Kohle, Öl, Erdgas, sonstige Brennstoffe und Biomasse), Wasserkraft, Windenergie, Solarenergie und „sonstigen Energiequellen“.

Auffällig ist, dass seit etwa 2008 kein Anstieg des Nettoverbrauchs zu verzeichnen ist: Der Trend stagniert. Und das, obwohl in den letzten Jahren große Stromverbraucher wie Elektroautos und Wärmepumpen auf den Markt gekommen sind. Offenbar hat die Elektrifizierung bisher weitgehend mit der steigenden Energieeffizienz elektrischer Geräte Schritt gehalten.

Bis 2008 hielt die Nettoproduktion mit dem Verbrauch Schritt. Die Differenz zwischen Verbrauch und Produktion wurde in diesem Zeitraum durch Stromimporte ausgeglichen. Dies änderte sich ab etwa 2018, als die jährliche Produktion den Verbrauch überstieg.

Der tägliche Stromverbrauch von Haushalten weist typischerweise ein unregelmäßiges Muster mit zwei ausgeprägten Spitzen auf: die morgendliche Hauptverkehrszeit (zwischen 7:00 und 9:00 Uhr) und die abendliche Hauptverkehrszeit (zwischen 17:00 und 20:00 Uhr). Tagsüber ist der Verbrauch geringer und nachts pendelt er sich auf einem konstant niedrigen Standby-Verbrauch ein.

In einem Netz, das hauptsächlich auf fossil befeuerten Kraftwerken basierte, war es relativ einfach, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen. Dies galt insbesondere für steuerbare Gaskraftwerke, die innerhalb einer halben Stunde ein- und ausgeschaltet werden konnten. So ließ sich die Stromversorgung effektiv an Nachfrageschwankungen anpassen. Das hat sich in den letzten zehn Jahren geändert:



Abb. 5 Daten: CBS

Die Diagramme zeigen die Veränderungen auf der Angebotsseite des Stromnetzes seit 2015. Damals wurde die Angebotsseite von fossil befeuerten Kraftwerken (Kohle, Erdölprodukte, Erdgas und Biomasse, 87 %), Wind- und Solarenergie (8 %) sowie Kernenergie (4 %) dominiert. Bis 2025 hat sich die Situation grundlegend gewandelt: Brennstoffe decken dann nur noch 53 % des Bedarfs, Wind- und Solarenergie 44 % und Kernenergie 3 %. Zur besseren Übersicht wurden Kleinanlagen in Abbildung 5 nicht dargestellt.



Abb. 6 Quelle: Agora

Das mag zwar günstig erscheinen, ist es aber nicht, wie ich in diesem Artikel gezeigt habe. Die Grafik verdeutlicht, dass in Perioden mit wenig Wind und geringer Sonneneinstrahlung (Dunkelflaute) zusätzliche Energie kontinuierlich über konventionelle, meist mit Brennstoff betriebene Kraftwerke bereitgestellt werden muss. Das ist zwar noch machbar, erfordert aber eine nahezu vollständige Reserve der konventionellen Kraftwerke, wenn Wind und Sonne ausfallen. Darüber hinaus produzieren diese Gaskraftwerke aufgrund des ständigen Ein- und Ausschaltens Strom zu höheren Kosten.



Abb. 7 Quelle: ANWB

Besonders problematisch wird es bei starkem Wind und hellem Sonnenschein. Dann kann so viel „nachhaltiger Strom“ ins Netz eingespeist werden, dass es zu Engpässen kommt. Umschaltbare Kraftwerke werden zwar schnell abgeschaltet, doch das ist bei Kernkraftwerken, Kohlekraftwerken und einigen Gaskraftwerken nicht möglich.

Darüber hinaus kann es notwendig sein, Strom ins Ausland zu verkaufen. Die Auswirkungen auf den Strompreis sind in Abbildung 7 dargestellt. Am Sonntag, dem 5. Juli 2026, wurde Strom von 11 bis 17 Uhr kostenlos abgegeben, da in allen Nachbarländern annähernd gleiche Wetterbedingungen herrschten.



Abb. 8 Daten: CBS

Das durch den stetig wachsenden Anteil von Wind- und Solarenergie im Stromnetz entstehende Ungleichgewicht spiegelt sich auch in den Stromimporten und -exporten von 1990 bis 2025 wider (Abbildung 8). Die Situation verschärft sich ab 2015; seit 2018 übersteigen die Stromexporte die Importe. Diese Exporte stellen oft eine finanzielle Belastung dar, da die erhöhte Produktion in Zeiten hoher Wind- und Solaraktivität stattfindet, wodurch die Exportpreise deutlich unter null fallen können.

Ein weiteres Problem des steigenden Anteils von Wind- und Solarenergie an der Stromerzeugung ist die Gefährdung der Netzstabilität. Die Netzfrequenz von 50 Hz wird durch die Trägheit, also die Langsamkeit von Massen, aufrechterhalten. Diese ist in konventionellen Kraftwerken mit riesigen Generatoren natürlich vorhanden, nicht aber in Windkraftanlagen und Solarmodulen. In diesen Fällen muss die Trägheit simuliert werden. Die Folgen davon sahen wir am 28. April 2025 in Spanien, wo ein Abfall der Netzfrequenz zu Stromausfällen in Spanien und Portugal führte. Es gibt zu viele Solaranlagen und Windkraftanlagen und zu wenige konventionelle Kraftwerke.

Schlussfolgerung:

Aufgrund des Wochentags (Sonntag), der Uhrzeit und der Wetterbedingungen war es unwahrscheinlich, dass die Netzüberlastung in Tilburg, wie von Enexis berichtet, auf Verbraucherseite zurückzuführen war. Die Umstände deuten eher auf eine Überversorgung hin, die nicht rechtzeitig abgeschaltet wurde. Verschiedene Medien berichten nun von einem defekten Zähler. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels heißt es auf der Website weiterhin: Ursache unbekannt.

Abgesehen von diesem Vorfall verdeutlicht Abbildung 2, dass der Anteil von Solar- und Windenergie an seine Grenzen stößt. Dies ist nicht die Schuld der Verbraucher; der Nettoverbrauch ist seit 2008 nicht gestiegen. Mehr Solar- und Windenergie bedeutet zwangsläufig eine geringere Netzstabilität.

Blick nach Deutschland

Und dabei sind die enormen Summen, die in die Energiewende fließen, und deren Folgen für die Energiepreise und das Geschäftsklima noch gar nicht berücksichtigt. Die untenstehende Grafik zur Deindustrialisierung in Deutschland spricht Bände. Auch in den Niederlanden hat in den letzten Jahren aufgrund der Energiepreise eine Abwanderung energieabhängiger Industrien eingesetzt . Eine besorgniserregende Entwicklung.

Abb. 9 Quelle: Substack Michael Shellenberger, Oder auch hier:

https://de.linkedin.com/posts/markusgbussmann_2017-waren-alle-positiven-effekte-der-agenda2010-activity-7470701380689813504-q7yi

Die Webseite der FRED Federal Reserve Bank of St. Louis zeigt Daten zu vielen Indexen, auch von vielen Ländern, außerhalb der USA https://fred.stlouisfed.org/searchresults/?st=Industrial%20Production%20Index%3A%20Manufacturing%3A%20Total%20in%20Germany

https://klimaatgek.nl/wordpress/2026/07/06/wie-is-schuldig-aan-het-overvolle-elektriciteitsnet/